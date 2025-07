Phương Tây có thể học được gì từ phản ứng của Việt Nam đối với Covid-19

Thank you so much for the outpouring support for my story. It's been viewed ~50k times and shared by hundreds. You can comment below with Hacker Noon's brand new commenting system, or join the conversation in various places around the internet:

Tôi nhớ đó là trong tuần cuối cùng của tháng Giêng, khi gia đình và bạn bè Mỹ của tôi đều ở bàn ăn và thảo luận về một căn bệnh mới được gọi là coronavirus.đã lây nhiễm khoảng 1000 người trên toàn thế giới, 500 người ở Wuhan, Trung Quốc, và 1-2 trường hợp ở Mỹ.. I told the group that just days ago, the Vietnamese Chính phủ ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học trong tương lai, cũng như sẽ có nhiều cuộc họp công cộng "không cần thiết" và các doanh nghiệp. mọi người đang trong tình trạng cảnh báo cao. mặt nạ và chất tẩy rửa tay đã bị thiếu nghiêm trọng.

"Có bao nhiêu trường hợp hiện tại ở đó?" - ai đó hỏi.

“8” tôi nói.

Rất hoang tưởng? 8 trường hợp và toàn bộ đất nước đã bị đóng cửa?

Trước đó, mẹ tôi ở Việt Nam đã gửi cho tôi tin nhắn hàng ngày trong nhiều tuần, cảnh báo tôi về những điều như "tránh các cuộc họp lớn", "tập trữ những thứ cần thiết của bạn", "hãy xem xét lại việc chăm sóc ban ngày cho Norah nếu bạn có thể", tất cả những điều mà tôi đã bỏ qua như phản ứng quá mức từ mẹ châu Á thường lo lắng về mọi thứ.

phía bắc, nước láng giềng Việt Nam,Trung tâm dịch bệnh mới, Wuhan (Hubei, Trung Quốc) đã bị phong tỏa toàn thành phố, cùng với 10 thành phố khác của Trung Quốc ngay sau đó.của

"Điều tốt là chúng tôi không có nhiều khách du lịch Trung Quốc ở đây!" - một người kết luận, ở cuối bàn ăn nói.

Trong vài tuần tới, chúng ta sẽ không nghe nhiều về virus từ chính phủ Hoa Kỳ (hoặc công chúng Mỹ nói chung), ngoài một vài câu chuyện chi tiết về nó.Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đối với người gốc Trung Quốc / Châu Ácủa

Giả định cơ bản:Virus là một thứ nước ngoài của Trung QuốccủaNó giống như một cúm thông thường. Cơn hoảng loạn còn tồi tệ hơn chính điều đó.của

Nhanh chóng tiến về phía trước chỉ khoảng một tháng sau đó, những gì chúng tôi nghĩ là một "bệnh Trung Quốc"Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố “một đại dịch toàn cầu”,Ngay sau khi Italy rơi vào tình trạng đóng cửa toàn quốcvàMỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, với số trường hợp trên toàn thế giới vượt qua 200k từ 100k trong chưa đầy một tuần, với hơn 9k tử vong,phá hủy cơ sở hạ tầng y tế của nhiều quốc giaNhưMột cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng trở nên không thể tránh khỏiKhông một quốc gia nào, bao gồm cả Mỹ, có thể cho phép giả vờ rằng đó chỉ là một "nhà nhập khẩu châu Á" độc quyền nữa.

Nguồn: Datagraver.com

Now as many eyes are turned to Asia, the continent that's no longer considered the epicenter of the outbreak (bây giờ là châu Âu, với hơn 60% tổng số trường hợp hoạt động,I would like to spotlight Vietnam as a country at the forefront of this global fight against an invisible enemy. Không phải Đài Loan, Hồng Kông, Singapore hay Hàn Quốc (or as I like to put it, Western media's favorite examples of "good" Asian countries). Yes, those countries have been doing spectacular job containing the virus. But so is Vietnam.

Vâng, Việt Nam, đất nước có biên giới với Trung Quốc.quốc gia đông dân thứ 15 với 97M ngườiVâng, Việt Nam là quốc gia cộng sản, toàn trị trong hầu hết các câu chuyện phương Tây.Đó là quốc gia này đã thành công trong việc giữ số trường hợp ở 76 (tính đến ngày 19 tháng 3 năm 2020) và tỷ lệ tử vong ở mức không, hơn hai tháng sau khi các trường hợp đầu tiên được báo cáo.Và đó không phải là vì báo cáo kém.Tây phương có rất nhiều điều để học hỏi từ quốc gia nhỏ bé này phía nam Trung Quốc, cụ thể là: 1. bộ thử nghiệm nhanh, hiệu quả, giá cả phải chăng 2. 14 ngày hạn chế và 3. minh bạch thông qua công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội.

