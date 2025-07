Какво може да научи Западът от реакцията на Виетнам на Ковид-19

Благодарим ви много за огромната подкрепа за моята история. Тя е видяна ~50k пъти и споделена от стотици. Можете да коментирате по-долу с новата система за коментари на Hacker Noon, или да се присъедините към разговора на различни места в интернет:

Спомням си, че беше през последната седмица на януари, когато моето американско семейство и приятели бяха на трапезария, обсъждайки това, което тогава беше чуждестранна, "съдържаща се в Китай" нова болест, наречена коронавирус.Тя е заразила около 1000 души по света, 500 само в Ухан, Китай, и 1-2 случая в САЩ.Казвам на групата, че само преди няколко дни виетнамцитеПравителството нареди всички училища да бъдат затворени за обозримо бъдеще, както биха били много "несъществени" обществени събрания и предприятия.Хората бяха на високо ниво на бдителност.Маски и почистващи препарати за ръце бяха сериозно изчерпани.

"Колко случаи са актуални там?" - попита някой.

„Осем“ – казах аз.

Много параноично? 8 случая и цялата страна вече беше под полузатваряне?

Дотогава майка ми във Виетнам ми изпращаше ежедневни съобщения в продължение на седмици, предупреждавайки ме за неща като "избягвайте големи събрания", "натрупвайте основни неща", "преосмисляйте грижата за Нора, ако можете", всичко, което отрязах като свръхреакция от моята обикновено загрижена азиатска майка.

На север, съседен Виетнам,Епицентърът на новата болест, Ухан (Хубей, Китай) е под градска блокада, заедно с 10 други китайски града скоро след това.. от

"Добре, че нямаме много китайски туристи тук!" - заключи някой, в края на посочената вечеря.

През следващите няколко седмици няма да чуем много за вируса от правителството на САЩ (или от широката американска общественост), с изключение на няколко истории, които подробно описват вируса.Расизъм срещу хора с китайско/азиатско произход. от

Основното предположение е:Вирусът е чуждестранно китайско нещо. отТова е като обикновен грип. отПаниката е по-лоша от самата вещ. от

Бързо напред само около месец по-късно, това, което мислехме, че е "китайска болест"Световната здравна организация обяви "глобална пандемия",Веднага след като Италия влезе под национално заключванеиСАЩ обявиха извънредно положение, като броят на случаите в световен мащаб преминава 200 000 от 100 000 за по-малко от седмица, с над 9 000 смъртни случая,Намаляване на здравеопазването в много страникатоГлобалната икономическа криза става все по-неизбежнаНито една страна, включително САЩ, не може да си позволи да се преструва, че това е само ексклузивен "азиатски внос" вече.

Източник: datagraver.com

Сега, когато много очи са обърнати към Азия, континентът, който вече не се счита за епицентър на епидемията (Сега е Европа, с над 60% от всички активни случаи., наI would like to spotlight Vietnam as a country at the forefront of this global fight against an invisible enemy. Не Тайван, Хонконг, Сингапур или Южна Корея(или, както ми харесва да го кажа, любимите примери на западните медии за "добрите" азиатски страни).Да, тези страни са вършили впечатляваща работа, съдържаща вируса.

Да, Виетнам, страната, която граничи с Китай.15-та най-населена страна с 97 млн. жителиДа, Виетнам е комунистическата, тоталитарна страна в повечето западни разкази.Това е тази страна, която успешно е запазила броя на случаите на 76 (на 19 март 2020 г.) и смъртността на нула, повече от два месеца след като са били докладвани първите случаи.И това не е заради недоверието.Западът има много да се научи от тази малка страна южно от Китай, а именно: 1. бързи, ефективни, достъпни тестови комплекти 2. 14-дневна задължителна карантина и 3. прозрачност чрез технологии и социални медии.

One: fast, efficient, affordable test kits



Знаехте ли?Виетнам епървата страна, която разработва бърз, ефективен и достъпен тест набор in one month that the WHO says should have taken 4 years to develop. Тестът, разработен от група виетнамски изследователи от Института по биотехнологии на Виетнамската академия на науките и технологиите, струва около 15 долара.и е в състояние да върне резултати в рамките на 80 минути, със специфичност от 100% и чувствителност от 5 копия на реакция.

Ето един от моите приятели, който се тества във Виетнам:

„Отидох в един от 30-те центъра за изпитване във Виетнам. Те ми погълнаха носа и устата. Около 2-3 часа по-късно ми съобщиха предварителните резултати. В моя случай това беше отрицателно. След това изчаках още няколко дни Института по епидемиология в Ханой да потвърди окончателния резултат, който също беше отрицателен. Беше бързо, ефективно и безболезнено.“

Тестовите комплекти бяха толкова ефективни и лесни за използване, че от миналата седмица,20 страни и територии в света искат да закупят десетки хиляди тестови комплекти от ВиетнамСегашният производствен капацитет на Виетнам е 3600 комплекта на ден, но страната може да произведе 10 000 комплекта на ден и да утрои капацитета, ако е необходимо, каза представител.

Всичко, което виждам в нашите новини, е какСАЩ се сблъскват с недостиг на тестове(Как ще стане това?) иПървите тестови комплекти, разработени от CDC, са с грешкаНищо за виетнамските тестови комплекти, разбира се.

Two: 14 day mandatory quarantine

Тъй като САЩ затварят границата си с Китай и Европа, страната се сблъсква с критики за това.Твърде малко твърде късноПричината: болестта вече е присъствала в рамките на границите на САЩ, а вирусът не познава граници.

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsПървоначално те се прилагат за хора, които идват отКитайиЮжна КореяПо-късно мандатът е разширен за хора, които се завръщат отЦяла Европа, Великобритания и САЩ. от

Виетнамското правителство осигури 100% от виетнамските граждани и чужденци под карантина с подслон, хранаиМедицинска помощ за тези 14 дни.Те са били в продължение на последните 2 месеца.

