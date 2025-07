Çfarë mund të mësojë Perëndimi nga reagimi i Vietnamit ndaj Covid-19

Faleminderit shumë për mbështetjen e jashtëzakonshme për historinë time. Ajo është parë ~50k herë dhe është ndarë nga qindra. Ju mund të komentoni më poshtë me sistemin e ri të komenteve të Hacker Noon, ose të bashkoheni me bisedën në vende të ndryshme në internet:

Unë mbaj mend se ishte gjatë javës së fundit të janarit kur familja ime amerikane dhe miqtë ishin të gjithë në një tavolinë darkës duke diskutuar se çfarë ishte atëherë një sëmundje e re e huaj, “e përmbajtur në Kinë” e quajtur Coronavirus.Rreth 1000 njerëz janë infektuar në mbarë botën, 500 vetëm në Wuhan, Kinë, dhe 1-2 raste në SHBA.Unë i thashë grupit se pak ditë më parë, vietnamezëtQeveria urdhëron mbylljen e të gjitha shkollave për të ardhmen e mundshmeShumë mbledhje publike dhe biznese "jo thelbësore" do të mbaheshin, njerëzit ishin në alarm të lartë, maskat dhe sanitizuesit e duarve nuk ishin në magazinë.

“Sa raste janë aktuale atje?” – pyeti dikush.

8 – Unë i thashë.

Paranoid shumë? 8 raste dhe e gjithë vendi ishte tashmë nën një gjysmë-mbyllje?

Në atë kohë, nëna ime në Vietnam më kishte dërguar mesazhe të përditshme për javë të tëra, duke më paralajmëruar për gjëra të tilla si "shmangni mbledhjet e mëdha", "rregulloni ushqimet tuaja thelbësore", "rishikoni kujdesin e ditës për Norah nëse mundeni", të gjitha të cilat i kam larguar si reagim i tepruar nga nëna ime tipike e shqetësuar për çdo gjë aziatike.

Në veri, fqinji Vietnam,Epicentri i sëmundjes së re, Wuhan (Hubei, Kinë) shkoi nën një bllokadë në të gjithë qytetin, së bashku me 10 qytete të tjera kineze menjëherë pas kësaj.të

"Gjë e mirë që nuk kemi shumë turistë kinezë këtu!" - përfundoi dikush, në fund të tryezës së mësipërme.

Për javët e ardhshme, ne nuk do të dëgjojmë shumë për virusin nga qeveria amerikane (ose publiku i përgjithshëm amerikan), përveç disa tregimeve që detajojnëracizmi ndaj njerëzve të origjinës kineze / aziatiketë

supozimi në bazë:Virusi është një gjë e huaj kinezetëËshtë si një grip i zakonshëmtëPaniku është më i keq se vetë gjëjatë

Shpejt përpara vetëm rreth një muaj më vonë, ajo që ne mendonim se ishte një "sëmundje kineze"Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e ka shpallur atë një “pandemi globale”.tëpak pasi Italia kaloi nën një bllokadë kombëtaredheSHBA shpall gjendjen e jashtëzakonshme kombëtare, me numrin e rasteve në mbarë botën duke kaluar 200k nga 100k në më pak se një javë, me mbi 9k vdekje,Shërbimet shëndetësore të shumë vendevesiNjë recesion ekonomik global duket gjithnjë e më i pashmangshëmAsnjë vend, përfshirë Shtetet e Bashkuara, nuk mund të përballojë të pretendojë se është vetëm një “import aziatik” ekskluziv.

Tani sa shumë sy të kthehen në Azi, kontinenti që nuk konsiderohet më si epicentr i epidemisë (është tani Evropa, me më shumë se 60% të rasteve totale aktive, tëDua të theksoj Vietnamin si një vend në krye të kësaj lufte globale kundër një armiku të padukshëm. Jo Tajvan, Hong Kong, Singapor apo Koreja e Jugut(ose siç më pëlqen të them, shembujt e preferuar të mediave perëndimore të vendeve "të mira" aziatike).Po, ato vende kanë bërë punë spektakolare që përmbajnë virusin.

Po, Vietnami, vendi që kufizohet me Kinën.vendi i 15-të më i populluar me 97M banorëPo, Vietnami vendi komunist, totalitar në shumicën e tregimeve perëndimore. Është ky vend që ka mbajtur me sukses numrin e rasteve në 76 (sipas 19 mars 2020) dhe vdekshmërinë në zero, më shumë se dy muaj pasi janë raportuar rastet e para.

One: fast, efficient, affordable test kits



E dinit ju?Vietnami ështëvendi i parë për të zhvilluar një paketë testimi të shpejtë, efikase dhe të përballueshmeSipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, do të duheshin katër vjet për t’u zhvilluar.Testi, i zhvilluar nga një grup studiuesish vietnamezë nga Instituti i Bioteknologjisë nën Akademinë e Shkencave dhe Teknologjisë, kushton rreth 15 dollarë.dhe është në gjendje të kthejë rezultate brenda 80 minutave, me një specifikim prej 100% dhe ndjeshmëri prej 5 kopje për reagim.

