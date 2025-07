مغربی ممالک کو Covid-19 کے خلاف ویتنام کا جواب سے کیا سیکھا جا سکتا ہے

میری کہانی کے لئے بہت بہت بہت شکریہ. یہ 50k بار دیکھا گیا ہے اور سینکڑوں کی طرف سے اشتراک کیا گیا ہے. آپ ہیکر نون کے نئے تبصرے کے نظام کے ساتھ ذیل میں تبصرہ کرسکتے ہیں، یا انٹرنیٹ کے ارد گرد مختلف مقامات میں بات چیت میں شامل ہوسکتے ہیں:

مجھے یاد ہے کہ یہ جنوری کے آخری ہفتے کے دوران تھا جب میری امریکی خاندان اور دوستوں نے ایک کھانے کی میز پر بحث کی تھی کہ اس وقت ایک غیر ملکی، "چین پر مشتمل" نئی بیماری کو کورونا وائرس کہا جاتا تھا.had infected about ~1000 people worldwide, 500 alone in Wuhan, China, and 1-2 cases in the USمیں نے کہا کہ صرف چند دن پہلے، ہندوستانیحکومت نے تمام اسکولوں کو مستقبل کے لئے بند کرنے کا حکم دیا22 اور تمہارا رفیق کوئی دیوانہ نہیں ہے

"How many cases are current there?" - someone asked.

8۔ میں نے کہا۔

بہت پریشان تھا؟ 8 معاملے اور پوری ملک پہلے سے ہی ایک semi lockdown کے تحت تھا؟

اس وقت میری ماں ویتنام میں مجھے ہفتوں کے لئے روزانہ پیغامات بھیج رہی تھی، مجھے اس طرح کے چیزوں سے خبردار کرتے ہوئے کہ "بہت سے ملاقاتوں سے بچیں"، "اپنے ضروریات پر ذخیرہ کریں"، "اگر آپ کرسکتے ہیں تو نارا کے لئے دن کی دیکھ بھال پر غور کریں"، جو میں اپنی عام طور پر سب کچھ کے بارے میں فکر مند ایشیائی ماں سے زیادہ سے زیادہ ردعمل کے طور پر کھو گیا تھا.

جنوبی افریقہ، مشرق وسطی،نئی بیماری کے ایپیکٹیر، ووان (ہوبی، چین) کے ساتھ ساتھ 10 دیگر چینی شہروں کے بعد فوری طور پر شہر بھر میں بندش کے تحت تھا.کے

"Good thing we don't have many Chinese tourists here!" - concluded someone, at the end of said dinner table.

اگلے چند ہفتوں کے لئے، ہم امریکی حکومت (یا عام امریکی عوام) سے وائرس کے بارے میں بہت کچھ نہیں سنیں گے، اس کے علاوہ چند کہانیوں کی تفصیل سے.چینی / ایشیائی قبضے کے لوگوں کے خلاف rasism towards people of Chinese / Asian descent.

بنیادی فرض ہے:وائرس ایک اجنبی چینی چیز ہےکےیہ صرف ایک عام گرمی کی طرح ہےکےThe panic is worse than the thing itselfکے

تیزی سے آگے بڑھنے کے صرف ایک ماہ کے بعد، ہم نے سوچا تھا کہ "چینی بیماری"WHO نے ایک عالمی پینڈمی کا اعلان کیا،soon after Italy went under a nation-wide lockdownاورامریکہ نے قومی ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا، دنیا بھر میں واقعات کی تعداد صرف ایک ہفتے میں 100k سے 200k سے بڑھ کر، 9k سے زائد موت کے ساتھ،overwhelming many country's health infrastructuresجیساعالمی اقتصادی بحران زیادہ سے زیادہ غیر متوقع نظر آ رہا ہےکسی بھی ملک، امریکہ سمیت، اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ یہ صرف ایک انفرادی "ایسیائی درآمد" ہے.

