สิ่งที่ตะวันตกสามารถเรียนรู้จากปฏิกิริยาของเวียดนามต่อ Covid-19

ฉันจําไว้ว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมเมื่อครอบครัวและเพื่อนชาวอเมริกันของฉันทั้งหมดอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารเพื่อหารือเกี่ยวกับโรคใหม่ที่เรียกว่า Coronavirus ซึ่งมีอยู่ในประเทศจีนมีการติดเชื้อประมาณ ~ 1000 คนทั่วโลก 500 เท่านั้นในวัวานประเทศจีนและ 1-2 กรณีในสหรัฐอเมริกาฉันบอกกลุ่มว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาชาวเวียดนามรัฐบาลสั่งปิดโรงเรียนทั้งหมดสําหรับอนาคตที่คาดการณ์ได้เช่นเดียวกับการประชุมสาธารณะและธุรกิจที่ "ไม่จําเป็น" หลายคน มีความระมัดระวังสูง หน้ากากและเครื่องทําความสะอาดมือหายไปอย่างมาก

"หลายกรณีปัจจุบันอยู่ที่นั่นหรือไม่" - คนถาม

“8” ฉันพูดว่า

มี gasp ที่สามารถฟังได้ Wow. แปลกประหลาดมาก? 8 กรณีและทั้งประเทศก็อยู่ภายใต้การปิดกั้นครึ่ง?

เมื่อนั้นแม่ของฉันในเวียดนามได้ส่งข้อความทุกวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์แจ้งเตือนฉันเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่น "หลีกเลี่ยงการชุมนุมขนาดใหญ่" "จัดเก็บสิ่งสําคัญของคุณ" "พิจารณาการดูแลวันสําหรับ Norah ถ้าคุณสามารถ" ทั้งหมดที่ฉันล้างออกเป็นปฏิกิริยาเกินไปจากแม่เอเชียที่มักจะกังวลเกี่ยวกับทุกอย่าง

Up North, neighboring Vietnam, ศูนย์กลางของโรคใหม่ Wuhan (ฮูเบย์, จีน) อยู่ภายใต้การปิดกั้นทั่วเมืองพร้อมกับ 10 เมืองจีนอื่น ๆ ในไม่ช้าหลังจากนั้น

"สิ่งที่ดีที่เราไม่ได้มีนักท่องเที่ยวจีนจํานวนมากที่นี่!" - มีคนสรุปในตอนท้ายของตารางอาหารที่กล่าวไว้

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ถัดไปเราจะไม่ได้ยินมากเกี่ยวกับไวรัสจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (หรือประชาชนอเมริกันทั่วไป) นอกเหนือจากเรื่องราวบางอย่างที่รายละเอียดเกี่ยวกับไวรัสภาษารัสเซียต่อคนจีน / เอเชียต้นกําเนิด

แนวคิดพื้นฐาน:ไวรัสเป็นสิ่งแปลกหน้าของจีนมันเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปความกลัวเป็นเรื่องร้ายแรงกว่าสิ่งที่ตัวเอง

รวดเร็วไปข้างหน้าเพียงประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่สิ่งที่เราคิดว่าเป็น "โรคจีน"ได้รับการประกาศว่าเป็น “ปานาเมติกโลก” โดย WHO,เมื่ออิตาลีตกภายใต้การปิดกั้นทั่วประเทศและสหรัฐอเมริกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ, กับจํานวนกรณีทั่วโลกเกิน 200k จาก 100k ในเพียงไม่กี่สัปดาห์, กับมากกว่า 9k ตาย,การครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพของหลายประเทศในขณะที่ภาวะซึมเศร้าทางเศรษฐกิจทั่วโลกดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้มากขึ้นไม่ได้มีประเทศใด ๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกาที่สามารถยอมรับได้ว่ามันเป็นเพียง "นําเข้าจากเอเชีย" พิเศษอีกต่อไป ระยะทางนี้ดูไม่ดีสําหรับสหรัฐอเมริกาและแย่กว่าสําหรับยุโรป

แหล่งที่มา: datagraver.com

ตอนนี้ขณะที่ดวงตาหลายคนมุ่งเน้นไปที่เอเชียทวีปที่ไม่ได้รับการพิจารณาอีกต่อไปเป็นศูนย์กลางของการแพร่กระจาย (ตอนนี้เป็นยุโรปที่มีมากกว่า 60% ของกรณีที่ใช้งานทั้งหมด)ฉันต้องการเน้นเวียดนามเป็นประเทศที่อยู่ด้านหน้าของการต่อสู้ทั่วโลกกับศัตรูที่มองไม่เห็นนี้ ไม่ใช่ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์หรือเกาหลีใต้(หรือตามที่ฉันชอบที่จะพูดแล้ว ตัวอย่างของสื่อตะวันตกที่ชื่นชอบของ "ดี" ประเทศเอเชีย) ใช่ประเทศเหล่านั้นได้ทํางานที่น่าตื่นตาตื่นใจที่มีไวรัส แต่เช่นเดียวกันกับเวียดนาม