Këtu është një llogari e një miku im i cili është testuar në Vietnam:

“Unë shkova në një nga 30 qendrat e testimit në dispozicion në Vietnam. Ata më fërkuan hundën dhe gojën. Përafërsisht 2-3 orë më vonë, ata më treguan rezultatet paraprake. Në rastin tim, ajo ishte negative. Pastaj prisja për disa ditë të tjera për Institutin e Epidemiologjisë në Hanoi për të konfirmuar rezultatin përfundimtar, i cili ishte gjithashtu negativ. Ishte i shpejtë, efikas dhe pa dhimbje.”

Kutia e testimit ishte aq efikase dhe e lehtë për t'u përdorur, që javën e kaluar,20 vende dhe territore në botë po kërkojnë të blejnë dhjetëra mijëra kits testimi nga VietnamiKapaciteti aktual i prodhimit të Vietnamit është 3600 kits në ditë, por vendi mund të prodhojë 10,000 kits në ditë, dhe të trefishojë kapacitetin nëse është e nevojshme, tha një përfaqësues.

E vetmja gjë që shoh në lajmet tona është se siSHBA po përballet me një mungesë testimi(Si është e mundur) dheDisa nga testet e para të zhvilluara nga CDC ishin të gabuar.Y (me të vërtetë?) Asgjë për kits test Vietnam, natyrisht.

Two: 14 day mandatory quarantine

Ndërsa Shtetet e Bashkuara mbyllin kufirin me Kinën dhe Evropën, vendi është përballur me kritika për këto çështje.« Shumë pak shumë vonëArsyeja: Sëmundja ka qenë tashmë e pranishme brenda kufijve amerikanë, dhe virusi nuk njeh kufij.

Vietnami, nga ana tjetër, ka detyruar karantinë 14 ditore për të gjithë të huajt, si dhe kthimin e vietnamezëve nga epicentrat e Covid-19, përveç kufizimit të udhëtimeve nga këto rajone.Në fillim, këto aplikoheshin për njerëzit që vijnë ngaKinë& tëKoreja e JugutKohët e fundit, mandati është zgjeruar për njerëzit që kthehen ngaE gjithë Evropa, Britania e Madhe dhe SHBAtë

Qeveria vietnameze i siguroi 100% të qytetarëve vietnamezë dhe të huajve nën karantinë me strehim, ushqimdhemjekësore gjatë këtyre 14 ditëve. ata kanë qenë për 2 muajt e fundit.

Mos më besoni?Lexo këtë histori nganga një shtetas britanik i cili është mbajtur në një karantinë të drejtuar nga qeveria e Vietnamit në Son Tay që nga 14 marsi pas uljes në Hanoi në një fluturim të drejtpërdrejtë nga Londra, Anglia:

Papritmas gjithçka bëhet shumë njerëzore, ne jemi mysafirë në një vend që po bëjnë më të mirën për t’u mbrojtur dhe po na e zgjerojnë këtë mirësjellje.

Jashtë, gjithçka është e qetë.Lokacioni është i qetë, ushtarët punojnë pa u lodhur për të sterilizuar dhomat çdo ditë, për të regjistruar temperaturën tonë dhe për të pastruar enët tona.Ata jetojnë këtu për të ndihmuar vendin e tyre dhe pavarësisht nga ajo që mund të kenë dëgjuar, ata janë miqësorë dhe të kujdesshëm.Deri më tani, kjo ndjehet më shumë si një kamp pushimi sesa një karantinë.Në dhomën tonë, ne ndajmë snacks, fruta dhe fillojmë të marrim furnizime nga të dashurit.

Unë personalisht njoh shumë miq që kthehen nga Koreja e Jugut, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara, shumica e të cilëveStudentët e huaj që kanë ndërprerë periudhën e pranverësNjë temë e përbashkët e përbashkët mes këtyre miqve është sa mirënjohës dhe të mbrojtur ndihen për këto 14 ditë.

Javën e kaluar, ky vlog 12-orësh i një udhëtari vietnamez që u kthye nga Milani,Titulli: Sa e frikshme është zona lokale e karantinës?Videoja përshkruan se sa e zymtë dhe “jo e frikshme” është zona, duke sjellë paqe mendore për mijëra studentë vietnamezë që së shpejti do të kthehen në Vietnam.Shkollat dhe universitetet në SHBA anulojnë klasat një nga njëtë

Këto masa 14 ditore janë në dispozicion jo vetëm për ata që kthehen në Vietnam nga jashtë, por edhe për njerëzit që janë tashmë në vend.Një trashëgimtarja vietnameze që u kthye në Hanoi nga Milani, dyshohet se ka shmangur karantinë në aeroport. e gjithë rruga e saj u dezinfektua, njerëzit e saj ranë nën karantinë 14 ditore,me ushqim dhe strehim si dhe personel mjekësor të ofruar nga qeveriatë



Three: transparency via technology and social media

Shtetet e Bashkuara kanë një rrugë të gjatë për të kapur Vietnamin kur bëhet fjalë për transparencën e informacionit në lidhje me përhapjen e koronavirusit.Këtu është një screenshot i një artikulli të opinionit që shkrova për gazetën time lokale, Vail Daily, e cila nuk u pranua për botim javën e kaluar:

Ka qenë 14 ditëNë Kolorado është raportuar rasti i parë i Covid-19., dhe ne kishim më pak informacion se kurrë në lidhje me:

Sa raste të vërteta ka vendndodhjen e këtyre rasteve (cilat qytete, cilat lagje) Informacion i përgjithshëm demografik për rastet.

