ماذا يمكن للغرب أن يتعلم من ردود الفعل فيتنامية على Covid-19

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هذه رسالة Linkedin الفيروسية

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أتذكر أنه كان خلال الأسبوع الأخير من كانون الأول/يناير عندما كانت عائلتي وأصدقائي الأمريكيين جالسين على طاولة الطعام حول ما كان في ذلك الوقت مرضًا جديدًا أجنبيًا يدعى كورونا فيروس.وقد أصيب حوالي 1000 شخص في جميع أنحاء العالم، 500 فقط في ووهان، الصين، و 1-2 حالة في الولايات المتحدة.وقالت إنها قالت في وقت سابق إن الفلبينالحكومة تعتزم إغلاق جميع المدارس في المستقبل القريبكما سيكون هناك العديد من الاجتماعات العامة والمؤسسات "غير الضرورية".إن الناس كانوا على استعداد عالية.

"ما مدى عدد الحالات الحالية هناك؟" - سأل أحد.

8 - قال لي :

كان هناك قنبلة صلبة. ذاك. غريب جدا؟ 8 حالات و كل البلاد كانت بالفعل تحت قنبلة صلبة؟

لم يكن أمي في فيتنام قد أرسل لي رسائل يومية لمدة أسابيع، وحذرني من الأشياء مثل "تجنب الاجتماعات الكبيرة"، "تخزين الضروريات الخاصة بك"، "تفكير في مراقبة يومية لنورا إذا كنت قادرا"، كل ما أزيل من ردود الفعل المفرطة من أمي آسيوية عادة مخاوف من كل شيء.

شمال غربي وجنوبي فيتناموكانت مدينة ووهان (هوبي، الصين) تحت حظر على مدن أخرى، جنبا إلى جنب مع 10 مدن أخرى في الصين بعد ذلك.. .

"شيء جيد أننا لا نملك الكثير من السياح الصينيين هنا!" - جاء شخص آخر، في نهاية طاولة الغداء.

في الأسابيع القليلة المقبلة، لن نسمع الكثير عن الفيروس من الحكومة الأمريكية (أو الجمهور الأمريكي العام)، بالإضافة إلى قصص قليلة تفصيلها.العنصرية ضد أشخاص من الأصل الصيني / آسيوي. .

القاعدة الأساسية:الفيروس هو شيء أجنبي الصيني. .كما هو الحال مع الثدي المعتاد. .الخوف هو أسوأ من الشيء نفسه. .

سريعًا، بعد شهر فقط، ما اعتقدنا أنه "المرض الصيني"أعلنت منظمة الصحة العالمية عن "الصدمة العالمية"،بعد أن خاضت إيطاليا حرباً دوليةو والولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ الوطنيةمع عدد الحالات في جميع أنحاء العالم تتجاوز 200 ألف حالة من 100 ألف حالة في أقل من أسبوع، مع أكثر من 9 ألف حالة وفاة.تدمير البنية التحتية الصحية في العديد من البلدانوكماأزمة اقتصادية عالمية تبدو أكثر وضوحاًلا يمكن لأي بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن يظل قادرًا على التفكير بأنها مجرد "تصدير آسيوي" مجانيًا.

المصدر: datagraver.com

الآن، في حين أن العديد من العينات تتحرك إلى آسيا، القارة التي لم تعد تعتبر مركز الإصابة (الآن هو أوروبا، مع أكثر من 60% من الحالات النشطة) ،أود أن أشير إلى أن فيتنام هي بلد في أعلى مستوى في هذه المعركة العالمية ضد عدو لا يمكن رؤيته. لا تايوان، هونغ كونغ، سنغافورة، أو كوريا الجنوبية(أو كما أريد أن أقول، الأمثلة المفضلة لوسائل الإعلام الغربية على البلدان الآسيوية "سيدة".

