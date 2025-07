බටහිරයන් Covid-19 ප් රතිචාරයෙන් ඉගෙන ගත හැකි දේ

බොහොම ස්තුතියි මගේ කතාවට ප් රයෝජනවත් සහාය ලබාදීම සඳහා. එය දැක ඇත ~50k වතාවක් සහ සිය ගණනක් විසින් බෙදා ඇත. ඔබට පහත සඳහන් කළ හැකිය Hacker Noon නව අදහස් පද්ධතිය, හෝ අන්තර්ජාලය පුරා විවිධ ස්ථානවල සංවාදයට සහභාගී විය හැකිය:

මට මතකයි ජනවාරි මාසයේ අන්තිම සතියේදී මගේ ඇමරිකානු පවුල සහ මිතුරන් සියළුම දෙනාම කෑම කාමරයකදී සාකච්ඡා කරන අතර, කොරෝනා වෛරසය යන අළුත් රෝගය "චීනය ඇතුළත් කරන" විදේශීය රෝගය කුමක්දැයි සාකච්ඡා කරන ලදී.ලොව පුරා පුද්ගලයින් 1000 ක් පමණ ආසාදනය කර ඇති අතර, චීනයේ වොහාන්හි පමණක් 500 දෙනෙකු හා එක්සත් ජනපදයේ 1 - 2 දෙනෙකු ආසාදනය කර ඇත.පසුගිය දින කිහිපය තුළදී මම කිව්වා, යුරෝපාරජයේ සියලුම පාසල් ඉදිරි අනාගතය සඳහා වසා දැමීමට නියෝගප් රචණ්ඩත්වය සිදුවේ, නමුත් අපි පාපයට එරෙහිව ශුද්ධ විනිශ්චය සහ අපි පුද්ගලිකව අකමැති අයට එරෙහි වන පුරපැම අතර වෙනස අප හඳුනාගත යුතුය, එය උඩඟුකමේ අනිවාර්ය ප් රතිපලයයි (ගීතාවලිය 73).

"අද කොපමණ නඩු තියෙනවාද?" - කෙනෙක් ඇහුවා.

8 මම කිව්වා.

සද්දයක් තිබුණා. Wow. Paranoid ගොඩක්? 8 සිද්ධීන් සහ මුළු රටම දැනටමත් semi lockdown යටතේ විය?

ඇත්ත වශයෙන්ම, මම පුදුමයට පත් විය.එතකොට මගේ අම්මා දිනපතා සති ගණනාවක් පුරාම මට දිනපතා පණිවිඩයක් යැව්වා, "විශාල රැස්වීම් වළක්වා ගන්න", "ඔබගේ මූලික දේවල් මත රඳවා ගන්න", "ඔබට හැකි නම් Norah සඳහා දිනපතා සැලකිලිමත් වන්න", මම මගේ සාමාන්යයෙන් ආසියාවේ අම්මා ගැන සැලකිලිමත් වූ සියල්ල ගැන වැඩි ප්රතික්රමයක් ලෙස මම මේ සියල්ල ඉවත් කළා.

නැගෙනහිර, අසල්වැසියන්නව රෝගයේ ප් රතිසංස්කරණ මධ් යස්ථානය වන වොහාන් (Hubei, චීනය) නගරය පුරා වසා දැමූ අතර, වෙනත් 10 චීනයේ නගර කිහිපයකට පසුවය.

"අපිට මෙතැන චීන සංචාරකයෝ ගොඩක් නැහැ!" - කවුරුහරි අවසානයේ සඳහන් ආහාර කට්ටලයේ අවසානයේ.

ඊළඟ සති කිහිපය තුළ, අපි එක්සත් ජනපද රජය (හෝ සාමාන්ය ඇමරිකානු ජනතාව)ගෙන් වෛරසය ගැන බොහෝ දේ අහන්නේ නැහැ, එය විස්තර කරන කතා කිහිපයක් හැර.චීන / ආසියාවේ ආගන්තුකයින්ට විරුද්ධව ජාතිවාදය

මූලික අනුමැතිය :වෛරසය විදේශික චීන දෙයක්සාමාන් ය influenza වගේප් රචණ්ඩත්වය තමාට වඩා නරකයි

