Ki sa West ka aprann soti nan reponn nan Vietnam nan Covid-19

Mwen remake li te nan dènye semèn nan mwa janvye, lè fanmi Ameriken mwen ak zanmi yo te tout nan yon mas manje diskite sou sa ki te lè sa a yon lòt peyi, "China-contained" nouvo maladi rele coronavirus.te enfekte apeprè 1000 moun atravè lemond, 500 sèlman nan Wuhan, Lachin, ak 1-2 ka nan USAMwen te di gwoup la ke jis yon jou de sa, Vietnamè yo tegouvènman ordone tout lekòl yo fèmen pou yon tan kap vini an, kòm byen ke pral gen anpil "non esansyèl" reyinyon piblik ak biznis. Moun yo te nan alèt segondè. Mas ak sanitizer men yo te gravman soti nan stock.

"Ki jan anpil ka aktyèl la gen?" - yon moun te mande.

8 - Mwen te di.

Wow. Paranoid anpil? 8 ka ak tout peyi a te deja anba yon semi-lockdown?

Pou egzanp, mwen te menm sijere. Pandan sa a, maman m 'nan Vietnam te voye m 'mwen mesaj chak jou pou semèn, avèti m 'sou bagay tankou "evite reyinyon gwo", "touche sou esansyèl ou", "rechante swen jou pou Norah si ou ka", tout sa yo mwen tcheke soti kòm yon overreaction soti nan m 'tipikman ankouraje-sou tout bagay-maman Azi.

Up North, grenn Vietnam,epicentre a nan maladi a nouvo, Wuhan (Hubei, Lachin) te anba yon ankouraje nan tout vil la, ansanm ak 10 lòt vil Chinwa byen bonè apre.nan

"Bon bagay nou pa gen anpil touris Chinwa isit la!" - te yon moun konklike, nan fen nan mas la te di.

Pou semèn yo pwochen, nou pa pral aprann anpil sou viris la soti nan gouvènman Ameriken (oswa piblik la jeneral Ameriken), anplis de kèk istwa detayerasis nan moun ki soti nan Chinwa / Azinan

Premyasyon ki anba a:Virus la se yon bagay etranje ChinwananLi se jis tankou yon grip nòmalnanPanik se pi mal pase pwòp bagay lanan

Rapidman avanse jis apeprè yon mwa apre, sa nou te panse te yon "sanitè Chinwa"te anonse kòm yon "pandemik mondyal" pa OMSnanpita lè Itali te anba yon lokasyon nasyonalEpeyi Etazini an te anonse w ap anrjistreman enstriksyon nasyonal, ak kantite ka atravè lemond pase 200k soti nan 100k nan mwens pase yon semèn, ak plis pase 9k mwatye,konplike enfrastrikti sante nan plizyè peyikòmyon recesyon ekonomik mondyal ap gade plis ak plis inevitableNenpòt peyi, ki gen ladan peyi Etazini an, pa ka pèmèt yo pretann ke li se jis yon eksklizif "impòte Azi" ankò. Trajectory la se gade mal pou peyi Etazini an ak pi mal pou Ewòp.

Koulye a, anpil moun gade nan Azi, kontinan an ki pa ankò konsidere kòm epicentre a nan epilepsi a (li se kounye a Ewòp, ak plis pase 60% nan total ka aktifkòmantèMwen ta renmen konsantre sou Vietnam kòm yon peyi nan avanse nan sa a batay mondyal kont yon lènmi invizib. Pa Taiwan, Hong Kong, Singapore oswa Kore di Sid(Ou tankou mwen ta renmen mete li, medya Ewopeyen yo pi renmen egzanp yo nan "gwo" peyi Azi). Epi, peyi sa yo te fè travay espektakilè ki gen viris la. Men, sa a se Vietnam.

