O que o Occidente pode aprender da resposta de Vietnam ao COVID-19

Lembro que foi durante a última semana de xaneiro cando a miña familia e amigos estadounidenses estaban todos a unha mesa de xantar discutiendo o que era entón unha nova enfermidade estranxeira, "contida en China" chamada coronavirus.Infectou a aproximadamente 1.000 persoas en todo o mundo, 500 só en Wuhan, China, e 1-2 casos nos Estados Unidos.Díxenlle ao grupo que hai uns días, os vietnamitasO goberno ordenou o peche de todas as escolas para o futuro previsible, como sería moitos "non esenciais" reunións públicas e empresas. A xente estaba en alta alerta. Máscaras e saneadores de mans estaban severamente fóra de stock.

"Cantos casos son actuais alí?" - alguén preguntou.

8 - Díxenlle eu

Había un gasp audible. Wow. Paranoico moito? 8 casos e todo o país xa estaba baixo un semi-bloqueo?

Para ser honesto, eu estaba tamén sorprendido. entón a miña nai en Vietnam me enviara mensaxes diarias durante semanas, advertíndome de cousas como "evitar grandes reunións", "estocar as túas cousas esenciais", "reconsiderar o coidado do día para Norah se podes", todo o que borrei como unha reacción excesiva da miña nai asiática tipicamente preocupada de todo.

No norte, o veciño Vietnam,O epicentro da nova enfermidade, Wuhan (Hubei, China) estivo baixo un bloqueo urbano, xunto con outras 10 cidades chinesas pouco despois.. .

"Boa cousa que non temos moitos turistas chineses aquí!" - concluíu alguén, ao final da mencionada mesa de xantar.

Durante as próximas semanas, non escoitaremos moito sobre o virus do goberno estadounidense (ou do público en xeral estadounidense), ademais dunhas poucas historias que detallan a evolución do virus.racismo cara a persoas de ascendencia chinesa/asiática. .

A suposición subxacente:O virus é unha cousa estranxeira chinesa. .É como unha gripe común. .O pánico é peor que a cousa en si. .

Rapidamente adiante só un mes despois, o que pensabamos era unha "enfermidade chinesa"A OMS declara unha "pandemia global",pouco despois de que Italia estivese baixo un bloqueo nacional, eOs Estados Unidos declaran unha emerxencia nacional, con número de casos en todo o mundo pasando de 200k a 100k en só unha semana, con máis de 9k mortes,Infraestruturas sanitarias de moitos paísescomoUnha recesión económica global parece cada vez máis inevitableNingún país, incluídos os Estados Unidos, pode permitirse finxir que é só unha exclusiva "importación asiática" xa.

Fonte da imaxe: datagraver.com

Agora que moitos ollos están voltados cara a Asia, o continente que xa non se considera o epicentro do brote (é agora Europa, con máis do 60% dos casos totais activos, queGustaríame destacar Vietnam como un país na vangarda desta loita global contra un inimigo invisible. Non Taiwán, Hong Kong, Singapur ou Corea do Sur(ou como me gusta dicir, exemplos favoritos dos medios occidentais de "bo" países asiáticos).Si, eses países fixeron un traballo espectacular contendo o virus.

Si, Vietnam, o país que limita con China.o 15o país máis poboado con 97M persoasSi, Vietnam o país comunista, totalitario na maioría das narracións occidentais. É este país que mantivo con éxito o número de casos en 76 (a partir do 19 de marzo de 2020) e a mortalidade en cero, máis de dous meses despois de que se informaron os primeiros casos.

One: fast, efficient, affordable test kits



Ti sabías?Vietnam éo primeiro país en desenvolver un kit de proba rápido, eficiente e accesible in one month that the WHO says should have taken 4 years to develop. A proba, desenvolvida por un grupo de investigadores vietnamitas do Instituto de Biotecnoloxía da Academia de Ciencia e Tecnoloxía de Vietnam, custa uns 15 dólares.e é capaz de devolver resultados dentro de 80 minutos, cunha especificidade de 100% e sensibilidade de 5 copias por reacción.

