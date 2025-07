Šta Zapad može naučiti od odgovora Vijetnama na Covid-19

Zahvaljujem vam na potpunoj podršci za moju priču. Bila je pregledana ~50k puta i podijeljena od strane stotina. Možete komentarisati ispod sa Hacker Noon je potpuno novi sistem za komentare, ili se pridružiti razgovoru na raznim mjestima širom interneta:

Naš forum Zajednice

Moj Facebook post & prvi Twitter thread ikada

Ovaj viralni Linkedin post

Vijetnamski Reddit

Sećam se da je to bilo u poslednjoj nedelji januara kada su moja američka porodica i prijatelji bili svi za stolom za večeru raspravljajući o tome šta je tada bila strana, "Kina sadržana" nova bolest nazvana koronavirus.zarazila oko 1000 ljudi širom svijeta, 500 samo u Wuhanu, Kina, i 1-2 slučaja u SAD-uRekao sam grupi da su pre samo nekoliko dana, VijetnamciVlada naredila da sve škole budu zatvorene za predvidivu budućnost, kao što bi bilo mnogih "nevažnih" javnih okupljanja i preduzeća. Ljudi su bili na visokom oprezu. Maske i sanitarni proizvodi za ruke bili su ozbiljno van zaliha.

"Koliko slučajeva je trenutačno tamo?" - pitao je netko.

“8” – rekao sam.

Paranoično puno? 8 slučajeva i cela zemlja je već bila pod poluzatvorenjem?

Da budem iskren, bio sam isto tako iznenađen.Tada mi je moja majka u Vijetnamu nedeljama šalje dnevne poruke, upozoravajući me na stvari kao što su "izbjegavajte velike skupove", "stok na važne stvari", "preispitujte dnevnu negu za Norah ako možete", sve što sam brisao kao prekomjernu reakciju od moje obično zabrinut-o-sve-sve Azijska mama.

Na severu, susjedni Vijetnam,Epicentar nove bolesti, Wuhan (Hubei, Kina) je pod gradskom blokadom, zajedno sa 10 drugih kineskih gradova ubrzo nakon toga.Naši

"Dobro je što nema mnogo kineskih turista ovde!" - zaključio je netko, na kraju navedenog večernjeg stola.

U narednih nekoliko nedelja, nećemo čuti mnogo o virusu od američke vlade (ili opšte američke javnosti), osim nekoliko priča koje detaljno opisujurasizam prema ljudima kineskog/azijskog porijeklaNaši

Osnovna pretpostavka je:Virus je strana kineska stvarNašiTo je kao obična gripaNašiPanika je gora od same stvariNaši

Brz napredak tek oko mesec dana kasnije, ono što smo mislili da je "kineska bolest"Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je "globalnu pandemiju"U pitanju jeUbrzo nakon što je Italija bila pod nacionalnim blokadomiSjedinjene Države proglasile nacionalnu izvanrednu situaciju, s brojem slučajeva širom svijeta koji prelaze 200k sa 100k u manje od nedelju dana, s više od 9k smrti,Prevladavanje zdravstvene infrastrukture mnogih zemaljakaoGlobalna ekonomska recesija sve je neizbježnija, nijedna zemlja, uključujući SAD, ne može priuštiti da se pretvara da je to samo ekskluzivni "azijski uvoz" više.

Izvor: Datagraver.com

Sada koliko su oči okrenute Aziji, kontinentu koji se više ne smatra epicentrom epidemije (to je sada Europa, sa više od 60% ukupnih aktivnih slučajevaUslovi poslovanjaŽeleo bih da naglasim Vijetnam kao zemlju na čelu ove globalne borbe protiv nevidljivog neprijatelja. Ne Tajvan, Hong Kong, Singapur ili Južna Koreja(ili, kako volim da kažem, omiljeni primjeri zapadnih medija o "dobrim" azijskim zemljama).Da, te zemlje su radile spektakularan posao koji sadrži virus.

Da, Vijetnam, zemlja koja graniči s Kinom.15. najpopularnija zemlja sa 97M stanovnikaDa, Vijetnam je komunistička, totalitarna zemlja u većini zapadnih narata. To je ova zemlja koja je uspešno zadržala broj slučajeva na 76 (na dan 19. marta 2020.) i smrtnost na nuli, više od dva meseca nakon što su prvi slučajevi prijavljeni. I to nije zbog nedovoljnog izvješćivanja. Zapad ima mnogo toga da nauči od ove sitne male zemlje južno od Kine, naime: 1. brzi, efikasni, pristupačni test kitovi 2. 14-dnevna obavezna karantena i 3. transparentnost putem tehnologije i društvenih medija.

