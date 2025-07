Co se může Západ naučit z reakce Vietnamu na Covid-19

Děkuji moc za podporu mého příběhu.Bylo viděno ~50k krát a sdíleno stovkami.Můžete komentovat níže s novým systémem komentáře Hacker Noon, nebo se připojit k rozhovoru na různých místech po celém internetu:

Naše komunitní fórum

Můj facebookový příspěvek & první Twitter thread

Virální příspěvek na LinkedIn

Vietnamský reddit

Vzpomínám si, že to bylo během posledního týdne v lednu, kdy moje americká rodina a přátelé byli všichni u jídelního stolu diskutovat o tom, co bylo tehdy cizí, "čínsky obsažené" nové onemocnění zvané koronavirus.Celosvětově nakazilo asi 1000 lidí, z toho 500 v čínském Wuhanu a 1-2 případy v USA.Před několika dny jsem se dozvěděl, že VietnamciVláda nařídila zavření všech škol v dohledné budoucnostiMnoho „není nezbytných“ veřejných shromáždění a podniků.Lidé byli na vysoké poptávce. Masky a hygienické prostředky pro ruce byly vážně mimo sklad.

„Kolik je tam aktuálních případů?“ zeptal se někdo.

8 „Řekl jsem.

Paranoidní hodně? 8 případů a celá země byla již pod poloprázdnou?

Abych byl upřímný, byl jsem stejně překvapen. do té doby mi máma ve Vietnamu týdny denně posílala zprávy, varovala mě před věcmi, jako je "vyhýbejte se velkým shromážděním", "zařaďte si své nejdůležitější věci", "přehodnotit denní péči o Norah, pokud můžete", což všechno jsem vyčistila jako nadměrnou reakci od mé typicky znepokojené asijské maminky.

Na sever, sousední Vietnam,epicentrum nové nemoci, Wuhan (Hubei, Čína) šel pod městskou blokádu, spolu s 10 dalšími čínskými městy brzy potéa .

"Dobrá věc, že tu není mnoho čínských turistů!" - uzavřel někdo na konci uvedeného jídelního stolu.

Během příštích několika týdnů bychom o viru od americké vlády (nebo obecné americké veřejnosti) neslyšeli moc, kromě několika příběhů, které podrobně popisují jeho vývoj.rasismus vůči lidem čínského/asijského původua .

Základní předpoklady :Virus je cizí čínská věca .Je to jako obyčejná chřipkaa .Panika je horší než samotná věca .

Rychle dopředu jen asi měsíc poté, co jsme si mysleli, že je to "čínská nemoc"Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila „globální pandemii“, ,Brzy poté, co se Itálie dostala pod celostátní blokádu, aUSA vyhlásily stav nouze, s počtem případů po celém světě přesahující 200k ze 100k za pouhý týden, s více než 9k úmrtí,Zdravotnická infrastruktura v mnoha zemíchjakoGlobální ekonomická recese je stále více nevyhnutelnáŽádná země, včetně USA, si nemůže dovolit předstírat, že je to už jen exkluzivní „asijský dovoz“.

Zdroj: datagraver.com

Nyní, když se mnoho očí obrací na Asii, kontinent, který již není považován za epicentrum epidemie (je nyní Evropa, s více než 60% celkových aktivních případů• ,Chtěl bych zdůraznit Vietnam jako zemi v popředí tohoto globálního boje proti neviditelnému nepříteli. Ne na Tchaj-wan, Hongkong, Singapur nebo Jižní Koreu(nebo jak rád říkám, oblíbené příklady západních médií o „dobrých“ asijských zemích). Ano, ty země dělají velkolepou práci obsahující virus.

Ano, Vietnam, země, která hraničí s Čínou.15. nejlidnatější země s 97M obyvatelAno, Vietnam je komunistická, totalitní země ve většině západních příběhů.Je to tato země, která úspěšně udržela počet případů na 76 (od 19. března 2020) a úmrtnost na nule, více než dva měsíce poté, co byly hlášeny první případy.A to není kvůli podhlášení.Západ má od této malé země na jihu Číny hodně co učit, a to: 1. rychlé, efektivní, cenově dostupné testovací sady 2. 14-denní povinná karanténa a 3. transparentnost prostřednictvím technologií a sociálních médií.

