Τι μπορεί να μάθει η Δύση από την αντίδραση του Βιετνάμ στον Covid-19

Θυμάμαι ότι ήταν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Ιανουαρίου όταν η αμερικανική οικογένεια και οι φίλοι μου ήταν όλοι στο τραπέζι του δείπνου συζητώντας τι ήταν τότε μια ξένη, «κινεζική-συμπεριλαμβανόμενη» νέα ασθένεια που ονομάζεται κοροναϊός.Έχει μολύνει περίπου 1.000 ανθρώπους παγκοσμίως, 500 μόνο στο Wuhan της Κίνας και 1-2 περιπτώσεις στις ΗΠΑ.Είπα στην ομάδα ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, οι ΒιετναμέζοιΗ κυβέρνηση διέταξε το κλείσιμο όλων των σχολείων για το προβλέψιμο μέλλον, όπως θα ήταν πολλές «μη απαραίτητες» δημόσιες συγκεντρώσεις και επιχειρήσεις. οι άνθρωποι ήταν σε υψηλό συναγερμό. μάσκες και απολυμαντικά χεριών ήταν σοβαρά εκτός αποθέματος.

«Πόσες περιπτώσεις υπάρχουν σήμερα;» ρώτησε κάποιος.

«8» του είπα.

Πολύ παρανοϊκό; 8 περιπτώσεις και ολόκληρη η χώρα ήταν ήδη κάτω από μια ημι-κλειδαριά;

Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν εξίσου έκπληκτος. τότε η μητέρα μου στο Βιετνάμ μου είχε στείλει καθημερινά μηνύματα για εβδομάδες, προειδοποιώντας με για πράγματα όπως "αποφεύγετε μεγάλες συγκεντρώσεις", "συσκευάστε τα βασικά σας", "αναθεωρήστε την ημερήσια φροντίδα για τη Νόρα αν μπορείτε", όλα τα οποία ξεφλούδισα ως υπερβολική αντίδραση από τη μητέρα μου που συνήθως ανησυχούσε για τα πάντα.

Βόρεια Κορέα, γειτονικό ΒιετνάμΤο επίκεντρο της νέας ασθένειας, το Wuhan (Χουμπέι, Κίνα) βρισκόταν υπό αστικό αποκλεισμό, μαζί με άλλες 10 κινεζικές πόλεις λίγο αργότερα.. .

«Καλά που δεν έχουμε πολλούς Κινέζους τουρίστες εδώ!» - κατέληξε κάποιος, στο τέλος του προαναφερθέντος τραπεζιού.

Τις επόμενες εβδομάδες, δεν θα ακούσουμε πολλά για τον ιό από την αμερικανική κυβέρνηση (ή το γενικό αμερικανικό κοινό), εκτός από μερικές ιστορίες που περιγράφουν λεπτομερώς την ασθένεια.ρατσισμός σε βάρος ατόμων κινεζικής/ασιατικής καταγωγής. .

Η υποκείμενη υπόθεση:Ο ιός είναι κινεζικό ξένο πράγμα. .Είναι σαν μια κοινή γρίπη. .Ο πανικός είναι χειρότερος από το ίδιο το πράγμα. .

Γρήγορη πρόοδος μόλις περίπου ένα μήνα αργότερα, αυτό που νομίζαμε ότι ήταν μια "κινεζική ασθένεια"Ανακηρύχθηκε «παγκόσμια πανδημία» από τον ΠΟΥ,Σύντομα η Ιταλία έπεσε κάτω από εθνικό αποκλεισμόκαιΟι ΗΠΑ κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τον αριθμό των κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο να ξεπερνά τις 200 χιλιάδες από τις 100 χιλιάδες σε λιγότερο από μία εβδομάδα, με περισσότερους από 9 χιλιάδες θανάτους,Υπέρταση των υποδομών υγείας πολλών χωρώνΩςΜια παγκόσμια οικονομική ύφεση φαίνεται όλο και πιο αναπόφευκτηΚαμία χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεν μπορεί πλέον να προσποιηθεί ότι πρόκειται για αποκλειστική «ασιατική εισαγωγή».

Πηγή δεδομένων: datagraver.com

Τώρα που πολλά μάτια στρέφονται στην Ασία, η ήπειρος που δεν θεωρείται πλέον το επίκεντρο της επιδημίας (είναι τώρα η Ευρώπη, με πάνω από το 60% των συνολικών ενεργών περιπτώσεων, ηI would like to spotlight Vietnam as a country at the forefront of this global fight against an invisible enemy. Όχι την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη ή τη Νότια Κορέα(ή όπως μου αρέσει να το πω, τα αγαπημένα παραδείγματα των δυτικών μέσων ενημέρωσης για τις «καλές» ασιατικές χώρες).Ναι, αυτές οι χώρες έχουν κάνει θεαματική δουλειά που περιέχει τον ιό.

