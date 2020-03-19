Чему может научиться Запад от реакции Вьетнама на Ковид-19

Большое спасибо за поддержку моей истории.Это было просмотрено ~50 000 раз и поделилось сотнями.Вы можете прокомментировать ниже с новой системой комментариев Hacker Noon, или присоединиться к разговору в различных местах по всему интернету:

Наш общинный форум

Мой пост в Facebook и первый твиттер

Вирусный пост в LinkedIn

Вьетнамский Reddit

Я помню, что это было в последнюю неделю января, когда моя американская семья и друзья все были за обеденным столом, обсуждая то, что тогда было иностранным, «содержащимся в Китае» новым заболеванием под названием коронавирус.Заразился около 1000 человек по всему миру, 500 только в Вухане, Китай, и 1-2 случая в США.Я сказал группе, что всего несколько дней назад вьетнамцыПравительство приказало закрыть все школы в обозримом будущемБыло бы много «несущественных» общественных собраний и предприятий.Люди были на высоком уровне бодрствования.Маски и очистители рук были серьезно не имели запаса.

«Сколько случаев сейчас там?» – спросил кто-то.

«8» — я сказал.

Очень параноидально? 8 случаев и вся страна уже находилась под полузакрытием?

К тому времени моя мама во Вьетнаме посылала мне ежедневные сообщения в течение нескольких недель, предупреждая меня о таких вещах, как «избегайте больших собраний», «закачивайте свои жизненно важные вещи», «переосмыслите уход за Норой, если вы можете», все, что я отрезала в качестве чрезмерной реакции от моей обычно обеспокоенной азиатской мамы.

На севере, соседний ВьетнамЭпицентр новой болезни, Вухан (Хубей, Китай) попал под городскую блокаду, вместе с 10 другими китайскими городами вскоре после этого.. .

«Хорошо, что у нас здесь не так много китайских туристов!» — заключил кто-то, в конце упомянутого обеденного стола.

В течение следующих нескольких недель мы не услышим много о вирусе от правительства США (или американской общественности в целом), помимо нескольких историй, подробно описывающих этот вирус.Расизм в отношении людей китайского/азиатского происхождения. .

Основные основополагающие предположения:Вирус — это чужеродный китайский предмет. .Это как обычный грипп. .Паника хуже самой вещи. .

Быстрый прогресс всего через месяц, то, что мы считали «китайской болезнью»Всемирная организация здравоохранения объявила «глобальную пандемию»,Вскоре после того, как Италия попала под общенациональную блокаду, иСША объявили чрезвычайное положение, с числом случаев во всем мире, превышающим 200 000 от 100 000 всего за неделю, с более чем 9 000 смертей,Загрязнение инфраструктуры здравоохранения во многих странахкакГлобальный экономический спад становится все более неизбежным.Ни одна страна, включая США, не может себе позволить притворяться, что это уже только эксклюзивный «азиатский импорт».

Источник: datagraver.com

Теперь, когда многие глаза обращены к Азии, континент, который больше не считается эпицентром вспышки (Это сейчас Европа, с более чем 60% всех активных случаев.) ,Я хотел бы подчеркнуть Вьетнам как страну на переднем крае этой глобальной борьбы с невидимым врагом. Не Тайвань, Гонконг, Сингапур или Южная Корея(или, как мне нравится это сказать, любимые примеры западных средств массовой информации «хороших» азиатских стран). да, эти страны делают грандиозную работу, содержащую вирус.

Да, Вьетнам, страна, которая граничит с Китаем.15-я самая густонаселенная страна с населением 97 млн человекДа, Вьетнам коммунистическая, тоталитарная страна в большинстве западных повествований.Это эта страна, которая успешно сохранила число случаев на 76 (по состоянию на 19 марта 2020 года) и смертность на нулевой, более двух месяцев после того, как первые случаи были зарегистрированы.И это не из-за недоведомления.Запад имеет многому учиться от этой крошечной маленькой страны к югу от Китая, а именно: 1. быстрые, эффективные, доступные тестовые наборы 2. 14-дневная обязательная карантина и 3. прозрачность через технологии и социальные сети.