One: fast, efficient, affordable test kits



Věděli jste to?Vietnam jePrvní země, která vyvinula rychlý, efektivní a cenově dostupný testovací kitPodle Světové zdravotnické organizace by to mělo trvat čtyři roky.Test, vyvinutý skupinou vietnamských výzkumníků z Institutu biotechnologie pod Vietnamskou akademií věd a technologií, stojí asi 15 dolarů.a je schopen vrátit výsledky do 80 minut, se specificitou 100% a citlivostí 5 kopií na reakci.

Zde je popis jednoho z mých přátel, který je testován ve Vietnamu:

„Šla jsem do jednoho z 30 testovacích center, které jsou k dispozici ve Vietnamu. O 2-3 hodiny později mi oznámili předběžné výsledky. V mém případě to bylo negativní. Pak jsem ještě pár dní čekala na Institut epidemiologie v Hanoji, aby potvrdil konečný výsledek, který byl také negativní. Bylo to rychlé, efektivní a bezbolestné.“

Testovací sady byly tak efektivní a snadno použitelné, že od minulého týdne,20 zemí a území světa hledá nákup desítek tisíc zkušebních souprav z VietnamuSoučasná výrobní kapacita Vietnamu je 3600 kusů denně, ale země by mohla vyrobit 10 000 kusů denně a v případě potřeby kapacitu ztrojnásobit, řekl zástupce.

Vše, co vidím v našich zprávách, je to, jakSpojené státy čelí nedostatku testů(Jak to udělat?) aPrvní testovací sady vyvinuté CDC byly chybné.Není to nic o testovacích kusech ve Vietnamu, samozřejmě.

Two: 14 day mandatory quarantine

Zatímco Spojené státy uzavírají své hranice s Čínou a Evropou, země čelí kritice v souvislosti s těmitoPříliš málo příliš pozděDůvod: nemoc již byla přítomna uvnitř hranic USA a virus nezná hranice.

Vietnam na druhé straně nařídil 14denní karanténu pro všechny cizince, stejně jako vrácení Vietnamců z epicentra Covid-19, kromě omezení cest z těchto regionů.Zpočátku se to týkalo lidí pocházejících zČína& aJižní KoreaPozději byl mandát rozšířen na lidi, kteří se vraceli zCelá Evropa, Velká Británie a USAa .

Zde je kicker: vietnamská vláda poskytla 100% vietnamských občanů a cizinců v karanténě s útočištěm, jídlemalékařské péče během těchto 14 dnů. byly v posledních 2 měsících.

Nevěříte mi? čtěte tento článekbritského občana, který byl od 14. března zadržován ve karanténě vedené vietnamskou vládou v Son Tay po přistání v Hanoji na přímém letu z Londýna, Anglie:

"Nedlouho se vše stává velmi lidským, jsme hosty v zemi, která dělá vše pro to, aby se chránila a rozšiřuje nám tu zdvořilost.

Venku je vše klidné. Místo je klidné, vojáci neúnavně pracují, aby denně sterilizovali pokoje, zaznamenali naši teplotu a vyčistili naše nádobí.Žijí zde, aby pomohli své zemi a navzdory tomu, co možná slyšeli, jsou přátelští a pečující.Dosud se to cítí spíše jako prázdninový tábor než karanténa.

Osobně znám spoustu přátel, kteří se vracejí z Jižní Koreje, Velké Británie a USA, většina z nichzahraniční studenti, jejichž jarní termín je narušenJedním ze společných témat mezi těmito přáteli je, jak vděční a chráněni se cítí za těchto 14 dní.

Minulý týden, tento 12-hodinový vlog vietnamského cestovatele, který se vrátil z Milána,Název titulu: Jak „strašidelná“ je místní karanténní zóna?Video popisuje, jak je tato oblast „špinavá a vůbec se nebojí“, což přináší klid tisícům vietnamských studentů, kteří se brzy vrátí do Vietnamu.Jak školy a univerzity v USA zruší třídy jeden po druhéma .

