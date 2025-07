Wat het Westen kan leren van de reactie van Vietnam op Covid-19

Bedankt voor de uitgestrekte steun voor mijn verhaal. Het is bekeken ~50k keer en gedeeld door honderden. U kunt commentaar hieronder met Hacker Noon's gloednieuwe commentaar systeem, of deelnemen aan het gesprek op verschillende plaatsen over het internet:

Ik herinner me dat het tijdens de laatste week van januari was toen mijn Amerikaanse familie en vrienden allemaal aan een dinertafel waren om te bespreken wat toen een buitenlandse, "China-contained" nieuwe ziekte genaamd coronavirus was.De ziekte besmette ongeveer 1000 mensen wereldwijd, 500 alleen in Wuhan, China, en 1-2 gevallen in de VS.Ik vertelde de groep dat slechts enkele dagen geleden de VietnamezenDe regering heeft bevolen dat alle scholen voor de nabije toekomst worden gesloten., zoals er veel "niet-essentiële" openbare bijeenkomsten en bedrijven zouden zijn. mensen waren op hoge waarschuwing. maskers en handremmers waren ernstig uit de voorraad.

"Hoeveel gevallen zijn er momenteel?" vroeg iemand.

“8” zei ik.

Paranoïde veel? 8 gevallen en het hele land was al onder een semi-vergrendeling?

Tot die tijd had mijn moeder in Vietnam mij wekenlang dagelijks berichten gestuurd, die me waarschuwden voor dingen als "vermijd grote bijeenkomsten", "opslag op je essentiële dingen", "reconsider dagverzorging voor Norah als je kunt", die ik afschudde als overreactie van mijn typisch bezorgde-over-alles Aziatische moeder.

Op het noorden, buurland Vietnam,Het epicentrum van de nieuwe ziekte, Wuhan (Hubei, China) ging onder een stedelijke sluiting, samen met 10 andere Chinese steden kort daarna.. .

"Goed dat we hier niet veel Chinese toeristen hebben!" - concludeerde iemand, aan het einde van de genoemde dinertafel.

In de komende weken zouden we niet veel over het virus horen van de Amerikaanse overheid (of het algemene Amerikaanse publiek), behalve een paar verhalen die deRacisme tegenover mensen van Chinese/Aziatische afkomst. .

De onderliggende veronderstelling:Het virus is een vreemd Chinees ding. .Het is net als een gewone griep. .De paniek is erger dan de zaak zelf. .

Snelle vooruitgang slechts ongeveer een maand later, wat we dachten was een "Chinese ziekte"De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een ‘globale pandemie’ uitgeroepen.- hetKort nadat Italië onder een nationaal vergrendeling gingenDe Verenigde Staten hebben de noodtoestand uitgeroepen, met het aantal gevallen wereldwijd overschrijdend 200k van 100k in iets minder dan een week, met meer dan 9k sterfgevallen,overweldigende gezondheidsinfrastructuur van veel landenalsEen wereldwijde economische recessie lijkt steeds onvermijdelijker.Geen enkel land, met inbegrip van de VS, kan het zich veroorloven te doen alsof het alleen maar een exclusieve "Aziatische import" is.

Bron: datagraver.com

Nu als veel ogen zijn gericht op Azië, het continent dat niet langer wordt beschouwd als het epicentrum van de uitbraak (het is nu Europa, met meer dan 60% van de totale actieve gevallen- hetIk wil Vietnam benadrukken als een land in de voorhoede van deze wereldwijde strijd tegen een onzichtbare vijand. Niet Taiwan, Hong Kong, Singapore of Zuid-Korea(Of zoals ik het graag wil zeggen, de favoriete voorbeelden van de westerse media van "goede" Aziatische landen).Ja, die landen hebben spectaculair werk gedaan met het virus.

Ja, Vietnam, het land dat grenst aan China.het 15e meest bevolkte land met 97M inwonersJa, Vietnam is het communistische, totalitaire land in de meeste westerse verhalen.Het is dit land dat met succes het aantal gevallen op 76 (van 19 maart 2020) en de sterfte op nul heeft gehouden, meer dan twee maanden nadat de eerste gevallen werden gemeld.En het is niet vanwege onderrapportage.Het Westen heeft veel te leren van dit kleine land ten zuiden van China, namelijk: 1. snelle, efficiënte, betaalbare testkits 2. 14-daagse verplichte quarantaine en 3. transparantie via technologie en sociale media.

