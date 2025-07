Ko Vakarai gali pasimokyti iš Vietnamo reakcijos į COVID-19

Ačiū už puikią paramą mano istorijai.Jis buvo peržiūrėtas ~50k kartų ir pasidalino šimtai.Jūs galite komentuoti žemiau su visiškai nauja komentarų sistema Hacker Noon, arba prisijungti prie pokalbio įvairiose vietose visame internete:

Mūsų bendruomenės forumas

Mano "Facebook" įrašas ir pirmasis kada nors "Twitter" laidas

Viralūs „LinkedIn“ įrašai

Vietnamo Reddit

Prisimenu, kad tai buvo per paskutinę sausio savaitę, kai mano amerikiečių šeima ir draugai buvo prie vakarienės stalo, aptarinėdami, kas tada buvo užsienio, "Kinijos turinti" nauja liga, vadinama koronavirusu.Užsikrėtė apie 1000 žmonių visame pasaulyje, 500 tik Vuhane, Kinijoje, ir 1-2 atvejai JAV.Prieš kelis mėnesius jis sakė, kad vietnamiečiaiVyriausybė nurodė uždaryti visas mokyklas artimiausiu metu, kaip ir daugelis „neesminių“ visuomeninių susirinkimų ir įmonių.Žmonės buvo labai budrūs.

"Kiek atvejų yra dabartiniai ten?" - kažkas paklausė.

„Aštuonetas“ – pasakiau aš.

Paranojiška daug? 8 atvejai ir visa šalis jau buvo pusiau užrakinta?

Tiesą sakant, buvau lygiai taip pat nustebintas.Tuo metu mano mama Vietname savaitėmis man siuntė kasdienes žinutes, įspėdama mane apie tokius dalykus kaip „išvengti didelių susirinkimų“, „sudarykite savo esminius daiktus“, „peržiūrėkite dienos priežiūrą Norai, jei galite“, visa tai aš nuplaukiau kaip pernelyg didelę reakciją iš mano paprastai nerimaujančios apie viską Azijos motinos.

Į šiaurę, kaimyninė VietnamasNaujos ligos epicentras, Vuhanas (Hubei, Kinija) netrukus po to pateko į miesto blokadą, kartu su 10 kitų Kinijos miestų.•

„Gerai, kad čia nėra daug kinų turistų!“ – užbaigė kažkas minėto vakarienės stalo pabaigoje.

Per artimiausias kelias savaites mes mažai girdėsime apie virusą iš JAV vyriausybės (ar bendros Amerikos visuomenės), išskyrus keletą istorijų, kuriose išsamiai aprašomas virusas.Rasizmas Kinijos / Azijos kilmės žmonių atžvilgiu•

Pagrindinė prielaida yra:Virusas yra užsienio kinų daiktas•Tai kaip įprastas gripas•Panika yra blogesnė nei pats daiktas•

Greitai į priekį tik maždaug po mėnesio, tai, ką mes manėme, buvo "kinų liga"Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė pasaulinę pandemiją,Netrukus po to, kai Italija pateko į nacionalinį blokadąirJAV paskelbė nepaprastąją padėtį, kai atvejų skaičius visame pasaulyje viršijo 200 000 iš 100 000 per mažiau nei savaitę, daugiau nei 9 000 mirčių,Daugelio šalių sveikatos priežiūros infrastruktūrakaipPasaulinė ekonomikos krizė atrodo vis labiau neišvengiamaNė viena šalis, įskaitant JAV, negali sau leisti apsimesti, kad tai tik išskirtinis „Azijos importas“.

Šaltinis: datagraver.com

Dabar, kai daugelis akių yra nukreiptos į Aziją, žemynas, kuris nebėra laikomas epicentru epidemijos (dabar yra Europa, su daugiau nei 60% visų aktyvių atvejų• ,I would like to spotlight Vietnam as a country at the forefront of this global fight against an invisible enemy. Ne Taivanas, Honkongas, Singapūras ar Pietų Korėja(arba, kaip norėčiau pasakyti, Vakarų žiniasklaidos mėgstamiausi pavyzdžiai apie „geras“ Azijos šalis).

Taip, Vietnamas, šalis, kuri ribojasi su Kinija.15-oji labiausiai apgyvendinta šalis su 97M gyventojųTaip, Vietnamas yra komunistinė, totalitarinė šalis daugumoje Vakarų pasakojimų. Būtent ši šalis sėkmingai išlaikė atvejų skaičių 76 (nuo 2020 m. Kovo 19 d.) ir mirtingumą nulį, praėjus daugiau nei dviem mėnesiams po to, kai buvo pranešta apie pirmuosius atvejus. Ir tai ne dėl nepakankamos informacijos.