ذریعہ: Datagraver.com

اب جیسا کہ بہت سے آنکھیں ایشیا کی طرف رجوع کی جاتی ہیں، مغربی جو اب اس دھماکے کا ایپیکٹٹر نہیں سمجھا جاتا ہے (یہ اب یورپ ہے، مجموعی طور پر فعال حالات کے 60٪ سے زائد کے ساتھ), میں ویتنام کو ایک نامعلوم دشمن کے خلاف اس عالمی جدوجہد کے سامنے ایک ملک کے طور پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں. ہانگ کانگ، سنگاپور یا جنوبی کوریا نہیں(یا جیسا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مغربی میڈیا کے پسندیدہ مثالیں "بہترین" ایشیائی ممالک). جی ہاں، ان ممالک نے وائرس کو شامل کرنے کے لئے حیرت انگیز کام کیا ہے.

Yes, Vietnam, the country that borders China. Yes, Vietnam, the 15th most populated country with 97M people. Yes, Vietnam the communist, totalitarian country in most Western narratives. It is this country that has successfully kept the number of cases at 76 (as of March 19, 2020) and fatality at zero, over two months after the first cases were reported. And it's not because of underreporting. The West has a lot to learn from this tiny little country south of China, namely: 1. fast, efficient, affordable test kits 2. 14-day mandatory quarantine and 3. transparency via technology and social media.

One: fast, efficient, affordable test kits



کیا آپ جانتے تھے؟ویتنامایک تیزی سے، مؤثر، اور سستے ٹیسٹ کیٹ تیار کرنے کا پہلا ملکایک ماہ میں جس کا WHO کا کہنا ہے کہ ترقی کے لئے 4 سال لگے تھے.یہ ٹیسٹ، ویتنام کے محققین کی ایک گروپ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، ویتنام کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اکیڈمی کے تحت بائیو ٹیکنالوجی کے انسٹی ٹیوٹ سے، تقریبا $ 15 خرچ کرتا ہے.اور 80 منٹ کے اندر نتائج کی واپسی کے قابل ہے، 100٪ کی خاصیت اور 5 کاپیوں کی حساسیت کے ساتھ ایک ردعمل.

یہاں میرے ایک دوست کا ایک اکاؤنٹ ہے جو ویتنام میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے:

"میں ویتنام میں دستیاب 30 ٹیسٹ سینٹرز میں سے ایک پر چلا گیا. انہوں نے میرے نیچے اور منہ پر چمک دیا. 2-3 گھنٹے کے بعد، انہوں نے مجھے ابتدائی نتائج بتائیں. میرے معاملے میں، یہ منفی تھا. پھر میں نے ہانا کے ایپیدیمائیکل انسٹی ٹیوٹ کے لئے کچھ دنوں کے لئے انتظار کیا، جو آخر میں منفی تھا. یہ تیزی سے، مؤثر اور دردناک تھا. "

ٹیسٹ کیٹ اتنا مؤثر اور استعمال کرنے کے لئے آسان تھے کہ گزشتہ ہفتے کے طور پر،دنیا کے 20 ممالک اور علاقے ویتنام سے دس ہزار ٹیسٹ کیٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. Vietnam's current production capacity is 3,600 kits/day, but the country could make 10,000 kits a day, and triple the capacity if needed, said a representative.

میں نے صرف ہماری خبریں میں دیکھتے ہیں کہ کس طرحامریکہ ٹیسٹ کی کمی کا سامنا کر رہا ہےکس طرح؟ اورthe first few test kits developed by the CDC were faultویتنام ٹیسٹ کیٹز کے بارے میں کچھ بھی نہیں، بالکل.

Two: 14 day mandatory quarantine

As US closes its border to China & Europe, the country's been facing criticism regarding these بہت کم بہت دیروجہ: بیماری پہلے سے ہی امریکی سرحدوں کے اندر موجود ہے، اور وائرس کوئی حدود نہیں جانتا. کمیونٹی پھیلاؤ صرف بدتر ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سرحدی کارروائیوں کو بند کرنے کے ساتھ.

دوسری طرف، ویتنام نے تمام اجنبیوں کے لئے 14 دن کی چارٹنگ کی اجازت دی ہے اور ویتناموں کو کوویڈ-19 ایپیکسٹرز سے واپس بھیجنے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ ان علاقوں سے سفر کو محدود کر دیا گیا ہے.ابتدائی طور پر، یہ لوگوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جوچیناورجنوبی کوریاپچھلے عرصے سے، mandate کو واپس آنے والے لوگوں کے لئے توسیع کیا گیا ہےتمام یورپ، برطانیہ اور امریکہکے

یہاں کیکٹر ہے: ویتنام کی حکومت نے 100 فیصد ویتنام شہریوں اور اجنبیوں کو چارٹین کے تحت پناہ گزینوں، کھانے کے ساتھ فراہم کیااوران 14 دنوں کے دوران طبی نگرانی. وہ گزشتہ 2 ماہ کے لئے ہیں.

