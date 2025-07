Шта Запад може научити од Вијетнамског одговора на Ковид-19

Хвала вам пуно за изванредну подршку за моју причу. Погледана је ~50к пута и поделила стотине. Можете коментарисати испод са Хацкер Ноон новим системом за коментаре, или се придружите разговору на различитим местима широм интернета:

Сећам се да је то било у последњој недељи јануара када су моја америчка породица и пријатељи били на трпезарији и разговарали о томе шта је тада била страна, "кинеска" нова болест која се зове коронавирус.Инфицирало је око 1000 људи широм света, 500 само у Вухану, Кина, и 1-2 случаја у САД.Rekao sam grupi da su pre samo nekoliko dana VijetnamciВлада наредила да све школе буду затворене за предвидиву будућност, као што би било много "неосновних" јавних окупљања и предузећа. Људи су били на високом упозорењу. Маске и санитатори за руке били су озбиљно ван залиха.

"Колико случајева је тренутно тамо?" - неко је питао.

„8“ – rekao sam ja.

Paranoično mnogo? 8 slučajeva i cela zemlja je već bila pod poluzatvorenjem?

До тада ми је моја мама у Вијетнаму недељама шаљила свакодневне поруке, упозоравајући ме на ствари као што су "избегавајте велике скупове", "складиштете своје суштинске ствари", "преосмислите дневну негу за Нору ако можете", све што сам одбацио као претерану реакцију од моје типично забринуте-о свему-азијске маме.

На северу, суседни Вијетнам,Епицентар нове болести, Вухан (Хубеј, Кина) био је под градском блокадом, заједно са 10 других кинеских градова убрзо након тога.. .

"Добра ствар што немамо много кинеских туриста овде!" - закључио је неко, на крају наведеног трпезаријског стола.

У наредних неколико недеља нећемо много чути о вирусу од америчке владе (или опште америчке јавности), осим неколико прича које детаљно описујуРасизам према људима кинеског/азијског порекла. .

Основна претпоставка је:Вирус је страна кинеска ствар. .To je kao obična gripa. .Panika je gora od same stvari. .

Брзо напред само око месец дана касније, оно што смо мислили да је "кинеска болест"Светска здравствена организација прогласила је „глобалну пандемију“,Убрзо након што је Италија пала под националну блокаду, иСАД прогласиле националну ванредну ситуацију, са бројем случајева широм света прелазећи 200к од 100к за мање од недељу дана, са преко 9к смрти,преоптерећење здравствене инфраструктуре многих земаљакаоГлобална економска рецесија изгледа све неизбежнијеНиједна земља, укључујући САД, не може приуштити да се претвара да је то само ексклузивни "азијски увоз" више.

Извор: datagraver.com

Сада, пошто су многе очи окренуте Азији, континенту који се више не сматра епицентром епидемије (сада је Европа, са преко 60% укупних активних случајева) ,I would like to spotlight Vietnam as a country at the forefront of this global fight against an invisible enemy. Не Тајван, Хонг Конг, Сингапур или Јужна Кореја(Или, како волим да кажем, омиљени примери западних медија о "добрим" азијским земљама).Да, те земље су радиле спектакуларни посао који садржи вирус.

Да, Вијетнам, земља која граничи са Кином. Да, Вијетнам,15. најнасељенија земља са 97M становникаДа, Вијетнам је комунистичка, тоталитарна земља у већини западних наратива. То је ова земља која је успјешно задржала број случајева на 76 (на датум 19. марта 2020. године) и смртност на нули, више од два месеца након што су први случајеви пријављени. И то није због недопостављања. Запад има много да научи од ове мале земље јужно од Кине, односно: 1. брзи, ефикасни, приступачни тестови 2. 14-дневна обавезна карантина и 3. транспарентност преко технологије и друштвених медија.

