Ի՞նչ կարող է իմանալ Բրիտանիա Covid-19-ի մասին

Շնորհակալություն, որ իմ պատմության համար աջակցում եք. Դա տեսվել է ~50k անգամ եւ կիսվել է միասին: Դուք կարող եք մեկնաբանել ներսում Hacker Noon- ի նոր մեկնաբանական համակարգի հետ, կամ միասին խոսել տարբեր վայրերում ինտերնետում:

Մեր ընկերության Forum

Facebook-ը եւ Twitter-ը առաջին անգամ

Այս viral LinkedIn գրառումը

Բրիտանիայի Reddit

Ես հիշում եմ, որ հունվարի վերջին շաբաթն էր, երբ իմ Ամերիկյան ընտանիքը եւ ընկերները բոլորը մի սննդի սենյակում են խոսել, թե ինչ էր այն ժամանակը, որ «Հինայում ներառում է» նոր հիվանդություն, որը կոչվում է Coronavirus:Ավելի քան 1000 մարդ է բուժել աշխարհում, 500 մարդ է բուժել Wuhan- ում, Չինաստանում եւ 1-2 մարդ է բուժել ԱՄՆ-ում:Ես ասում եմ, որ մի քանի օր առաջ, ԲրիտանիայիՀաջորդ հոդվածըԿարմանում են, որ բոլոր ուսանողները կախված են առաջադառնալովՄարդիկ շատ են, ինչպիսիք են շատ «նշական» անձնական հանդիպումներ եւ գործիքներ: Մարդիկ բարձր վախենում են: Մազներ եւ մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային մանրաձայնային ման

«Տեսանյութը, թե ինչպես է, թե ինչպես է» - հարցնում է մեկը։

«8» - ես ասում եմ.

Արդյոք, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է, թե ինչ է:

Իհարկե, ես այնպես էլ չգիտեմ, որ այն ժամանակ, երբ իմ երեխա տեւում էր, ես տեւում եմ մի քանի շաբաթվա ընթացքում, այն ժամանակ, երբ իմ երեխա տեւում է, որ ես վախենում եմ այնպիսի բաների մասին, ինչպիսիք են, որ «համփորդեք մեծ զանգվածները», «համփորդեք ձեր կարեւոր բաները», «համփորդեք Norah- ը, եթե կարող եք», ինչպիսիք են, ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են իմ սովորաբար վախենում են ամեն ինչի մասին.

Բրիտանիա, Բրիտանիայի գոտի,Wuhan-ը (Hubei, Չինաստան) տեւել է քաղաքային տարածքում, ինչպես նաեւ 10 այլ Չինաստան քաղաքներ մի քանի օրվա ընթացքում:Արդյոք

«Ինչ լավ է, որ մենք այստեղ չենք ունենք շատ Չինաստանի տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային:

Հաջորդ մի քանի շաբաթվա ընթացքում, մենք չենք լսել շատ վրայրի մասին ԱՄՆ-ի կառավարման (կամ ամբողջական ԱՄՆ-ի հոգեբանության) մասին, այլեւ մի քանի պատմություններ, որոնք մանրամասում են այս վրայրի մասին:Չինաստանը / Չինաստանը / ՉինաստանըԱրդյոք

Հիմնական հավատում է:Արդյոք սննդը անգլիական բան էԱրդյոքԴա պարզապես նման է սովորական թռչունԱրդյոքՊանիկը ավելի վտանգավոր է, քան այն բանըԱրդյոք