Si, Vietnam, peyi a ki gen fronti a ak peyi Lachin. Si, Vietnam,15yèm peyi ki pi popilè ak 97M mounSi, Vietnam se peyi a kominote, totalitè nan pifò narasyon Ewopeyen an. Li se peyi sa a ki te avèk siksè kenbe kantite ka nan 76 (nan 19 mas 2020) ak fatalite nan zèb, plis pase de mwa apre ka premye ka yo te rapòte. Epi se pa nanòz underreporting. Lwa a gen anpil yo aprann soti nan sa a ti peyi ti kras sid la nan peyi Lachin, ki se: 1. vit, efikas, kits tès abòdab 2. 14 jou karantè obligatwa ak 3. transparans atravè teknoloji ak medya sosyal.

One: fast, efficient, affordable test kits



Èske w te konnen?Vietnam se yonpremye peyi nan devlope yon test kit vit, efikas, ak abòdabnan yon mwa ke OMS di li ta dwe pran 4 ane yo devlope.Tès la, ki te devlope pa yon gwoup rechèchè Vietnamè soti nan Enstiti a nan Biotechnology anba Akademi nan Syans ak Teknoloji Vietnam, koute sou $ 15,ak se kapab retire rezilta nan 80 minit, ak yon espesifikite nan 100% ak sensibilite nan 5 kopi pou chak reaksiyon.

Isit la se yon kont nan youn nan zanmi m ' ki fè tès nan Vietnam:

"Mwen te ale nan youn nan 30 sant tès ki disponib nan Vietnam. Yo swap m 'nan nas ak bouch. Alantou 2-3 èdtan apre, yo ba m 'nan konnen rezilta prensipal yo. Nan ka mwen an, li te negatif. Lè sa a, mwen te wa pou yon kèk jou plis pou Enstiti a nan Epidemioloji nan Hanoi pou konfime rezilta final la, ki te tou negatif. Li te vit, efikas, ak ki pa doulè."

Kite tès yo te konsa efikas ak fasil yo sèvi ak, ke soti nan semèn anvan,20 peyi ak teritwa nan mond lan ap chèche pou achte dè milye de test kit soti nan VietnamKapasite pwodiksyon an kounye a nan Vietnam se 3600 kits / jou, men peyi a ta ka fè 10,000 kits / jou, ak triple kapasite a si nesesè, di yon reprezantan.

Tout sa mwen wè nan nouvèl nou an se ki janUSA se akòz yon mank tès(Ki jan?) akpremye kèk test kits ki te devlope pa CDC te defèty (reèlman?) Pa gen anyen sou kit tès Vietnam, nan kou.

Two: 14 day mandatory quarantine

Kòm peyi Etazini fèmen fronti li yo ak Lachin & Ewòp, peyi a te fè fas a kritik sou sa yo"Tou pou ti pou retardé" aksyon. Rezon: maladi a te deja prezan nan limit la nan peyi Etazini an, ak viris la pa konnen limit. Kominote a espiral pral sèlman pi mal, menm ak aksyon sa yo fèmen limit.

Vietnam, sou lòt men, te mande karantè 14 jou pou tout etranje kòm byen ke retounen Vietnamè soti nan epicentre yo Covid-19, anplis restriksyon vwayaj soti nan rejyon sa yo.Nan kòmansman an, sa yo aplike pou moun ki vini soti nanLachin& nanKore di SidSoti nan tan ki sot pase a, mandat la te espand pou moun ki retounen soti nanTout Ewòp, UK ak USAnan

Isit la se kicker la: gouvènman an Vietnam bay 100% nan nasyonalite Vietnamè ak etranje anba karantè ak kay, manjeakmedikal nan 14 jou sa yo. Yo te pou dènye 2 mwa yo.