One: fast, efficient, affordable test kits



Da li ste znali?Вијетнам јеПрва земља која је развила брз, ефикасан и приступачан тестУ једном месецу које СЗО каже да би требало да буде 4 године да се развије.Тест, који је развила група вијетнамских истраживача из Института за биотехнологију под Вијетнамском академијом наука и технологије, кошта око 15 долара.и може вратити резултате у року од 80 минута, са специфичношћу од 100% и осетљивошћу од 5 копија по реакцији.

Ево извештаја једног од мојих пријатеља који се тестира у Вијетнаму:

"Отишао сам у један од 30 центара за тестирање доступних у Вијетнаму. Они су ми заглавили нос и уста. Око 2-3 сата касније, пустили су ме да знам прелиминарне резултате. У мом случају, то је било негативно. Затим сам чекао још неколико дана да Институт за епидемиологију у Ханој потврди коначни резултат, који је такође био негативан.

Тестови су били толико ефикасни и једноставни за коришћење, да је прошле недеље,20 земаља и територија у свету покушавају да купе десетине хиљада тестових комплета из ВијетнамаTrenutni kapacitet proizvodnje u Vijetnamu je 3.600 komada dnevno, ali zemlja bi mogla da proizvede 10.000 komada dnevno i da udvostruči kapacitet ako bude potrebno, rekao je predstavnik.

Све што видим у нашим вестима је какоСАД се суочавају са недостатком тестирања(Како ) иПрвих неколико тестних комплета развијених од стране ЦДЦ-а било је погрешноy (заиста?) Ништа о Вијетнамским тестовим сетовима, наравно.

Two: 14 day mandatory quarantine

Како САД затварају своје границе са Кином и Европом, земља се суочава са критиком у вези са овимPreviše malo prekasnoRazlog: bolest je već bila prisutna unutar američkih granica, a virus ne poznaje granice.

Вијетнам је, с друге стране, наложио 14 дана карантина за све странце, као и повратак Вијетнама из Цовид-19 епицентара, поред ограничавања путовања из ових региона.У почетку, ово се примењује на људе који долазе изКина&Јужна КорејаКасније је мандат проширен на људе који се враћају изЦела Европа, Велика Британија и САД. .

Вијетнамска влада обезбедила је 100% вијетнамских грађана и странаца под карантином са склоништем, храномимедицинске неге током ових 14 дана. Они су били у последњих 2 месеца.

Ne verujete mi?Pročitajte ovu pričuБританског држављанина који је у карантину у Вијетнаму од 14. марта након што је слетео у Ханој на директном лету из Лондона, Енглеска:

"Odjednom sve postaje veoma ljudsko, mi smo gosti u zemlji koja čini sve što može da se zaštiti i pruža nam tu pristojnost.

Напољу, све је мирно. Локација је тиха, војници неуморно раде како би стерилисали собе свакодневно, евидентирали нашу температуру и очистили наше посуде. Они живе овде да помогну својој земљи и упркос ономе што су можда чули, они су пријатељски и брижни. До сада се то осећа више као одморски логор него карантин. У нашој соби делимо грицкалице, воће и почињемо да добијамо испоруке од вољених. "

Лично знам много пријатеља који се враћају из Јужне Кореје, Велике Британије и САД, од којих се већинаСтуденти који студирају у иностранству чији је пролећни семестар поремећенЈедна заједничка тема међу овим пријатељима је колико су захвални и заштићени због ових 14 дана.

Прошле недеље, овај 12-часовни vlog вијетнамског путника који се вратио из Милана,Насловна страна » Колико је „страшно“ локално карантинско подручје?Видео описује како је подручје "уопште није застрашујуће", доносећи мир хиљадама вијетнамских студената који ће се ускоро вратити у Вијетнам.Како школе и универзитети у САД-у отказују часове један по један. .

Ове 14-дневне мере нису доступне само онима који се враћају у Вијетнам из иностранства, већ и онима који су већ у земљи.Вијетнамски наследник који се вратио у Ханој из Милана, била је осумњичена да је избегла карантин на аеродрому. њену целу улицу онда је дезинфикован, њени људи су под 14 дана карантина,са храном и склоништем, као и медицинским особљем које пружа влада. .