One: fast, efficient, affordable test kits



Wist u dat?Vietnam ishet eerste land om een snelle, efficiënte en betaalbare test kit te ontwikkelen in one month that the WHO says should have taken 4 years to develop. De test, ontwikkeld door een groep Vietnamese onderzoekers van het Instituut voor Biotechnologie onder de Vietnamese Academie voor Wetenschap en Technologie, kost ongeveer $ 15.en is in staat om resultaten binnen 80 minuten terug te geven, met een specificiteit van 100% en gevoeligheid van 5 kopieën per reactie.

Hier is een account van een van mijn vrienden die in Vietnam wordt getest:

"Ik ging naar een van de 30 testcentra die in Vietnam beschikbaar waren. Ze schudden mijn neus en mond. Ongeveer 2-3 uur later lieten ze me de voorlopige resultaten weten. In mijn geval was het negatief. Ik wachtte vervolgens nog een paar dagen voor het Instituut voor Epidemiologie in Hanoi om het eindresultaat te bevestigen, dat ook negatief was. Het was snel, efficiënt en pijnloos."

De test kits waren zo efficiënt en gemakkelijk te gebruiken, dat de vorige week,20 landen en gebieden van de wereld zijn op zoek naar tienduizenden testkits uit VietnamDe huidige productiecapaciteit van Vietnam is 3.600 kits per dag, maar het land zou 10.000 kits per dag kunnen maken en de capaciteit indien nodig kunnen verdrievoudigen, zei een vertegenwoordiger.

Het enige wat ik in het nieuws zie is hoe deVS wordt geconfronteerd met een tekort aan testsHoe? enDe eerste testkits die door de CDC werden ontwikkeld, waren foutY (echt?) Niets over Vietnam test kits, natuurlijk.

Two: 14 day mandatory quarantine

Terwijl de VS zijn grens met China en Europa sluit, wordt het land gecritiseerd."Te weinig te laat"De reden: de ziekte is al aanwezig binnen de Amerikaanse grenzen, en het virus kent geen grenzen.

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsIn eerste instantie werden deze toegepast op mensen die uitChina&Zuid-KoreaSinds kort is het mandaat uitgebreid tot mensen die terugkeren vanheel Europa, het Verenigd Koninkrijk en de VS. .

Hier is de kicker: de Vietnamese regering leverde 100% van de Vietnamese burgers en buitenlanders onder quarantaine met onderdak, voedselenmedische zorg tijdens deze 14 dagen. ze zijn geweest voor de afgelopen 2 maanden.

en

Geloof me niet? lees dit verhaal vanvan een Britse burger die sinds 14 maart in een door de Vietnamese overheid geleide quarantaine in Son Tay wordt vastgehouden nadat hij op een rechtstreekse vlucht vanuit Londen, Engeland, in Hanoi is geland.:

Plotseling wordt het allemaal heel menselijk, we zijn gasten in een land dat zijn best doet om zichzelf te beschermen en ons die beleefdheid uitbreidt.

Buiten is alles rustig.De locatie is rustig, de soldaten werken onvermoeibaar om de kamers dagelijks te steriliseren, onze temperatuur te loggen en onze bakken op te ruimen.Ze wonen hier om hun land te helpen en ondanks wat ze misschien hebben gehoord, zijn ze vriendelijk en zorgzaam. Tot nu toe voelt dit meer als een vakantiecamp dan een quarantaine.

Persoonlijk ken ik veel vrienden die terugkomen uit Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waarvan de meestestuderen in het buitenland studenten wiens lente termijn wordt verstoordEen gemeenschappelijk thema dat deze vrienden delen is hoe dankbaar en beschermd ze zich voelen voor deze 14 dagen.

Vorige week, deze 12-uur vlog van een Vietnamese reiziger die terugkeerde uit Milaan,“Hoe ‘angstaanjagend’ is het lokale quarantainegebied?”De video beschreef hoe vervelend en "geen schrik helemaal" het gebied is, het brengen van gemoedsrust aan de duizenden Vietnamese studenten die binnenkort zullen terugkeren naar VietnamAls scholen en universiteiten in de VS annuleren lessen één voor één. .

Deze 14-daagse maatregelen zijn niet alleen beschikbaar voor degenen die uit het buitenland terugkeren naar Vietnam, maar ook voor mensen die al in het land zijn.een Vietnamese erfgenaam die terugkeerde naar Hanoi uit Milaan, werd verdacht van het vermijden van quarantaine op de luchthaven. haar hele straat werd vervolgens gedesinfecteerd, haar mensen gingen onder 14 dagen quarantaine,met voedsel en onderdak en medisch personeel dat door de overheid wordt geleverd. .