One: fast, efficient, affordable test kits



Ngươi biết không?Vietnam is quốc gia đầu tiên phát triển một bộ thử nghiệm nhanh, hiệu quả và giá cả phải chăng in one month that the WHO says should have taken 4 years to develop. Thử nghiệm, được phát triển bởi một nhóm các nhà nghiên cứu Việt Nam thuộc Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có giá khoảng 15 USD.và có khả năng trả về kết quả trong vòng 80 phút, với độ cụ thể của 100% và độ nhạy của 5 bản sao mỗi phản ứng.

Dưới đây là một tài khoản của một trong những người bạn của tôi được kiểm tra ở Việt Nam:

"Tôi đã đến một trong 30 trung tâm thử nghiệm có sẵn ở Việt Nam.Họ lắc mũi và miệng tôi.Khoảng 2-3 giờ sau, họ cho tôi biết kết quả sơ bộ.Trong trường hợp của tôi, nó là âm tính.Tôi sau đó chờ thêm vài ngày nữa cho Viện dịch tễ học ở Hà Nội để xác nhận kết quả cuối cùng, cũng là âm tính.

Các bộ thử nghiệm rất hiệu quả và dễ sử dụng, đến tuần trước,20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang tìm cách mua hàng chục ngàn bộ thử nghiệm từ Việt NamNăng lực sản xuất hiện tại của Việt Nam là 3.600 kits/ngày, nhưng nước này có thể sản xuất 10.000 kits/ngày và tăng gấp ba lần nếu cần thiết, một đại diện cho biết.

Tất cả những gì tôi thấy trong tin tức của chúng tôi là cáchMỹ đang đối mặt với sự thiếu hụt thử nghiệm(Làm thế nào?) vàvài bộ thử nghiệm đầu tiên được phát triển bởi CDC đã bị lỗiy (thực sự?) Không có gì về bộ thử nghiệm Việt Nam, tất nhiên.

Two: 14 day mandatory quarantine

Khi Mỹ đóng cửa biên giới với Trung Quốc và châu Âu, nước này đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về những vấn đề này."too little too lateLý do: bệnh đã có mặt trong biên giới Hoa Kỳ, và virus không biết biên giới. sự lây lan của cộng đồng sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, ngay cả với những hành động đóng cửa biên giới này.

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsBan đầu, chúng được áp dụng cho những người đến từTrung Quốc&Hàn QuốcGần đây, nhiệm vụ đã được mở rộng cho những người trở về từTất cả châu Âu, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Here's the kicker: the Vietnamese government provided 100% of Vietnamese citizens and foreigners under quarantine with shelter, food và medical attention during these 14 days. They have been for the past 2 months.

và

Bạn không tin tôi?Đọc câu chuyện này từMột công dân Anh đã bị giam giữ tại Son Tay do chính phủ Việt Nam điều hành kể từ ngày 14 tháng 3 sau khi hạ cánh tại Hà Nội trên chuyến bay trực tiếp từ London, Anh.:

“Bỗng nhiên mọi thứ trở nên rất nhân đạo, chúng ta là những vị khách ở một đất nước đang cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân và đang mở rộng sự lịch sự đó cho chúng ta.

Bên ngoài, mọi thứ đều yên bình. Vị trí yên tĩnh, những người lính làm việc không mệt mỏi để khử trùng các phòng mỗi ngày, ghi lại nhiệt độ của chúng tôi và làm sạch bồn rửa của chúng tôi. Họ sống ở đây để giúp đỡ đất nước của họ và mặc dù những gì họ có thể đã nghe, họ thân thiện và quan tâm. Cho đến nay, điều này cảm thấy giống như một trại nghỉ lễ hơn là một phòng cách ly. Trong phòng của chúng tôi, chúng tôi chia sẻ đồ ăn nhẹ, trái cây và bắt đầu nhận giao hàng từ những người thân yêu."

I personally know a lot of friends coming back from South Korea, the UK and the US, most of whom study-abroad students whose spring term are disruptedMột chủ đề chung được chia sẻ giữa những người bạn này là họ cảm thấy biết ơn và được bảo vệ như thế nào trong 14 ngày này.

Tuần trước, vlog 12 giờ này của một du khách Việt Nam đã trở về từ Milan,Tiêu đề: "Cách "khoảng sợ" là khu vực quarantine địa phương?"Video mô tả khu vực này “không hề đáng sợ” như thế nào, mang lại sự bình an cho hàng ngàn sinh viên Việt Nam sắp trở về Việt Nam.Khi các trường học và trường đại học ở Mỹ hủy bỏ các lớp học từng lớp mộtcủa

Những biện pháp 14 ngày này không chỉ dành cho những người trở về Việt Nam từ nước ngoài mà còn dành cho những người đã có mặt tại Việt Nam.a Vietnamese heiress who returned to Hanoi from MilanSau đó, toàn bộ đường phố của cô đã được khử trùng, người dân của cô đã trải qua thời gian 14 ngày.với thực phẩm & nơi trú ẩn cũng như nhân viên y tế do chính phủ cung cấpcủa