Kjo faqe qeveritareSipas qeverisë së Kolorados, testimi do të jetë më i disponueshëm nga kompanitë private, dhe të dhënat demografike do të paraqitenKëtuMegjithatë, kur klikoni mbi të, faqja ngrihet rreth 4 nga 5 herë.

Çfarë shihni kur klikoniFaqja e Qeverisë për të dhënat e Covid-19të

Le të shohim se si qeveria dhe mediat vietnameze kanë trajtuar informacionin në lidhje me Covid-19.

Sa herë që ka një rast të ri, portali online i Ministrisë së Shëndetësisë (MoH) menjëherë e bën të ditur rastin për të gjitha mediat kryesore të lajmeve dhe publikun e përgjithshëm me detaje duke përfshirë: ku janë rastet, si janë infektuar, cilat veprime duhet të merren.

Aplikacioni celular i sponsorizuar nga MoH dhe Ministria e Informacionit dhe Mediave, i quajtur NCOVI është jashtëzakonisht miqësor dhe i lehtë për t'u përdorur. Aplikacioni ju lejon të: 1. dorëzoni informacion shëndetësor dhe udhëtimi në mënyrë që ju të mund të merrni veten testuar 2. mësoni për "pikët e nxehta" brenda qyteteve / të gjithë vendit ku rastet e reja janë shkarkuar 3. merrni informacion të përditësuar në lidhje me praktikat më të mira re / Covid-19 në Vietnam dhe në botë.

Dhe së fundi, të gjithë ndoshta e kanë parë këtë (në të vërtetë kjo është e vetmja gjë e raportuar nga Vietnami nga mediat perëndimore), këngën virale të larjes së duarve vietnameze. Ajo u popullarizua nga John Oliver's Last Week Tonight dhe TikTok. por a e dinit, kompania e prodhimit prapa këngës ishte Ministria e Shëndetësisë vietnameze?

Imagjinoni një qeveri që është me të vërtetë e mirë në mediat sociale dhe frymëzon një lëvizje Tiktok.Të bërtasësh të gjitha kapakët në Twitter nuk llogaritettë

Notë mbyllëse

Si dikush që jeton në mes të dy vendeve (lindur dhe rritur në Vietnam, por janë rritur dhe punojnë dhe jetojnë në SHBA), unë e kuptoj se kultura luan një faktor të madh në dallimin midis "lindjes" dhe "perëndimit" reagimin ndaj koronavirusit. për një gjë, privatësia është një shqetësim shumë më i madh për amerikanët (dhe unë do të imagjinoj evropianët gjithashtu).Siç ndodhi me pacientin e 17-të në VietnamPër më tepër (dhe kjo është padyshim një përgjithësim i thellë), Lindja në përgjithësi vlerëson komunitetin (ose në këtë rast, shëndetin publik) ndërsa Perëndimi në përgjithësi vlerëson individët (ose në këtë rast, privatësinë dhe lirinë personale).Do të kishte kuptim për mua që atëherë vende si Kina, Vietnami ose Singapor, kanë një kohë shumë më të lehtë për të imponuar "masat drakonike" të tilla si mbyllja e hershme ose raportimi i detyrueshëm / vullnetar i rasteve të dyshimta.

Ajo që unë nuk e kuptoj, as nuk pajtohem me, është përshkrimi perëndimor i reagimit të disa vendeve ndaj koronavirusit thjesht mbi karikaturën e tyre të vendit / kulturës.Mbyllja e koronavirusit në Kinë, të sjellë tek ju nga autoritarizmi“Kur Italia u mbyll nëPamjet se si njerëzit ende e duan jetën dhe këndojnë nga ballkoni janë qarkulluar gjerësishtStandardi i dyfishtë shumë.Dhe natyrisht, asnjë raportim në lidhje me punën e mahnitshme që qeveria vietnameze po bën.

Unë nuk po them se jam 100% në favor të qeverisë që mund të ndërhyjë në jetën e përditshme të njerëzve në të gjitha llojet e rrethanave.Por unë me të vërtetë besoj, në këtë rast, qeveritë perëndimore kanë mënyra për të shkuar për të luajtur me qeveritë lindore, sidomos qeveria vietnameze.Zëvendës Kryeministri i Vietnamit, Vu Duc Damnë lidhje me fushatën e tij yllore për të luftuar Covid-19 në Vietnam deri më tani, nga të gjithë vietnamezët të rinj dhe të vjetër, liberalë dhe konservatorë njësoj.