ใช่เวียดนามประเทศที่มีชายแดนกับประเทศจีน ใช่เวียดนามประเทศที่ 15 ที่ populatedest กับ 97M คนใช่เวียดนามเป็นประเทศคอมมิชชั่นทูตอริตในส่วนใหญ่ของคําอธิบายตะวันตก เป็นประเทศนี้ที่ประสบความสําเร็จในการรักษาจํานวนกรณีที่ 76 (เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2020) และอัตราการเสียชีวิตที่ต่ํากว่าสองเดือนหลังจากที่กรณีแรกได้รับการรายงาน และไม่ใช่เพราะการรายงานต่ํา คนตะวันตกมีหลายสิ่งที่จะเรียนรู้จากประเทศเล็ก ๆ น้อย ๆ น้อย ๆ น้อย ๆ ในภาคใต้ของประเทศจีนนี้คือ: 1. ชุดทดสอบที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพราคาไม่แพง 2. สารละลายที่บังคับ 14 วันและ 3. ความโปร่งใสผ่านเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย

One: fast, efficient, affordable test kits



คุณรู้หรือไม่เวียดนามประเทศแรกที่พัฒนาชุดทดสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงในหนึ่งเดือนที่ WHO กล่าวว่าควรใช้เวลา 4 ปีในการพัฒนาการทดสอบที่พัฒนาโดยกลุ่มนักวิจัยเวียดนามจากสถาบันชีวเทคโนโลยีภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามมีค่าใช้จ่ายประมาณ 15 ดอลลาร์และสามารถคืนผลลัพธ์ภายใน 80 นาทีด้วยความเฉพาะเจาะจงของ 100% และความไวของ 5 คัดลอกต่อปฏิกิริยา

นี่คือบัญชีของเพื่อนของฉันที่ได้รับการทดสอบในเวียดนาม:

“ฉันไปหนึ่งใน 30 ศูนย์ทดสอบที่มีอยู่ในเวียดนาม พวกเขาสูงปากและจมูกของฉัน ประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังจากที่พวกเขาแจ้งให้ฉันทราบผลลัพธ์ขั้นต้น ในกรณีของฉันมันเป็นผลลัพธ์เชิงลบ จากนั้นฉันรออีกไม่กี่วันสําหรับสถาบันวิทยาโรคในฮาโน่เพื่อยืนยันผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งยังเป็นผลลัพธ์เชิงลบ มันรวดเร็วมีประสิทธิภาพและไม่มีอาการปวด”

ชุดทดสอบมีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายดังนั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา20 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกกําลังมองหาที่จะซื้อชุดทดสอบนับพันจากเวียดนามพลังงานการผลิตของเวียดนามในปัจจุบันคือ 3,600 ชุดต่อวัน แต่ประเทศนี้สามารถผลิต 10,000 ชุดต่อวันและเพิ่มความจุได้สามเท่าหากจําเป็น

สิ่งที่ฉันเห็นในข่าวของเราคือวิธีการที่US is facing a testing shortage(วิธีการ) และชุดทดสอบครั้งแรกที่พัฒนาโดย CDC มีข้อผิดพลาดy (จริงๆ?) ไม่มีอะไรเกี่ยวกับชุดทดสอบเวียดนามแน่นอน

Two: 14 day mandatory quarantine

ในขณะที่สหรัฐอเมริกาปิดชายแดนกับประเทศจีนและยุโรปประเทศนี้ได้รับการวิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้"มากเกินไปน้อยเกินไปเหตุผล: โรคมีอยู่แล้วภายในชายแดนสหรัฐอเมริกาและไวรัสไม่รู้ขอบเขต การแพร่กระจายของชุมชนจะรุนแรงขึ้นแม้จะมีการปิดขอบเขตเหล่านี้

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsในตอนแรกเหล่านี้ใช้กับผู้ที่มาจากประเทศจีนและเกาหลีใต้เมื่อเร็ว ๆ นี้คําสั่งได้ขยายไปแก่ผู้ที่กลับมาจากทั้งยุโรปสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา.

Here's the kicker: the Vietnamese government provided 100% of Vietnamese citizens and foreigners under quarantine with shelter, food และ medical attention during these 14 days. They have been for the past 2 months.

