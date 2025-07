Cosa può imparare l’Occidente dalla risposta del Vietnam al Covid-19

Grazie per il supporto straordinario per la mia storia. è stata visualizzata ~50k volte e condivisa da centinaia. Puoi commentare di seguito con il nuovo sistema di commento di Hacker Noon, o unirti alla conversazione in vari luoghi in tutto il web:

Il nostro forum comunitario

Il mio post su Facebook e il primo thread di Twitter

Questo post di Linkedin virale

Il reddit vietnamita

Ricordo che era durante l'ultima settimana di gennaio quando la mia famiglia e gli amici americani erano tutti a tavola a cena discutendo di cosa fosse allora una nuova malattia straniera, "contenuta in Cina" chiamata coronavirus.Ha infettato circa 1000 persone in tutto il mondo, 500 solo a Wuhan, in Cina, e 1-2 casi negli Stati UnitiHo detto al gruppo che solo pochi giorni fa, i vietnamitiIl governo ha ordinato la chiusura di tutte le scuole per il futuroCome avrebbero fatto molte “non essenziali” riunioni pubbliche e imprese.La gente era in alta allerta.Le maschere e i detersivi per le mani erano severamente fuori magazzino.

“Quanti casi ci sono attualmente?” chiese qualcuno.

“8” mi ha detto.

C'era un gasp audibile. Wow. Paranoico molto? 8 casi e l'intero paese era già sotto un semi-blocco?

Da allora, mia madre in Vietnam mi aveva inviato messaggi giornalieri per settimane, avvertendomi di cose come "evitare grandi riunioni", "stoccare le tue cose essenziali", "riconsiderare la cura del giorno per Norah se si può", tutto ciò che ho spazzato via come una reazione eccessiva dalla mia mamma asiatica tipicamente preoccupata di tutto.

A nord, il vicinato Vietnam,L'epicentro della nuova malattia, Wuhan (Hubei, Cina) è stato sottoposto a un blocco di tutta la città, insieme ad altre 10 città cinesi poco dopo.di .

"Buona cosa che non abbiamo molti turisti cinesi qui!" - concluse qualcuno, alla fine di detto tavolo da pranzo.

Per le prossime settimane, non sentiremo molto sul virus dal governo degli Stati Uniti (o dal pubblico americano in generale), oltre a poche storie che dettagliano la storia.Racismo nei confronti di persone di origine cinese/asiaticadi .

Il presupposto sottostante:Il virus è una cosa straniera cinesedi .È come un’influenza comunedi .Il panico è peggio della cosa stessadi .

Un mese dopo, quello che pensavamo fosse una “malattia cinese”.L’OMS ha dichiarato una “pandemia globale”.diDopo che l’Italia è stata sottoposta a un blocco nazionale, eGli Stati Uniti dichiarano l’emergenza nazionale, con il numero di casi in tutto il mondo passando da 200k a 100k in poco meno di una settimana, con oltre 9k decessi,sovraffollare le infrastrutture sanitarie di molti paesicomeUna recessione economica globale sembra sempre più inevitabileNessun paese, compresi gli Stati Uniti, può permettersi di fingere che si tratti di un’esclusiva “importazione asiatica”.

Fonte: Datagraver.com

Ora come molti occhi sono rivolti all'Asia, il continente che non è più considerato l'epicentro dell'epidemia (Si tratta ora di Europa, con oltre il 60% dei casi attivi totali., ilI would like to spotlight Vietnam as a country at the forefront of this global fight against an invisible enemy. Non Taiwan, Hong Kong, Singapore o Corea del Sud(o, come mi piace dire, gli esempi preferiti dei media occidentali dei "buoni" paesi asiatici).Sì, quei paesi hanno fatto un lavoro spettacolare contenendo il virus.

Sì, il Vietnam, il paese che confina con la Cina.il 15 ° paese più popolato con 97M di personeSì, il Vietnam è il paese comunista, totalitario nella maggior parte delle narrazioni occidentali. È questo paese che ha mantenuto con successo il numero di casi a 76 (a partire dal 19 marzo 2020) e la mortalità a zero, più di due mesi dopo che i primi casi sono stati segnalati. E non è a causa della sottovalutazione. L'Occidente ha molto da imparare da questo piccolo paese a sud della Cina, vale a dire: 1. test veloci, efficienti, convenienti 2. quarantena obbligatoria di 14 giorni e 3. trasparenza attraverso la tecnologia e i social media.

