西側がコビド19に対するベトナムの反応から学ぶべきこと

私は、1月の最後の週に、私のアメリカ人の家族と友人が食事のテーブルにいて、当時の外国の「中国に含まれる」新しい病気であるコロナウイルスについて議論していたことを覚えています。世界中で約1000人が感染し、中国のワハンで500人、米国で1~2例が感染した。数日前に、ベトナム人が政府は、近い将来のためにすべての学校を閉鎖するよう命じた。多くの「不可欠な」公共の集会や事業が行われたように、人々は高度な警戒状態にあり、マスクや手洗剤は厳しく無くなっていました。

「現時点で何人いるの?」と誰かが尋ねた。

「8」と私は言った。

パラノイドすぎる? 8件のケースと全国全体がすでに半閉鎖の下にあった?

当時、ベトナムの母は何週間も毎日メッセージを送ってきており、「大規模な集会を避けなさい」、「大切なものを貯めなさい」、「できるならノラのための昼食を再考しなさい」など、私の典型的なアジアのママの過剰反応としてすべてを磨いた。

北上、隣国ベトナム、新たな病気の中心地であるウハン(ヒューベイ、中国)は、その後すぐに他の10の中国の都市と共に、都市規模の封鎖の下にあった。で。

「ここに中国人観光客があまりいないのは良いことだ!」と、誰かが言った夕食のテーブルの最後に結論付けた。

次の数週間は、米国政府(または一般のアメリカ国民)からこのウイルスについてあまり聞くことはないだろうが、このウイルスについて詳しく説明するいくつかのストーリーに加えて、中国系/アジア系人に対する人種差別で。

根底にある仮定:ウイルスは外国の中国物で。まるで普通のインフルエンザのようにで。パニックは物自体よりもひどい。で。

約1カ月後、我々は「中国の病気」だと考えた。世界保健機関(WHO)が「グローバルパンデミック」を宣言で、イタリアが全国的に封鎖された直後、そして、米国が国家緊急事態宣言, 世界中の症例数がわずか1週間で200kから100kを超え、9k以上の死亡者を含む。多くの国の医療インフラを圧倒ASグローバル経済の衰退はますます避けられないように見えます。米国を含むいかなる国も、もはや単に独占的な「アジアの輸入」であるふりをする余裕はない。

現在、多くの目がアジアに向けられていますが、もはや流行のエピセントとみなされていない大陸(現在はヨーロッパで、全活発症例の60%を超える。(※)私は、見えない敵と戦うこの世界的な戦いの最前線にあるベトナムを強調したい。 台湾、香港、シンガポール、韓国ではない。(あるいは私が言いたいように、西側メディアが好む「良い」アジア諸国の例) はい、これらの国々はウイルスを含む壮大な仕事をしていました。

はい、ベトナム、中国と国境を接する国。はい、ベトナム、97Mの人口を持つ15番目に人口の多い国はい、ベトナムは、ほとんどの西洋の物語で共産主義的で完全主義的な国です。この国は、最初のケースが報告されてから2カ月以上にわたって(2020年3月19日時点で)76件の症例数とゼロの死亡率を成功裏に維持してきました。そしてそれは過小レポートのせいではありません。西洋は、中国南部のこの小さな国から学ぶべきことがたくさんあります。

One: fast, efficient, affordable test kits



知ってた?ベトナムは速く、効率的に、そして手頃な価格でテストキットを開発する最初の国 in one month that the WHO says should have taken 4 years to develop. ベトナム科学技術アカデミーのバイオテクノロジー研究所のベトナム人研究者のグループが開発したこのテストの費用は約15ドル。80分以内に結果を返すことができ、100%の特異性と反応あたり5コピーの敏感性です。

ベトナムでテストを受ける私の友人のアカウントはこちら:

「ベトナムで利用可能な30のテストセンターの1つに行きましたが、鼻と口を吐き、約2~3時間後、初期の結果を教えてくれました。私のケースでは陰性でした。その後、ハノイの流行病学研究所が最終結果を確認するために数日間待ちました。

テストキットはとても効率的で使いやすいので、先週から、世界20カ国・地域がベトナムから何万ものテストキットを購入しようとしている。ベトナムの現在の生産能力は3600キット/日だが、ベトナムは1日1万キットを生産し、必要に応じて容量を3倍にすることができる。

私のニュースで見るのは、どのように米国はテスト不足に直面している。(どのように?)と、CDCが開発した最初のいくつかのテストキットは欠陥でした。もちろん、ベトナムのテスト・キットについては何もありません。

Two: 14 day mandatory quarantine

米国が中国とヨーロッパとの国境を閉鎖するにつれて、この国はこれらの問題に対する批判に直面している。『Too Little Too Late』理由:病気はすでに米国境内に存在しており、ウイルスは国境を知らない。

一方、ベトナムは、すべての外国人に対して14日間の隔離を義務付け、また、これらの地域からの旅行を制限するほか、コヴィド19エピセントからのベトナム人返還を義務付けている。最初は、これらは、人々から来た人々に適用されていました。中国&韓国というわけで、この期間は、帰国した人たちに延長されました。ヨーロッパ全体、イギリスと米国で。

ベトナム政府はベトナム市民と外国人の100%に避難所、食料を提供した。そして医師の診察は、この14日間で、過去2ヶ月間にわたって行われました。

そして

信じない? この記事を読んでベトナム政府が運用しているソン・タイで3月14日以来、ロンドン、イングランドからの直行便でハノイに着陸した後、隔離状態にあった英国人:

「突然、すべてが非常に人間的になり、私たちは自分自身を守るために最善を尽くしている国のお客様で、その礼儀を私たちに広げています。

外はすべて平和です 場所は静かで、兵士達は日々部屋を絶滅させ、気温を記録し、トイレをきれいにします 彼らは彼らの国を助けるためにここに住んでいて、彼らが聞いたことにもかかわらず、彼らは友好的で気遣いを持っています これまで、これは隔離よりも休暇キャンプのように感じます 私たちの部屋では、我々はスナック、フルーツを共有し、愛する人々から配達を開始します。

個人的には、韓国、イギリス、米国から帰って来た友人の多くを知っています。春の学期が中断された外国人留学生これらの友人の間で共有される共通のテーマは、彼らがこの14日間でどんなに感謝し、保護されているかです。

先週、ミラノから帰ってきたベトナム人旅行者のこの12時間の映像は、タイトルは「地元の隔離区域がどれだけ「怖い」か。ビデオは、この地域がどれほど荒々しく、「まったく怖くない」かを説明し、すぐにベトナムに戻る何千人ものベトナム人学生に心の平和をもたらした。米国の学校や大学はクラスを1つずつキャンセルしている。で。

これらの14日間の措置は、海外からベトナムに戻る人々だけでなく、すでに国内にいる人々にも適用されます。ミラノからハノイに戻ったベトナム人の相続人彼女は空港で隔離を避けたと疑われ、その後彼女の街全体が消毒され、その人々は14日間の隔離の下にいた。政府が提供する食料・避難所及び医療従事者で。



Three: transparency via technology and social media

米国は、コロナウイルスの拡散に関する情報の透明性に関してベトナムに追いつくには長い道のりがあります。ここでは、先週公表のために受け入れられなかった私の地元の新聞、ヴァイル・デイリーに書いた意見の記事のスクリーンショットです。

14日が経ちました♪コロラド州で初めてのコヴィド19症例が報告された。, and we had less information than ever with regard to: より少ない情報がありました:

実際のケースはいくつあるか これらのケースの場所(どの都市、どの近隣) 事例に関する一般的な人口統計情報。

この政府サイトコロラド州政府によると、テストは民間企業によってより利用可能になり、人口統計データが提示される。ここしかし、あなたがそれをクリックすると、サイトは5回のうち約4回凍結します。

クリックすると何が見えるかコヴィド19のデータに関するCO政府サイトで。

ベトナム政府とメディアがコヴィド19に関する情報をどのように扱っているかを見ていきましょう。

新たな症例が発生するたびに、保健省(MoH)のオンラインポータルは、すべての主要なニュースメディアと一般市民に、例がどこにあるか、どのように感染するか、どのような措置を取るべきかを含む詳細をすぐに公表します。

NCOVIと呼ばれるMoHと情報・メディア省のスポンサーのモバイルアプリは、非常にフレンドリーで使いやすいです。このアプリは、あなたが自分自身をテストできるように健康・旅行情報を提出する1.新しいケースが処方されている都市/全国の「ホットスポット」について学ぶ3、ベストプラクティスについての最新の情報を取得するベトナムおよび世界のCovid-19。

そして最後に、誰もがこれを見たことがあるかもしれません(正直、これは西側メディアがベトナムから報じた唯一のもの)、ベトナムのウイルスな手洗い曲です。それはジョン・オリバーのLast Week TonightとTikTokによって普及しました。しかし、この曲の背後にある制作会社はベトナム保健省でしたか? 彼らは若い人々が衛生に注意を払うよう促すために、曲のオリジナルの作曲家や歌手と提携しました。

ソーシャルメディアで本当に優秀で、Tiktok運動を鼓舞する政府を想像してみてください。ツイッターですべてのキャップを叫ぶことは数えません。で。

閉店ノート

二つの国(ベトナムで生まれ育ったが、米国で育ち、働き、住んでいる)の間に暮らす人として、私は、文化が「東」と「西」のコロナウイルスへの反応の違いに大きな要因を果たしていることを理解している。ベトナムで17番目の患者がさらに(これは明らかに粗大な一般化である)東洋は一般にコミュニティ(あるいはこの場合、公衆衛生)を重視しているが、西洋は一般に個人(あるいはこの場合、プライバシーと個人的自由)を重視している。

私が理解していないし、同意していないのは、いくつかの国のコロナウイルスに対する反応が、単にその国の/文化のカリキュラムに基づいているという西側の描写だ。中国のコロナウイルスロックダウン、権威主義によってあなたに引き寄せられた「イタリアが封鎖されたとき」人々がどのように生活を愛し、バルコニーから歌うかという映像が広く流れています。ダブル・スタンダードも多いし、もちろん、ベトナム政府が行っている驚くべき仕事についての報道もない。

私は、政府があらゆる種類の状況下で人々の日常生活に干渉することができると100%賛成しているとは言いませんが、この場合、西側の政府は東側の政府、特にベトナム政府と対峙するための方法を持っていると私は本当に信じています。ベトナム副首相Vu Duc Damこれまでベトナムでコヴィド19と戦う彼の星のキャンペーンに関して、ベトナムの若者も老者も、自由主義者も保守派も同様に、アメリカ政府が提供するテストと治療について同じことを言えるだろうか。