One: fast, efficient, affordable test kits



Ar žinojote?Vietnamas yrapirmoji šalis, kuri sukūrė greitą, efektyvų ir prieinamą bandymų rinkinįPasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, tam prireikė ketverių metų.Tyrimas, kurį sukūrė Vietnamo mokslininkų grupė iš Vietnamo mokslo ir technologijų akademijos Biotechnologijos instituto, kainuoja apie 15 dolerių.ir sugeba grąžinti rezultatus per 80 minučių, su 100% specifiškumu ir 5 kopijų jautrumu vienai reakcijai.

Štai vienas iš mano draugų, kuris yra išbandytas Vietname:

„Aš nuėjau į vieną iš 30 egzaminų centrų, esančių Vietname. Jie suspaudė mano nosį ir burną. Po maždaug 2-3 valandų jie pranešė man apie preliminarius rezultatus. Mano atveju tai buvo neigiama. Tada dar kelias dienas laukiau Hanojaus epidemiologijos instituto, kad patvirtintų galutinį rezultatą, kuris taip pat buvo neigiamas. Tai buvo greitas, efektyvus ir neskausmingas.“

Bandymų rinkiniai buvo tokie efektyvūs ir lengvai naudojami, kad praėjusią savaitę,20 pasaulio šalių ir teritorijų ieško dešimčių tūkstančių bandymų rinkinių iš VietnamoVietnamo dabartinis gamybos pajėgumas yra 3600 rinkinių per dieną, tačiau šalis galėtų pagaminti 10 000 rinkinių per dieną ir, jei reikia, padvigubinti pajėgumą, sakė atstovas.

Viskas, ką aš matau mūsų naujienose, yra tai, kaipJungtinėms Valstijoms trūksta bandymų(Kaip tai padaryti irPirmieji CDC sukurti bandymų rinkiniai buvo klaidingi.Y (tikrai?) nieko apie Vietnamo bandymų rinkinius, žinoma.

Two: 14 day mandatory quarantine

Kai JAV uždaro sieną su Kinija ir Europa, šalis susiduria su kritika dėl šių problemų.Per mažai per vėlaiPriežastis: liga jau buvo JAV sienose, o virusas nepažįsta sienų.

Vietnamas, kita vertus, įpareigojo 14 dienų karantino visiems užsieniečiams, taip pat grąžinti vietnamiečius iš Covid-19 epicentrių, be to, apribojo keliones iš šių regionų.Iš pradžių jie buvo skirti žmonėms, atvykusiems išKinijosirPietų KorėjaVėliau šis įgaliojimas buvo pratęstas ir žmonėms, grįžusiems išVisa Europa, Jungtinė Karalystė ir JAV•

Vietnamo vyriausybė suteikė prieglobstį, maistą 100% Vietnamo piliečių ir užsieniečių karantineirMedicininė pagalba per šias 14 dienų. jie buvo per pastaruosius 2 mėnesius.

ir

Ar netikite manimi? skaitykite šį straipsnįBritanijos pilietis, laikomas Vietnamo vyriausybės karantine Son Tay mieste nuo kovo 14 dienos po to, kai jis nusileido Hanojuje tiesioginiu skrydžiu iš Londono, Anglijoje.:

Staiga viskas tampa labai žmogiška, mes esame svečiai šalyje, kuri daro viską, kad apsisaugotų ir plečia mums tą mandagumą.

Išorėje viskas yra rami. Vieta yra rami, kareiviai nuolatos dirba, kad kasdien sterilizuotų kambarius, užregistruotų mūsų temperatūrą ir išvalytų mūsų indus. Jie gyvena čia, kad padėtų savo šaliai ir, nepaisant to, ką jie galėjo girdėti, jie yra draugiški ir rūpestingi. Iki šiol tai jaučiasi labiau kaip atostogų stovykla nei karantinas.

Aš asmeniškai žinau daug draugų, grįžtančių iš Pietų Korėjos, Jungtinės Karalystės ir JAV, kurių daugumastudijuojantys užsienyje studentai, kurių pavasario semestras yra sutrikdytasViena bendra šių draugų tema yra tai, kaip jie jaučiasi dėkingi ir apsaugoti už šias 14 dienų.

Praėjusią savaitę, šis 12 valandų vlogas iš Vietnamo keliautojo, kuris grįžo iš Milano,„Kaip „baisu“ yra vietinė karantino zona?“Vaizdo įraše aprašyta, kaip siaubinga ir „visiškai neišgąsdinta“ vietovė, atnešanti ramybę tūkstančiams Vietnamo studentų, kurie netrukus grįš į Vietnamą.JAV mokyklos ir universitetai atšaukia pamokas po vieną•

Šios 14 dienų priemonės yra prieinamos ne tik tiems, kurie grįžta į Vietnamą iš užsienio, bet ir žmonėms, kurie jau yra šalyje.Vietnamo įpėdinė, grįžusi iš Milano į HanojąĮtariama, kad ji išvengė karantino oro uoste.Visa jos gatvė buvo dezinfekuota, jos žmonės pateko į 14 dienų karantino,su maistu ir prieglauda, taip pat su medicinos personalu, kurį teikia vyriausybė•



Three: transparency via technology and social media

JAV turi ilgą kelią, kad pasiektų Vietnamą, kai kalbama apie informacijos skaidrumą dėl koronaviruso plitimo.Štai nuomonės straipsnio, kurį parašiau vietiniam laikraščiui „Vail Daily“, ekrano kopija, kuri praėjusią savaitę nebuvo priimta skelbti:

Praėjo 14 dienųKolorade paskelbtas pirmasis COVID-19 atvejisMes turėjome mažiau informacijos nei bet kada anksčiau apie:

Kiek yra faktinių atvejų kur šie atvejai vyksta (kurie miestai, kokie kaimynai) Demografinė informacija apie šiuos atvejus.

