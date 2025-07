Apa yang dapat dipelajari Barat dari respons Vietnam terhadap Covid-19

Terima kasih banyak atas dukungan yang luar biasa untuk cerita saya. telah dilihat ~50k kali dan dibagikan oleh ratusan. Anda dapat berkomentar di bawah ini dengan sistem komentar baru Hacker Noon, atau bergabung dengan percakapan di berbagai tempat di seluruh internet:

Forum Komunitas Kami

Postingan saya di Facebook & thread pertama di Twitter

Postingan Linkedin yang Viral

Reddit dari Vietnam

Saya ingat itu adalah selama minggu terakhir Januari ketika keluarga dan teman-teman Amerika saya semua berada di meja makan membahas apa yang kemudian adalah penyakit baru asing, "termasuk Cina" yang disebut Coronavirus.telah menginfeksi sekitar 1000 orang di seluruh dunia, 500 saja di Wuhan, China, dan 1-2 kasus di ASBeberapa hari yang lalu saya katakan bahwa orang IndonesiaPemerintah Perintahkan Semua Sekolah Ditutup Untuk Masa Depan, seperti akan banyak "tidak penting" pertemuan publik dan bisnis. orang-orang berada dalam peringatan tinggi. masker dan pembersih tangan sangat tidak tersedia.

"Berapa banyak kasus saat ini di sana?" - seseorang bertanya.

“8” kata saya.

Ada gasp yang terdengar. Wow. Paranoid banyak? 8 kasus dan seluruh negara sudah berada di bawah semilockdown?

Pada saat itu ibu saya di Vietnam telah mengirimkan saya pesan sehari-hari selama berminggu-minggu, memperingatkan saya tentang hal-hal seperti "menghindari pertemuan besar", "tumpukan pada hal-hal penting Anda", "pikirkan kembali penjagaan harian untuk Norah jika Anda bisa", semua yang saya membersihkan sebagai reaksi berlebihan dari ibu Asia saya yang biasanya khawatir tentang segala-galanya.

Di sebelah utara, tetangga Vietnam,Epicenter penyakit baru, Wuhan (Hubei, China) berada di bawah penguncian kota, bersama dengan 10 kota Cina lainnya tidak lama setelah itu.. yang

"Hal yang baik kita tidak memiliki banyak wisatawan Cina di sini!" - disimpulkan seseorang, di akhir meja makan yang disebutkan.

Selama beberapa minggu ke depan, kita tidak akan mendengar banyak tentang virus dari pemerintah AS (atau masyarakat umum Amerika), selain beberapa cerita yang menguraikan rincian tentang virus ini.rasisme terhadap orang-orang keturunan Cina / Asia. yang

Asumsi yang mendasari:Virus adalah benda asing Cina. yangIni seperti flu biasa. yangPanik lebih buruk dari hal itu sendiri.. yang

Cepat maju hanya sekitar sebulan kemudian, apa yang kami pikirkan adalah "penyakit Cina"“Pandemik global” oleh WHO, yangTidak lama setelah Italia berada di bawah penutupan nasionaldanAmerika Serikat Deklarasikan Darurat Nasional, dengan jumlah kasus di seluruh dunia melampaui 200k dari 100k dalam waktu kurang dari seminggu, dengan lebih dari 9k kematian,menghancurkan infrastruktur kesehatan di banyak negarasebagairesesi ekonomi global terlihat semakin tak terelakkanTidak ada negara, termasuk AS, yang mampu berpura-pura bahwa itu hanya “impor Asia” eksklusif lagi.

Sumber: Datagraver.com

Sekarang begitu banyak mata dipandang ke Asia, benua yang tidak lagi dianggap sebagai epicenter dari wabah (sekarang adalah Eropa, dengan lebih dari 60% dari total kasus aktif, yaituSaya ingin menyoroti Vietnam sebagai negara yang berada di garis depan perjuangan global ini melawan musuh yang tak terlihat. Bukan Taiwan, Hong Kong, Singapura, atau Korea Selatan(atau seperti yang saya suka katakan, contoh media Barat favorit dari negara-negara Asia "baik").Ya, negara-negara itu telah melakukan pekerjaan yang spektakuler yang mengandung virus.

Ya, Vietnam, negara yang berbatasan dengan China.negara paling padat penduduk dengan 97M pendudukYa, Vietnam adalah negara komunis, totaliter dalam sebagian besar narasi Barat.Ini adalah negara ini yang telah berhasil menjaga jumlah kasus di 76 (setelah 19 Maret 2020) dan kematian di nol, lebih dari dua bulan setelah kasus pertama dilaporkan.Dan itu bukan karena kurang melaporkan. Barat memiliki banyak untuk belajar dari negara kecil ini di selatan China, yaitu: 1. tes cepat, efisien, terjangkau 2. karantina wajib 14 hari dan 3. transparansi melalui teknologi dan media sosial.