One: fast, efficient, affordable test kits



Jeste li znali?Vijetnam jeprva zemlja koja je razvila brz, efikasan i pristupačan test set in one month that the WHO says should have taken 4 years to develop. Test, koji je razvila grupa Vijetnamskih istraživača sa Instituta za biotehnologiju pod Vijetnamskom akademijom nauka i tehnologije, košta oko 15 dolara.i može vratiti rezultate u roku od 80 minuta, sa specifičnošću od 100% i osjetljivošću od 5 kopija po reakciji.

Ovo je račun jednog od mojih prijatelja koji se testira u Vijetnamu:

"Otišao sam u jedan od 30 test centara dostupnih u Vijetnamu. Oni su mi zamućili nos i usta. Oko 2-3 sata kasnije, dali su mi do znanja preliminarne rezultate. U mom slučaju, to je bilo negativno. Zatim sam čekao još nekoliko dana da Institut za epidemiologiju u Hanoju potvrdi konačni rezultat, koji je takođe bio negativan. Bilo je brzo, efikasno i bezbolno."

Test kitovi su bili tako efikasni i jednostavni za korištenje, da je od prošlog tjedna,20 zemalja i teritorija u svetu traži da kupi desetke hiljada test kitova iz VijetnamaVijetnamski trenutni proizvodni kapacitet je 3.600 kitova dnevno, ali zemlja bi mogla napraviti 10.000 kitova dnevno, i udvostručiti kapacitet ako je potrebno, rekao je predstavnik.

Sve što vidim u našim vijestima je kakoSjedinjene Države suočavaju se s nedostatkom testiranja(Kako je?) iprvih nekoliko test kitova razvijenih od strane CDC-a bili su neispravniy (stvarno?) Ništa o test kitovima za Vijetnam, naravno.

Two: 14 day mandatory quarantine

Kako SAD zatvara svoje granice sa Kinom i Evropom, zemlja se suočava s kritikama u vezi s timPreviše malo prekasnoRazlog: bolest je već bila prisutna unutar granica SAD-a, a virus ne poznaje granice.

Vijetnam, s druge strane, zahtijeva 14 dana karantene za sve strance, kao i vraćanje Vijetnamaca iz Covid-19 epicentra, uz ograničavanje putovanja iz tih regija.U početku, ove se primjenjuju na ljude koji dolaze izKinaUsloviJužna KorejaKasnije, mandat je proširen na ljude koji se vraćaju izCijela Evropa, Velika Britanija i SADNaši

Ovo je kicker: Vijetnamska vlada obezbedila je 100 odsto Vijetnamskih građana i stranaca u karanteni s skloništem, hranomimedicinske skrbi tokom ovih 14 dana. Oni su bili u poslednjih 2 meseca.

Ne verujete mi?Pročitajte ovu priču izbritanskog državljanina koji je u karanteni pod vodstvom vietnamske vlade u Son Tayu od 14. marta nakon što je sletio u Hanoj na direktnom letu iz Londona, Engleska:

"Odjednom sve postaje vrlo ljudsko, mi smo gosti u zemlji koja čini sve što može da se zaštiti i pruža nam tu pristojnost.

Spolja, sve je mirno. Lokacija je mirna, vojnici neumorno rade na sterilizaciji soba svakodnevno, beleže našu temperaturu i čiste naše sudove. Žive ovde kako bi pomogli svojoj zemlji i unatoč onome što su možda čuli, oni su prijateljski i brižni. Do sada se to više osjeća kao kamp za odmor nego karantena. U našoj sobi dijelimo užine, voće i počinjemo da dobivamo isporuke od voljenih osoba. "

Lično znam mnogo prijatelja koji se vraćaju iz Južne Koreje, Velike Britanije i SAD-a, od kojih se većinaStudenti koji studiraju u inostranstvu čiji proljetni semestar je poremećenJedna zajednička tema koju dijele ovi prijatelji je koliko su zahvalni i zaštićeni zbog tih 14 dana.