อย่าเชื่อฉัน? อ่านเรื่องนี้จากของพลเมืองอังกฤษที่ถูกเก็บไว้ในภาวะแควร์ของรัฐบาลเวียดนามใน Son Tay ตั้งแต่ 14 มีนาคมหลังจากที่ landed ในฮาโน่บนเที่ยวบินโดยตรงจากลอนดอน, อังกฤษ:

“ทันทีทุกอย่างก็กลายเป็นมนุษย์มาก เราเป็นแขกในประเทศที่ทําดีที่สุดเพื่อปกป้องตัวเองและเรากําลังขยายความเคารพแก่เรา นี่คือธรรมชาติที่ดีของเวียดนาม”

กลางแจ้งทุกอย่างเป็นเงียบสงบ สถานที่ตั้งที่เงียบสงบทหารทํางานอย่างไม่เหนื่อยที่จะฆ่าเชื้อห้องทุกวันบันทึกอุณหภูมิของเราและทําความสะอาดถังของเรา พวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อช่วยประเทศของพวกเขาและแม้ว่าพวกเขาอาจได้ยินสิ่งที่พวกเขาเป็นมิตรและดูแล จนถึงขณะนี้มันรู้สึกเหมือนคลังวันหยุดมากกว่าการระบายความร้อน ในห้องของเราเราแบ่งปันอาหารว่างผลไม้และเริ่มรับการจัดส่งจากคนที่คุณรัก "

ฉันรู้จักเพื่อนหลายคนที่กลับมาจากเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่นักเรียนที่ศึกษาในต่างประเทศซึ่งฤดูใบไม้ผลิการศึกษาระดับปริญญาจะถูกทําลายหนึ่งในธีมที่พบร่วมกันในหมู่เพื่อนเหล่านี้คือวิธีการที่พวกเขารู้สึกขอบคุณและได้รับการปกป้องสําหรับ 14 วันเหล่านี้

สัปดาห์ที่ผ่านมาวิดีโอ 12 ชั่วโมงนี้ของนักท่องเที่ยวเวียดนามที่กลับจากมิลานชื่อเรื่อง "วิธีการ "กลัว" เป็นพื้นที่แครอทท้องถิ่นหรือไม่"วีดีโออธิบายว่าภูมิภาคนี้อย่างสง่างามและ "ไม่กลัวเลย" ซึ่งจะนําความสงบสุขให้กับนักศึกษาชาวเวียดนามหลายพันคนที่จะกลับไปเวียดนามเร็ว ๆ นี้ในขณะที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะยกเลิกการเรียนหนึ่งต่อหนึ่ง

มาตรการ 14 วันเหล่านี้ไม่เพียง แต่มีให้แก่ผู้ที่กลับไปเวียดนามจากต่างประเทศ แต่ยังแก่ผู้ที่อยู่แล้วในประเทศ เวียดนามกรณีหมายเลข 17เจ้าหน้าที่ชาวเวียดนามที่กลับไปฮาโน่จากมิลานมีข้อสงสัยว่าเธอได้หลีกเลี่ยงการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับการระงับกับอาหารและที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกับพนักงานทางการแพทย์ที่ให้โดยรัฐบาล.



Three: transparency via technology and social media

สหรัฐอเมริกามีเส้นทางไกลที่จะจับคู่กับเวียดนามเมื่อมันมาถึงความโปร่งใสของข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของ Coronavirus นี่คือภาพหน้าจอของบทความความคิดเห็นที่ฉันเขียนไปยังหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของฉัน Vail Daily ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับสําหรับการเผยแพร่สัปดาห์ที่ผ่านมา:

It's been 14 daysตั้งแต่กรณีแรกของ Covid-19 ได้รับการประกาศในโคลอไรโดและเรามีข้อมูลน้อยกว่าที่เคยเกี่ยวกับ:

มีหลายกรณีที่เกิดขึ้นจริง สถานที่ตั้งของกรณีเหล่านี้ (เมืองใดเขต) ข้อมูลประชากรทั่วไปเกี่ยวกับกรณี

เว็บไซต์ของรัฐบาลใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลกรณีต่อเขตเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตามที่รัฐบาลโคลอโรโดการทดสอบจะสามารถใช้ได้มากขึ้นโดย บริษัท ส่วนตัวและข้อมูลประชากรจะถูกนําเสนอที่นี่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณคลิกที่เว็บไซต์จะแช่แข็งประมาณ 4 จาก 5 ครั้ง

สิ่งที่คุณเห็นเมื่อคลิกที่เว็บไซต์ของรัฐบาล CO เกี่ยวกับข้อมูล Covid-19

ลองดูว่ารัฐบาลและสื่อเวียดนามได้จัดการกับข้อมูลเกี่ยวกับ Covid-19 ได้อย่างไร

เมื่อมีกรณีใหม่พอร์ทัลออนไลน์ของ Ministry of Health (MoH) จะเผยแพร่กรณีนี้ให้แก่สื่อข่าวและผู้ชมทั่วไปโดยมีรายละเอียดรวมถึง: ที่กรณีเหล่านี้อยู่อย่างไรจะติดเชื้ออย่างไรและควรดําเนินการอย่างไร ข้อมูลจะแพร่กระจายอย่างกว้างขวางผ่านโซเชียลมีเดียและช่องโทรทัศน์แม้แต่จะถูกส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของคุณผ่านทางสายความร้อน

The MoH and Ministry of Information & Media's sponsored mobile app, called NCOVI is extremely friendly and easy to use. The app allows you to: 1. submit health & travel information so you can get yourself tested 2. learn about the "hotspots" within the cities/whole country where new cases are defected 3. get up-to-date information regarding best practices re/ Covid-19 in Vietnam and in the world.