One: fast, efficient, affordable test kits



Apakah kau tahu?Vietnam adalahNegara pertama yang mengembangkan kit pengujian yang cepat, efisien, DAN terjangkauDalam satu bulan yang menurut WHO seharusnya membutuhkan waktu 4 tahun untuk dikembangkan.Tes, yang dikembangkan oleh sekelompok peneliti Vietnam dari Institute of Biotechnology di bawah Vietnam Academy of Science and Technology, harganya sekitar $ 15,00.dan mampu mengembalikan hasil dalam waktu 80 menit, dengan spesifikasi 100% dan sensitivitas 5 salinan per reaksi.

Berikut adalah akun salah satu teman saya yang diuji di Vietnam:

"Saya pergi ke salah satu dari 30 pusat pengujian yang tersedia di Vietnam. Mereka menggosok hidung dan mulut saya. Sekitar 2-3 jam kemudian, mereka memberi tahu saya hasil awal. Dalam kasus saya, itu negatif. kemudian saya menunggu beberapa hari lagi untuk Institut Epidemiologi di Hanoi untuk mengkonfirmasi hasil akhir, yang juga negatif. itu cepat, efisien, dan tidak menyakitkan."

Kits uji sangat efisien dan mudah digunakan, sehingga sejak pekan lalu,20 negara dan wilayah di dunia ingin membeli puluhan ribu kit uji coba dari VietnamKapasitas produksi Vietnam saat ini adalah 3.600 kit per hari, tetapi negara itu bisa membuat 10.000 kit per hari, dan menggandakan kapasitas jika diperlukan, kata seorang perwakilan.

Semua yang saya lihat dalam berita kami adalah bagaimanaAS menghadapi kekurangan pengujianBagaimana? danBeberapa tes pertama yang dikembangkan oleh CDC adalah kesalahan.Y (sebenarnya?) Tidak ada apa-apa tentang kit tes Vietnam, tentu saja.

Two: 14 day mandatory quarantine

Ketika AS menutup perbatasannya dengan China & Eropa, negara ini menghadapi kritik tentang hal ini.“Terlalu sedikit terlambat”Penyebabnya: penyakit ini sudah ada di dalam perbatasan AS, dan virus ini tidak tahu batas. penyebaran komunitas hanya akan memburuk, bahkan dengan tindakan penutupan perbatasan ini.

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsPada awalnya, ini berlaku untuk orang-orang yang datang dariCinadanKorea SelatanSejak saat itu, mandat tersebut telah diperpanjang untuk orang-orang yang kembali dariSeluruh Eropa, Inggris dan Amerika Serikat. yang

Berikut ini adalah kicker: Pemerintah Vietnam menyediakan 100% warga Vietnam dan orang asing di bawah karantina dengan tempat tinggal, makanandanperawatan medis selama 14 hari. mereka telah selama 2 bulan terakhir.

dan

Tidak percaya? baca artikel iniseorang warga negara Inggris yang telah ditahan dalam karantina yang dikelola pemerintah Vietnam di Son Tay sejak 14 Maret setelah mendarat di Hanoi pada penerbangan langsung dari London, Inggris:

“Tiba-tiba semuanya menjadi sangat manusiawi, kami adalah tamu di sebuah negara yang melakukan yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri dan memperluas kebajikan itu kepada kami.

Di luar, semuanya damai. lokasi ini tenang, para prajurit bekerja tanpa lelah untuk mensterilisasi kamar setiap hari, mencatat suhu kami dan membersihkan mangkuk kami. Mereka tinggal di sini untuk membantu negara mereka dan meskipun apa yang mungkin mereka dengar, mereka ramah dan peduli. sejauh ini, ini terasa lebih seperti kamp liburan daripada karantina. di kamar kami, kami berbagi makanan ringan, buah-buahan, dan mulai menerima pengiriman dari orang-orang terkasih. "

Saya pribadi tahu banyak teman yang kembali dari Korea Selatan, Inggris dan Amerika Serikat, kebanyakan dari merekasiswa-siswa di luar negeri yang semester musim semi tergangguSatu tema umum yang dibagikan di antara teman-teman ini adalah betapa bersyukur dan dilindungi mereka selama 14 hari ini.

Minggu lalu, vlog 12 jam ini tentang seorang wisatawan Vietnam yang kembali dari Milan,Judul: “Berapa Menakutkan Area Karantina Lokal?”Video ini menggambarkan betapa kotor dan "tidak menakutkan sama sekali" daerah itu, membawa ketenangan pikiran kepada ribuan siswa Vietnam yang akan segera kembali ke Vietnam.Sekolah dan universitas di Amerika Serikat membatalkan kelas satu per satu.. yang

Tindakan 14 hari ini tidak hanya tersedia bagi mereka yang kembali ke Vietnam dari luar negeri, tetapi juga orang-orang yang sudah berada di negara tersebut.seorang pewaris Vietnam yang kembali ke Hanoi dari Milan, diduga telah menghindari karantina di bandara. seluruh jalanannya kemudian disinfeksi, orang-orangnya berada di bawah karantina 14 hari,dengan makanan dan perlindungan serta staf medis yang disediakan oleh pemerintah. yang



