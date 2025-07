Ce que l’Occident peut apprendre de la réponse du Vietnam à Covid-19

Merci beaucoup pour le soutien incroyable pour mon histoire. Il a été vu ~50k fois et partagé par des centaines. Vous pouvez commenter ci-dessous avec le tout nouveau système de commentaire de Hacker Noon, ou rejoindre la conversation dans divers endroits à travers l'Internet:

Je me souviens qu’il s’agissait de la dernière semaine de janvier, lorsque ma famille et mes amis américains étaient tous à une table à manger pour discuter de ce qui était alors une nouvelle maladie étrangère, « contenue en Chine », appelée coronavirus.Il a infecté environ 1000 personnes dans le monde, 500 seulement à Wuhan, en Chine, et 1 à 2 cas aux États-Unis.J'ai dit au groupe qu'il y a quelques jours, les VietnamiensLe gouvernement a ordonné la fermeture de toutes les écoles dans un avenir prévisible.Comme il y aurait beaucoup de réunions publiques et d’entreprises « non essentielles ».Les gens étaient en état d’alerte.Les masques et les sanitaires pour les mains étaient gravement hors de stock.

« Combien y a-t-il de cas actuels ? » demandait quelqu’un.

« 8 » dit-il.

Paranoïaque beaucoup? 8 cas et tout le pays était déjà sous un semi-verrouillage?

À l’époque, ma mère au Vietnam m’avait envoyé des messages quotidiens pendant des semaines, m’avertissant de choses comme « éviter les grandes réunions », « stocker vos choses essentielles », « reconsidérer les soins de jour pour Norah si vous pouvez », tout ce que j’ai effacé comme une réaction excessive de ma mère asiatique typiquement préoccupée de tout.

Au nord, voisin du Vietnam,L'épicentre de la nouvelle maladie, Wuhan (Hubei, Chine) est passé sous un blocus urbain, ainsi que 10 autres villes chinoises peu de temps après.Le .

"C'est une bonne chose que nous n'ayons pas beaucoup de touristes chinois ici!" - conclut quelqu'un, à la fin de la table du dîner.

Pendant les prochaines semaines, nous n’entendrions pas grand-chose au sujet du virus de la part du gouvernement américain (ou du grand public américain), en plus de quelques histoires détaillant le problème.Racisme à l’égard des personnes d’origine chinoise/asiatiqueLe .

L’hypothèse sous-jacente :Le virus est une chose étrangère chinoiseLe .C'est comme une grippe ordinaireLe .La panique est pire que la chose elle-mêmeLe .

Un peu plus d’un mois plus tard, ce que nous pensions être une « maladie chinoise »déclarée « pandémie mondiale » par l’OMS., àPeu de temps après, l'Italie est tombée sous un blocus nationaletLes États-Unis déclarent l’état d’urgence, avec le nombre de cas dans le monde passant de 200k à 100k en moins d'une semaine, avec plus de 9k de décès,Les infrastructures sanitaires de nombreux payscommeUne récession économique mondiale semble de plus en plus inévitableAucun pays, y compris les États-Unis, ne peut se permettre de prétendre que ce n’est plus qu’une « importation asiatique » exclusive.

Source : Datagraver.com

Maintenant que beaucoup d'yeux sont tournés vers l'Asie, le continent qui n'est plus considéré comme l'épicentre de l'épidémie (C’est maintenant l’Europe, avec plus de 60% des cas actifs., àJe voudrais mettre l’accent sur le Vietnam comme pays à l’avant-garde de cette lutte mondiale contre un ennemi invisible. Pas Taiwan, Hong Kong, Singapour ou la Corée du Sud(ou comme j'aime le dire, les exemples préférés des médias occidentaux des pays asiatiques « bons »). Oui, ces pays ont fait un travail spectaculaire contenant le virus.

Oui, le Vietnam, le pays qui frontière avec la Chine.le 15e pays le plus peuplé avec 97M habitantsOui, le Vietnam est le pays communiste, totalitaire dans la plupart des récits occidentaux.C'est ce pays qui a réussi à maintenir le nombre de cas à 76 (au 19 mars 2020) et le taux de mortalité à zéro, plus de deux mois après que les premiers cas aient été signalés.Et ce n'est pas à cause de la sous-information.L'Occident a beaucoup à apprendre de ce petit pays au sud de la Chine, à savoir: 1. tests rapides, efficaces et abordables 2. quarantaine obligatoire de 14 jours et 3. transparence via la technologie et les médias sociaux.

One: fast, efficient, affordable test kits



Tu le savais ?Le Vietnam estpremier pays à développer un kit d'essai rapide, efficace et abordableSelon l’OMS, il aurait fallu quatre ans pour se développer.Le test, développé par un groupe de chercheurs vietnamiens de l'Institut de biotechnologie de l'Académie vietnamienne des sciences et de la technologie, coûte environ 15 $.et est capable de retourner des résultats dans les 80 minutes, avec une spécificité de 100% et une sensibilité de 5 copies par réaction.

Voici un compte d'un de mes amis qui est testé au Vietnam:

"Je suis allé à l'un des 30 centres de test disponibles au Vietnam. Ils ont secoué mon nez et ma bouche. Environ 2-3 heures plus tard, ils m'ont fait connaître les résultats préliminaires. Dans mon cas, c'était négatif. J'ai ensuite attendu quelques jours supplémentaires pour que l'Institut d'épidémiologie de Hanoi confirme le résultat final, qui était également négatif.

Les kits de test étaient si efficaces et faciles à utiliser, qu'à partir de la semaine dernière,20 pays et territoires du monde cherchent à acheter des dizaines de milliers de kits de test du VietnamLa capacité de production actuelle du Vietnam est de 3 600 kits par jour, mais le pays pourrait fabriquer 10 000 kits par jour, et tripler la capacité si nécessaire, a déclaré un représentant.

Tout ce que je vois dans nos nouvelles, c'est commentLes Etats-Unis font face à une pénurie de tests(Comment ?) etles premiers kits de test développés par le CDC ont étéy (réellement?) Rien sur les kits de test du Vietnam, bien sûr.

Two: 14 day mandatory quarantine

Alors que les États-Unis ferment leurs frontières avec la Chine et l’Europe, le pays est confronté à des critiques à ce sujet.« Trop peu trop tard »La raison: la maladie a déjà été présente à l'intérieur des frontières des États-Unis, et le virus ne connaît pas de frontières.

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsDans un premier temps, il s’agissait de personnes venant deChineetCorée du SudPlus récemment, le mandat a été étendu aux personnes revenant deToute l'Europe, le Royaume-Uni et les États-UnisLe .

Voici le kicker : le gouvernement vietnamien a fourni à 100% des citoyens vietnamiens et des étrangers en quarantaine un abri, de la nourritureetsoins médicaux pendant ces 14 jours. Ils ont été pendant les 2 derniers mois.

et

Ne me croyez-vous pas ? lisez cet articled'un citoyen britannique détenu dans une quarantaine gérée par le gouvernement vietnamien à Son Tay depuis le 14 mars après avoir atterri à Hanoi sur un vol direct de Londres, en Angleterre:

« Soudain, tout devient très humain, nous sommes des invités dans un pays qui fait de son mieux pour se protéger et nous étend cette courtoisie.

A l'extérieur, tout est paisible.L'emplacement est calme, les soldats travaillent sans relâche pour stériliser les chambres quotidiennement, enregistrer notre température et nettoyer nos cuves.Ils vivent ici pour aider leur pays et malgré ce qu'ils auraient pu entendre, ils sont amicaux et soignants.A'hui, cela ressemble plus à un camp de vacances qu'à une quarantaine.Dans notre chambre, nous partageons des collations, des fruits et commençons à recevoir des livraisons des proches."

Je connais personnellement beaucoup d'amis qui reviennent de Corée du Sud, du Royaume-Uni et des États-Unis, la plupart d'entre euxétudiants étrangers dont le semestre de printemps est perturbéUn thème commun partagé parmi ces amis est à quel point ils se sentent reconnaissants et protégés pendant ces 14 jours.

La semaine dernière, ce vlog de 12 heures d'un voyageur vietnamien qui est revenu de Milan,Titre de l'article : "Comment est "terrible" la zone de quarantaine locale?"La vidéo décrit à quel point la région est calme et "pas du tout effrayante", apportant la paix d'esprit aux milliers d'étudiants vietnamiens qui reviendront bientôt au Vietnam.Comme les écoles et les universités aux États-Unis annulent les cours un par unLe .

Ces mesures de 14 jours sont non seulement disponibles pour ceux qui rentrent au Vietnam de l'étranger, mais aussi pour les personnes qui sont déjà dans le pays.Un héritier vietnamien qui est revenu à Hanoi de MilanElle était soupçonnée d'avoir échappé à la quarantaine à l'aéroport.Toute sa rue a ensuite été désinfectée, ses habitants ont été soumis à une quarantaine de 14 jours,avec la nourriture et l'abri ainsi que le personnel médical fourni par le gouvernementLe .



Three: transparency via technology and social media

Les États-Unis ont un long chemin à parcourir avec le Vietnam en ce qui concerne la transparence des informations concernant la propagation du coronavirus. Voici une capture d'écran d'un article d'opinion que j'ai écrit à mon journal local, le Vail Daily, qui n'a pas été accepté pour publication la semaine dernière:

Il y a 14 joursDepuis que le premier cas de Covid-19 a été annoncé au ColoradoNous avons plus d’informations que jamais sur :

Combien de cas réels les lieux de ces cas (quelles villes, quels quartiers) Informations démographiques générales sur les cas.

Ce site gouvernementalSelon le gouvernement du Colorado, les tests seront plus accessibles par les entreprises privées, et des données démographiques seront présentéesiciCependant, lorsque vous cliquez dessus, le site gèle environ 4 fois sur 5.

Ce que vous voyez en cliquantLe site du gouvernement du CO sur les données sur le COVID-19Le .

Voyons comment le gouvernement vietnamien et les médias ont traité les informations concernant le Covid-19.

Chaque fois qu’il y a un nouveau cas, le portail en ligne du ministère de la Santé (MoH) publie immédiatement le cas à tous les principaux médias et au grand public avec des détails tels que: où sont les cas, comment ils sont infectés, quelles actions doivent être prises.

L'application mobile parrainée par le MoH et le Ministère de l'Information et des Médias, appelée NCOVI, est extrêmement conviviale et facile à utiliser.L'application vous permet de: 1. soumettre des informations sur la santé et les voyages afin que vous puissiez vous tester 2. apprendre sur les "hotspots" dans les villes / pays entiers où de nouveaux cas sont démolis 3. obtenir des informations à jour sur les meilleures pratiques de re / Covid-19 au Vietnam et dans le monde.

Et enfin, tout le monde l'a probablement vu (en toute franchise, c'est la seule chose rapportée du Vietnam par les médias occidentaux), la chanson de lavage des mains virale vietnamienne. Il a été popularisé par John Oliver's Last Week Tonight et TikTok. Mais saviez-vous, la société de production derrière la chanson était le ministère vietnamien de la Santé?

Imaginez un gouvernement qui est en fait bon sur les médias sociaux et inspire un mouvement Tiktok.Le fait de crier tous les coups sur Twitter ne compte pasLe .

Note de clôture

En tant que quelqu’un qui vit entre deux pays (né et élevé au Vietnam, mais qui a grandi et travaillé et vécu aux États-Unis), je comprends que la culture joue un grand facteur dans la différence entre « l’Est » et « l’Ouest » réaction au coronavirus.Comme c'était le cas avec le 17ème patient au VietnamDe plus (et ceci est évidemment une généralisation grossière), l’Orient apprécie généralement la communauté (ou, dans ce cas, la santé publique) tandis que l’Occident apprécie généralement les individus (ou, dans ce cas, la vie privée et la liberté personnelle).

Ce que je ne comprends pas, ni ne suis d'accord avec, est le portrait occidental de la réponse de certains pays au coronavirus purement sur leur caricature du pays / de la culture.Le verrouillage du coronavirus en Chine, apporté à vous par l’autoritarismeQuand l'Italie est tombée sous le verrou, des images de la façon dont les gens aiment encore la vie et chantent depuis le balcon largement circulésEt bien sûr, aucun rapport sur le travail étonnant que fait le gouvernement vietnamien.

Je ne dis pas que je suis à 100% en faveur du gouvernement pour pouvoir interférer avec la vie quotidienne des gens dans toutes sortes de circonstances. mais je crois vraiment que, dans ce cas, les gouvernements occidentaux ont des moyens d'aller jouer à la hauteur avec les gouvernements de l'Est, en particulier le gouvernement vietnamien.Le vice-Premier ministre vietnamien Vu Duc Damen ce qui concerne sa campagne étoilée pour combattre le Covid-19 au Vietnam jusqu’à présent, de tous les Vietnamiens, jeunes et vieux, libéraux et conservateurs.