ඉක්මනින් ඉදිරියට යන්නේ මාසයක් පමණ පසුව, අපි හිතුවා "චීන රෝග" බවලෝක සෞඛ් ය සංවිධානය (WHO) විසින් ‘ලෝක පනත’ ප් රකාශයට පත් කරන ලදී.,ඉන්පසු ඉතාලිය රට පුරාම වසා දැමීමෙන් පසුසහඑක්සත් ජනපදයට ජාතික හදිසි තත්ත්වයක්, ලොව පුරා සිදුවීම් සංඛ් යාව සතියකට අඩු කාලයක් තුළ 200k සිට 100k දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, 9k කට වඩා මරණ,බොහෝ රටවල සෞඛ් ය පහසුකම්ASගෝලීය ආර්ථික ප් රතිසංස්කරණය තවදුරටත් අනවශ් ය පෙනේඑක්සත් ජනපදය ඇතුළත් කිසිදු රටක් තවදුරටත් එය හුදෙක් "ඇසියානු ආනයනය" ලෙස හැඩගැසීමට අවසර නොලැබේ.

දැන් බොහෝ ඇස ආසියාව වෙත යොමු වන අතර, ආසියාව තවදුරටත් ආසාදන ප්රතිඵලයක් ලෙස සැලකිය යුතු නැත (එය දැන් යුරෝපයයි, මුළු ක් රියාකාරී ප්රශ්න 60% කට වඩා වැඩි)මම දකින සතුරෙකු සමඟ මෙම ගෝලීය සටනෙහි ප්රමුඛ රට ලෙස වයිට්ලන්තය අවධානය යොමු කිරීමට කැමතියි. චීනය, චීනය, චීනය හෝ චීනය නොවේ(හෝ මම එය කියන්නට කැමති පරිදි, බටහිර මාධ්යවල "හොඳ" ආසියාවේ රටවල් සඳහා ප්රියතම උදාහරණ). ඔව්, එම රටවල් වෛරසය ඇතුළත් කිරීම සඳහා ප්රදර්ශනීය රැකියාවක් කර ඇත.

ඔව්, බටහිර රට, චීනය සීමා කරන රට.ජනගහනය 97M සමග 15 වන ජනගහනය රටඔව්, බටහිර උපසිරැසි වලින් බොහෝ විට කොමියුනිස්ට්, සම්පූර්ණවාදී රට වේ.මේ රටට සාර්ථකව සිදුවීම් සංඛ් යාව 76 හි තබා ඇති රටක් (එක්තැන් සිට මාර්තු 19, 2020) සහ මරණ සංඛ් යාව 0 හි තබා ඇති රටක්, පළමු සිදුවීම් වාර්තා වූ පසු මාස දෙකකට වැඩි කාලයක්.එක්වත් එය underreporting නිසා නොවේ.The West has a lot to learn from this tiny little country south of China, namely: 1. fast, efficient, affordable test kits 2.14 days mandatory quarantine and 3.transparency via technology and social media.

One: fast, efficient, affordable test kits



දන්නවද ?බටහිරවේගවත්, ඵලදායී සහ ලාභදායී පරීක්ෂණ කේතයක් නිර්මාණය කරන පළමු රට in one month that the WHO says should have taken 4 years to develop. විද්යා හා තාක්ෂණය විශ්ව විද්යාලයේ Biotechnology ආයතනයේ වෘත්තීය පර්යේෂකයන්ගේ කණ්ඩායම විසින් සංවර්ධනය කරන ලද මෙම පරීක්ෂණයේ මිල ඩොලර් 15 ක් පමණ වේ.80 මිනිත්තු තුළ ප්රතිඵල ආපසු ලබා ගත හැකි අතර, ප්රතික්රියා සඳහා 100% විශේෂිතතාවය සහ 5 පිටපත් සංවේදීතාවය.

මෙන්න මගේ මිතුරෙකුගෙන් එක් අයකුගේ පණිවුඩය, ඔහු ඉන්දියාවේ පරීක්ෂා කරන ලදී:

"මම වීට්නාමයේ ලබා ගත හැකි 30 පරීක්ෂණ මධ්යස්ථාන වලින් එකකට ගියා.ඔවුන් මගේ නින්ද සහ කට වහලා. පැය 2-3කට පසු, ඔවුන් මට ප්රවෘත්ති ප්රතිඵල දැනුම් දුන්නා. මගේ නඩුවේ, එය ඍජු විය. එවිට මම තවත් දින කිහිපයක් බලා සිටියේ හැනියෝ හි Epidemiology ආයතනය අවසාන ප්රතිඵල තහවුරු කිරීමට, එයත් ඍජු විය. එය වේගවත්, ඵලදායී හා වේදනාකාරී විය. "