One: fast, efficient, affordable test kits



Lo sapevate?Il Vietnam èIl primo paese a sviluppare un kit di test rapido, efficiente e convenienteIn un mese che l’OMS dice avrebbe dovuto impiegare 4 anni per svilupparsi.Il test, sviluppato da un gruppo di ricercatori vietnamiti dell’Istituto di Biotecnologia dell’Accademia di Scienza e Tecnologia del Vietnam, costa circa 15 dollari.e è in grado di restituire i risultati entro 80 minuti, con una specificità del 100% e una sensibilità di 5 copie per reazione.

Ecco un racconto di uno dei miei amici che viene testato in Vietnam:

"Sono andato in uno dei 30 centri di test disponibili in Vietnam. Mi hanno sciacquato il naso e la bocca. Circa 2-3 ore dopo, mi hanno fatto sapere i risultati preliminari. Nel mio caso, è stato negativo. Poi ho aspettato qualche giorno in più per l'Istituto di Epidemiologia di Hanoi per confermare il risultato finale, che era anche negativo. È stato rapido, efficiente e indolore."

I kit di test sono stati così efficienti e facili da usare, che la settimana scorsa,20 paesi e territori del mondo stanno cercando di acquistare decine di migliaia di kit di test dal VietnamL'attuale capacità di produzione del Vietnam è di 3.600 kit al giorno, ma il paese potrebbe produrre 10.000 kit al giorno e triplicare la capacità se necessario, ha detto un rappresentante.

Tutto quello che vediamo nelle nostre notizie è comeGli Stati Uniti si trovano ad affrontare una carenza di test(Come si fa) eI primi set di test sviluppati dal CDC erano difettosi.e (realmente?) Niente sui kit di test del Vietnam, ovviamente.

Two: 14 day mandatory quarantine

Mentre gli Stati Uniti chiudono i confini con la Cina e l'Europa, il paese ha affrontato critiche in merito a questiTroppo poco troppo tardiLa ragione: la malattia è già presente all'interno dei confini degli Stati Uniti, e il virus non conosce confini.La diffusione della comunità peggiorerà solo, anche con queste azioni di chiusura dei confini.

Il Vietnam, d'altra parte, ha imposto una quarantena di 14 giorni per tutti gli stranieri e il ritorno dei vietnamiti dagli epicentri Covid-19, oltre a limitare i viaggi da queste regioni.Inizialmente si riferiva a persone provenienti daCinaeCorea del SudIn seguito, il mandato è stato esteso alle persone che tornano datutta l'Europa, il Regno Unito e gli Stati Unitidi .

Ecco il kicker: il governo vietnamita ha fornito il 100% dei cittadini vietnamiti e degli stranieri in quarantena con rifugio, ciboeAttenzione medica durante questi 14 giorni. sono stati per gli ultimi 2 mesi.

Non ci credi? leggi questo articolodi un cittadino britannico che è stato tenuto in quarantena da un governo vietnamita a Son Tay dal 14 marzo dopo essere atterrato a Hanoi su un volo diretto da Londra, Inghilterra:

"All'improvviso tutto diventa molto umano, siamo ospiti in un paese che fa del suo meglio per proteggersi e ci sta estendendo quella cortesia.

All'esterno, tutto è tranquillo.La posizione è tranquilla, i soldati lavorano incessantemente per sterilizzare le stanze ogni giorno, registrare la nostra temperatura e pulire le nostre vasche.Vivono qui per aiutare il loro paese e nonostante ciò che potrebbero aver sentito, sono amichevoli e attenti.Finora, questo si sente più come un campo di vacanza che una quarantena.Nella nostra stanza, condividiamo snack, frutta e iniziamo a ricevere consegne da persone amate."

Conosco personalmente molti amici che tornano dalla Corea del Sud, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, la maggior parte dei qualistudenti all'estero il cui termine di primavera è interrottoUn tema comune condiviso tra questi amici è quanto si sentano grati e protetti per questi 14 giorni.

La settimana scorsa, questo vlog di 12 ore di un viaggiatore vietnamita che è tornato da Milano,“Quanto è “spaventosa” la zona locale di quarantena?”Il video ha descritto quanto la zona sia “spaventosa” e “non spaventosa affatto”, portando pace di mente ai migliaia di studenti vietnamiti che torneranno presto in Vietnam.Come le scuole e le università negli Stati Uniti stanno cancellando le lezioni uno per unodi .