Èske ou pa t 'kreye m '? Li istwa sa a soti nannan yon nasyonal Britanik ki te kenbe nan yon karantè gouvènman Vietnamè nan Son Tay depi 14 mas apre aterisman nan Hanoi sou yon vòl dirèkteman soti nan London, Angletè:

"Soti nan yon moman, tout devlope trè moun, nou se vizitè nan yon peyi ki fè pi byen yo pwoteje tèt yo epi yo estande nou ki polite. Sa a se natirite a bon nan Vietnam. "

Soti nan deyò, tout se pafwa. Loka a se silenn, soldat yo travay sansasyonèlman pou sterilize chanm yo chak jou, log tanperati nou an ak netwaye bwat nou yo. Yo ap viv isit la pou ede peyi yo ak malgre sa yo ke yo ta ka tande, yo amizman ak atansyon. Pandan sa a, sa a se plis tankou yon tablo vakans pase yon karantè. Nan chanm nou an, nou pataje manje, fwi, ak kòmanse jwenn livrezon nan moun ki renmen. "

Mwen pèsonèlman konnen anpil zanmi vini tounen soti nan Kore di Sid, UK ak USA, pi fò nan yoelèv etidye aletranje ki semèn prentan yo ankourajeYon tèm komen pataje nan mitan sa yo zanmi se jis ki jan kontan ak pwoteje yo santi pou 14 jou sa yo.

Semèn pase a, vlog sa a 12 èdtan nan yon vwayajè Vietnamè ki te retounen soti nan Milan,tit la "Ki jan "tèm" se zòn nan karantè lokal la?"Videyo a dekri ke zòn lan se kout ak "pa gen okenn enspirasyon anvan tout tan", pote kè kontan nan dè milye de elèv Vietnamè ki pral byen bonè tounen nan Vietnam.kòm lekòl yo ak inivèsite nan peyi Etazini anile klas youn pa younnan

Mesyon sa yo 14 jou yo pa sèlman disponib pou moun ki retounen nan Vietnam soti nan aletranje, men tou moun ki deja se nan peyi a.yon peyizaj Vietnamè ki te tounen nan Hanoi soti nan Milan, te suspected yo te evade karantè nan ayewopò. Lè sa a, tout wout li te desinfecte, moun li yo te anba 14 jou karantè,ak manje & kay ak medikal anplwaye bay pa gouvènman annan



Three: transparency via technology and social media

USA a gen yon long wout fè fas ak Vietnam a lè li rive nan transparans nan enfòmasyon sou lajè Coronavirus la. Isit la se yon screenshot nan yon atik opinyon mwen te ekri nan gazèt lokal mwen an, Vail Daily la, ki pa te aksepte pou piblisite semèn dènye:

Li te 14 joudepi premye ka nan Covid-19 te anonse nan Colorado, epi nou te gen mwens enfòmasyon pase tout tan sou:

Ki jan anpil ka reyèl gen kote yo nan ka sa yo (ki vil, ki kominote) enfòmasyon demografik jeneral sou ka yo.

Sit gouvènman ante itilize yo pote enfòmasyon ka-pa-kòn jis mwens pase yon semèn de sa. Dapre gouvènman an Colorado, tès yo pral plis disponib pa konpayi prive, ak done demografik pral prezanteisit laSepandan, lè ou klike sou li, sit la fredi sou 4 nan 5 fwa.

Ki sa ou wè lè ou klike sousit gouvènman an CO sou done Covid-19nan

Jwenn yon gade nan ki jan gouvènman an Vietnam ak medya yo te trete enfòmasyon sou Covid-19.

Kèlkeswa lè gen yon nouvo ka, Ministè a nan Sante (MoH) sou entènèt portal an imedyatman pibliye ka a nan tout gwo medya nouvèl ak piblik la jeneral ak detay ki gen ladan: kote ka yo, ki jan yo enfekte, ki aksyon yo dwe pran. enfòmasyon an dwe lajman difize atravè medya sosyal ak chanèl televizyon, menm tèks nan telefòn ou atravè yon liy cho.