පර්යේෂණ කට්ටයන් එතරම් ඵලදායී හා භාවිතා කිරීමට පහසු විය, පසුගිය සතියේ සිට,ලෝකයේ රටවල් 20ක් දහස් ගණනාවක් විභාග කට්ටයන් මිලට ගැනීමට උත්සාහ කරයිවයිට්ලන්තයේ වර්තමාන නිෂ්පාදන ධාරිතාවය දිනකට 3600 කයිට් වේ, නමුත් රට දිනකට 10,000 කයිට් නිෂ්පාදනය කළ හැකි අතර අවශ් ය නම් ධාරිතාවය තුන්පාරක් විය හැකි බව නියෝජිතයා පවසයි.

අපගේ ප් රවෘත්තිවල මම දකින එකම දේ වන්නේ කෙසේදඇමෙරිකාව අත්හදා බැලීම් අඩුයි(කොහොමද ? ) සහCDC විසින් නිර්මාණය කරන ලද පළමු පරීක්ෂණ කේත කිහිපය වැරදියිy (really?) Nothing about Vietnam test kits, of course.

Two: 14 day mandatory quarantine

ඇමෙරිකාව චීනය හා යුරෝපයට සීමාව වසා දැමූ අතර, රට මේ සම්බන්ධයෙන් ප් රචණ්ඩත්වයට මුහුණ දී තිබෙනවා."සෑහෙන්න පරක්කුයිහේතුව: රෝගය දැනටමත් එක්සත් ජනපද සීමාවන් තුළ පවතින අතර, වෛරසය සීමාවන් නොදන්නා අතර, මෙම සීමාව වසා දැමීම පවා, සමාජයේ ප්රතිපත්තිය නරක වනු ඇත.

අනෙක් අතට, සියළුම විදේශිකයන් සඳහා 14 දින කාටූන් තැබීම සහ Covid-19 ප් රතිසංස්කරණ මධ් යස්ථානයෙන් නැවත පැමිණීම, මෙම ප්රදේශ වලින් ගමන් සීමා කිරීම අමතරව.මුලින්ම මේ අය ආපු මිනිස්සුන්ටචීනය&දකුණු කොරියාවපසුගිය කාලයේ, නියෝගයක් ආපසු පැමිණෙන අය සඳහා පුළුල් කර ඇතall of Europe, the UK and the US

මෙන්න කැක්කුම: වයිට්නාමියානු රජය වයිට්නාමියානු පුරවැසියන් සහ විදේශිකයන්ගෙන් සියයට සියයක්ම කාටූන් තැබීම සඳහා නිවාස, ආහාර ලබා දී ඇත.සහවෛද් යවරයකුගේ ප් රතිකාර දින 14 ක් ඇතුළත සිදු කර ඇති අතර, පසුගිය මාස 2 ක් ඇතුළත එය සිදු කර ඇත.

සහ

මට විශ්වාස කරන්නෙ නැද්ද?මේ කතාව කියවන්නඑංගලන්තයේ ලන්ඩනයේ සිට හැනොයි හි සෘජුව ගුවන් යානයකින් නැවතුනාට පසුව මාර්තු 14 වනදා සිට සෝන් ටේ හි වොන් ටේජ් නගරය තුළ සිටි බ් රිතාන් ය පුරවැසියෙක්:

"Suddenly it all becomes very human, we’re guests in a country doing their best to protect themselves and are extending us that courtesy. Such is the good nature of Vietnam."

පිටත, සෑම දෙයක්ම සාමකාමී ය. ස්ථානය නිහඬ ය, සටන්කරුවන් දිනපතා කාමර sterilize කිරීමට, අපේ උෂ්ණත්වය ලියාපදිංචි හා අපගේ කාමර පිරිසිදු කරන්න. ඔවුන් ඔවුන්ගේ රටට උදව් කිරීමට මෙතැන ජීවත් වන අතර, ඔවුන් ඇසූ දේ에도 불구하고, ඔවුන් මිත්ර සහ සැලකිලිමත් වේ.