نعم، فيتنام، بلد يقع على الحدود مع الصين.البلد الخامس الأكثر سكانا مع 97 مليون نسمةنعم، فيتنام هي البلد الشيوعي والسياسي في معظم القصص الغربية.هذا البلد هو الذي استمر في الحفاظ على عدد الحوادث في 76 (حسب 19 مارس 2020) ودرجة الموت في النهاية، على مدى شهرين بعد إبلاغ الحوادث الأولى.وذلك ليس بسبب التقارير المنخفضة.الغرب لديه الكثير لتعلم من هذا البلد الصغير إلى الجنوب من الصين، وهذا هو: 1، بطاقات اختبار سريعة وفعالة وفعالة على المدى القصير، 2، 14 يوما من الحد الأدنى من الحد الأدنى من الحوادث، 3، الشفافية عبر التكنولوجيا والوسائل الاجتماعية.

One: fast, efficient, affordable test kits



هل تعلمون؟فيتنامأول بلد يطمح إلى تطوير مجموعة اختبار سريعة وفعالة وسهلة التكلفةفي الشهر الذي يقول منظمة الصحة العالمية أنه كان يستغرق 4 سنوات لتطويرها.وقد تم تطوير هذه الاختبارات من قبل مجموعة من الباحثين في الفيتنام من معهد البيوتوكولوجيا في أكاديمية الفنون والتكنولوجيا في الفيتنام ، وتكلف حوالي 15 دولارًا.ويمكن إرسال النتائج في غضون 80 دقيقة ، مع خصائص 100٪ وخصائص 5 نسخة لكل رد فعل.

إليكم رسالة واحدة من أصدقائنا الذين يتم اختبارهم في فيتنام:

"أنا ذهبت إلى واحد من 30 مركز اختبار متاح في فيتنام.أصابتني الأنف والأذن.بعد 2-3 ساعة، أُخبرني عن النتائج الأولية.في حالة أنا، كانت النتائج سلبية.بعد ذلك انتظر بضعة أيام إضافية لتأكيد النتائج النهائية، والتي كانت سلبية أيضًا.كانت سريعة وفعالة وبدون ألم".

كانت مجموعة الاختبارات فعالة وسهلة الاستخدام، حتى الأسبوع الماضي،20 دولة وقطاعات في العالم تريد شراء عشرات الآلاف من مجموعة اختبار من فيتنامويقول ممثلو فيتنام إن القدرة الإنتاجية الحالية هي 3600 قطعة يوميا، لكن البلد يمكن أن تنتج 10 آلاف قطعة يوميا، ويزداد القدرة إذا لزم الأمر.

كل ما أرى في الأخبار هو كيفالولايات المتحدة تعاني من نقص في الاختبارات(ماذا؟) وأول عدد من كتيبات الاختبار التي تم تطويرها من قبل CDC كانت خطيرة.لا شيء على الإطلاق (أو على الأقل) حول اختبارات فيتنام، بالطبع.

Two: 14 day mandatory quarantine

وفي حين يغلق الولايات المتحدة الحدود مع الصين وأوروبا، تواجه البلاد انتقادات بشأن هذه"لفترة قصيرة جدا"السبب: كان المرض موجودًا بالفعل داخل حدود الولايات المتحدة، ولا يعرف الفيروس حدودًا.

وتهدف فيتنام، من ناحية أخرى، إلى توقيف 14 يوماً لجميع الأجانب، فضلاً عن العودة الفيتنامية من مراكز Covid-19، فضلاً عن الحد من السفر من هذه المناطق.في البداية، كانت هذه التطبيقات تستخدم لأولئك الذين يأتون منالصين&كوريا الجنوبيةفي وقت لاحق، تم توسيع الأمر إلى الأشخاص الذين يعودون منجميع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. .

هكذا هو الحادث: أطلقت الحكومة الفيتنامية 100 في المئة من المواطنين الفيتنامية والخارجيين تحت الحمض النووي مع السكن والغذاءوالعلاج الطبي خلال هذه 14 يوما، وقد تم خلال الشهرين الماضيين.