Не ми вярвате?Прочетете тази статия отна британски гражданин, който е задържан във виетнамско правителство карантина в Son Tay от 14 март след кацане в Ханой на директен полет от Лондон, Англия:

"Внезапно всичко става много човешко, ние сме гости в страна, която прави всичко възможно да се защити и ни разширява тази любезност.

Навън всичко е мирно. Мястото е тихо, войниците работят неуморно, за да стерилизират стаите всеки ден, да записват температурата и да изчистват контейнерите ни. Те живеят тук, за да помогнат на страната си и въпреки това, което може да са чули, те са приятелски настроени и грижовни.

Аз лично познавам много приятели, които се връщат от Южна Корея, Великобритания и САЩ, повечето от коитоСтуденти, чийто пролетен семестър е прекъснатЕдна обща тема, споделена между тези приятели, е колко благодарни и защитени се чувстват за тези 14 дни.

Миналата седмица, този 12-часов vlog на виетнамски пътешественик, който се завърна от Милано,„Колко „ужасно“ е местната карантинна зона?“Видеото описва колко е мръсно и "не е страшно изобщо" района, носейки мир на ума на хилядите виетнамски студенти, които скоро ще се върнат във Виетнам.Като училища и университети в САЩ отменят класове един по един. от

Тези 14-дневни мерки са достъпни не само за тези, които се връщат във Виетнам от чужбина, но и за тези, които вече са в страната.Виетнамски наследник, който се завърна в Ханой от МиланоТя е била заподозряна в избягване на карантина на летището, а след това цялата й улица е била дезинфекцирана, хората й са били подложени на 14-дневна карантина.с храна и подслон, както и медицински персонал, предоставен от правителството. от



Three: transparency via technology and social media

САЩ имат дълъг път да се справят с Виетнам, когато става въпрос за прозрачност на информацията относно разпространението на коронавируса.Ето скрийншот от статия за мнение, написана за местния ми вестник, Vail Daily, която не беше приета за публикуване миналата седмица:

Това са 14 дниПървият случай на COVID-19 е регистриран в Колорадо, и имахме по-малко информация от всякога относно:

Колко са реалните случаи местоположението на тези случаи (кои градове, кои квартали) Обща демографска информация за случаите.

Този правителствен сайтСпоред правителството на Колорадо, тестовете ще бъдат по-достъпни от частни компании, а демографските данни ще бъдат представенитукВъпреки това, когато кликнете върху него, сайтът замръзва около 4 от 5 пъти.

Какво виждате, когато кликнете върхуПравителственият сайт на ЦИК за данните за Covid-19. от

Нека да разгледаме как виетнамското правителство и медиите се отнасят към информацията за Ковид-19.

Всеки път, когато има нов случай, онлайн порталът на Министерството на здравеопазването (MoH) незабавно оповестява случая на всички основни медии и широката общественост с подробности, включително: къде са случаите, как се заразяват, какви действия трябва да се предприемат.

Мобилното приложение, спонсорирано от MoH и Министерството на информацията и медиите, наречено NCOVI, е изключително приятелско и лесно за използване.Приложението ви позволява: 1. да подадете информация за здравето и пътуването, така че да можете да се тествате 2. да научите за "горещите точки" в градовете / цялата страна, където се отклоняват нови случаи 3. да получите актуална информация за най-добрите практики за Covid-19 във Виетнам и в света.

И накрая, всички вероятно са виждали това (честно казано, това е единственото нещо, което се съобщава от Виетнам от западните медии), виетнамската вирусна песен за измиване на ръцете.Той е популяризиран от John Oliver Last Week Tonight и TikTok.Но знаете ли, че продуцентската компания зад песента е виетнамското министерство на здравеопазването?Те си партнираха с оригиналните композитори и изпълнители на песните, за да насърчат младите хора да обръщат повече внимание на хигиената.

Представете си правителство, което всъщност е добро в социалните медии и вдъхновява движение Tiktok.Викането на всички капаци в Twitter не се брои. от

Заключителна бележка

Като човек, който живее между две страни (роден и израснал във Виетнам, но израснал и работи и живее в САЩ), разбирам, че културата играе голям фактор в разликата между "Изтока" и "Запада" реакция към коронавируса.Както се случи с пациента на 17-ти във ВиетнамОсвен това (и това очевидно е грубо обобщение), Изтокът като цяло цени общността (или в този случай общественото здраве), докато Западът като цяло цени индивидите (или в този случай, неприкосновеността на личния живот и личната свобода).Би било логично за мен, че тогава страни като Китай, Виетнам или Сингапур, имат много по-лесно време да налагат "драконични мерки" като ранно заключване или задължително / доброволно докладване на подозрителни случаи.

Това, което не разбирам, нито съм съгласен с това, е западният образ на реакцията на някои страни към коронавируса чисто на тяхната карикатура на страната/културата.Китайската блокада на коронавируса, донесена до вас от авторитаризма"Когато Италия беше под блокада, кадри за това как хората все още обичат живота и пеят от балкона широко разпространениДвойният стандарт е много голям.И разбира се, няма никакви доклади за невероятната работа, която правителството на Виетнам прави.

Не казвам, че съм 100% в полза на правителството да може да се намесва в ежедневието на хората при всякакви обстоятелства, но наистина вярвам, че в този случай западните правителства имат начини да се справят с източните правителства, особено с виетнамското правителство.Виетнамският вицепремиер Ву Дук Дампо отношение на неговата звездна кампания за борба с Ковид-19 във Виетнам досега, от всички виетнамци, млади и стари, либерални и консервативни.