Ναι, το Βιετνάμ, η χώρα που συνορεύει με την Κίνα.15η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα με 97 εκατομμύρια κατοίκουςΝαι, το Βιετνάμ είναι η κομμουνιστική, ολοκληρωτική χώρα στις περισσότερες δυτικές αφηγήσεις.Είναι αυτή η χώρα που έχει διατηρήσει με επιτυχία τον αριθμό των περιπτώσεων στα 76 (από τις 19 Μαρτίου 2020) και τον αριθμό των θανάτων στα μηδενικά, πάνω από δύο μήνες μετά τις πρώτες αναφορές των περιπτώσεων.Και δεν είναι λόγω υποαναφοράς.Η Δύση έχει πολλά να μάθει από αυτή τη μικρή χώρα νότια της Κίνας, δηλαδή: 1. γρήγορα, αποτελεσματικά, οικονομικά προσιτά δοκιμαστικά κιτ 2. υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών και 3. διαφάνεια μέσω της τεχνολογίας και των κοινωνικών μέσων.

One: fast, efficient, affordable test kits



Εσύ το ήξερες;Το Βιετνάμη πρώτη χώρα που αναπτύσσει ένα γρήγορο, αποτελεσματικό και προσιτό τεστΣύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να αναπτυχθεί.Η δοκιμή, που αναπτύχθηκε από μια ομάδα Βιετναμέζων ερευνητών από το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνολογίας του Βιετνάμ, κοστίζει περίπου 15 δολάρια.και είναι σε θέση να επιστρέψει αποτελέσματα εντός 80 λεπτών, με ειδικότητα 100% και ευαισθησία 5 αντιγράφων ανά αντίδραση.

Εδώ είναι ένας λογαριασμός ενός φίλου μου που δοκιμάζεται στο Βιετνάμ:

«Πήγα σε ένα από τα 30 κέντρα δοκιμών που ήταν διαθέσιμα στο Βιετνάμ. Μου χτύπησαν τη μύτη και το στόμα. Περίπου 2-3 ώρες αργότερα, με ενημέρωσαν για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Στην περίπτωσή μου, ήταν αρνητικά. Μετά περίμενα για μερικές ημέρες για το Ινστιτούτο Επιδημιολογίας στο Ανόι να επιβεβαιώσει το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν επίσης αρνητικό. Ήταν γρήγορο, αποτελεσματικό και ανώδυνο.»

Τα δοκιμαστικά κιτ ήταν τόσο αποτελεσματικά και εύκολα στη χρήση, που από την περασμένη εβδομάδα,20 χώρες και εδάφη του κόσμου ψάχνουν να αγοράσουν δεκάδες χιλιάδες δοκιμαστικά κιτ από το ΒιετνάμΗ σημερινή παραγωγική ικανότητα του Βιετνάμ είναι 3.600 κιτ/ημέρα, αλλά η χώρα θα μπορούσε να παράγει 10.000 κιτ/ημέρα και να τριπλασιάσει την ικανότητα αν χρειαστεί, δήλωσε εκπρόσωπος.

Το μόνο που βλέπω στις ειδήσεις είναι πωςΟι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη δοκιμώνΠως; ΚαιΤα πρώτα δοκιμαστικά κιτ που αναπτύχθηκαν από το CDC ήταν ελαττωματικάΚανένας (αληθινός) λόγος για τις δοκιμαστικές συσκευές του Βιετνάμ.

Two: 14 day mandatory quarantine

Καθώς οι ΗΠΑ κλείνουν τα σύνορά τους με την Κίνα και την Ευρώπη, η χώρα αντιμετωπίζει επικρίσεις σχετικά με αυτά τα θέματα.«Πολύ λίγο πολύ αργά»Ο λόγος: η ασθένεια έχει ήδη παρουσιαστεί εντός των συνόρων των ΗΠΑ, και ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα.

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsΣτην αρχή, οι άνθρωποι που προέρχονταν απόΚίνα&Νότια ΚορέαΠρόσφατα, η εντολή έχει επεκταθεί σε άτομα που επιστρέφουν απόΌλη η Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. .

Εδώ είναι το χτύπημα: η κυβέρνηση του Βιετνάμ παρείχε στο 100% των Βιετναμέζων πολιτών και αλλοδαπών υπό καραντίνα με καταφύγιο, τροφήκαιιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια αυτών των 14 ημερών. έχουν για τους τελευταίους 2 μήνες.