Queste misure di 14 giorni sono disponibili non solo per coloro che tornano in Vietnam dall'estero, ma anche per le persone che sono già nel paese.un erede vietnamita che è tornato a Hanoi da MilanoLa sua strada è stata poi disinfettata, la sua gente è stata sottoposta a quarantena di 14 giorni,con cibo e rifugio nonché personale medico fornito dal governodi .



Three: transparency via technology and social media

Gli Stati Uniti hanno un lungo percorso da percorrere con il Vietnam quando si tratta di trasparenza delle informazioni sulla diffusione del coronavirus. Ecco uno screenshot di un articolo di opinione che ho scritto al mio giornale locale, il Vail Daily, che non è stato accettato per la pubblicazione la settimana scorsa:

Sono passati 14 giorniIl primo caso di Covid-19 è stato segnalato in Colorado.Abbiamo più informazioni che mai su:

Quanti casi reali ci sono le località di questi casi (quali città, quali quartieri) Informazioni demografiche sui casi.

Questo sito del governoSecondo il governo del Colorado, i test saranno più disponibili per le aziende private e i dati demografici saranno presentatiquiTuttavia, quando si fa clic su di esso, il sito si congela circa 4 su 5 volte.

Cosa vedi cliccando suIl sito del governo del CO sui dati Covid-19di .

Diamo un'occhiata a come il governo vietnamita e i media hanno trattato le informazioni riguardanti Covid-19.

Ogni volta che c'è un nuovo caso, il portale online del Ministero della Salute (MoH) pubblica immediatamente il caso a tutti i principali mezzi di informazione e al pubblico in generale con dettagli tra cui: dove sono i casi, come si infettano, quali azioni devono essere prese.

L'app mobile sponsorizzata dal MoH e dal Ministero dell'Informazione e dei Media, chiamata NCOVI, è estremamente amichevole e facile da usare.L'app ti consente di: 1. inviare informazioni sulla salute e sui viaggi in modo da poterti testare 2. imparare i "hotspots" all'interno delle città/intero paese in cui vengono difesi nuovi casi 3. ottenere informazioni aggiornate sulle migliori pratiche di re/Covid-19 in Vietnam e nel mondo.

E infine, tutti hanno probabilmente visto questo ( francamente questa è l'unica cosa riportata dal Vietnam dai media occidentali), la canzone di lavaggio delle mani virale vietnamita. È stata popolarizzata da John Oliver's Last Week Tonight e TikTok. Ma lo sapevate, la società di produzione dietro la canzone era il Ministero della Salute vietnamita?

Immaginate un governo che è in realtà buono sui social media e ispira un movimento Tiktok.Scrivere tutti i cappelli su Twitter non contadi .

Nota di chiusura

Come qualcuno che vive tra due paesi (nato e cresciuto in Vietnam, ma sono cresciuti e lavorano e vivono negli Stati Uniti), capisco che la cultura gioca un grande fattore nella differenza tra "l'Oriente" e "l'Occidente" la reazione al Coronavirus. per una cosa, la privacy è di molto più grande preoccupazione per gli americani (e avrei immaginato gli europei anche).Come accadeva con il paziente 17 in VietnamInoltre (e questo è ovviamente una generalizzazione grossa), l’Oriente in genere valorizza la comunità (o in questo caso la salute pubblica) mentre l’Occidente in generale valorizza gli individui (o in questo caso la privacy e la libertà personale).

Quello che non capisco, né sono d’accordo, è la rappresentazione occidentale della risposta di alcuni paesi al coronavirus puramente sulla loro caricatura del paese/cultura.La chiusura del coronavirus in Cina, portata a voi dall'autoritarismoQuando l'Italia è andata sotto blocco, immagini di come le persone stanno ancora amando la vita e cantando dal balcone ampiamente circolatiE, naturalmente, nessuna segnalazione del lavoro straordinario che il governo vietnamita sta facendo.

Non sto dicendo che sono al 100% a favore del governo di essere in grado di interferire con la vita quotidiana delle persone in tutti i tipi di circostanze. ma credo veramente che in questo caso, i governi occidentali hanno modi per andare a giocare il passo con i governi orientali, specialmente il governo vietnamita.Il vice primo ministro vietnamita Vu Duc DamPer quanto riguarda la sua campagna stellare per combattere Covid-19 in Vietnam finora, da tutti i vietnamiti giovani e vecchi, liberali e conservatori allo stesso modo.