اور

Don't believe me? Read this story from ایک برطانوی شہری کے بارے میں جو 14 مارچ کے بعد لندن، انگلستان سے ایک براہ راست پرواز پر ہانوی میں پہنچنے کے بعد سون Tay میں ویتنام کی حکومت کی طرف سے چلائی گئی ہے:

"جس وقت یہ سب کچھ بہت انسانی ہو جاتا ہے، ہم ایک ملک میں گاہکوں ہیں جو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اس مہربانی کی توسیع کرتے ہیں.

باہر، سب کچھ آرام دہ ہے. جگہ آرام دہ ہے، فوجیوں کو روزانہ کمرے کو غیر معمولی طور پر کام کرنے کے لئے، ہماری درجہ حرارت کو رجسٹر کرنے اور ہمارے کمرے کو صاف کرنے کے لئے. وہ اپنے ملک کی مدد کرنے کے لئے یہاں رہتے ہیں اور ان کے بارے میں سننے کے باوجود، وہ دوستی اور دیکھ بھال رکھتے ہیں. اب تک، یہ ایک تعطیلات کیمپ کے مقابلے میں زیادہ محسوس ہوتا ہے.

I personally know a lot of friends coming back from South Korea, the UK and the US, most of whom غیر ملکی طلباء جن کے موسم گرما کے اختتام کو توڑ دیا جاتا ہےان دوستوں کے درمیان ایک عام موضوع یہ ہے کہ وہ ان 14 دنوں کے لئے کتنا شکر گزار اور محفوظ محسوس کرتے ہیں.

گزشتہ ہفتے، ایک ویتنام مسافر کی یہ 12 گھنٹے کی وولگ جو میلان سے واپس آیا تھا،titled "How "scary" is the local quarantine area?"ویڈیوز میں بیان کیا گیا ہے کہ اس علاقے کو کتنا خوفناک اور "کچھ بھی نہیں" ہے، ہزاروں ویتنام کے طالب علموں کو آرام ملے گا جو جلد ہی ویتنام واپس آئیں گے.امریکہ میں کالجوں اور یونیورسٹیوں نے کلاسوں کو ایک دوسرے کے بعد منسوخ کر دیا.

یہ 14 دن کے اقدامات نہ صرف ان لوگوں کے لئے دستیاب ہیں جو بیرون ملک سے ویتنام واپس آتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو پہلے سے ہی ملک میں ہیں.ایک ویتنام وارث جو میلان سے ہانوی واپس آیا, was suspected to have dodged quarantine at the airport. Her entire street was then disinfected, its people went under 14-day quarantine, کھانے اور پناہ کے ساتھ اور حکومت کی طرف سے فراہم کردہ طبی کارکنوں کے ساتھکے



Three: transparency via technology and social media

امریکہ کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں معلومات کی شفافیت کے بارے میں ویتنام کے ساتھ ملنے کا ایک طویل راستہ ہے. یہاں ایک نظریاتی مضمون کا ایک اسکرین اسکرین ہے جو میں نے اپنے مقامی اخبار، وئل ڈیلی، کے لئے لکھا ہے، جو گزشتہ ہفتے شائع کرنے کے لئے قبول نہیں کیا گیا تھا:

یہ ہے 14 دنکلوراڈو میں Covid-19 کا پہلا واقعہ, and we had less information than ever with regard to:

کتنے واقعات ہیں the whereabouts of these cases (which cities, which neighborhoods) حالات کے بارے میں عام آبادی کی معلومات.

اس حکومت کی ویب سائٹکلورڈو حکومت کے مطابق، ٹیسٹ خصوصی کمپنیوں کی طرف سے زیادہ دستیاب ہو جائے گا، اور آبادی کے اعداد و شمار پیش کیے جائیں گےیہاںتاہم، جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو، سائٹ کو تقریبا 4 سے 5 مرتبہ منجمد ہوتا ہے.