One: fast, efficient, affordable test kits



А вы знали?Вьетнам являетсяПервая страна, которая разработала быстрый, эффективный и доступный набор испытанийПо данным ВОЗ, для ее разработки понадобилось четыре года.Тест, разработанный группой вьетнамских исследователей из Института биотехнологии при Вьетнамской академии наук и технологий, стоит около 15 долларов.и способен возвращать результаты в течение 80 минут, со специфичностью 100% и чувствительностью 5 копий на реакцию.

Вот отчет одного из моих друзей, который проходит тестирование во Вьетнаме:

«Я пошла в один из 30 испытательных центров, доступных во Вьетнаме. Они погладили мой нос и рот. Около 2-3 часов спустя они сообщили мне о предварительных результатах. В моем случае, это было отрицательным. затем я ждала еще несколько дней для Института эпидемиологии в Ханое, чтобы подтвердить конечный результат, который также был отрицательным. Это было быстро, эффективно и безболезненно».

Тестовые наборы были настолько эффективными и простыми в использовании, что на прошлой неделе,20 стран и территорий мира хотят купить десятки тысяч тестовых комплектов из ВьетнамаНынешняя производственная мощность Вьетнама составляет 3600 комплектов в день, но страна могла бы производить 10 000 комплектов в день, и в случае необходимости утроить мощность, сказал представитель.

Все, что я вижу в наших новостях, это то, какСША сталкиваются с нехваткой испытаний(Как это сделать) иПервые несколько испытательных комплектов, разработанных CDC, были ошибочными.y (на самом деле?) Ничего о вьетнамских тестовых комплектах, конечно.

Two: 14 day mandatory quarantine

Поскольку США закрывают границу с Китаем и Европой, страна сталкивается с критикой в связи с этим.«Слишком мало слишком поздно»Причина: болезнь уже присутствовала в пределах границ США, и вирус не знает границ.

Вьетнам, с другой стороны, предписывает 14-дневный карантин для всех иностранцев, а также возвращение вьетнамцев из эпицентров Covid-19, в дополнение к ограничению поездок из этих регионов.Первоначально они применялись к людям, приезжающим изКитай&Южная КореяВ последнее время мандат был расширен до людей, возвращающихся изВся Европа, Великобритания и США. .

Вьетнамское правительство предоставило 100% вьетнамских граждан и иностранцев в карантине с убежищем, продовольствиемимедицинской помощи в течение этих 14 дней. они были в течение последних 2 месяцев.

Не верите мне?Читать эту статьюгражданина Великобритании, который с 14 марта находится в карантине во Вьетнаме после того, как приземлился в Ханой на прямом рейсе из Лондона, Англия.:

«Внезапно все становится очень гуманным, мы гости в стране, которая делает все возможное, чтобы защитить себя и распространяет нам эту вежливость.

Внешне все спокойно.Место расположения тихое, солдаты неустанно работают, чтобы ежедневно стерилизовать комнаты, записывать температуру и очищать баночки.Они живут здесь, чтобы помочь своей стране, и, несмотря на то, что они могли услышать, они дружелюбны и заботятся.До сих пор это больше похоже на лагерь отдыха, чем на карантин.В нашем номере мы делимся закусками, фруктами и начинаем получать доставки от близких.

Я лично знаю много друзей, которые возвращаются из Южной Кореи, Великобритании и США, большинство из которыхстуденты за рубежом, чьи весенние семестры нарушеныОдной из общих тем этих друзей является то, насколько они благодарны и защищены за эти 14 дней.

На прошлой неделе, этот 12-часовой vlog вьетнамского путешественника, который вернулся из Милана,Название: «Насколько «страшна» местная карантинная зона?»Видео описывает, насколько суровым и «не страшным вообще» является район, принося спокойствие тысячам вьетнамских студентов, которые вскоре вернутся во Вьетнам.Как школы и университеты в США отменяют занятия один за другим. .