Prošle nedelje, ovaj 12-satni vlog jednog Vijetnamca koji se vratio iz Milana,naslovljen "Kako je "strašna" lokalna karantenska zona?"U videu je opisano kako je to područje "svejedno i ne plašno", donoseći mir duše hiljadama Vijetnamskih studenata koji će se uskoro vratiti u Vijetnam.Kako škole i univerziteti u SAD-u otkazuju razrede jedan po jedanNaši

Ove 14-dnevne mere nisu dostupne samo onima koji se vraćaju u Vijetnam iz inostranstva, već i ljudima koji su već u zemlji.Vijetnamski nasljednik koji se vratio u Hanoj iz Milana, bila je osumnjičena da je izbegla karantenu na aerodromu. Njezina cela ulica je tada dezinficirana, njeni ljudi su pod 14 dana karantene,uz hranu i sklonište, kao i medicinsko osoblje koje pruža vladaNaši



Three: transparency via technology and social media

Sjedinjene Države imaju dug put da se uhvate sa Vijetnamom kada je u pitanju transparentnost informacija u vezi sa širenjem koronavirusa.Evo screenshot članka o mišljenju koji sam napisao svom lokalnom listu, Vail Daily, koji nije prihvaćen za objavljivanje prošle sedmice:

Prošlo je 14 danaotkad je prvi slučaj COVID-19 objavljen u Koloradu, i imali smo manje informacija nego ikada u vezi sa:

Koliko je stvarnih slučajeva lokacije tih slučajeva (koji gradovi, koji susjedstva) opšte demografske informacije o slučajevima.

Ova vladina stranicaPrema Colorado vladi, testiranje će biti dostupnije od strane privatnih kompanija, a demografski podaci će biti predstavljeniOvdeIpak, kada kliknete na njega, stranica se zamrzava oko 4 od 5 puta.

Šta vidite kada kliknete naStranica Vlade o podacima o COVID-19Naši

Pogledajmo kako vietnamska vlada i mediji tretiraju informacije vezane za Covid-19.

Svaki put kada se pojavi novi slučaj, online portal Ministarstva zdravlja (MoH) odmah objavljuje slučaj svim glavnim medijima i opštoj publici sa detaljima uključujući: gde su slučajevi, kako se zaraze, koje akcije treba poduzeti.

MoH i Ministarstvo informacija i medija sponzorirane mobilne aplikacije, zove NCOVI je izuzetno prijateljski i jednostavan za korištenje. aplikacija vam omogućuje da: 1. podnesete informacije o zdravlju i putovanja tako da možete da se testirate 2. saznajte o "hotspots" unutar gradova / čitave zemlje gde su novi slučajevi odbačeni 3. dobijte ažurirane informacije o najboljim praksama re / Covid-19 u Vijetnamu i u svetu.

I na kraju, svi su verovatno videli ovo (iskreno, ovo je jedina stvar koju su zapadni mediji izvijestili iz Vijetnama), vijetnamsku viralnu pesmu za pranje ruku. To je popularizirao John Oliver's Last Week Tonight i TikTok. Ali da li ste znali da je produkcijska kompanija iza pesme bila Vijetnamsko Ministarstvo zdravlja?

Zamislite vladu koja je zapravo dobra na društvenim mrežama i nadahnjuje Tiktok pokret.vrištanje svih kapi na Twitteru ne računaNaši

Završna nota

Kao neko ko živi između dve zemlje (rođen i odrastao u Vijetnamu, ali su odrasli i rade i žive u SAD-u), shvatam da kultura igra veliki faktor u razlici između "Istok" i "Zapad" reakcije na koronavirus.Kao što je to učinio sa pacijentom 17. u VijetnamuNadalje (i ovo je očigledno gruba generalizacija), Istok općenito ceni zajednicu (ili u ovom slučaju javno zdravlje), dok Zapad općenito ceni pojedince (ili u ovom slučaju privatnost i osobnu slobodu).

Ono što ne razumem, niti se slažem, je zapadni prikaz reakcije nekih zemalja na koronavirus isključivo na njihovoj karikaturi zemlje / kulture.Kineska blokada koronavirusa, koju vam je donio autoritarizamKada je Italija bila pod blokadom, snimke o tome kako ljudi još uvijek vole život i pjevaju sa balkona široko cirkulisaneDvostruki standard mnogo.I naravno, bez ikakvog izvješćivanja o neverovatnom poslu koji vietnamska vlada radi.

Ja ne kažem da sam 100% u korist vlade koja može da se meša u svakodnevni život ljudi u svim vrstama okolnosti. ali ja stvarno verujem, u ovom slučaju, zapadne vlade imaju načina da se igraju uhvatiti sa istočnim vladama, posebno vietnamske vlade.Vijetnamski potpredsednik Vu Duc Damšto se tiče njegove zvezdane kampanje za borbu protiv Covida-19 u Vijetnamu do sada, od svih Vijetnamaca mladih i starih, liberalnih i konzervativnih.