මම පුද්ගලිකව දන්නේ දකුණු කොරියාව, බ් රිතාන් ය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සිට පැමිණෙන මිතුරන් බොහෝ දෙනෙකුයි.උපාධි අධ් යාපනය සඳහා විදේශීය ශිෂ් යයන් අතර වසන්ත කාල සීමාව බිඳ දැමීමමෙම මිතුරන් අතර පොදු මාතෘකාවක් වන්නේ ඔවුන් මෙම 14 දින සඳහා කොතරම් ස්තුතිවන්ත හා ආරක්ෂිතද යන්නයි.

පසුගිය සතියේ, මාලිනා සිට ආපසු පැමිණෙන වීඩියෝවෙන් පැය 12ක් ගත වූ මෙම වීඩියෝව,Title: කොපමණ භයානකද කොපමණ භයානකද කොපමණ භයානකද?මෙම වීඩියෝව ප්රදේශය කොතරම් කැත හා "සමහර විට භයානක නොවන" බව විස්තර කර ඇති අතර, වහාම වීට්නාන්තයට ආපසු පැමිණෙන දහස් ගණනකට මානසික සාමයක් ගෙන එයි.එක්සත් ජනපදයේ පාසල් සහ විශ්වවිද් යාල එක් වරක් පන්ති අවලංගු කරයි

මෙම 14 දින පියවර විදේශයෙන් බටහිර රටට ආපසු පැමිණෙන අයට පමණක් නොව, දැනටමත් රට තුළ සිටින අයටත් ලබා ගත හැකිය.මාලිගාවේ සිට හැනියෝ වෙත ආපසු පැමිණෙන වයිට් උරුමයාඇය ගුවන් තොටුපොළේ කැරොන්ට් එක අතහැර දැමූ බව සැක කර ඇති අතර ඇයගේ මුළු ගමනම අතුරුදහන් කර ඇති අතර, එහි ජනතාව 14 දින කැරොන්ට් එක යටතේ සිටියහ.සෞඛ් ය සේවකයින් හා සෞඛ් ය සේවකයින් විසින් සපයන ආහාර සහ නිවාස



Three: transparency via technology and social media

The US has a long way to catch up with Vietnam when it comes to transparency of information regarding the spread of Coronavirus. Here's a screenshot of an opinion piece I wrote to my local newspaper, the Vail Daily, that did not get accepted for publication last week:

It's been 14 days since the first case of Covid-19 was announced in Colorado, අපි දැනට වඩා අඩු තොරතුරු තිබුණා:

කොපමණ සැබෑ නඩු තියෙනවාද මෙම සිද්ධීන් ඇති ස්ථාන (කොහොම නගර, මොන අසල්වැසි) මේ සිද්ධීන් පිළිබඳ ජනගහණ තොරතුරු.

මේ ආණ්ඩුවේ වෙබ් අඩවියකොලොරෝඩෝ රජය අනුව, පරීක්ෂණ පෞද්ගලික සමාගම් වඩාත් ලබා ගත හැකි වනු ඇත, හා ජනගහණ දත්ත ඉදිරිපත් කරනු ඇතමෙතනකෙසේ වෙතත්, ඔබ එය ක්ලික් කරන විට, වෙබ් අඩවිය 5 වරකට 4 ක් පමණ සීතල වේ.

Click කරන විට ඔබ දකින දේCovid-19 දත්ත පිළිබඳ CO ආණ්ඩුවේ වෙබ් අඩවිය

අපි බලමු වයිට්ලන්තයේ රජය සහ මාධ් යවල Covid-19 පිළිබඳ තොරතුරු ගවේෂණය කරන ආකාරය.

සෑම අවස්ථාවකදීම, සෞඛ්ය අමාත්යාංශය (MoH) අන්තර්ජාල ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති සියලුම ප්රධාන මාධ්ය හා සාමාන්ය ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති විස්තර ඇතුළත් වේ: ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්රවෘත්ති ප්ර

MoH සහ තොරතුරු සහ මාධ්ය අමාත්යාංශය විසින් සහාය කරන ලද ජංගම යෙදුම, NCOVI ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ, ඉතා මිත්රශීලී හා භාවිතා කිරීමට පහසු වේ. යෙදුම ඔබට ලබා ගත හැකිය: 1. ඔබ පරීක්ෂා කළ හැකි බව සෞඛ්ය හා සංචාර තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න 2. නගරය / මුළු රට තුළ "Hotspots" ගැන ඉගෙන ගන්න, නව ප්රශ්න ප්රතික්ෂේප කර ඇත.