Մեկ ամիս հետո, այն, ինչ մենք կարծում ենք, որ «Հինական հիվանդություն»WHO-ի «լուսանկարներ» «Global pandemic»ՀիմաՀաջորդը Իտալիա կախված է ամբողջ աշխարհումեւԱՄՆ-ը հայտարարել է ազգային անջատություն, ամբողջ աշխարհում 200 000-ից 100 000-ից ավելի քան մեկ շաբաթվա ընթացքում, ավելի քան 9 000-ից ավելի մահացույցներ,Շատ երկրների բժշկական ինտերնետներԻնչպեսGlobal Economic Recession- ը ամենամեծ կարեւոր էՉինաստանը, ներառում է ԱՄՆ-ը, չի կարող հարմարեցնել, որ դա պարզապես անմիջական «Այսանական մատակարարություն» ավելի շատ է: Նրա trajectory տեսնում է վատ է ԱՄՆ-ի համար եւ վատ է Եվրոպայի համար:

Հեղինակ: Datagraver.com

Այժմ, քանի որ շատ աչքեր են փնտրված Չինաստանում, Չինաստանում, որը դեռ չգիտվում է օպտակտերային բաղադրիչը (Այն այժմ Եվրոպայում է, որ ավելի քան 60%-ը ամբողջական գործառույթներիԳլխավորԵս ցանկանում եմ բացահայտել Վիտանիա, քանի որ այն երկիրն է, որը առաջատար է այս ամբողջ աշխարհում թռիչքների հետ, որը նստված է մի սպանի հետ: Չինաստան, Չինաստան, Չինաստան եւ Չինաստան(Ինչպես ես սիրում եմ խոսել, վիդեոի սիրած օրինակները «հավատ» օդի երկրների մասին): Ահա, այդ երկրները կատարում են հագուստ աշխատանքի, որը բաղադրում է վիդեոը: Բայց այնպես է Վիդեոը:

Ահա, Բրիտանիա, այն երկրը, որը գնում է Չինաստանում: Ահա, Բրիտանիա,15-րդ ամենամեծ տարածված երկրը 97M մարդովԱրդյոք այս երկրը հաջողությամբ պահպանել է սխալների չափը 76- ում (մայիսի 19, 2020) եւ սխալների չափը 0- ում, ավելի քան երկու ամիս հետո առաջին սխալները հայտնաբերվել են: Եվ այն չէ, քանի որ սխալները անսահմանափակ են: Բրիտանիայում շատ է սովորել այս փոքրիկ երկրից Չինաստանում, ինչպիսիք են: 1. արագ, արդյունավետ, ծախսելի փորձարկման կետներ 2. 14-րդ օրական kötelezettելի կետին եւ 3. տեխնոլոգիաների եւ social media- ի միջոցով արագությունը:

One: fast, efficient, affordable test kits



Դուք գիտե՞քԲրիտանիաԱռաջին երկրը, որը մշակել է արագ, արդյունավետ եւ հարմարավետ փորձարկման սարք: in one month that the WHO says should have taken 4 years to develop. Այս փորձը, որը արտադրվել է Vietnamese researchers- ից Institute of Biotechnology- ում Vietnam Academy of Science and Technology- ում, ծախսում է մոտ 15 $:եւ կարող է վերցնել արդյունքները 80 րոպեվա ընթացքում, 100%-ի մասնագիտության եւ 5 բաղադրիչների համոզվածության համար:

Ահա մի ընկերության հաշիվը, ով ստանում է փորձը Վիտանիայում:

«Ես գնացել եմ մեկի 30 ստուգման կենտրոններին, որոնք հասանելի են Վիտանիայում: Նրանք խմել են իմ կոճակը եւ կոճակը: Երկու 2-3 ժամ հետո, նրանք ասել են, որ առաջին արդյունքները: Ի իմ դեպքում, դա կոճակը էր: Այնուհետեւ կոճակել եմ մի քանի օրվա ընթացքում, որ Hanoi- ում համալսարանը ստուգել է վերջնական արդյունքը, որը նաեւ կոճակը էր: Դա արագ, արդյունավետ, եւ կոճակելի էր»:

Տեսագրական սարքավորումներ այնքան հեշտ եւ հեշտ են օգտագործվել, որ վերջին շաբաթից,Աշխարհի 20 երկրները եւ տարածքները ցանկանում են գնել 10 000 փորձարկման կետներ Վիտանիայում:Վիտանիայի այժմ արտադրական հզորությունը 3,600 kits / օր է, բայց երկիրը կարող է արտադրել 10,000 kits / օր, եւ tripling հզորությունը, եթե անհրաժեշտ է, ասում է.