Ši Vyriausybės svetainėKolorado vyriausybės duomenimis, bandymai bus labiau prieinami privačioms įmonėms, o demografiniai duomenys bus pateiktičiaTačiau, kai paspaudžiate ant jo, svetainė užšaldoma apie 4 iš 5 kartų.

Ką matote spustelėjęVyriausybės svetainė apie COVID-19 duomenis•

Pažiūrėkime, kaip Vietnamo vyriausybė ir žiniasklaida elgiasi su informacija apie Covid-19.

Kiekvieną kartą, kai yra naujas atvejis, Sveikatos apsaugos ministerijos (MoH) internetinis portalas nedelsdamas skelbia bylą visoms pagrindinėms žiniasklaidos priemonėms ir plačiajai visuomenei su informacija, įskaitant: kur atvejai yra, kaip jie užsikrečia, kokių veiksmų reikia imtis.

MoH ir Informacijos ir žiniasklaidos ministerijos remiama mobilioji programa, vadinama NCOVI, yra labai draugiška ir paprasta naudoti. programa leidžia jums: 1. pateikti sveikatos ir kelionės informaciją, kad galėtumėte išbandyti save 2. sužinoti apie „karštąsias vietas“ miestuose / visoje šalyje, kuriuose yra naujų atvejų, 3. gauti naujausią informaciją apie geriausią praktiką re / Covid-19 Vietname ir pasaulyje.

Ir galiausiai, visi tikriausiai tai matė (atvirai kalbant, tai vienintelis dalykas, apie kurį Vakarų žiniasklaida pranešė iš Vietnamo), Vietnamo virusinė rankų plovimo daina.Jis buvo populiarus John Oliver's Last Week Tonight ir TikTok.Bet ar žinojote, kad dainos gamybos įmonė buvo Vietnamo sveikatos ministerija?Jie bendradarbiavo su originaliais dainų kompozitoriais ir atlikėjais, kad paskatintų jaunimą daugiau dėmesio skirti higienai.

Įsivaizduokite vyriausybę, kuri iš tikrųjų yra gera socialinėje žiniasklaidoje ir įkvepia Tiktok judėjimą.Šūksniai visose "Twitter" užuolaidose neskaito•

uždarymo pastaba

Kaip kažkas, kas gyvena tarp dviejų šalių (gimė ir užaugo Vietname, bet užaugo ir dirba ir gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose), aš suprantu, kad kultūra vaidina svarbų vaidmenį tarp "Rytų" ir "Vakarų" reakcijos į koronavirusą skirtumą.Kaip tai atsitiko su pacientu 17 VietnameBe to (ir tai akivaizdžiai yra didelis apibendrinimas), Rytuose apskritai vertinama bendruomenė (arba šiuo atveju visuomenės sveikata), o Vakaruose apskritai vertinami asmenys (arba šiuo atveju privatumas ir asmeninė laisvė). man būtų prasminga, kad tada tokios šalys kaip Kinija, Vietnamas ar Singapūras, turi daug lengviau imtis „drakoninių priemonių“, tokių kaip ankstyvas užrakinimas ar privalomas / savanoriškas įtartinų atvejų pranešimas.

Ką aš nesuprantu ir nesutinku su tuo, kad Vakarai vaizduoja kai kurių šalių atsaką į koronavirusą grynai dėl jų karikatūros apie šalį / kultūrą.Kinijos koronaviruso blokada, kurią jums atnešė autoritarizmasKai Italija pateko į blokadą, vaizdo įrašai, kaip žmonės vis dar myli gyvenimą ir dainuoja iš balkono plačiai cirkuliuojaDvigubas standartas daug. Ir, žinoma, jokios ataskaitos apie nuostabų darbą, kurį daro Vietnamo vyriausybė.

Aš nesakau, kad esu 100% už tai, kad vyriausybė galėtų kištis į žmonių kasdienį gyvenimą visomis aplinkybėmis. bet aš tikrai tikiu, kad šiuo atveju Vakarų vyriausybės turi būdų žaisti su Rytų vyriausybėmis, ypač Vietnamo vyriausybe.Vietnamo vicepremjeras Vu Duc DamKalbant apie jo žvaigždžių kampaniją kovoti su Covid-19 Vietname iki šiol, iš visų Vietnamo jaunų ir senų, liberalų ir konservatorių.