අවසාන වශයෙන්, එය ජෝන් ඔලිවර්ගේ Last Week Tonight සහ TikTok විසින් ජනප් රිය කර ඇත.ඒත් ඔබ දන්නවාද, ගීතය පිටුපස නිෂ්පාදන සමාගම වයිට්ලන්ත සෞඛ්ය අමාත් යාංශය විය?

සැබවින්ම සමාජ මාධ් යවල හොඳින් කටයුතු කරන හා Tiktok ක් රියාවලිය ආකර්ෂණය කරන ආණ්ඩුවක් සිතා බලන්න.Twitter හි සෑම Cap එකකටම කෑගැසීම ගණන් නොකරයි

අවසන් සටහන

රටවල් දෙක අතර ජීවත් වන පුද්ගලයෙකු ලෙස (බොටෝනියාවේ ඉපදුනු සහ වැඩි වූ නමුත් එක්සත් ජනපදයේ වැඩ කරන සහ ජීවත් වන අතර), මම තේරුම් ගන්නේ සංස්කෘතිය "වැරදි" සහ "වැරදි" කොරෝනා වෛරසයට ප්රතිචාරය අතර වෙනසෙහි විශාල සාධකයක් ඇති බවය. එක් දෙයක් සඳහා, පෞද්ගලිකත්වය ඇමෙරිකානුවන් සඳහා වඩාත් විශාල ප්රශ්නයක් වේ (මම යුරෝපීයයන් පවා සිතුවේ). ඔවුන් ජීවත් වන තැන හෝ ඔවුන්ගේ පවුල් / මිතුරන් එතරම් වේගයෙන් ප්රවාහනය කරන අය ගැන තොරතුරු ඇමෙරිකාවේ හෝ යුරෝපයේ හොඳින් පියාසර නොලැබේ නම්,17 වැනි ඉතාලියේ රෝගියා ලෙසඊට අමතරව (මෙය අනිවාර්යයෙන්ම පුළුල් සාමාන්යතාවයක් වන අතර), නැගෙනහිර සාමාන්යයෙන් සමාජය (හෝ මේ අවස්ථාවේදී, මහජන සෞඛ්ය) අගය කරන අතර, බටහිර සාමාන්යයෙන් පුද්ගලයන් (හෝ මේ අවස්ථාවේදී, පෞද්ගලිකත්වය සහ පෞද්ගලික නිදහස) අගය කරන අතර).

මම තේරුම් නොගන්නේ නැහැ, හා එකඟ නැහැ, සමහර රටවල කොරෝනා වෛරසයට ප්රතිචාරය බටහිර ප්රදර්ශනය පමණක් ඔවුන්ගේ රට / සංස්කෘතිය කාර්යක්ෂම.චීනයේ කොරෝනා වෛරසය වසා දැමීම, ඔක්තෝරියාකාරීත්වය මගින් ඔබ වෙත ගෙන එයි* ඉතාලිය වසා දැමූ විට, ජනතාව තවමත් ජීවිතය ආදරය කරන ආකාරය සහ උල්කන් සිට සින්දු පුළුල් ලෙස සංවර්ධනය වී ඇතදෙගුණික ස්ථාවර බොහෝ.එහෙත් ඇත්ත වශයෙන්ම, වයිට්ලන්ත රජය කරන පුදුමාකාර වැඩ ගැන කිසිදු වාර්තාවක් නැත.

I'm not saying I'm 100% in favor government being able to interfere with people's daily lives in all kinds of circumstances. But I truly do believe, in this case, the Western governments have got ways to go to play catch up with Eastern governments, especially the Vietnamese government. If only Vietnam had an "approval rating" like the West has, you probably would see a 99% approval rating for වෝ ඩොක් ඩෑම්, වෝ ඩොක් ඩෑම්Covid-19 සටන් කිරීම සඳහා මෙතෙක් වන විට, තරුණ හා පැරණි, පෞද්ගලික හා ප්රතිරෝධී වනුදෙනුකරුවන්ගෙන් සියළුම වෘත්තීය ව්යාපාරය ගැන.ඔබ ඇමරිකානු රජය විසින් සපයන පරීක්ෂණ හා ප්රතිකාර ගැන එසේම කියන්න පුළුවන්ද?