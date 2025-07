Vad väst kan lära sig av Vietnams reaktion på Covid-19

Tack så mycket för det outpouring stöd för min berättelse. Det har visats ~50k gånger och delats av hundratals. Du kan kommentera nedan med Hacker Noons helt nya kommentarsystem, eller gå med i konversationen på olika ställen runt internet:

Vårt gemenskapsforum

My Facebook post & first ever Twitter thread

Den här virala LinkedIn-posten

Den vietnamesiska Reddit

Jag kommer ihåg att det var under den sista veckan i januari när min amerikanska familj och vänner var alla vid ett middagsbord och diskuterade vad som då var en utländsk, "Kina-innehållen" ny sjukdom som heter Coronavirus.hade smittat cirka 1000 personer över hela världen, 500 ensam i Wuhan, Kina, och 1-2 fall i USAJag berättade för gruppen att för bara några dagar sedan, vietnamesernaRegeringen beordrar att alla skolor stängs för den överskådliga framtidenDet skulle bli många "icke väsentliga" offentliga sammankomster och företag.Folk var på hög alert.Masker och handtorkar var allvarligt ute av lager.

"Hur många fall är aktuella där?" frågade någon.

”8” sa jag.

Det var en hörbar gasp. Wow. Paranoid mycket? 8 fall och hela landet var redan under en halv låsning?

För att vara ärlig var jag lika förvånad. vid den tiden hade min mamma i Vietnam skickat mig dagliga meddelanden i veckor, varnar mig för saker som "undvik stora sammankomster", "lagra på dina väsentliga saker", "ompröva dagvård för Norah om du kan", allt som jag borstade bort som överreaktion från min typiskt orolig-om allt-Asian Mom.

Up North, grannlandet Vietnam,Epicentret för den nya sjukdomen, Wuhan (Hubei, Kina) gick under en stadsomfattande blockering, tillsammans med 10 andra kinesiska städer kort därefter.och .

"Det är bra att vi inte har många kinesiska turister här!" - avslutade någon, i slutet av nämnda middagsbord.

Under de närmaste veckorna skulle vi inte höra mycket om viruset från den amerikanska regeringen (eller den allmänna amerikanska allmänheten), förutom några berättelser som detaljerar viruset.rasism gentemot personer av kinesisk/asiatisk härkomstoch .

Den underliggande antagandet:Viruset är en utländsk kinesisk sakoch .Det är som en vanlig influensaoch .Paniken är värre än saken självoch .

Snabbt framåt bara ungefär en månad senare, vad vi trodde var en "kinesisk sjukdom"Världshälsoorganisationen WHO har förklarat det som en ”global pandemi”.ochstrax efter att Italien gick under en nationell låsningochUSA förklarar nationell nödsituation, med antalet fall över hela världen passerar 200k från 100k på bara under en vecka, med över 9k dödsfall,överväldigande många länders hälsoinfrastrukturersomEn global ekonomisk recession ser mer och mer oundviklig utInget land, inklusive USA, har råd att låtsas att det bara är en exklusiv "asiatiska import" längre.

Källa: datagraver.com

Nu när många ögon vänder sig till Asien, kontinenten som inte längre anses vara epicentret för utbrottet (Det är nu Europa, med över 60% av de totala aktiva fallenoch ,Jag vill lyfta fram Vietnam som ett land i spetsen för denna globala kamp mot en osynlig fiende. Inte Taiwan, Hong Kong, Singapore eller Sydkorea (or as I like to put it, Western media's favorite examples of "good" Asian countries). Yes, those countries have been doing spectacular job containing the virus. But so is Vietnam.

Ja, Vietnam, landet som gränsar till Kina.det 15: e mest befolkade landet med 97M invånare. Yes, Vietnam the communist, totalitarian country in most Western narratives. It is this country that has successfully kept the number of cases at 76 (as of March 19, 2020) and fatality at zero, over two months after the first cases were reported. And it's not because of underreporting. The West has a lot to learn from this tiny little country south of China, namely: 1. fast, efficient, affordable test kits 2. 14-day mandatory quarantine and 3. transparency via technology and social media.