آپ کلک کرتے وقت کیا دیکھتے ہیںCOVID-19 کے بارے میں معلوماتکے

Let's take a look at how the Vietnamese government and media have been treating information regarding Covid-19.

جب بھی ایک نیا کیس ہوتا ہے، وزارت صحت (MoH) آن لائن پورٹل فوری طور پر اس معاملے کو تمام بڑے اخبارات کے وسائل اور عام عوام کو تفصیلات کے ساتھ پیش کرتا ہے جس میں شامل ہیں: اس معاملے کہاں ہیں، وہ کس طرح متاثر ہو جاتے ہیں، کیا اقدامات کئے جا رہے ہیں.

The MoH and Ministry of Information & Media's sponsored mobile app, called NCOVI is extremely friendly and easy to use. The app allows you to: 1. submit health & travel information so you can get yourself tested 2. learn about the "hotspots" within the cities/whole country where new cases are defected 3. get up-to-date information regarding best practices re/ Covid-19 in Vietnam and in the world.

And lastly, y'all have probably seen this (frankly this is the only thing reported from Vietnam by the Western media), the Vietnamese viral hand-washing song. It was popularized by John Oliver's Last Week Tonight and TikTok. But did you know, the production company behind the song was the Vietnamese Ministry of Health? They partnered with the original composers and performers of the songs to encourage young people to pay more attention to hygiene.

تصور کریں کہ ایک حکومت جو واقعی سوشل میڈیا پر اچھی ہے اور ایک ٹکٹاک حرکت کو حوصلہ افزائی کرتی ہے.ٹویٹر پر تمام کیپز چمکنے کا مطلب نہیں ہےکے

نوٹ بند کریں

ایک شخص کے طور پر جو دو ممالک کے درمیان رہتا ہے (جو ویتنام میں پیدا ہوا اور اٹھایا گیا ہے، لیکن امریکہ میں بڑھ گیا ہے اور کام کرتا ہے اور رہتا ہے)، میں سمجھتا ہوں کہ ثقافت "غرب" اور "غرب" کو کورونا وائرس کے جواب میں فرق میں ایک بڑا عنصر ادا کرتا ہے. ایک بات کے لئے، رازداری امریکیوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے (اور میں یورپیوں کو بھی تصور کروں گا). یہ امریکہ یا یورپ میں اچھی طرح سے پرواز نہیں کرے گا اگر کسی کے بارے میں معلومات یہاں تک کہ وہ کہاں رہتے ہیں یا ان کے خاندان / دوستوں کو اتنی تیزی سے منتقل کیا جاتا ہے،ویتنام میں 17ویں مریض کے ساتھ ایسا ہی ہوااس کے علاوہ (اور یہ واضح طور پر بڑے پیمانے پر عام طور پر ہے) مشرق عام طور پر کمیونٹی (یا اس صورت میں عام طور پر عوامی صحت) کا احترام کرتا ہے جبکہ مغرب عام طور پر افراد (یا اس صورت میں، رازداری اور ذاتی آزادی) کا احترام کرتا ہے.

میں نہیں سمجھتا، اور اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، کچھ ممالک کے Coronavirus کے جواب کی مغربی تصویر صرف ملک / ثقافت کی ان کی کارٹون پر ہے.چین کا کورونا وائرس بلاک، تمہاری طرف Autoritarism کی طرف سے لایا"جب ایتالیا کو بند کر دیا گیا", footages of how people are still loving life and singing from balcony widely circulated. Double standard much. And of course, no reporting whatsoever on the amazing job the Vietnamese government is doing.

میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں 100٪ حکومت کو ہر قسم کی صورت حال میں لوگوں کی روز مرہ زندگی میں مداخلت کرنے کے قابل ہونے کی حمایت کرتا ہوں لیکن میں واقعی یقین رکھتا ہوں کہ اس صورت میں، مغربی حکومتوں کو مشرق کے حکومتوں، خاص طور پر ویتنام کی حکومت کے ساتھ چلا جانے کا طریقہ ہے.ویتنام کے نائب وزیر اعظم وائی ڈک ڈامیہاں تک کہ ویتنام میں Covid-19 کے خلاف اس کی ستارے کی کمپنیاں کے بارے میں، تمام ویتنام نوجوان اور پرانے، لیبرل اور کنسرٹ دونوں.