MoH ak Ministè a nan Enfòmasyon & Medya sponsorize aplikasyon mobil, rele NCOVI se trè amizman ak fasil yo sèvi ak. Aplikasyon an pèmèt ou: 1. soumèt enfòmasyon sante & vwayaj pou ou kapab jwenn tèt ou tès 2. aprann sou "hotspots" nan vil yo / peyi tout antye kote nouvo ka yo defekte 3. jwenn enfòmasyon ajou sou pratik yo pi bon re / Covid-19 nan Vietnam ak nan mond lan.

Epi finalman, tout moun yo te pwobableman wè sa a (konnen, sa a se sèlman sa a ki te rapòte soti nan Vietnam pa medya a western), chante a viral nan lavant men Vietnamè. Li te popilè pa John Oliver's Last Week Tonight ak TikTok. Men, w te konnen, konpayi a pwodiksyon nan dèyè chante a te Minis Sante Vietnamè? Yo te patnè ak kompozitè orijinal yo ak pèfòmans nan chante yo ankouraje jèn moun bay plis atansyon nan sante.

Imagine yon gouvènman ki se reyèlman bon sou medya sosyal ak enspire yon mouvman Tiktok.Tcheke tout kouvèti nan Twitter pa konsiderenan

Kòmanse note

Kòm yon moun ki ap viv ant de peyi (ki te fèt & grandi nan Vietnam, men te grandi ak travay ak ap viv nan peyi Etazini), mwen konprann ke kilti jwe yon faktori gwo nan diferans ki genyen ant "Lwès la" ak "Lwès la" reaksiyon nan koronavirus la. Pou yon sèl bagay, prive a se yon pwoblèm anpil pi gwo pou Ameriken yo (ak mwen ta ka imajine Ewopeyen yo tou). Li pa ta vole byen nan peyi Etazini oswa Ewòp si enfòmasyon sou yon moun desann nan kote yo ap viv oswa ki fanmi / zanmi yo ap circulate ak vitès sa a,kòm li te fè ak pasyan 17th nan VietnamAnplis de sa (ak sa a se klèman yon jeneralizasyon), East la anjeneral valè kominote a (oswa nan ka sa a, sante piblik la) pandan y ap West la anjeneral valè moun (oswa nan ka sa a, prive prive ak libète pèsonèl). Li ta rezon pou m 'ke Lè sa a, peyi tankou Lachin, Vietnam, oswa Singapore, gen yon tan pi fasil enpòte "mwayen draconian" tankou tanperati tanperati oswa obligatwa / òganize rapòte nan ka sosyete.

Ki sa mwen pa konprann, oswa dakò ak, se retrèt la Westèn nan reponn nan kèk peyi nan koronavirus la purman sou karikatura yo nan peyi a / kilti. Lè Wuhan, Hubei, te anba bloke, tit la nan Washington Post te "Coronavirus Lockdown nan Lachin, te pote nan ou pa otoritarisman"Quand Itali te anba yon bloke, videyo nan ki jan moun toujou renmen lavi ak chante soti nan balkon lajman circulatedDouble estanda anpil. Epi, natirèlman, pa gen okenn rapò sou travay la etonan ki fè gouvènman an Vietnam.

Mwen pa di mwen se 100% favorab pou gouvènman yo dwe kapab entèdi nan lavi chak jou nan moun nan tout kalite ka. Men, mwen reyèlman kwè, nan ka sa a, gouvènman yo West gen fason yo ale jwe ak gouvènman yo East, espesyalman gouvènman an Vietnam. Si sèlman Vietnam te gen yon "apwobasyon rating" tankou West a gen, ou ta ka wè yon 99% apwobasyon rating pouDeputy Premye Minis nan Vietnam Vu Duc Damrelasyon ak kampanje a estrèl li yo kontwole Covid-19 nan Vietnam jodi a, soti nan tout Vietnamè jèn ak granmoun, liberal ak konsèvatif menm jan an. Èske ou ka di menm bagay la sou tès ak tretman bay pa administrasyon Etazini an?