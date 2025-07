O que o Ocidente pode aprender com a resposta do Vietnã ao Covid-19

Muito obrigado pelo suporte exuberante para a minha história. Foi visto ~50k vezes e compartilhado por centenas. Você pode comentar abaixo com o novo sistema de comentários do Hacker Noon, ou juntar-se à conversa em vários lugares na internet:

Lembro-me que foi durante a última semana de janeiro quando minha família e amigos americanos estavam todos à mesa de jantar discutindo o que era então uma nova doença estrangeira, "contida na China", chamada coronavírus.Tinha infectado cerca de 1000 pessoas em todo o mundo, 500 só em Wuhan, na China, e 1-2 casos nos EUA.Eu disse ao grupo que há apenas alguns dias, os vietnamitasGoverno anuncia fechamento de todas as escolas para o futuroAs pessoas estavam em alta alerta.Máscaras e saneadores de mãos estavam severamente fora de estoque.

“Quantos casos existem atualmente?” – alguém perguntou.

“8” eu disse.

Paranoico muito? 8 casos e todo o país já estava sob um semi-bloqueio?

Até então, minha mãe no Vietnã tinha me enviado mensagens diárias por semanas, avisando-me de coisas como "evitar grandes reuniões", "estocá-lo em suas coisas essenciais", "reconsiderar os cuidados diários para Norah se você puder", tudo o que eu escovei como uma reação exagerada de minha típica mãe asiática preocupada com tudo.

No norte, vizinho do Vietnã,O epicentro da nova doença, Wuhan (Hubei, China) passou sob um bloqueio em toda a cidade, juntamente com 10 outras cidades chinesas logo depois.. o

"Bem que não temos muitos turistas chineses aqui!" - concluiu alguém, no final da mesa de jantar.

Nas próximas semanas, não ouviremos muito sobre o vírus do governo dos EUA (ou do público em geral dos EUA), além de algumas histórias detalhando a história.racismo contra pessoas de ascendência chinesa/asiática. o

A suposição subjacente:O vírus é uma coisa chinesa. oÉ como uma gripe comum. oO pânico é pior do que a própria coisa.

Pouco mais de um mês depois, o que pensávamos era uma “doença chinesa”.A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma “pandemia global”., emLogo depois, a Itália entrou sob um bloqueio nacional.eEUA declaram estado de emergência nacional, com o número de casos em todo o mundo passando de 200k para 100k em pouco menos de uma semana, com mais de 9k mortes,Infraestruturas de saúde de muitos paísesComoUma recessão econômica global parece cada vez mais inevitávelNenhum país, incluindo os EUA, pode se dar ao luxo de fingir que é apenas uma "importação asiática" exclusiva.

Fonte: Datagraver.com

Agora que muitos olhos estão voltados para a Ásia, o continente que não é mais considerado o epicentro do surto (É agora a Europa, com mais de 60% do total de casos ativos.por exemplo,Gostaria de destacar o Vietnã como um país na vanguarda desta luta global contra um inimigo invisível. Não Taiwan, Hong Kong, Singapura ou Coreia do Sul(ou como eu gosto de dizer, os exemplos favoritos dos meios de comunicação ocidentais de países asiáticos "boos").Sim, esses países têm feito um trabalho espetacular contendo o vírus.

Sim, o Vietnã, o país que faz fronteira com a China.o 15o país mais populoso com 97M pessoasSim, o Vietnã é o país comunista, totalitário na maioria das narrativas ocidentais. É este país que manteve com sucesso o número de casos em 76 (a partir de 19 de março de 2020) e a mortalidade em zero, mais de dois meses depois que os primeiros casos foram relatados.E não é por causa de sub-relatórios.O Ocidente tem muito a aprender com este pequeno país ao sul da China, ou seja: 1. kits de teste rápidos, eficientes e acessíveis 2. quarentena obrigatória de 14 dias e 3. transparência através da tecnologia e mídias sociais.

One: fast, efficient, affordable test kits



Você sabia?Vietnã éo primeiro país a desenvolver um kit de teste rápido, eficiente e acessívelEm um mês que a OMS diz que deveria ter levado 4 anos para desenvolver.O teste, desenvolvido por um grupo de pesquisadores vietnamitas do Instituto de Biotecnologia da Academia de Ciências e Tecnologia do Vietnã, custa cerca de US$ 15,00.e é capaz de devolver resultados dentro de 80 minutos, com uma especificidade de 100% e sensibilidade de 5 cópias por reação.

Aqui está uma conta de um dos meus amigos que é testado no Vietnã:

“Fui a um dos 30 centros de testes disponíveis no Vietnã. Eles suavizaram meu nariz e minha boca. Cerca de 2-3 horas depois, eles me deixaram saber os resultados preliminares. No meu caso, foi negativo. Depois, esperei mais alguns dias para o Instituto de Epidemiologia em Hanoi confirmar o resultado final, que também foi negativo. Foi rápido, eficiente e indolor.”

Os kits de teste eram tão eficientes e fáceis de usar, que, desde a semana passada,20 países e territórios do mundo estão procurando comprar dezenas de milhares de kits de teste do VietnãA capacidade de produção atual do Vietnã é de 3.600 kits por dia, mas o país poderia fazer 10.000 kits por dia, e triplicar a capacidade, se necessário, disse um representante.

