Mit tanulhat a Nyugat a vietnami válaszból a COVID-19-re

Emlékszem, hogy január utolsó hete volt, amikor az amerikai családom és barátaim egy vacsoraasztalnál beszélgettek arról, hogy mi volt akkoriban egy idegen, „kínai tartalmú” új betegség, a koronavírus.Világszerte mintegy 1000 embert fertőzött meg, 500-at egyedül Wuhanban, Kínában, és 1-2 esetet az Egyesült Államokban.Elmondtam a csoportnak, hogy csak néhány nappal ezelőtt, a vietnamiA kormány elrendelte az iskolák bezárását a közeljövőbenSok „nem alapvető” nyilvános összejövetel és vállalkozás is zajlott.Az emberek nagyon éberek voltak.A maszkok és a kézi mosószerek súlyosan hiányoztak.

„Hány eset van jelenleg?” – kérdezte valaki.

A nyolcadik – mondta.

Paranoid sokat? 8 esetben és az egész ország már egy félig zár alá?

Abban az időben a vietnami anyukám hetek óta napi üzeneteket küldött nekem, figyelmeztetve az olyan dolgokra, mint „elkerülni a nagy gyülekezeteket”, „készletezni az alapvető dolgokat”, „felülvizsgálni a napfogyasztást Norah számára, ha lehetséges”, amelyek mindegyikét túlságosan reagáltam a tipikusan aggódó ázsiai anyukámtól.

Észak felett, a szomszédos Vietnam,Az új betegség epicentruma, Wuhan (Hubei, Kína) városi zár alá került, 10 másik kínai városgal együtt hamarosanA .

„Jó dolog, hogy nincs sok kínai turista itt!” – zárta valaki az említett vacsora végén.

A következő hetekben nem hallunk sokat a vírusról az amerikai kormánytól (vagy az amerikai közvéleménytől), kivéve néhány történetet, amelyek részletezik a vírust.A kínai/ázsiai származású emberek elleni rasszizmusA .

A mögöttes feltételezés:A vírus egy külföldi kínai dologA .Olyan, mint egy közönséges influenzaA .A pánik rosszabb, mint maga a dologA .

Csak egy hónappal később, amit úgy gondoltunk, hogy egy "kínai betegség"„Globális pandémiát” nyilvánított a WHOaz ,Nem sokkal azután, hogy Olaszország országos blokád alá kerültésOrszágos vészhelyzetet hirdetett az Egyesült Államok, az esetek száma világszerte meghaladja a 200 000-et a 100 000-ről egy hét alatt, több mint 9 000 halálesettel,Sok ország egészségügyi infrastruktúrájának elnyomásamintEgyre elkerülhetetlenebb a globális gazdasági válságEgyetlen ország, beleértve az Egyesült Államokat sem engedheti meg magának, hogy úgy tegyen, mintha csak egy exkluzív „ázsiai import” lenne.

Forrás: Datagraver.com

Most, hogy sok szemet fordítanak Ázsiára, a kontinensre, amely már nem tekinthető a járvány epicentrumának (Ez most Európában van, a teljes aktív esetek több mint 60% -ával, azI would like to spotlight Vietnam as a country at the forefront of this global fight against an invisible enemy. Nem Tajvan, Hong Kong, Szingapúr vagy Dél-Korea(Vagy ahogy szeretem mondani, a nyugati média kedvenc példái „jó” ázsiai országoknak). Igen, ezek az országok látványos munkát végeztek a vírus tartalmával.

Igen, Vietnám, az ország, amely Kínával határos.a 15. legnépesebb ország 97 millió lakossalIgen, Vietnám a kommunista, totalitárius ország a legtöbb nyugati elbeszélésben. Ez az ország, amely sikeresen tartotta az esetek számát 76-on (március 19-én 2020) és a halálozási arány nullán, több mint két hónappal az első esetek bejelentése után. És ez nem az aluljelentés miatt.

One: fast, efficient, affordable test kits



Te tudtad?A vietnamiaz első ország, amely gyors, hatékony és megfizethető tesztkészletet fejlesztett kiAz Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint négy évbe telt, mire a betegség kialakult.A Vietnami Tudományos és Technológiai Akadémia Biotechnológiai Intézetének egy csoportja által kifejlesztett teszt mintegy 15 dollárba kerül.és képes 80 percen belül eredményeket adni, 100% -os specifikussal és 5 példányos érzékenységgel reakcióonként.

Íme az egyik barátom beszámolója, aki Vietnamban tesztelték:

„Megmentem a Vietnamban rendelkezésre álló 30 tesztközpont egyikére. Az orromat és a szádat megcsípették. Körülbelül 2-3 órával később értesítettek az előzetes eredményekről. Az én esetemben negatív volt. Aztán még néhány napot vártam, hogy a Hanoi Epidemiológiai Intézet megerősítse a végső eredményt, ami szintén negatív volt. Gyors, hatékony és fájdalommentes volt.”

A tesztkészletek olyan hatékonyak és könnyen használhatók voltak, hogy a múlt hétenA világ 20 országa és területe több tízezer tesztkészletet akar venni VietnambólVietnám jelenlegi termelési kapacitása 3600 készlet / nap, de az ország naponta 10 000 készletet készíthet, és szükség esetén megháromszorozhatja a kapacitást, mondta egy képviselő.

A hírekben csak azt látjuk, hogy aAz Egyesült Államokban teszthiány van(Hogyan is?) ésA CDC által kifejlesztett első néhány tesztkészlet hibás voltNincs (valóban?) semmi a vietnami tesztkészletekről természetesen.

Two: 14 day mandatory quarantine

Mivel az Egyesült Államok lezárja Kínával és Európával szembeni határait, az ország kritikával szembesül.„Túl kevés túl késő”Az ok: a betegség már jelen volt az Egyesült Államok határain belül, és a vírus nem ismeri a határokat.

Ezzel szemben Vietnám 14 napos karanténra kötelezi az összes külföldit, valamint a Covid-19 epicentrumokból visszatérő vietnámiakat, valamint korlátozza az ezekből a régiókból érkező utazásokat.Kezdetben ezeket az embereket használták, akik aKínaésDél-KoreaAz utóbbi időben a mandátumot meghosszabbították a visszatérőkre is.Európában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült ÁllamokbanA .

Íme a kicker: a vietnami kormány biztosította a vietnami állampolgárok és külföldiek 100% -át karanténban, menedékkel, élelmiszerrelésAz orvosi ellátás 14 napig tart, az elmúlt 2 hónapban.

és

Nem hiszed el? olvassa el ezt a cikketegy brit állampolgárról, akit a vietnami kormány által vezetett karanténban tartottak Son Tayban március 14-től, miután egy közvetlen járaton Hanoiban szállt le Londonból, Angliából:

"Hirtelen minden nagyon emberi lesz, mi vendégek vagyunk egy országban, amely mindent megtesz magának, hogy megvédje magát, és kiterjeszti számunkra ezt az udvariasságot.

Kívül minden békés. A hely csendes, a katonák fáradhatatlanul dolgoznak, hogy naponta sterilizálják a szobákat, naplózzák a hőmérsékletet és tisztítsák ki a zuhanytálcainkat. Itt élnek, hogy segítsenek az országuknak, és annak ellenére, amit hallottak, barátságosak és gondoskodóak.

Személy szerint sok barátomat ismerem, akik Dél-Koreából, az Egyesült Királyságból és az Egyesült Államokból érkeztek, akik közül a legtöbbkülföldi diákok, akiknek a tavaszi félév megszakadtAz egyik közös téma, amelyet ezek a barátok megosztanak, az, hogy mennyire hálásak és védettek érzik magukat ezekben a 14 napban.

A múlt héten, ez a 12 órás vlog egy vietnami utazó, aki visszatért Milánóból,„Mennyire „félelmetes” a helyi karanténterület?”A videó leírta, hogy mennyire csúnya és "egyáltalán nem ijesztő" a terület, ami békét hoz a vietnami diákok ezreinek, akik hamarosan visszatérnek Vietnamba.Az Egyesült Államokban az iskolák és egyetemek egyenként törlik az órákat.A .

Ezek a 14 napos intézkedések nemcsak azok számára állnak rendelkezésre, akik külföldről térnek vissza Vietnámba, hanem azok számára is, akik már az országban vannak.egy vietnami örökös, aki Hanoiba tér vissza MilánóbólAz egész utcát fertőtlenítették, az embereket 14 napos karantén alá helyezték.Élelmiszer és menedék, valamint a kormány által biztosított orvosi személyzetA .



Three: transparency via technology and social media

Az Egyesült Államoknak hosszú utat kell megtennie Vietnámnak, amikor az információ átláthatóságáról van szó a koronavírus terjedésével kapcsolatban.Itt van egy screenshot egy véleménycikkről, amelyet a helyi újságomnak, a Vail Daily-nek írtam, és amelyet a múlt héten nem fogadtak el közzétételre:

Ez már 14 napAz első COVID-19-es esetet Kolorádóban jelentették be, és kevesebb információval rendelkeztünk, mint valaha:

Hány tényleges eset van az ilyen esetek elhelyezkedése (mely városok, mely környékek) Általános demográfiai információk az esetekről.

A kormány honlapjaA Colorado kormány szerint a tesztelés a magáncégek számára elérhetőbb lesz, és a demográfiai adatok bemutatásra kerülnekIttAzonban, ha rákattintunk rá, a webhely körülbelül 5-ből 4-szer fagy.

Mit látsz, ha rákattintaszA kormány honlapja a COVID-19-rőlA .

Nézzük meg, hogy a vietnami kormány és a média hogyan kezeli a Covid-19-vel kapcsolatos információkat.

Ha van egy új eset, az Egészségügyi Minisztérium (MoH) online portál azonnal nyilvánosságra az ügyet az összes főbb hírcsatornák és a nagyközönség részleteit, beleértve: hol vannak az esetek, hogyan fertőződnek meg, milyen intézkedéseket kell tenni.

A MoH és az Információs és Média Minisztérium által szponzorált mobilalkalmazás, az úgynevezett NCOVI rendkívül barátságos és könnyen használható.Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy: 1. egészségügyi és utazási információkat nyújtson be, így tesztelheti magát 2. megismerje a "forró pontokat" a városokban / egész országban, ahol új esetek kerülnek elhelyezésre 3. kapjon naprakész információkat a legjobb gyakorlatokról re / Covid-19 Vietnamban és a világon.

És végül, minden bizonnyal látták ezt (őszintén szólva ez az egyetlen dolog, amit a nyugati média jelentett Vietnamból), a vietnami vírusos kézmosási dalt. Ezt népszerűsítette John Oliver Last Week Tonight és TikTok. De tudtad, hogy a dal mögött a gyártó cég a vietnami Egészségügyi Minisztérium volt?

Képzeljünk el egy olyan kormányt, amely valójában jó a közösségi médiában, és inspirálja a Tiktok mozgalomot.Az összes Twitter-kapu kiabálása nem számítA .

Záró jegyzet

Mint valaki, aki két ország között él (Vietnamban született és felnőtt, de az Egyesült Államokban nőtt fel, dolgozott és élt), megértem, hogy a kultúra nagy szerepet játszik a „Kelet” és a „Nyugat” reakciójában a koronavírusra.Mint ahogyan a 17. páciens is.Továbbá (és ez nyilvánvalóan durva általánosítás), a Kelet általában értékeli a közösséget (vagy ebben az esetben a közegészségügyet), míg a Nyugat általában értékeli az egyéneket (vagy ebben az esetben a magánéletet és a személyes szabadságot). érthető lenne számomra, hogy akkor olyan országok, mint Kína, Vietnám vagy Szingapúr, sokkal könnyebb időt kapnak „drakonikus intézkedések” bevezetésére, mint például a korai zárolás vagy a gyanús esetek kötelező / önkéntes bejelentése.

Amit nem értem, és nem is értek egyet vele, az a nyugati ábrázolás, hogy egyes országok reakciója a koronavírusra pusztán az ország/kultúra karikatúráján alapul.Kína koronavírus zárolása, amelyet az autoritarizmus hozott neked"Amikor Olaszország elbukott, felvételek arról, hogy az emberek még mindig szeretik az életet és énekelnek az erkélyről széles körben terjedtKettős mércét, és természetesen semmilyen jelentést sem a vietnami kormány csodálatos munkájáról.

Nem mondom, hogy 100%-ban támogatom a kormányt abban, hogy mindenféle körülmények között beavatkozzon az emberek mindennapi életébe.De valóban hiszem, hogy ebben az esetben a nyugati kormányoknak módjuk van arra, hogy a keleti kormányokkal, különösen a vietnami kormánysal lépjenek fel.Ha csak Vietnámnak lenne „jóváhagyási minősítése”, mint a Nyugatnak, akkor valószínűleg 99%-os jóváhagyási minősítést látnának.A vietnami miniszterelnök-helyettes, Vu Duc DamAmi a Covid-19 elleni harcot illeti, a mai napig minden vietnami fiatal és öreg, liberális és konzervatív, ugyanezt mondhatja az amerikai kormány által nyújtott tesztelésről és kezelésről?