Tato 14denní opatření jsou k dispozici nejen těm, kteří se do Vietnamu vracejí ze zahraničí, ale také lidem, kteří jsou již v zemi.Vietnamská dědička, která se vrátila z Milána do Hanoje, byla podezřelá z obcházení karantény na letišti. její celá ulice byla pak dezinfikována, její lidé byli pod 14denní karanténou,s potravinami a ubytováním, jakož i s lékařským personálem poskytovaným vládoua .



Three: transparency via technology and social media

Spojené státy mají dlouhou cestu, než se dostanou do Vietnamu, pokud jde o transparentnost informací týkajících se šíření koronaviru. Zde je screenshot článku o názorech, který jsem napsal mému místnímu listu, Vail Daily, který nebyl přijat k publikování minulý týden:

Bylo to 14 dníOd té doby, co byl v Coloradu oznámen první případ COVID-19Více informací než kdy jindy o:

Kolik je skutečných případů místa, kde se tyto případy nacházejí (která města, které sousedství) Obecné demografické informace o těchto případech.

Tato vládní stránkaPodle vlády Coloradu bude testování více dostupné soukromými společnostmi a demografické údaje budou prezentoványzdeNicméně, když na něj kliknete, stránka zmrzne asi 4 z 5 krát.

Co vidíte, když klikneteVládní internetové stránky o COVID-19a .

Podívejme se, jak vietnamská vláda a média zacházejí s informacemi o Covid-19.

Kdykoli se objeví nový případ, online portál ministerstva zdravotnictví (MoH) okamžitě zveřejní případ všem hlavním zpravodajským prostředkům a široké veřejnosti s podrobnostmi, včetně: kde jsou případy, jak se nakazí, jaká opatření mají být přijata.

Sponzorovaná mobilní aplikace MoH a Ministerstva informací a médií, nazvaná NCOVI, je velmi přátelská a snadno použitelná. Aplikace vám umožňuje: 1. předložit zdravotní a cestovní informace, abyste se mohli otestovat 2. dozvědět se o "hotspotech" v městech / celé zemi, kde jsou nově zjištěny případy 3. získat aktuální informace o nejlepších postupech re / Covid-19 ve Vietnamu a ve světě.

A konečně, je pravděpodobné, že to všichni viděli (upřímně řečeno, je to jediná věc, o které západní média informovala z Vietnamu), vietnamskou virovou píseň na mytí rukou. Byla popularizována Johnem Oliverem Last Week Tonight a TikTokem.

Představte si vládu, která je ve skutečnosti dobrá na sociálních médiích a inspiruje hnutí Tiktok.Křičet všechny čepice na Twitteru se nepočítáa .

Zavírací poznámka

Jako někdo, kdo žije mezi dvěma zeměmi (narodil a vyrůstal ve Vietnamu, ale vyrůstal a pracoval a žil v USA), chápu, že kultura hraje velký faktor v rozdílu mezi „Východem“ a „Západem“ reakce na koronavirus.Jak to bylo s pacientem 17 ve VietnamuNavíc (a to je samozřejmě hrubá generalizace), Východ obecně oceňuje komunitu (nebo v tomto případě veřejné zdraví), zatímco Západ obecně oceňuje jednotlivce (nebo v tomto případě soukromí a osobní svobodu).

Co nechápu, ani s tím nesouhlasím, je západní zobrazení reakce některých zemí na koronavirus čistě na jejich karikatuře země / kultury.Čínská koronavirová blokáda, kterou vám přinesl autoritářstvíKdyž se Itálie dostala pod zámek, záběry o tom, jak lidé stále milují život a zpívají z balkonu široce cirkuloványA samozřejmě žádná zpráva o úžasné práci, kterou vietnamská vláda dělá.

Neříkám, že jsem stoprocentně pro to, aby vláda mohla zasahovat do každodenního života lidí za všech okolností, ale opravdu věřím, že v tomto případě mají západní vlády způsoby, jak jít hrát krok s východními vládami, zejména s vietnamskou vládou.Vietnamský vicepremiér Vu Duc DamCo se týče jeho hvězdné kampaně v boji proti COVID-19 ve Vietnamu dosud, od všech Vietnamců mladých i starých, liberálů i konzervativců.