Aquí está unha conta dun dos meus amigos que é probado en Vietnam:

"Fui a un dos 30 centros de probas dispoñibles en Vietnam.Sopraron o meu nariz e a miña boca.Arredor de 2-3 horas despois, déronme a coñecer os resultados preliminares.No meu caso, foi negativo.Entón agardei uns días máis para que o Instituto de Epidemioloxía de Hanoi confirmase o resultado final, que tamén foi negativo.Foi rápido, eficiente e indoloro".

Os kits de proba foron tan eficientes e fáciles de usar, que a semana pasada,20 países e territorios do mundo buscan comprar decenas de miles de kits de proba de VietnamA capacidade actual de produción de Vietnam é de 3.600 kits / día, pero o país podería facer 10.000 kits ao día, e triplicar a capacidade se fose necesario, dixo un representante.

Todo o que vexo nas nosas noticias é como oEstados Unidos enfróntase a unha carencia de probas(Como é isto?) eos primeiros kits de proba desenvolvidos polo CDC foron defectuosose (realmente?) Nada sobre kits de probas de Vietnam, por suposto.

Two: 14 day mandatory quarantine

A medida que os Estados Unidos pechan as súas fronteiras con China e Europa, o país enfróntase a críticas sobre estes temas.demasiado pouco demasiado tardeA razón: a enfermidade xa estivo presente dentro das fronteiras dos Estados Unidos, e o virus non coñece fronteiras.

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsInicialmente, estes aplicábanse a persoas que viñan dechinae máisCorea do SurDesde entón, o mandato foi estendido a persoas que regresan detoda Europa, Reino Unido e Estados Unidos. .

Aquí está o golpe: o goberno vietnamita proporcionou o 100% dos cidadáns vietnamitas e estranxeiros en cuarentena con abrigo, comidaeatención médica durante estes 14 días. foron durante os últimos 2 meses.

Non me crees?Lea esta historia dedun cidadán británico que se atopa en cuarentena por parte do goberno vietnamita en Son Tay desde o 14 de marzo despois de aterrar en Hanoi nun voo directo desde Londres, Inglaterra:

"De súpeto todo se fai moi humano, somos hóspedes nun país que fai o seu mellor para protexerse e esténdenos esa cortesía.

Fóra, todo é pacífico.A localización é tranquila, os soldados traballan incansablemente para esterilizar os cuartos todos os días, rexistrar a nosa temperatura e limpar os nosos vasos.Viven aquí para axudar ao seu país e, a pesar do que puideran ter oído, son amigables e coidadosos.Ata agora, isto parece máis un campo de vacacións que unha cuarentena.Na nosa habitación, compartimos snacks, froitas e comezamos a recibir entregas de seres queridos".

Persoalmente coñezo moitos amigos que regresan de Corea do Sur, Reino Unido e Estados Unidos, a maioría dos calesEstudantes estranxeiros cuxo semestre de primavera está interrompidoUn tema común compartido entre estes amigos é o agradecemento e a protección que senten por estes 14 días.

A semana pasada, este vlog de 12 horas dun viaxeiro vietnamita que volveu de Milán,O artigo principal desta categoría é: "Como "terrible" é a zona de cuarentena local?"O vídeo describiu o quão triste e "non asustado en absoluto" é a zona, traendo paz de espírito aos miles de estudantes vietnamitas que pronto volverán a Vietnam.Como escolas e universidades nos Estados Unidos están cancelando clases un por un. .

Estas medidas de 14 días non só están dispoñibles para os que regresan a Vietnam desde o estranxeiro, senón tamén para as persoas que xa están no país.unha herdeira vietnamita que regresou a Hanoi desde Milán, foi sospeitosa de evitar a cuarentena no aeroporto. A súa rúa enteira foi entón desinfectada, a súa xente foi baixo a cuarentena de 14 días,co alimento e abrigo, así como co persoal médico proporcionado polo goberno. .