One: fast, efficient, affordable test kits



Visste du det?Vietnam ärdet första landet att utveckla ett snabbt, effektivt och prisvärt testkitI en månad som WHO säger borde ha tagit 4 år att utveckla.Testet, som utvecklats av en grupp vietnamesiska forskare från Institute of Biotechnology under Vietnam Academy of Science and Technology, kostar cirka 15 dollar.och kan returnera resultat inom 80 minuter, med en specificitet på 100% och känslighet på 5 kopior per reaktion.

Här är en berättelse om en av mina vänner som testas i Vietnam:

"Jag gick till ett av de 30 testcentra som fanns i Vietnam. De svettade min näsa och mun. Ungefär 2-3 timmar senare lät de mig veta de preliminära resultaten. I mitt fall var det negativt. Jag väntade sedan några dagar till för Institutet för epidemiologi i Hanoi för att bekräfta slutresultatet, vilket också var negativt. Det var snabbt, effektivt och smärtfritt."

Testsatserna var så effektiva och lätta att använda, att den senaste veckan,20 länder och territorier i världen vill köpa tiotusentals testkits från VietnamVietnams nuvarande produktionskapacitet är 3 600 kits per dag, men landet kan göra 10 000 kits per dag och tredubbla kapaciteten om det behövs, sade en representant.

Allt jag ser i våra nyheter är hurUSA står inför testbrist(Hur är det?) ochthe first few test kits developed by the CDC were faultY (riktigt?) Inget om Vietnam test kit, naturligtvis.

Two: 14 day mandatory quarantine

När USA stänger sina gränser till Kina och Europa, har landet stött på kritik angående dessa"för lite för sent"Orsaken: sjukdomen har redan funnits inom de amerikanska gränserna, och viruset känner inga gränser.

Vietnam, å andra sidan, har föreskrivit 14 dagars karantän för alla utlänningar samt återvändande vietnameser från Covid-19-epicenter, förutom att begränsa resor från dessa regioner.. At first, these applied to people coming from KinaochSydkoreaSenare har mandatet förlängts till personer som återvänder frånall of Europe, the UK and the USoch .

Here's the kicker: the Vietnamese government provided 100% of Vietnamese citizens and foreigners under quarantine with shelter, food ochläkarvård under dessa 14 dagar. de har varit under de senaste 2 månaderna.

och

Tror du inte på mig?Läs den här historien frånav en brittisk medborgare som har hållits i karantän i Son Tay sedan den 14 mars efter att ha landat i Hanoi på ett direktflyg från London, England:

"Suddenly it all becomes very human, we’re guests in a country doing their best to protect themselves and are extending us that courtesy. Such is the good nature of Vietnam."

Utanför är allt lugnt. Platsen är lugn, soldaterna arbetar outtröttligt för att sterilisera rummen dagligen, logga vår temperatur och rensa ut våra burkar.De bor här för att hjälpa sitt land och trots vad de kanske har hört är de vänliga och omtänksamma.Hittills känns det mer som ett semesterläger än en karantän.I vårt rum delar vi mellanmål, frukt och börjar få leveranser från nära och kära.

Jag känner personligen många vänner som kommer tillbaka från Sydkorea, Storbritannien och USA, de flesta av demstuderande utomlands vars vårterminen störsEtt gemensamt tema som delas av dessa vänner är hur tacksamma och skyddade de känner sig för dessa 14 dagar.

Last week, this 12-hour vlog of a Vietnamese traveler who returned from Milan, ”Hur ”skräckligt” är det lokala karantänområdet?”Videon beskriver hur grymt och "inte skrämmande alls" området är, vilket ger sinnesfrid till de tusentals vietnamesiska studenter som snart kommer att återvända till Vietnam.Som skolor och universitet i USA avbryter klasser en efter enoch .

Dessa 14-dagars åtgärder är inte bara tillgängliga för dem som återvänder till Vietnam från utlandet, utan också personer som redan är i landet.en vietnamesisk arvinge som återvände till Hanoi från MilanoHon var misstänkt för att ha kringgått karantän på flygplatsen.Hennes hela gata desinficerades sedan, hennes människor gick under 14 dagars karantän.with food & shelter as well as medical staff provided by the governmentoch .