และในที่สุด y'all ได้เห็นเรื่องนี้ (อย่างแท้จริงนี่เป็นสิ่งเดียวที่สื่อตะวันตกรายงานจากเวียดนาม) เพลงการซักผ้ามือไวรัสของเวียดนาม มันได้รับความนิยมโดย John Oliver's Last Week Tonight และ TikTok แต่คุณรู้ว่า บริษัท การผลิตที่อยู่เบื้องหลังเพลงคือแผนกสุขภาพของเวียดนาม พวกเขาร่วมมือกับนักเขียนและนักแสดงของเพลงเดิมเพื่อกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวให้ความสนใจมากขึ้นต่อสุขอนามัย

ลองจินตนาการรัฐบาลที่ดีในโซเชียลมีเดียและสร้างแรงบันดาลใจต่อการเคลื่อนไหว Tiktok และไม่รูปลักษณ์ทั้งหมดใน Twitter ไม่คํานวณ

Closing note

As someone who lives in between two countries (born & raised in Vietnam, but have grown up and work and live in the US), I understand that culture plays a big factor in the difference between "the East" and "the West" reaction to the Coronavirus. For one thing, privacy is of much larger concern for Americans (and I would imagine Europeans too). It wouldn't fly well in the US or Europe if information about someone down to where they live or who their families/friends are get circulated with such speed, เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ 17 ในเวียดนามนอกจากนี้ (และนี่เป็นการรวมกันอย่างชัดเจน) ตะวันออกโดยทั่วไปให้ความสําคัญกับชุมชน (หรือในกรณีนี้สุขภาพสาธารณะ) ในขณะที่ตะวันตกโดยทั่วไปให้ความสําคัญกับบุคคล (หรือในกรณีนี้ความเป็นส่วนตัวและความเป็นอิสระส่วนบุคคล) มันจะมีความหมายสําหรับฉันว่าจากนั้นประเทศเช่นประเทศจีนเวียดนามหรือสิงคโปร์มีเวลาที่ง่ายขึ้นในการบังคับใช้ "มาตรการ Draconian" เช่นการล็อคก่อนหน้านี้หรือการรายงานฉุกเฉิน

สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วยกับคือการแสดงออกของตะวันตกเกี่ยวกับการตอบสนองของบางประเทศต่อ Coronavirus โดยเฉพาะบนภาพวาดของประเทศ / วัฒนธรรมของพวกเขา เมื่อ Wuhan, Hubei ได้ถูกปิดกั้นหัวหน้าของ Washington Post คือ "การล็อคไวรัสโคโรนาไวรัสในประเทศจีนนําไปสู่คุณโดยการอํานาจอํานาจ"เมื่ออิตาลีไปภายใต้การล็อคdown, ภาพถ่ายของวิธีการที่คนยังคงรักชีวิตและร้องเพลงจากระเบียงแพร่กระจายอย่างกว้างขวางคู่มาตรฐานมาก และแน่นอนไม่มีรายงานเกี่ยวกับงานที่น่าตื่นตาตื่นใจที่รัฐบาลเวียดนามกําลังทํา

ฉันไม่ได้พูดว่าฉัน 100% ยินดีกับรัฐบาลที่จะสามารถแทรกแซงชีวิตประจําวันของคนในทุกประเภทของสถานการณ์ แต่ฉันเชื่อจริงๆว่าในกรณีนี้รัฐบาลตะวันตกมีวิธีที่จะไปจับคู่กับรัฐบาลตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเวียดนาม หากเวียดนามมี "คะแนนการอนุมัติ" เช่นตะวันตกคุณอาจเห็นคะแนนการอนุมัติ 99% สําหรับวู Duc Damเกี่ยวกับแคมเปญที่ยอดเยี่ยมของเขาในการต่อสู้กับ Covid-19 ในเวียดนามจนถึงขณะนี้จากชาวเวียดนามทั้งหนุ่มและผู้สูงอายุทั้งตัวอิสระและผู้ปกครอง คุณสามารถพูดเช่นกันเกี่ยวกับการทดสอบและการรักษาที่ให้โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่