Ամեն ինչ, ինչ ես տեսնում եմ մեր նորություններում, այն է, թե ինչպեսԱՄՆ-ում փորձարկման սխալ էԻնչպե՞ս եւCDC-ի արտադրված առաջին մի քանի փորձարկման կետները սխալ ենԱրդյոք, ոչինչ, թե ինչ-որ բան է անում «Vietnam Test Kits»-ը:

Two: 14 day mandatory quarantine

Երբ ԱՄՆ-ն կանգնում է իր տարածքը Չինաստանում եւ Եվրոպայում, երկիրը վախենում է այդ մասին:«Այսքան քիչ, շատ տեւող»«Ինչու՞ն է, թե ինչու՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է, թե՞ն է:

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsԱռաջին անգամ, այդ պայմանները կիրառվում են մարդկանց հետ, ովքերՉինաստանեւՀյուսիսային KoreaՀաջորդ հոդվածըԱրդյունաբերական բաղադրիչները վերադառնալ են այն մարդկանց համար, ովքերԲոլոր Եվրոպայում, Մեծ Բրիտանիայում եւ ԱՄՆ-ումԱրդյոք

Հաջորդ հոդվածըԱյսն է բաղադրիչը: Վիտանիայի կառավարությունը ապահովել է 100%-ը Վիտանիայի երկրպագուներին եւ էլեկտրականներին բաղադրիչով, սննդի համարեւԱրդյոք, այդ 14 օրվա ընթացքում, այդ 14 օրվա ընթացքում, այդ 2 օրվա ընթացքում.

եւ

Ո՞վ եք հավատում: Կարդալ այս պատմությունըԲրիտանիայի տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպորտային տրանսպ:

«Այս ամեն ինչը անմիջապես այն է, որ այն շատ մարդուն է, մենք մի երկրում ապրում ենք, որը ամենամեծ փորձում է պաշտպանել նրանց, եւ մենք պետք է անմիջապես հասկանում ենք, թե ինչ է անմիջապես անմիջապես: Այսն է Վիտանիայի լավ բնականությունը».

«Այսինքն, ամեն ինչ երջանիկ է»: «Այս տեղը երջանիկ է, սերտիֆիկները աշխատում են ամեն օր սերտիֆիկացման համար, վկայում են մեր ջերմաստիճանը եւ մաքրում են մեր սեղանները: Նրանք ապրում են այստեղ, որպեսզի օգնում են իրենց երկրին, եւ նույնիսկ այն, ինչ նրանք կարող են լսել, նրանք երջանիկ են եւ երջանիկ են: Այսպիսով, դա ավելի լավ է, քանի որ սերտիֆիկ սերտիֆիկն է, քան սերտիֆիկն»:

Ես անձնականորեն գիտեմ, որ շատ ընկերներ կունենա Dél-Korea- ից, Մեծ Բրիտանիայում եւ ԱՄՆ-ում, որոնք շատ ենԱրդյունաբերական ուսանողները, որոնց հուլիսի դասընթացը կախված էԱրդյոք, թե ինչպե՞ս են այդ 14 օրերին զգում, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են զգում, թե ինչպիսիք են:

Նախորդ շաբաթ, այս 12-րդ ժամային vlog- ից, որը տեւել է Միլոնից վերադառնալը,«Ո՞րքան վախենում է տեղական կատեգորիանը»Այս տեսանյութը նկարագրում է, թե ինչպիսիք են այն տարածքը, որը «նշում է» եւ «նշում չէ», որը տպագրում է հիման երջանիկությունը միասին միասին տպագրելու միասին տպագրելու միասին տպագրում են միասին տպագրելու միասին տպագրված տպագրությունը:ԱՄՆ-ում ուսանողները եւ համալսարանները կանգնած են դասընթացները մեկից մեկովԱրդյոք