Three: transparency via technology and social media

AS memiliki jalan panjang untuk menangkap Vietnam ketika datang ke transparansi informasi tentang penyebaran Coronavirus. Berikut adalah screenshot dari sebuah artikel pendapat yang saya tulis ke koran lokal saya, The Vail Daily, yang tidak diterima untuk publikasi pekan lalu:

Sudah 14 hariKasus Covid-19 Pertama Dilaporkan di Colorado, dan kami memiliki informasi yang lebih sedikit dari sebelumnya tentang:

Berapa banyak kasus yang sebenarnya tempat-tempat di mana kasus-kasus ini terjadi (kota mana, lingkungan mana) Informasi demografis tentang kasus-kasus tersebut.

Situs pemerintah iniMenurut pemerintah Colorado, pengujian akan lebih tersedia oleh perusahaan swasta, dan data demografis akan disajikandi siniNamun, ketika Anda mengklik di atasnya, situs membeku sekitar 4 dari 5 kali.

Apa yang Anda lihat saat mengklikSitus pemerintah tentang data Covid-19. yang

Mari kita lihat bagaimana pemerintah dan media Vietnam telah memperlakukan informasi tentang Covid-19.

Setiap kali ada kasus baru, portal online Kementerian Kesehatan (MoH) segera mempublikasikan kasus ini ke semua media berita utama dan publik umum dengan rincian termasuk: di mana kasus-kasus itu, bagaimana mereka terinfeksi, tindakan apa yang harus diambil.

Aplikasi seluler yang disponsori MoH dan Kementerian Informasi & Media, yang disebut NCOVI sangat ramah dan mudah digunakan. aplikasi ini memungkinkan Anda untuk: 1. mengirimkan informasi kesehatan & perjalanan sehingga Anda dapat menguji diri Anda 2. belajar tentang "hotspot" di kota-kota / seluruh negara di mana kasus baru dikeluarkan 3. mendapatkan informasi terkini tentang praktik terbaik re / Covid-19 di Vietnam dan di dunia.

Dan akhirnya, semua orang mungkin telah melihat ini (sebenarnya ini adalah satu-satunya hal yang dilaporkan dari Vietnam oleh media Barat), lagu pencucian tangan Vietnam yang viral. Ini dipopulerkan oleh John Oliver's Last Week Tonight dan TikTok. tetapi tahukah Anda, perusahaan produksi di balik lagu itu adalah Kementerian Kesehatan Vietnam? Mereka bermitra dengan komposer asli dan penyanyi lagu untuk mendorong orang muda untuk lebih memperhatikan kebersihan.

Bayangkan pemerintah yang benar-benar baik di media sosial dan menginspirasi gerakan Tiktok.Menjerit Semua Cap di Twitter Tidak Menghitung. yang

Catatan penutupan

Sebagai seseorang yang tinggal di antara dua negara (lahir & dibesarkan di Vietnam, tetapi telah dibesarkan dan bekerja dan tinggal di AS), saya memahami bahwa budaya memainkan faktor besar dalam perbedaan antara "Timur" dan "Barat" reaksi terhadap Coronavirus. untuk satu hal, privasi adalah perhatian yang jauh lebih besar bagi orang Amerika (dan saya akan membayangkan orang Eropa juga).Seperti yang terjadi pada pasien ke-17 di Vietnam.Selanjutnya (dan ini jelas merupakan generalisasi kasar), Timur umumnya menghargai masyarakat (atau dalam kasus ini, kesehatan masyarakat) sementara Barat umumnya menghargai individu (atau dalam kasus ini, privasi dan kebebasan pribadi).

Apa yang saya tidak mengerti, dan juga tidak setuju dengan, adalah gambaran Barat dari reaksi beberapa negara terhadap coronavirus murni pada karikatur mereka tentang negara / budaya.China Coronavirus lockdown, dibawa kepada Anda oleh otoriterisme"Ketika Italia berada di bawah kendali, rekaman tentang bagaimana orang masih mencintai kehidupan dan bernyanyi dari balkon secara luas menyebarDan tentu saja, tidak ada laporan apa pun tentang pekerjaan yang menakjubkan yang dilakukan pemerintah Vietnam.

Saya tidak mengatakan saya 100% mendukung pemerintah untuk dapat mengganggu kehidupan sehari-hari orang dalam segala macam keadaan. tetapi saya benar-benar percaya, dalam hal ini, pemerintah Barat memiliki cara untuk bermain-main dengan pemerintah Timur, terutama pemerintah Vietnam.Wakil Perdana Menteri Vietnam Vu Duc Dammengenai kampanye bintangnya untuk memerangi Covid-19 di Vietnam sejauh ini, dari semua warga Vietnam muda dan tua, liberal dan konservatif sama.