Эти 14-дневные меры доступны не только тем, кто возвращается во Вьетнам из-за рубежа, но и людям, которые уже находятся в стране.Вьетнамская наследница, вернувшаяся в Ханой из МиланаЕе подозревали в том, что она уклонилась от карантина в аэропорту.Всю ее улицу тогда дезинфицировали, ее люди прошли под 14-дневный карантин.с продовольствием и приютом, а также медицинским персоналом, предоставленным правительством. .



Three: transparency via technology and social media

У США есть долгий путь, чтобы добраться до Вьетнама, когда дело доходит до прозрачности информации о распространении коронавируса.Вот скриншот статьи мнения, который я написал для моей местной газеты, Vail Daily, которая не была принята для публикации на прошлой неделе:

Прошло 14 днейС тех пор, как в Колорадо был зарегистрирован первый случай Ковида-19.У нас было меньше информации, чем когда-либо:

Сколько реальных случаев местонахождение этих случаев (какие города, какие кварталы) Демографическая информация об этих случаях.

Этот правительственный сайтПо данным правительства Колорадо, тестирование будет доступнее для частных компаний, и демографические данные будут представленыздесьТем не менее, когда вы нажимаете на него, сайт замерзает примерно 4 из 5 раз.

Что вы видите, когда нажимаете наОфициальный сайт правительства по данным COVID-19. .

Давайте рассмотрим, как вьетнамское правительство и СМИ обращаются с информацией о Ковиде-19.

Всякий раз, когда появляется новый случай, интернет-портал Министерства здравоохранения (MoH) немедленно публикует дело всем крупным новостным агентствам и широкой общественности с подробностями, включая: где находятся случаи, как они заражаются, какие действия должны быть приняты.

Мобильное приложение, спонсируемое MoH и Министерством информации и средств массовой информации, называемое NCOVI, чрезвычайно дружественное и простое в использовании.Приложение позволяет вам: 1. представить информацию о здоровье и путешествиях, чтобы вы могли проверить себя 2. узнать о «горячих точках» в городах / всей стране, где появляются новые случаи 3. получать актуальную информацию о лучших практиках ре / Covid-19 во Вьетнаме и в мире.

И, наконец, все, наверное, видели это (откровенно говоря, это единственное, о чем сообщают из Вьетнама западные СМИ), вьетнамскую вирусную песню для мытья рук. Она была популяризирована John Oliver's Last Week Tonight и TikTok. Но знаете ли вы, что производственной компанией за песней было вьетнамское Министерство здравоохранения?

Представьте себе правительство, которое на самом деле хорошо работает в социальных сетях и вдохновляет движение Тикток.кричать все капсы в твиттере не считается. .

Заключительная записка

Как человек, который живет между двумя странами (родился и вырос во Вьетнаме, но вырос и работал и жил в США), я понимаю, что культура играет большую роль в разнице между реакцией «Востока» и «Запада» на коронавирус.Как это было с пациентом 17 в ВьетнамеКроме того (и это, очевидно, грубое обобщение), Восток в целом ценит сообщество (или, в данном случае, общественное здоровье), в то время как Запад в целом ценит отдельных людей (или, в данном случае, частную жизнь и личную свободу).

То, что я не понимаю и не согласен с этим, — это представление Запада о реакции некоторых стран на коронавирус исключительно на их карикатуру страны/культуры.Китайская блокада коронавируса, принесённая вам авторитаризмом«Когда Италия оказалась заблокирована, кадры о том, как люди по-прежнему любят жизнь и поют с балкона широко распространеныДвойные стандарты очень много.И, конечно, никакой отчетности о удивительной работе, которую делает вьетнамское правительство.

Я не говорю, что я на 100% сторонник того, чтобы правительство могло вмешиваться в повседневную жизнь людей при любых обстоятельствах, но я действительно верю, что в этом случае западные правительства имеют способы пойти на поимку с восточными правительствами, особенно с вьетнамским правительством.Заместитель премьер-министра Вьетнама Ву Дук ДамЧто касается его звездной кампании по борьбе с Ковидом-19 во Вьетнаме до сих пор, от всех вьетнамцев, молодых и старых, либеральных и консервативных.