Three: transparency via technology and social media

Os Estados Unidos teñen un longo camiño a percorrer con Vietnam cando se trata de transparencia de información sobre a propagación do coronavirus. Aquí está unha captura de pantalla dun artigo de opinión que escribín ao meu xornal local, o Vail Daily, que non foi aceptado para a publicación a semana pasada:

Xa son 14 díasO primeiro caso de COVID-19 foi rexistrado en Colorado., e tiñamos menos información que nunca con respecto a:

Cantos casos reais hai as localizacións destes casos (que cidades, que barrios) Información demográfica sobre os casos.

Esta páxina do gobernoSegundo o goberno de Colorado, as probas estarán máis dispoñibles por empresas privadas, e os datos demográficos serán presentadosaquíAínda así, cando fai clic nel, o sitio conxélase aproximadamente 4 de 5 veces.

O que ves ao facer clicO sitio web do Goberno do CO sobre os datos de Covid-19. .

Vexamos como o goberno e os medios de comunicación vietnamitas están tratando a información sobre Covid-19.

Cada vez que hai un novo caso, o portal en liña do Ministerio de Saúde (MoH) inmediatamente publica o caso a todos os principais medios de comunicación e ao público en xeral con detalles incluíndo: onde están os casos, como se infectan, que accións se deben tomar.

A aplicación móbil patrocinada pola MoH e o Ministerio de Información e Medios, chamada NCOVI, é moi amigable e fácil de usar.A aplicación permítelle: 1. enviar información de saúde e viaxes para que se poida probar 2. aprender sobre os "hotspots" dentro das cidades / todo o país onde se defecan novos casos 3. obter información actualizada sobre as mellores prácticas de Covid-19 en Vietnam e no mundo.

E por último, todo o mundo probablemente viu isto (francamente esta é a única cousa que os medios occidentais informaron de Vietnam), a canción de lavado de mans viral vietnamita. Foi popularizada por John Oliver's Last Week Tonight e TikTok. Pero sabías que a compañía de produción detrás da canción era o Ministerio de Saúde vietnamita?

Imaxina un goberno que é realmente bo en redes sociais e inspira un movemento Tiktok.Gritar todas as capas en Twitter non conta. .

Nota de peche

Como alguén que vive entre dous países (nacido e criado en Vietnam, pero creceu e traballou e vive nos Estados Unidos), entendo que a cultura xoga un gran factor na diferenza entre "o leste" e "o oeste" reacción ao coronavirus. por unha cousa, a privacidade é de moito maior preocupación para os estadounidenses (e eu imaxinaría europeos tamén).como o fixo co paciente 17 en VietnamAdemais (e esta é obviamente unha xeneralización bruta), o Oriente en xeral valora a comunidade (ou, neste caso, a saúde pública) mentres que o Occidente en xeral valora os individuos (ou, neste caso, a privacidade e a liberdade persoal).Tería sentido para min que entón países como China, Vietnam ou Singapur, teñan un tempo moito máis fácil impoñendo "medidas draconianas" como o bloqueo precoz ou a notificación obrigatoria / voluntaria de casos sospeitosos.

O que non entendo, nin estou de acordo, é a representación occidental da resposta dalgúns países ao coronavirus puramente sobre a súa caricatura do país/cultura.O bloqueo do coronavirus de China, traído a vostede polo autoritarismoCando Italia estivo baixo bloqueo, imaxes de como a xente aínda ama a vida e canta desde o balcón amplamente circuladoE, por suposto, ningunha reportaxe sobre o incrible traballo que está a facer o goberno vietnamita.

Non estou dicindo que estou 100% a favor de que o goberno poida interferir na vida cotiá das persoas en todo tipo de circunstancias.Pero eu realmente creo que, neste caso, os gobernos occidentais teñen formas de ir a xogar o paso cos gobernos orientais, especialmente o goberno vietnamita.Primeiro ministro vietnamita Vu Duc Damen relación coa súa estrela campaña para combater Covid-19 en Vietnam ata agora, de todos os vietnamitas novos e vellos, liberais e conservadores.