και

Δεν με πιστεύετε; Διαβάστε την ιστορίαΒρετανός υπήκοος που κρατείται σε καραντίνα από την κυβέρνηση του Βιετνάμ στο Son Tay από τις 14 Μαρτίου, αφού προσγειώθηκε στο Ανόι με απευθείας πτήση από το Λονδίνο, Αγγλία.:

Ξαφνικά όλα γίνονται πολύ ανθρώπινα, είμαστε επισκέπτες σε μια χώρα που κάνει το καλύτερο για να προστατεύσει τον εαυτό τους και μας επεκτείνει αυτή την ευγένεια.

Εξωτερικά, όλα είναι ειρηνικά.Η τοποθεσία είναι ήσυχη, οι στρατιώτες εργάζονται ακούραστα για να αποστειρώσουν τα δωμάτια καθημερινά, να καταγράψουν τη θερμοκρασία μας και να καθαρίσουν τις κατσαρόλες μας.Ζουν εδώ για να βοηθήσουν τη χώρα τους και παρά ό,τι θα μπορούσαν να έχουν ακούσει, είναι φιλικοί και φροντίδα.

Προσωπικά γνωρίζω πολλούς φίλους που επιστρέφουν από τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, οι περισσότεροι από τους οποίουςφοιτητές του εξωτερικού που διακόπτουν την άνοιξηΈνα κοινό θέμα που μοιράζονται αυτοί οι φίλοι είναι πόσο ευγνώμονες και προστατευμένοι αισθάνονται για αυτές τις 14 ημέρες.

Την περασμένη εβδομάδα, αυτό το 12ωρο vlog ενός Βιετναμέζου ταξιδιώτη που επέστρεψε από το Μιλάνο,Με τίτλο «Πόσο «τρομακτική» είναι η τοπική περιοχή καραντίνας;»Το βίντεο περιέγραψε πόσο σκληρή και «όχι τρομακτική καθόλου» είναι η περιοχή, φέρνοντας ειρήνη στο μυαλό των χιλιάδων Βιετναμέζων φοιτητών που σύντομα θα επιστρέψουν στο ΒιετνάμΤα σχολεία και τα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ ακυρώνουν τα μαθήματα ένα προς ένα.. .

Αυτά τα μέτρα 14 ημερών είναι διαθέσιμα όχι μόνο για όσους επιστρέφουν στο Βιετνάμ από το εξωτερικό, αλλά και για όσους βρίσκονται ήδη στη χώρα.Μια Βιετναμέζικη κληρονόμος που επέστρεψε στο Ανόι από το ΜιλάνοΗ οικογένειά της ήταν ύποπτη για την καταστρατήγηση της καραντίνας στο αεροδρόμιο.Ολόκληρος ο δρόμος της απολυμαίνεται και οι κάτοικοι της βρίσκονται σε καραντίνα 14 ημερών.με τρόφιμα και καταφύγιο, καθώς και ιατρικό προσωπικό που παρέχεται από την κυβέρνηση. .



Three: transparency via technology and social media

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ δρόμο να φτάσουν στο Βιετνάμ όταν πρόκειται για τη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με την εξάπλωση του κοροναϊού.Εδώ είναι μια οθόνη από ένα άρθρο γνώμης που έγραψα στην τοπική εφημερίδα μου, την Vail Daily, η οποία δεν έγινε αποδεκτή για δημοσίευση την περασμένη εβδομάδα:

Έχουν περάσει 14 ημέρεςΤο πρώτο κρούσμα του COVID-19 ανακοινώθηκε στο Κολοράντο, και είχαμε λιγότερες πληροφορίες από ποτέ σχετικά με:

Πόσες είναι οι πραγματικές περιπτώσεις τις τοποθεσίες αυτών των περιπτώσεων (οι πόλεις, οι γειτονιές) Γενικές δημογραφικές πληροφορίες για τις περιπτώσεις.

Αυτή η κυβερνητική ιστοσελίδαΣύμφωνα με την κυβέρνηση του Κολοράντο, οι δοκιμές θα είναι πιο διαθέσιμες από ιδιωτικές εταιρείες και τα δημογραφικά δεδομένα θα παρουσιαστούνΕΔΩΩστόσο, όταν κάνετε κλικ σε αυτό, ο ιστότοπος παγώνει περίπου 4 από 5 φορές.

Τι βλέπετε όταν κάνετε κλικΟ κυβερνητικός ιστότοπος για τα δεδομένα του COVID-19. .

Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς η κυβέρνηση του Βιετνάμ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αντιμετωπίσει τις πληροφορίες σχετικά με το Covid-19.

Κάθε φορά που υπάρχει μια νέα περίπτωση, η διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Υγείας (MoH) δημοσιεύει αμέσως την περίπτωση σε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό με λεπτομέρειες όπως: πού βρίσκονται οι περιπτώσεις, πώς μολύνονται, ποιες ενέργειες πρέπει να ληφθούν.

Το MoH και το Υπουργείο Πληροφοριών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης χορηγία κινητή εφαρμογή, που ονομάζεται NCOVI είναι εξαιρετικά φιλικό και εύκολο στη χρήση. η εφαρμογή σας επιτρέπει να: 1. υποβάλει πληροφορίες υγείας και ταξιδιού, έτσι ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε τον εαυτό σας 2. μάθετε για τα "hotspots" μέσα στις πόλεις / ολόκληρη τη χώρα όπου νέες περιπτώσεις απομακρύνονται 3. πάρτε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές re / Covid-19 στο Βιετνάμ και στον κόσμο.

Και τέλος, όλοι πιθανότατα έχουν δει αυτό (ειλικρινά αυτό είναι το μόνο πράγμα που αναφέρθηκε από το Βιετνάμ από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης), το ιογενές τραγούδι πλύσης χεριών του Βιετνάμ. Δημοσιεύθηκε από το Last Week Tonight του John Oliver και το TikTok. Αλλά ήξερες, η εταιρεία παραγωγής πίσω από το τραγούδι ήταν το Βιετναμέζικο Υπουργείο Υγείας; Συνεργάστηκαν με τους αρχικούς συνθέτες και ερμηνευτές των τραγουδιών για να ενθαρρύνουν τους νέους να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην υγιεινή.

Φανταστείτε μια κυβέρνηση που είναι πραγματικά καλή στα social media και εμπνέει ένα κίνημα Tiktok.Το να φωνάζεις όλα τα καπάκια στο Twitter δεν μετράει. .

ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

Ως κάποιος που ζει μεταξύ δύο χωρών (γεννημένος & μεγάλωσε στο Βιετνάμ, αλλά μεγάλωσε και εργάζεται και ζει στις ΗΠΑ), καταλαβαίνω ότι ο πολιτισμός παίζει μεγάλο ρόλο στη διαφορά μεταξύ «της Ανατολής» και «της Δύσης» αντίδραση στον κοροναϊό. για ένα πράγμα, η ιδιωτικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη ανησυχία για τους Αμερικανούς (και θα φανταστώ τους Ευρωπαίους επίσης).Όπως έγινε με τον 17ο ασθενή στο ΒιετνάμΕπιπλέον (και αυτό είναι προφανώς μια γενίκευση), η Ανατολή γενικά εκτιμά την κοινότητα (ή σε αυτή την περίπτωση, τη δημόσια υγεία), ενώ η Δύση γενικά εκτιμά τα άτομα (ή σε αυτή την περίπτωση, την ιδιωτικότητα και την προσωπική ελευθερία).

Αυτό που δεν καταλαβαίνω, ούτε συμφωνώ με, είναι η δυτική απεικόνιση της αντίδρασης ορισμένων χωρών στον κοροναϊό καθαρά στην καρικατούρα τους της χώρας / του πολιτισμού.Το κλείδωμα του κοροναϊού της Κίνας, που σας έφερε ο αυταρχισμόςΌταν η Ιταλία βρισκόταν κάτω από το κλειδί, οι εικόνες του πώς οι άνθρωποι εξακολουθούν να αγαπούν τη ζωή και να τραγουδούν από το μπαλκόνι κυκλοφόρησαν ευρέωςΚαι φυσικά, καμία αναφορά για την εκπληκτική δουλειά που κάνει η κυβέρνηση του Βιετνάμ.

Δεν λέω ότι είμαι 100% υπέρ της κυβέρνησης να είναι σε θέση να παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε κάθε είδους περιστάσεις. αλλά πιστεύω πραγματικά ότι, σε αυτή την περίπτωση, οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν τρόπους να πάνε να παίζουν με τις ανατολικές κυβερνήσεις, ειδικά με την κυβέρνηση του Βιετνάμ.Ο αντιπρόεδρος του Βιετνάμ, Vu Duc DamΌσον αφορά την αστρική εκστρατεία του για την καταπολέμηση του Covid-19 στο Βιετνάμ μέχρι στιγμής, από όλους τους Βιετναμέζους νέους και ηλικιωμένους, φιλελεύθερους και συντηρητικούς.