西方可以从越南对Covid-19的反应中学到什么

谢谢你对我的故事的支持! 它已经被观看了50万次,并被数百人分享了! 您可以通过Hacker Noon的全新评论系统评论下方,或加入网络上各种地方的对话:

我们的社区论坛

我的Facebook帖子 & 史上第一条Twitter线条

这个病毒的LinkedIn帖子

越南Reddit

我记得在一月的最后一周,我的美国家人和朋友都在晚餐桌上讨论什么是当时的外国“中国包含”的新疾病称为冠状病毒。感染了全球约1000人,仅中国武汉有500人,美国有1至2例。我告诉团体,就在几天前,越南人政府下令在可预见的未来关闭所有学校,就像许多“非必不可少”的公共集会和企业一样,人们处于高度警惕状态,面具和洗手剂严重缺少。

“目前有多少案例?”有人问。

“八”我说。

很偏执?8个案子,整个国家已经处于半锁定状态?

坦率地说,我同样感到惊讶,到那时,我在越南的妈妈已经向我发送了几周的每日消息,警告我“避免大型聚会”,“储备你的必需品”,“如果可以的话重新考虑诺拉的日照”,所有这些都是我从我通常担心的亚洲妈妈的过度反应。

越南,邻国越南,新疾病的流行中心,武汉(胡比,中国)遭到全市封锁,以及其他10个中国城市不久之后。是的

“好事,我们这里没有很多中国游客!”有人在晚餐结束时总结道。

在接下来的几周里,我们不会从美国政府(或一般美国公众)那里听到很多关于这种病毒的消息,除了详细的几个故事。对中国人/亚洲人的种族歧视是的

底层假设:病毒是外国的中国东西是的它就像普通的流感。是的恐慌比事物本身更糟糕.

大约一个月后,我们认为这是一个“中国疾病”。被世界卫生组织宣布为“全球性大流行病”, 在意大利陷入全国封锁后不久,和美国宣布国家紧急状态,世界各地的病例数量在不到一周的时间内从200万增加到100万,死亡人数超过9000人。压倒了许多国家的医疗基础设施如全球经济衰退越来越不可避免没有哪个国家,包括美国,可以再假装它只是一个独家的“亚洲进口”了。

Source: datagraver.com

现在许多目光都转向亚洲,非洲大陆不再被认为是疫情的中心(it is now Europe, with over 60% of total active cases) ,我想强调,越南是这一全球斗争的最前沿国家,是对抗一个看不见的敌人。 不是台湾、香港、新加坡或韩国。(或者我喜欢说,西方媒体最喜欢的“好”亚洲国家的例子)。

是的,越南,与中国接壤的国家。人口最多的第15个国家,人口9700万人是的,越南在大多数西方叙述中是共产主义的、极权主义的国家,是这个国家成功地保持病例数量在76(截至2020年3月19日)和死亡率在零,在第一起病例报告后的两个月内。

One: fast, efficient, affordable test kits



你知道吗?Vietnam is 第一個國家開發快速、高效和廉價的測試套件根据世界卫生组织的说法,发展需要4年时间。该测试由越南科学与技术学院生物技术研究所的一组研究人员开发,费用约为15美元。能够在80分钟内返回结果,每反应的特性为100%,灵敏度为5副本。

以下是我的一位朋友在越南接受测试的账号:

“我去了越南可用的30个测试中心之一,他们擦了我的鼻子和嘴巴,大约2到3小时后,他们告诉我初步结果,在我的情况下,它是负面的,然后我等了几天,在河内流行病学研究所确认最终的结果,这也是负面的。

测试套件如此高效和易于使用,以至于上周,全球20个国家和地区正在寻求从越南购买数万台测试套件越南目前的生产能力为每日3600台,但该国每天可以生产1万台,必要时将产能增加一倍,一位代表说。

我在新闻中看到的是,如何美国面临测试短缺(如何?)和CDC开发的第一批测试套件是错误的y(真的?)没有关于越南测试套件,当然。

Two: 14 day mandatory quarantine

随着美国关闭与中国和欧洲的边界,该国一直面临着批评。“太少太晚”原因:疾病已经存在于美国境内,病毒没有界限,社区传播只会变得更糟,即使这些关闭边境行动。

另一方面,越南已对所有外国人实施14天的隔离,以及从科维德19疫区返回越南人,并限制从这些地区出发的旅行。起初,这些应用于来自中国和韩国后来,这项任务被延长到那些从整个欧洲,英国和美国是的

下一篇 : 越南政府为百分之百的越南公民和外国人提供隔离住房、食物和醫療保健在這14天,他們已經在過去的2個月。

你不相信我吗? 阅读这个故事一名英国公民自3月14日以来一直被维也纳政府在索尼泰的隔离所拘留,他从英国伦敦出发的直飞航班上降落在河内。:

“突然间,一切都变得非常人性化,我们是这个国家的客人,竭尽全力保护自己,并且正在向我们伸展这种礼貌。

外面,一切都很平静,位置很安静,士兵们每天不懈地工作,把房间绝育,记录我们的温度,清理我们的水槽。他们住在这里帮助他们的国家,尽管他们可能听说过什么,他们友好和关心。

我亲自认识很多朋友从韩国、英国和美国回来,他们中的大多数春季学期中断的外国学生这些朋友之间的一个共同的主题是他们在这14天里感到多么感激和受保护。

上周,这个来自米兰的越南旅客的12小时视频,titled "How "scary" is the local quarantine area?"该视频描述了该地区是多么脏和“根本不吓人”,为数千名即将返回越南的越南学生带来了心灵平静。因为美国的学校和大学正在一个接一个取消课程是的

These 14 day measures are not only available for those returning to Vietnam from abroad, but also people who are already in the country. Vietnam's case number 17th, 一位从米兰返回河内的越南继承人她被怀疑在机场逃避了隔离,然后她的整个街道被消毒,其居民被隔离了14天。与政府提供的食物和避难所以及医疗人员是的



Three: transparency via technology and social media

美国在关于关于冠状病毒传播信息的透明度方面要跟上越南还有很长的路要走,这是我写给当地报纸《瓦尔日报》的一篇意见文章的屏幕截图,上周未被接受出版:

已经有14天了自科威特19病例首次在科罗拉多州公布以来,我们比以往任何时候都更少地了解:

how many actual cases there are the whereabouts of these cases (which cities, which neighborhoods) 有关案件的一般人口统计信息。

这个政府网站 used to carry case-by-county information just under a week ago. According to the Colorado government, testing will be more available by private companies, and demographic data will be presented 这里然而,当你点击它时,该网站会冻结大约4到5次。

What you see when clicking on CO政府网站关于Covid-19数据是的

让我们看看越南政府和媒体如何处理有关Covid-19的信息。

Whenever there's a new case, the Ministry of Health (MoH) online portal immediately publicizes the case to all major news outlets and the general publics with details including: where the cases are, how they get infected, what actions are to be taken. Information is to be wide-spread across social media and television channels, even texted to your phone via a hotline.

由MoH和信息和媒体部赞助的移动应用程序,称为NCOVI非常友好和易于使用. 该应用程序允许您: 1.提交健康和旅行信息,以便您可以测试自己 2.了解新病例在越南和世界各地的“热点”。

最後,也許大家都看過這首(坦率地說,這是西方媒體從越南報導的唯一一首),越南的病毒洗手歌曲,被約翰·奧利弗(John Oliver's Last Week Tonight)和TikTok(TikTok)普及,但是你知道,這首歌的製作公司是越南衛生部嗎?他們與歌曲的原始作曲家和表演者合作,鼓勵年輕人更加關注衛生。

想象一下一个实际上擅长社交媒体的政府,并激励Tiktok运动。在Twitter上尖叫所有的帽子不算数是的

关闭笔记

作为一个生活在两个国家之间的人(出生和长大在越南,但在美国长大,工作和生活),我理解文化在“东方”和“西方”对冠状病毒的反应之间的差异中发挥了重要作用。就像在越南的第17位病人那样。此外(这显然是一个粗糙的普遍化),东方一般重视社区(或在这种情况下,公共卫生),而西方一般重视个人(或在这种情况下,隐私和个人自由)。

我不明白,也不同意,西方描绘一些国家对冠状病毒的反应纯粹是对国家/文化的漫画。中国的冠状病毒封锁,由权威主义带给你当意大利陷入封锁时,人们如何仍然热爱生活和从阳台唱歌的录像被广泛传播双重标准很多,当然,没有关于越南政府所做的工作的报告。

我不是说我百分之百赞成政府能够在各种情况下干预人们的日常生活,但我真的相信,在这种情况下,西方政府有办法跟东方政府,特别是越南政府打交道。越南副总理Vu Duc Dam with regard to his stellar campaign to fight Covid-19 in Vietnam thus far, from all Vietnamese young and old, liberal and conservative alike. Could you say the same thing about the testing and treatment provided by the US administration?