هل تعتقدين أني؟ اقرأ هذه القصة منمن مواطنه البريطاني الذي كان تحت إشراف حكومة فيتنام منذ 14 مارس بعد الهبوط في هانوي على رحلة مباشرة من لندن، إنجلترا:

"فجأة تصبح كل شيء بشريًا جدًا، ونحن ضيوف في بلد يفعل كل ما يمنحه لحماية أنفسنا ويعزز لنا هذا الرفاهية.

في الخارج، كل شيء هادئ.الموقع هادئ، والجنود يعملون ببطء لتنظيف الغرف يومياً، وتسجيل درجة حرارةنا وتغيير حوضنا.إنهم يعيشون هنا لمساعدتهم على بلدهم، وعلى الرغم من ما قد يسمعونه، هم صديقون ومحترمون.كما يبدو، حتى الآن، هذا يشبه المزيد من إقليم عطلة أكثر من إقليم إقليم إقليم إقليم.في غرفةنا، نحن نشترك في الغذاء والخضروات، ونبدأ في الحصول على رسوم من أحبائنا."

أنا شخصيا أعرف الكثير من الأصدقاء الذين يعودون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، معظمهمالطلاب الأجانب الذين يعانون من اضطرابات في فصل الربيعموضوع واحد مشترك بين هؤلاء الأصدقاء هو كيف يشعرون بالشكر وحماية لهم خلال هذه 14 يوما.

في الأسبوع الماضي ، هذا الفيديو لمدة 12 ساعة من مسافر فيتنام الذي عاد من ميلان ،عنوان "كيف "خوف" من منطقة الكاريبي المحلية؟"وأشار الفيديو إلى أن المنطقة "لا تخاف على الإطلاق"، مما يجلب السلامة على الآلاف من الطلاب الفيتناميين الذين سيعودون قريبا إلى فيتنام.كما يلجأ المدارس والجامعات في الولايات المتحدة إلى إلغاء الدورات واحدة تلو الأخرى. .

هذه التدابير لمدة 14 يوما ليست متاحة فقط لأولئك الذين يعودون إلى فيتنام من الخارج، ولكن أيضًا للأشخاص الذين هم بالفعل في البلاد.وارثي فيتنام الذي عاد إلى هانوي من ميلانوكان من المفترض أن يغادر الحدود في المطار، وبعد ذلك تم إزالة الشارع بأكملها، وذهب الناس إلى الحدود لمدة 14 يوما.المساعدات الغذائية والمراكز الصحية التي توفرها الحكومة. .



Three: transparency via technology and social media

الولايات المتحدة لديها طريق طويل للتأقلم مع فيتنام عندما يتعلق الأمر بالتفاؤل من المعلومات حول انتشار كورونا فيروس. أود أن أشير إلى مقطع من النصائح التي كتبها لي إلى الصحفي المحلي، وييل اليومي، الذي لم يتم قبولها للمراجعة الأسبوع الماضي:

كانت 14 يوماًمنذ أن تم الإعلان عن أول حالة من كوفييد-19 في كولورادوو كان لدينا أقل من أي وقت مضى من المعلومات حول:

كم عدد الحالات الحقيقية أين تقع هذه الحالات (ما هي المدن،ما هي المناطق) المعلومات الديمغرافية العامة عن الحالات.

هذا الموقع الحكوميوبحسب الحكومة الكرواتية، ستكون الاختبارات أكثر متاحة من قبل الشركات الخاصة، وسيتم عرض البيانات الديموغرافية.هناومع ذلك ، عندما تضعك على ذلك ، يتم تجميد الموقع حوالي 4 من 5 مرات.

ما تراه عند النقر علىالموقع الحكومي للاتحاد الدولي للاتصالات حول بيانات كوفييد-19. .

دعونا نلقي نظرة على كيفية تعامل الحكومة ووسائل الإعلام فيتنامية مع المعلومات المتعلقة بـ Covid-19.

كلما كان هناك حالة جديدة، فإن البوابة الإلكترونية لـ وزارة الصحة (MoH) تنشر على الفور هذه الحالة إلى جميع وسائل الإعلام الرئيسية والصحفيين العامين مع التفاصيل بما في ذلك: أين هي الحالات، وكيف تصيبها، ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها.

تتيح لك تطبيقًا هاتفياً يُسمى NCOVI، يُسمى بسهولة الاستخدام، ويُسمح لك بتقديم معلومات صحية ومسجلة، حتى تتمكن من اختبار نفسك، وتتعلم عن "الخطوط الحمراء" داخل المدن والبلدان بأكملها، حيث يتم إزالة الحوادث الجديدة، وتتلقى معلومات حديثة حول أفضل الممارسات لـ COVID-19 في فيتنام وفي العالم.

وفي النهاية، كان الجميع قد رأوا هذا (على الواقع هذا هو الشيء الوحيد الذي نشره وسائل الإعلام الغربية من فيتنام) ، وهو أغنية غسيل الأيدي فيتنامية. وقد تم نشرها من قبل جون أوليفر Last Week Tonight وTikTok. ولكن هل تعلمون أن شركة إنتاج هذه الأغنية كانت وزارة الصحة فيتنامية؟ كانوا يتعاونون مع المخرجين الأصليين والمخرجين من الأغنية لتشجيع الشباب على التفكير أكثر في الصحة.

تخيل الحكومة التي هي في الواقع جيدة في وسائل الإعلام الاجتماعية وتشجع حركة Tiktok.الكلمات الدلالية: screaming all caps on Twitter doesn't count. .

ملاحظة الانتهاء

كشخص يعيش بين البلدان (التي ولدت و تنشأ في فيتنام ، ولكن قد تنمو و تعمل و يعيش في الولايات المتحدة) ، أدرك أن الثقافة تلعب دورًا كبيرًا في الفرق بين "الشرق" و "الغرب" رد فعل كورونا فيروس.مثلما حدث مع المريض 17 في فيتناموبالإضافة إلى ذلك (وهذا هو بطبيعة الحال إجماليًا)، فإن الشرق عادة ما يقدر المجتمع (أو في هذه الحالة، الصحة العامة) في حين أن الغرب عادة ما يقدر الأفراد (أو في هذه الحالة، الخصوصية والحرية الشخصية).

ما أنا لا أفهم ولا أتفق مع، هو التصوير الغربي لمواجهة بعض البلدان ضد الكورونا فيروس كورونا بصفة جزئية على تصويرها للبلد / الثقافة.إلغاء فيروس كورونا في الصين، تم إرسالها إلىك من خلال السلطةعندما كانت إيطاليا تحت الحظرصور حول كيف يحب الناس حياة وتصويرها من البقعة على نطاق واسعالمعايير المزدوجة للغاية، وبطبيعة الحال، لا توجد أي إحصائيات حول العمل الرائع الذي يقوم به الحكومة الفيتنامية.

أنا لا أقول أنني 100 في المائة مسؤولة عن أن الحكومة قادرة على التدخل في حياة الناس اليومية في جميع أنحاء الظروف، ولكن أعتقد حقاً، في هذه الحالة، فإن الحكومات الغربية لديها طرق للذهاب إلى اللعب مع الحكومات الشرقية، وخاصة الحكومات فيتنامية.رئيس وزراء فيتنام Vu Duc Damماذا عن حملته الشهيرة لمكافحة Covid-19 في فيتنام حتى الآن، من جميع الفصائل الفيتنامية الشباب والمرضى، الحليفين والمحافظين على حد سواء؟ هل يمكنك أن تقول نفس الشيء عن اختبارات العلاج التي تقدمها الحكومة الأمريكية؟