Three: transparency via technology and social media

Сједињене Америчке Државе имају дуг пут да дођу до Вијетнама када је у питању транспарентност информација о ширењу коронавируса.Ево екранског снимка чланка мишљења који сам написао свом локалном новину, Ваил Даили, који није прихваћен за објављивање прошле недеље:

Било је 14 данаОд када је први случај Цовид-19 објављен у Колораду, и имали смо мање информација него икада у вези са:

Koliko je stvarnih slučajeva где се налазе ови случајеви (који градови, који су комшилуци) Опште демографске информације о случајевима.

Овај владини сајтПрема влади Колорадо, тестирање ће бити више доступно приватним компанијама, а демографски подаци ће бити представљениovdeИпак, када кликнете на њега, сајт замрзава око 4 од 5 пута.

Šta vidite kada kliknete naвеб-сајт Владе ЦО о ЦОВИД-19 подацима. .

Хајде да погледамо како вијетнамска влада и медији третирају информације о Ковиду-19.

Кад год постоји нови случај, онлине портал Министарства здравља (МоХ) одмах објављује случај свим главним новинским медијима и општој јавности са детаљима укључујући: где су случајеви, како се заразе, које акције треба предузети.

Мобилна апликација коју спонзоришу МОХ и Министарство за информације и медије, под називом НЦОВИ, изузетно је пријатељска и једноставна за коришћење.Апликација вам омогућава да: 1. пошаљете информације о здрављу и путовањима како бисте могли да се тестирате 2. сазнате о "точкама" у градовима / читавој земљи у којима се појављују нови случајеви 3. добијете актуелне информације о најбољим праксама ре / Цовид-19 у Вијетнаму и свету.

И на крају, сви су вероватно видели ово (искрено, ово је једина ствар коју западни медији пријављују из Вијетнама), вијетнамску вирусну песму за прање руку. Популаризовао га је Џон Оливер'с Ласт Веек Тонеигхт и ТикТок.

Замислите владу која је заправо добра на друштвеним медијима и инспирише покрет Тикток.Вриштање свих капа на Твиттер-у не рачуна. .

Затварање белешке

Као неко ко живи између две земље (рођен и одрастао у Вијетнаму, али је одрастао и ради и живи у САД-у), разумем да култура игра велики фактор у разлици између "истока" и "Запада" реакција на коронавируса.Као што је то учинило са пацијентом 17. у ВијетнамуДаље (и ово је очигледно груба генерализација), Исток углавном вреднује заједницу (или у овом случају, јавно здравље), док Запад углавном вреднује појединце (или у овом случају, приватност и личну слободу).Било би разумно за мене да онда земље као што су Кина, Вијетнам или Сингапур, имају много лакше време наметања "драконичних мера" као што су рано закључавање или обавезно / добровољно пријављивање сумњивих случајева.

Оно што не разумем, нити се слажем са тим, је западно приказивање одговора неких земаља на коронавирус чисто на њиховој карикатури земље / културе.Кинеска блокада коронавируса, коју вам је довео авторитаризам"Када је Италија била под блокадом, снимци како људи још увек воле живот и певају са балкона широко циркулишуДвоструки стандард много.И наравно, нема извештаја уопште о невероватном раду коју врши вијетнамска влада.

Не кажем да сам 100% за владу која може да се меша у свакодневни живот људи у свим врстама околности.Али заиста верујем, у овом случају, западне владе имају начине да иду да се ухвати са источним владама, нарочито са вијетнамском владом.Ако само Вијетнам имао "одобравање рејтинг" као што Запад има, вероватно бисте видели 99% одобравање рејтинг заВијетнамски потпредседник Ву Дук ДамШто се тиче његове звездане кампање за борбу против Цовида-19 у Вијетнаму до сада, од свих Вијетнамаца младих и старих, либералних и конзервативних.