Three: transparency via technology and social media

USA har en lång väg att fånga upp med Vietnam när det gäller transparens av information om spridningen av coronavirus.Här är en skärmdump av en åsiktsartikel som jag skrev till min lokala tidning, Vail Daily, som inte accepterades för publicering förra veckan:

It's been 14 daysDet första fallet av Covid-19 har rapporterats i Colorado., och vi hade mindre information än någonsin angående:

Hur många faktiska fall finns det platserna för dessa fall (vilka städer, vilka grannskap) allmän demografisk information om fallen.

Denna regeringens webbplatsEnligt Colorado-regeringen kommer tester att vara mer tillgängliga av privata företag, och demografiska data kommer att presenterashärMen när du klickar på den, fryser webbplatsen ungefär 4 av 5 gånger.

Vad du ser när du klickar påRegeringens webbplats om Covid-19 dataoch .

Let's take a look at how the Vietnamese government and media have been treating information regarding Covid-19.

Varje gång det finns ett nytt fall, hälsovårdsministeriets (MoH) online-portal omedelbart publicerar fallet till alla stora nyhetsmedier och allmänheten med detaljer inklusive: var fallen är, hur de smittas, vilka åtgärder som ska vidtas.

MoH och Ministry of Information & Media sponsrade mobilapp, kallad NCOVI är extremt vänlig och lätt att använda. appen gör att du kan: 1. skicka hälso- och reseinformation så att du kan få dig själv testad 2. lära dig om "hotspots" inom städerna / hela landet där nya fall avlägsnas 3. få aktuell information om bästa praxis re / Covid-19 i Vietnam och i världen.

Och slutligen har alla förmodligen sett detta (ärligt talat detta är det enda som rapporterats från Vietnam av västerländska medier), den vietnamesiska virala handtvättsången. Den populariserades av John Oliver's Last Week Tonight och TikTok. Men visste du att produktionsföretaget bakom låten var det vietnamesiska hälsovårdsministeriet?

Föreställ dig en regering som faktiskt är bra på sociala medier och inspirerar en Tiktok-rörelse.Skrikande alla hål på Twitter räknas inteoch .

Closing note

As someone who lives in between two countries (born & raised in Vietnam, but have grown up and work and live in the US), I understand that culture plays a big factor in the difference between "the East" and "the West" reaction to the Coronavirus. For one thing, privacy is of much larger concern for Americans (and I would imagine Europeans too). It wouldn't fly well in the US or Europe if information about someone down to where they live or who their families/friends are get circulated with such speed, som det gjorde med patient 17 i Vietnam. Furthermore (and this is obviously a gross generalization), the East generally values the community (or in this case, public health) while the West generally values the individuals (or in this case, privacy and personal freedom). It would make sense to me that then countries such as China, Vietnam, or Singapore, have a much easier time imposing "draconian measures" such as early lockdown or mandatory/voluntary reporting of suspicious cases.

Vad jag inte förstår, eller håller med om, är västerländskt porträtt av några länders svar på coronaviruset rent på deras karikatyr av landet / kulturen.Kinas Coronavirus Lockdown, fört till dig av auktoritarianismNär Italien gick under lockdown, inspelningar av hur människor fortfarande älskar livet och sjunger från balkongen sprids allmäntDubbel standard mycket. Och naturligtvis ingen rapportering alls om det fantastiska arbete som den vietnamesiska regeringen gör.

Jag säger inte att jag är 100% för regeringens förmåga att störa människors dagliga liv under alla typer av omständigheter.Men jag tror verkligen att i det här fallet har de västerländska regeringarna sätt att spela upp med östliga regeringar, särskilt den vietnamesiska regeringen.Om bara Vietnam hade en "godkännande rating" som väst har, skulle du förmodligen se en 99% godkännande rating förVietnams vice premiärminister Vu Duc Dammed hänsyn till hans stjärnkampanj för att bekämpa Covid-19 i Vietnam hittills, från alla vietnameser unga och gamla, liberala och konservativa lika.