Three: transparency via technology and social media

Hoa Kỳ có một chặng đường dài để bắt kịp với Việt Nam khi nói đến tính minh bạch của thông tin liên quan đến sự lây lan của coronavirus.Đây là ảnh chụp màn hình của một bài bình luận tôi đã viết cho tờ báo địa phương của tôi, Vail Daily, mà không được chấp nhận để xuất bản tuần trước:

Đã 14 ngày rồiKể từ khi trường hợp Covid-19 đầu tiên được công bố ở Colorado, và chúng tôi có ít thông tin hơn bao giờ hết liên quan đến:

Có bao nhiêu trường hợp thực tế các địa điểm của các trường hợp này (những thành phố, những khu phố nào) Thông tin nhân khẩu học chung về các trường hợp.

Trang web chính phủ này used to carry case-by-county information just under a week ago. According to the Colorado government, testing will be more available by private companies, and demographic data will be presented Ở đâyTuy nhiên, khi bạn nhấp vào nó, trang web đóng băng khoảng 4 trong số 5 lần.

What you see when clicking on the CO Government site on Covid-19 datacủa

Chúng ta hãy xem chính phủ và truyền thông Việt Nam đã xử lý thông tin về Covid-19 như thế nào.

Bất cứ khi nào có một trường hợp mới, cổng thông tin trực tuyến của Bộ Y tế (MoH) ngay lập tức công bố trường hợp này cho tất cả các phương tiện truyền thông lớn và công chúng nói chung với các chi tiết bao gồm: trường hợp ở đâu, làm thế nào họ bị nhiễm, những hành động cần thực hiện. thông tin phải được phổ biến rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội và kênh truyền hình, thậm chí nhắn tin đến điện thoại của bạn thông qua một đường dây nóng.

Ứng dụng di động được tài trợ bởi MoH và Bộ Thông tin & Truyền thông, được gọi là NCOVI cực kỳ thân thiện và dễ sử dụng. Ứng dụng cho phép bạn: 1. gửi thông tin sức khỏe & du lịch để bạn có thể tự kiểm tra 2. tìm hiểu về các "điểm nóng" trong các thành phố / toàn quốc nơi các trường hợp mới được loại bỏ 3. nhận thông tin cập nhật về thực tiễn tốt nhất về Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới.

And lastly, y'all have probably seen this (frankly this is the only thing reported from Vietnam by the Western media), the Vietnamese viral hand-washing song. It was popularized by John Oliver's Last Week Tonight and TikTok. But did you know, the production company behind the song was the Vietnamese Ministry of Health? They partnered with the original composers and performers of the songs to encourage young people to pay more attention to hygiene.

Hãy tưởng tượng một chính phủ thực sự giỏi về phương tiện truyền thông xã hội và truyền cảm hứng cho một phong trào Tiktok.Tiếng la hét tất cả các mũ trên Twitter không tínhcủa

Đánh dấu đóng cửa

Là một người sống giữa hai quốc gia (sinh và lớn lên ở Việt Nam, nhưng đã lớn lên và làm việc và sống ở Mỹ), tôi hiểu rằng văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong sự khác biệt giữa "Tây" và "Tây" phản ứng với Coronavirus.Vì một điều, sự riêng tư là mối quan tâm lớn hơn nhiều cho người Mỹ (và tôi sẽ tưởng tượng người châu Âu cũng vậy).Cũng như bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam.Hơn nữa (và điều này rõ ràng là một sự tổng quát), phương Đông nói chung đánh giá cao cộng đồng (hoặc trong trường hợp này, sức khỏe cộng đồng) trong khi phương Tây nói chung đánh giá cao cá nhân (hoặc trong trường hợp này, quyền riêng tư và tự do cá nhân).

Những gì tôi không hiểu, cũng không đồng ý, là việc phương Tây miêu tả phản ứng của một số quốc gia đối với virus Coronavirus chỉ đơn thuần dựa trên hình xăm của họ về đất nước / văn hóa.China's Coronavirus lockdown, brought to you by authoritarianism." When Italy went under lockdown, footages of how people are still loving life and singing from balcony widely circulatedHai tiêu chuẩn rất nhiều.Và tất nhiên, không có báo cáo nào về công việc đáng kinh ngạc mà chính phủ Việt Nam đang làm.

Tôi không nói rằng tôi 100% ủng hộ chính phủ có thể can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của mọi người trong mọi hoàn cảnh.Nhưng tôi thực sự tin rằng, trong trường hợp này, các chính phủ phương Tây đã có cách để bắt kịp với các chính phủ phương Đông, đặc biệt là chính phủ Việt Nam.Vietnam's Deputy Prime Minister Vu Duc DamVề chiến dịch chống Covid-19 của ông tại Việt Nam cho đến nay, từ tất cả người Việt Nam trẻ và già, tự do và bảo thủ.