Այս 14-րդ օրական մեթոդները չեն հասանելի միայն այն մարդկանց համար, ովքեր վերադառնալ են Вьетнам- ից, այլեւ այն մարդկանց համար, ովքեր այժմ են երկրում:Հիմնական հոդված՝ Միլանից Hanoi- ում վերադառնալըՄարդիկ, որոնք վախենում են օդանավակայքում, սեղմվում են 14 օրվա ընթացքում, իսկ նրա ամբողջ գիշերը վախենում է:Սննդի եւ սննդի, ինչպես նաեւ բժշկական աշխատակիցներին, որոնք ապահովում ենԱրդյոք



Three: transparency via technology and social media

ԱՄՆ-ը երկար ճանապարհ է հասկանում Վիտանիայի հետ, երբ խոսում է coronavirus- ի լուսավորության մասին տեղեկատվության փոխանցման մասին: Հետեւաբար, այստեղ է մի տեսանյութը, որը ես գրել եմ իմ տեղական գրասենյակին, Vail Daily-ին, որը չի ստացել գրառման համար վերջին շաբաթում:

14 օր էCovid-19-ի առաջին սեղմիչը հայտնաբերվել է Կոլորոայում, եւ մենք ունենք ավելի քիչ տեղեկություններ, քան երբեք:

Ո՞րքան ճշգրիտ հարցեր են Արդյոք, թե ինչ են այդ երկրները, թե ինչ են այդ երկրները (լուսանկարներ) demographic տեղեկատվության մասին.

Այս կառավարման կայքըՀիմնական տեղեկատվություն, որը օգտագործվում է մի քանի տարի առաջ: Կլորոդիայի կառավարությունը ասում է, որ մասնավոր ընկերություններ կարող են ավելի շատ ստուգել, եւ demographic տվյալները պետք է ներկայացվի:ԱյստեղՍակայն, երբ դուք սեղմեք այն, կայքը բեռնում է մոտ 4 է 5 անգամ.

Ինչ եք տեսնում, երբ սեղմեքCovid-19-ի տվյալների մասինԱրդյոք

Տեսեք, թե ինչպիսիք են անում Վենտանիայի կառավարությունը եւ මාධ්යները Covid-19- ի մասին:

Ամեն անգամ, երբ նոր սեղմվում է, Բրիտանիայի բժիշկության (MoH) առցանց պորտալը անմիջապես հայտարարում է, որ սեղմվում է բոլոր հիմնական տեղեկատվության սեղմիչների եւ ընդհանուր հաճախորդների համար, ինչպիսիք են: որտեղ սեղմվում են սեղմիչները, թե ինչպես են սեղմվում, թե ինչ գործառույթները պետք է ստանալ: Այս տեղեկատվությունը պետք է լայնորեն տարածվել է սոցիալական մոդելերի եւ տրանսպորտային սեղմիչների մեջ, նույնիսկ սեղմվում է ձեր սեղմիչի հեռախոսի միջոցով:

The MoH- ի եւ Մեկտրոնային եւ Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոնային Մեկտրոն

Իհարկե, բոլորը կարող են տեսնել այս (հատալով, դա միասնական բան է, որ վիդեոում գրել է Western Media- ի կողմից): Վիդեոայի վիդեոական հիման հիման երգը. Այն հայտնիվել է John Oliver- ի Last Week Tonight- ում եւ TikTok- ում: Բայց դուք գիտեք, որ արտադրական ընկերությունը գլուխից հետո էր Վիդեոայի առողջության նախարարությունը: Նրանք համագործակցել են գլուխների Original Composers- ի հետ եւ կատարողների հետ, որպեսզի խոստանում են երեխայի ավելի ուշադրություն ստանալ հիման համար:

Տեսեք, որ մի կառավարություն, որը իրականում լավ է social media- ում եւ հպարտում է Tiktok- ի շարժման համար:Twitter- ում բոլոր սխալները չգիտենԱրդյոք

Գիտակագրություն

Քանի որ մեկը, ով ապրում է երկու երկրների միջեւ (կառուցվել եւ աճել է Վիտանիայում, բայց աճել է եւ աշխատել եւ ապրում է ԱՄՆ-ում), ես գիտեմ, որ संस्कृति խաղում է մեծ գործառույթ է տարբերությունը «նշում» եւ «նշում» պատասխանը coronavirus- ի համար: Առաջին բան, անձնական կյանքը շատ ավելի կարեւոր է ԱՄՆ-ների համար (Ես կարող եմ տեսնել, որ Եվրոպաններ նաեւ): Այն չի թռչել լավ է ԱՄՆ-ում կամ Եվրոպայում, եթե տեղեկատվություն մասին մեկը, որտեղ նրանք ապրում են, կամ ով իրենց ընտանիքը / ընկերները ստանում են թռչել այդ արագությամբ,Ինչպե՞ս է անում 17-րդ սեղմիչը Vietnam-ումԲացի այդ (որ դա, իհարկե, խոշոր համեմատություն է), Ապրիլը սովորաբար արժեքում է ընկերությունը (կամ այս դեպքում, անձնական առողջության) իսկ Ապրիլը սովորաբար արժեքում է անձնականներին (կամ այս դեպքում, անձնական եւ անձնական ազատությունը): Ես կարծում եմ, որ այն ժամանակ, երբ երկրները, ինչպիսիք են Չինաստան, Վիտանիա, կամ Սինբուրգ, շատ ավելի հեշտ են ստանալ «լոգոնական չափանիշներ», ինչպիսիք են early lockdown կամ obligatory/voluntary reporting of suspicious cases:

«Ես չգիտեմ, կամ չգիտեմ, որ մի քանի երկրների պատասխանը coronavirus- ի հետ պակաս է: Երբ Wuhan- ը, Hubei- ը կախված էր, «Washington Post»-ը գրել է»Չինաստանը Coronavirus- ի բեռնելը, որը տվել է Ձեզ համար autoritarism- ի կողմից«Երբ Իտալիա կախված էր», տեսանյութերը, թե ինչպես մարդիկ դեռ սիրում են կյանքը եւ երգել է բլոգին լայնորեն circulatedԵրկու մանրամասներ, եւ, իհարկե, ոչ մի տեղեկություն, թե ինչ է անում Բրիտանիայի կառավարությունը.

Ես չգիտեմ, որ ես 100%-ի համար եմ, որ կառավարությունը կարող է ներգրավել մարդկանց ամենամեծ կյանքը բոլոր տեսակի պայմաններում: Բայց ես իրականում հավատում եմ, որ այս դեպքում, երկաթուղային կառավարությունները ունեն մեքենաներ, որոնք կարող են խաղալ փաթեթավորել երկաթուղային կառավարությունները, հատկապես երկաթուղային կառավարությունը: Եթե միայն Վիդեոում էր «համփորդման ռեժիմը», ինչպիսիք են երկաթուղային, դուք կարող եք տեսնել 99%-ի հավելման ռեժիմըՎիտանիայի վերահսկողը Vu Duc DamՀիմնական հարցը, ինչպիսիք են իր գլուխային գործառույթը Covid-19- ի հետ վայելելու համար Վիտանիայում, բոլոր Վիտանիայի տղամարդկանց, երիտասարդների եւ երջանիկների, բլուխիկների եւ բլուխիկների հետ: Դուք կարող եք խոսել այնպիսի բան, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ի կառավարման տրամադրված փորձարկման եւ բուժման մասին: