Wat die Weste kan leer van Vietnam se reaksie op Covid-19

Ek onthou dit was tydens die laaste week van Januarie toe my Amerikaanse familie en vriende almal by 'n aandete tafel was om te bespreek wat toe 'n buitelandse, "China-gehalte" nuwe siekte genoem Coronavirus was.Dit het ongeveer 1000 mense wêreldwyd besmet, 500 alleen in Wuhan, China, en 1-2 gevalle in die VSA.Ek het die groep vertel dat net 'n paar dae gelede die VietnameseDie regering het beveel dat alle skole vir die verwagte toekoms gesluit moet wordSoos baie "nie-essentiële" openbare vergaderings en besighede sou wees. mense was op hoë waaksaamheid.

“Hoeveel gevalle is daar vandag?” het iemand gevra.

8 Ek het gesê:

Daar was 'n gehoorbare gasp. Wow. Paranoïde baie? 8 gevalle en die hele land was reeds onder 'n semi-slot?

Om eerlik te wees, was ek net so verbaas. By daardie tyd het my ma in Vietnam my daaglikse boodskappe vir weke gestuur, wat my gewaarsku het van dinge soos "vermy groot vergaderings", "stok op jou noodsaaklike dinge", "heroverweeg dagversorging vir Norah as jy kan", al wat ek as oorreaksie van my tipies bekommerde-oor-alles-Asiatiese Ma afgewas het.

Op die noorde, buurland Vietnam,Die epicentrum van die nuwe siekte, Wuhan (Hubei, China) het onder 'n stedelike afsluiting gegaan, saam met 10 ander Chinese stede kort daarna.Die

"Goeie ding, ons het nie baie Chinese toeriste hier nie!" - het iemand, aan die einde van die genoemde diner tafel.

Vir die volgende paar weke sal ons nie veel oor die virus van die Amerikaanse regering (of die algemene Amerikaanse publiek) hoor nie, behalwe 'n paar stories wat dierasisme teenoor mense van Chinese/Asiatiese afkomstDie

Die onderliggende aanname:Die virus is 'n vreemde Chinese dingDieDit is net soos 'n gewone griepDieDie paniek is erger as die ding selfDie

Vinnig vorentoe net ongeveer 'n maand later, wat ons gedink het, was 'n "Chinese siekte"Die WHO het 'n globale pandemie verklaar.diekort nadat Italië onder 'n nasionale afsluiting gegaan hetenAmerika verklaar nasionale noodtoestand, met die aantal gevalle wêreldwyd oorskry 200k van 100k in net minder as 'n week, met meer as 9k sterftes,die gesondheidsinfrastruktuur van baie lande oorweldigAs die'n globale ekonomiese recessie lyk meer en meer onvermydelikGeen land, insluitend die VSA, kan bekostig om te doen asof dit net 'n eksklusiewe "Asiatiese invoer" is nie.

Nou as baie oë na Asië, die vasteland wat nie meer beskou word as die epicentrum van die uitbraak (dit is nou Europa, met meer as 60% van die totale aktiewe gevalledieI would like to spotlight Vietnam as a country at the forefront of this global fight against an invisible enemy. Nie Taiwan, Hong Kong, Singapore of Suid-Korea nie(Of soos ek dit wil noem, die gewilde voorbeelde van die Westerse media van "goeie" Asiatiese lande).Ja, daardie lande het spektakulêre werk gedoen wat die virus bevat.

Ja, Vietnam, die land wat grens met China.die 15ste mees bevolkte land met 97M menseJa, Vietnam is die kommunistiese, totalitêre land in die meeste Westerse narrasies.Dit is hierdie land wat die aantal gevalle suksesvol op 76 (op 19 Maart 2020) en die sterftes op nul gehou het, meer as twee maande nadat die eerste gevalle gerapporteer is.En dit is nie as gevolg van onderrapporteer nie.Die Weste het baie om van hierdie klein land suid van China te leer, naamlik: 1. vinnige, doeltreffende, bekostigbare toets kits 2. 14-daagse verpligte karantyn en 3. transparantie via tegnologie en sosiale media.

One: fast, efficient, affordable test kits



Het jy geweet?Vietnam isdie eerste land om 'n vinnige, doeltreffende en bekostigbare toets kit te ontwikkelIn 'n maand wat die WHO sê, het dit 4 jaar geduur om te ontwikkel.Die toets, wat deur 'n groep Vietnamese navorsers van die Instituut vir Biotegnologie onder die Vietnamese Akademie van Wetenskap en Tegnologie ontwikkel is, kos ongeveer $ 15,en is in staat om resultate binne 80 minute terug te gee, met 'n spesifisiteit van 100% en sensitiwiteit van 5 kopieë per reaksie.

Hier is 'n rekening van een van my vriende wat in Vietnam getoets word:

"Ek het na een van die 30 toetsentrums in Vietnam gegaan. Hulle het my neus en mond gesweef. Ongeveer 2-3 uur later het hulle my die voorlopige resultate laat weet. In my geval was dit negatief. Ek het dan vir 'n paar dae wag vir die Instituut vir Epidemiologie in Hanoi om die finale resultaat te bevestig, wat ook negatief was. Dit was vinnig, doeltreffend en pijnloos."

Die toets kit was so doeltreffend en maklik om te gebruik, dat die vorige week,20 lande en gebiede in die wêreld is op soek om tienduisende toets kits van Vietnam te koopDie huidige produksie kapasiteit van Vietnam is 3600 kits / dag, maar die land kan 10,000 kits per dag maak, en die kapasiteit verdrievoudig indien nodig, het 'n verteenwoordiger gesê.

Al wat ek in ons nuus sien, is hoe dieDie Verenigde State het 'n tekort aan toetsHoe? endie eerste paar toets kits wat deur die CDC ontwikkel is, was fouteNiks oor Vietnam-toets kits, natuurlik.

Two: 14 day mandatory quarantine

Terwyl die VSA sy grense met China en Europa sluit, word die land gekritiseer."Te min te laatDie rede: die siekte is reeds teenwoordig binne die Amerikaanse grense, en die virus ken geen grense nie.

Vietnam, aan die ander kant, het 'n 14-daagse karantene vir alle buitelanders en die terugkeer van Vietnamese van Covid-19-epicentre verpligt, asook die beperking van reis uit hierdie streke.Aanvanklik was dit vir mense wat vanChina seenSuid-KoreaIn die verlede is die mandaat uitgebrei tot mense wat terugkeer vanDie hele Europa, die Verenigde Koninkryk en die VSADie

Hier is die kicker: die Vietnamiese regering het 100% van die Vietnamiese burgers en vreemdelinge onder karantene met onderdak, voedsel verskafenmedisyne gedurende hierdie 14 dae. Hulle het vir die laaste 2 maande.

Kan jy nie glo nie? lees hierdie storie vanvan 'n Britse burger wat sedert 14 Maart in 'n Vietnamese regeringskwarantyn in Son Tay gehou is nadat hy in Hanoi geland het op 'n direkte vlug van Londen, Engeland:

"Ons is gaste in 'n land wat hul beste doen om hulleself te beskerm en brei ons daardie beleefdheid uit.

Buite is alles vreedsaam. Die plek is stil, die soldate werk onvermoeibaar om die kamers daagliks te steriliser, ons temperatuur te log en ons kombuis te skoonmaak. Hulle woon hier om hul land te help en ten spyte van wat hulle dalk gehoor het, is hulle vriendelik en versorgend. Tot dusver voel dit meer soos 'n vakansiekamp as 'n kwarantyn.

Ek ken persoonlik baie vriende wat terugkom uit Suid-Korea, die Verenigde Koninkryk en die VSA, waarvan die meestestudie-buiteland studente wie se lente termyn is verstoordEen gemeenskaplike tema wat onder hierdie vriende gedeel word, is hoe dankbaar en beskerm hulle voel vir hierdie 14 dae.

Verlede week, hierdie 12-uur vlog van 'n Vietnamese reisiger wat teruggekeer het van Milaan,“Hoe ‘skrikwekkend’ is die plaaslike kwarantyngebied?”Die video beskryf hoe koel en "nie bang nie" die gebied is, bring vrede van gedagtes aan die duisende Vietnamese studente wat binnekort na Vietnam terugkeer.as skole en universiteite in die VSA afskakel lesse een vir eenDie

Hierdie 14-daagse maatreëls is nie net beskikbaar vir diegene wat uit die buiteland na Vietnam terugkeer nie, maar ook mense wat reeds in die land is.'n Vietnamese erfgenaam wat teruggekeer het na Hanoi uit MilaanHaar hele straat is dan desinfekteer, sy mense het onder 14-daagse kwarantyn gegaan,met kos en onderdak, sowel as mediese personeel wat deur die regering verskaf wordDie



Three: transparency via technology and social media

Die VSA het 'n lang pad om op te ry met Vietnam wanneer dit kom by die transparantie van inligting oor die verspreiding van Coronavirus.Hier is 'n screenshot van 'n opinie artikel wat ek geskryf het aan my plaaslike dagblad, die Vail Daily, wat nie aanvaar is vir publikasie verlede week:

Dit is 14 daeSedert die eerste geval van Covid-19 in Colorado aangekondig is, en ons het minder inligting gehad as ooit met betrekking tot:

Hoeveel ware gevalle is daar die plekke van hierdie gevalle (watter stede, watter bure) algemene demografiese inligting oor die gevalle.

Hierdie regering se webtuisteVolgens die Colorado-regering sal toets meer beskikbaar wees deur private maatskappye, en demografiese data sal aangebied wordhierTog, wanneer jy daarop klik, bevrie die webwerf ongeveer 4 van 5 keer.

Wat jy sien wanneer jy kliek opDie regering se webwerf oor Covid-19 dataDie

Kom ons kyk hoe die Vietnamiese regering en media inligting oor Covid-19 behandel het.

Wanneer daar 'n nuwe geval is, maak die Ministerie van Gesondheid (MoH) aanlynportaal onmiddellik die geval bekend aan alle groot nuusmedia en die algemene publiek met besonderhede insluitend: waar die gevalle is, hoe hulle besmet word, watter optrede geneem moet word.

Die MoH en die Ministerie van Informasie & Media se gesponsorde mobiele app, genaamd NCOVI, is uiters vriendelik en maklik om te gebruik. Die app laat jou toe om: 1. gesondheid en reis inligting te stuur sodat jy jouself kan toets 2. leer oor die "hotspots" binne die stede / hele land waar nuwe gevalle verwyder word 3. kry up-to-date inligting oor beste praktyke re / Covid-19 in Vietnam en in die wêreld.

En uiteindelik het almal dit waarskynlik gesien (opreg dit is die enigste ding wat deur die Westerse media van Vietnam gerapporteer word), die Vietnamese virale handwaslied. Dit is gepopulariseer deur John Oliver se Last Week Tonight en TikTok. Maar het jy geweet, die produksie maatskappy agter die lied was die Vietnamese Ministerie van Gesondheid?

Stel jou voor 'n regering wat eintlik goed is op sosiale media en 'n Tiktok-beweging inspireer.Skreeu al die kapsels op Twitter tel nieDie

Sluit nota

As iemand wat tussen twee lande woon (gebore en opgevoed in Vietnam, maar grootgeword en gewerk en in die VSA woon), verstaan ek dat kultuur 'n groot faktor speel in die verskil tussen "die Ooste" en "die Weste" reaksie op die Coronavirus.Soos dit met die pasiënt 17 in Vietnam gedoen hetVerder (en dit is duidelik 'n groot veralgemening), waardeer die Ooste oor die algemeen die gemeenskap (of in hierdie geval, openbare gesondheid) terwyl die Weste oor die algemeen waardeer die individue (of in hierdie geval, privaatheid en persoonlike vryheid).

Wat ek nie verstaan nie, of saamstem nie, is die Westerse beeld van sommige lande se reaksie op die Coronavirus suiwer op hul karikatuur van die land / kultuur.China se coronavirus afsluiting, wat aan jou deur autoritarisme gebring is"Wanneer Italië onder 'n vergrendeling gegaan het, opnames van hoe mense nog steeds lief is vir die lewe en sing van die balkon wyd verspreiDubbel standaard baie.En natuurlik geen verslag oor die wonderlike werk wat die Vietnamiese regering doen nie.

Ek sê nie ek is 100% voorstander van die regering wat in staat is om die daaglikse lewens van mense in allerhande omstandighede te inmeng nie.Maar ek glo regtig dat in hierdie geval, die Westerse regerings het maniere om te gaan speel met die Oos-regerings, veral die Vietnamese regering.As net Vietnam het 'n "goedkeuring rating" soos die Weste het, sal jy waarskynlik sien 'n 99% goedkeuring rating virVoorsitter van die Vietnamiese regering, Vu Duc Dammet betrekking tot sy sterre veldtog om Covid-19 in Vietnam tot dusver te veg, van alle Vietnamese jong en ou, liberale en konserwatiewe.