Three: transparency via technology and social media

De VS heeft een lange weg te gaan met Vietnam als het gaat om transparantie van informatie over de verspreiding van het coronavirus.Hier is een screenshot van een opinieartikel dat ik schreef aan mijn lokale krant, de Vail Daily, die vorige week niet werd geaccepteerd voor publicatie:

Het is 14 dagenSinds het eerste geval van Covid-19 werd aangekondigd in Colorado, en we hadden minder informatie dan ooit over:

Hoeveel concrete gevallen zijn er de locatie van deze gevallen (die steden, welke wijken) algemene demografische informatie over de gevallen.

Deze overheidswebsiteVolgens de Colorado-regering zullen tests door particuliere bedrijven meer beschikbaar zijn en zullen demografische gegevens worden gepresenteerdhierToch, wanneer je erop klikt, bevriezen de sites ongeveer 4 van de 5 keer.

Wat je ziet als je op kliktDe website van de regering over Covid-19 gegevens. .

Laten we eens kijken hoe de Vietnamese overheid en de media informatie hebben behandeld over Covid-19.

Telkens als er een nieuw geval is, maakt het online portaal van het ministerie van Volksgezondheid (MoH) de zaak onmiddellijk bekend aan alle grote media en het grote publiek met details, waaronder: waar de gevallen zijn, hoe ze worden geïnfecteerd, welke maatregelen moeten worden genomen.

De door de MoH en het Ministerie van Informatie & Media gesponsorde mobiele app, genaamd NCOVI, is uiterst vriendelijk en gemakkelijk te gebruiken.De app stelt u in staat om: 1. gezondheids- en reisinformatie in te dienen zodat u jezelf kunt testen 2. leren over de "hotspots" binnen de steden / hele land waar nieuwe gevallen worden verwijderd 3. krijgen up-to-date informatie over beste praktijken re / Covid-19 in Vietnam en in de wereld.

En ten slotte hebben we dit waarschijnlijk allemaal gezien (eerlijk gezegd is dit het enige dat door de westerse media uit Vietnam is gerapporteerd), het Vietnamese virale handwaslied.Het werd gepopulariseerd door John Oliver's Last Week Tonight en TikTok.Maar wist je dat het productiebedrijf achter het lied het Vietnamese ministerie van Volksgezondheid was?Ze hebben samen met de originele componisten en uitvoerders van de liedjes om jongeren aan te moedigen meer aandacht te besteden aan hygiëne.

Stel je een regering voor die eigenlijk goed is op sociale media en een Tiktok-beweging inspireert.Alle caps schreeuwen op Twitter telt niet. .

Afsluitende notitie

Als iemand die tussen twee landen woont (geboren en opgegroeid in Vietnam, maar opgegroeid en gewerkt en gewoond in de VS), begrijp ik dat cultuur een grote factor speelt in het verschil tussen "het Oosten" en "het Westen" reactie op het Coronavirus.Zoals het deed met patiënt 17 in VietnamBovendien (en dit is duidelijk een grove generalisatie) waardeert het Oosten over het algemeen de gemeenschap (of in dit geval de volksgezondheid), terwijl het Westen over het algemeen de individuen waardeert (of in dit geval privacy en persoonlijke vrijheid).

Wat ik niet begrijp, noch met het eens ben, is de westerse weergave van de reactie van sommige landen op het coronavirus puur op hun karikatuur van het land/cultuur.China's coronavirus vergrendeling, naar u gebracht door autoritarismeToen Italië onder de lockdown ging, beelden van hoe mensen nog steeds van het leven houden en zingen vanaf het balkon wijd verspreidDubbele standaard veel.En natuurlijk geen verslaggeving over de verbazingwekkende werkzaamheden die de Vietnamese overheid doet.

Ik zeg niet dat ik 100% voorstander ben van de overheid die in staat is om het dagelijks leven van mensen in allerlei omstandigheden te beïnvloeden.Maar ik geloof echt dat in dit geval de westerse regeringen manieren hebben om met de oostelijke regeringen, vooral de Vietnamese regering, op te vangen.Als alleen Vietnam een "goedkeuringsrating" had zoals het Westen heeft, zou je waarschijnlijk een goedkeuringsrating van 99% zien voorVice-premier van Vietnam, Vu Duc Dammet betrekking tot zijn sterrencampagne om Covid-19 in Vietnam tot nu toe te bestrijden, van alle Vietnamezen jong en oud, liberale en conservatieve gelijk.