Tudo o que eu vejo em nossas notícias é comoEUA enfrentam escassez de testes(Como é isso?) eOs primeiros kits de teste desenvolvidos pelo CDC foram defeituosos.e (realmente?) Nada sobre kits de teste do Vietnã, é claro.

Two: 14 day mandatory quarantine

Enquanto os EUA fecham suas fronteiras com a China e a Europa, o país enfrenta críticas a respeito desses ataques.“Muito pouco, muito tardeA razão: a doença já esteve presente dentro das fronteiras dos EUA, e o vírus não conhece fronteiras.

O Vietnã, por outro lado, tem mandado quarentena de 14 dias para todos os estrangeiros, bem como o retorno de vietnamitas dos epicentros Covid-19, além de restringir viagens dessas regiões.Inicialmente, eles eram usados por pessoas que vêm deA ChinaeCoreia do SulDesde então, o mandato foi estendido para pessoas que regressam detoda a Europa, Reino Unido e Estados Unidos. o

Aqui está o truque: o governo vietnamita forneceu 100% dos cidadãos vietnamitas e estrangeiros em quarentena com abrigo, comidaeatendimento médico durante estes 14 dias. Eles têm sido durante os últimos 2 meses.

Não acredita em mim?Leia esta história dede um cidadão britânico que foi mantido em quarentena por um governo vietnamita em Son Tay desde 14 de março depois de pousar em Hanói em um voo direto de Londres, Inglaterra:

“De repente, tudo se torna muito humano, somos hóspedes em um país que está fazendo o seu melhor para se proteger e está nos estendendo essa cortesia.

Fora, tudo é pacífico.A localização é tranquila, os soldados trabalham incansavelmente para esterilizar os quartos diariamente, registrar a nossa temperatura e limpar os nossos banheiros.Eles vivem aqui para ajudar seu país e, apesar do que podem ter ouvido, eles são amigáveis e carinhosos.Até agora, isso se sente mais como um acampamento de férias do que uma quarentena.Em nosso quarto, compartilhamos lanches, frutas e começamos a receber entregas de entes queridos."

Eu pessoalmente conheço muitos amigos que regressam da Coreia do Sul, do Reino Unido e dos EUA, a maioria dos quaisEstudantes estrangeiros cujo semestre de primavera é interrompidoUm tema comum compartilhado entre esses amigos é como eles se sentem gratos e protegidos por esses 14 dias.

Na semana passada, este vlog de 12 horas de um viajante vietnamita que retornou de Milão,Título: “Quão assustadora é a área de quarentena local?”O vídeo descreveu o quão assustador e "não assustador" é a área, trazendo paz de espírito para os milhares de estudantes vietnamitas que em breve estarão retornando ao Vietnã.Como escolas e universidades nos EUA estão cancelando aulas um por um. o

Estas medidas de 14 dias estão disponíveis não apenas para aqueles que retornam ao Vietnã do exterior, mas também para pessoas que já estão no país.um herdeiro vietnamita que retornou a Hanói de MilãoEla foi suspeita de ter evitado a quarentena no aeroporto e toda a sua rua foi então desinfetada, seus habitantes foram submetidos a quarentena de 14 dias.com alimentação e abrigo, bem como pessoal médico fornecido pelo governo. o



Three: transparency via technology and social media

Os EUA têm um longo caminho a percorrer com o Vietnã quando se trata de transparência de informações sobre a propagação do coronavírus.Aqui está uma captura de tela de um artigo de opinião que escrevi para o meu jornal local, o Vail Daily, que não foi aceito para publicação na semana passada:

Foram 14 diasDesde que o primeiro caso de Covid-19 foi anunciado no Colorado, e tivemos menos informações do que nunca sobre:

Quantos casos reais existem a localização desses casos (que cidades, que bairros) informações demográficas sobre os casos.

Este site do governoDe acordo com o governo do Colorado, os testes estarão mais disponíveis por empresas privadas e os dados demográficos serão apresentadosaquiNo entanto, quando você clica nele, o site congela cerca de 4 de 5 vezes.

O que você vê ao clicarO site do governo do CO sobre dados de Covid-19. o

Vamos dar uma olhada em como o governo vietnamita e a mídia têm tratado informações sobre o Covid-19.

Sempre que há um novo caso, o portal on-line do Ministério da Saúde (MoH) imediatamente divulga o caso a todos os principais meios de comunicação e ao público em geral com detalhes incluindo: onde os casos estão, como eles ficam infectados, quais ações devem ser tomadas.

O aplicativo móvel patrocinado pelo MoH e pelo Ministério da Informação e Mídia, chamado NCOVI, é extremamente amigável e fácil de usar. O aplicativo permite que você: 1. envie informações de saúde e viagem para que você possa se testar 2. aprenda sobre os "hotspots" dentro das cidades / todo o país onde novos casos são removidos 3. obtenha informações atualizadas sobre as melhores práticas de re/ Covid-19 no Vietnã e no mundo.

E, finalmente, é provável que todos tenham visto isso (francamente esta é a única coisa relatada do Vietnã pela mídia ocidental), a canção de lavagem de mãos viral vietnamita. Foi popularizada pelo Last Week Tonight e TikTok de John Oliver.Mas você sabia que a empresa de produção por trás da canção era o Ministério da Saúde vietnamita?

Imagine um governo que é realmente bom nas mídias sociais e inspira um movimento Tiktok.Gritar todas as cabeças no Twitter não conta. o

Nota de encerramento

Como alguém que vive entre dois países (nascido e criado no Vietnã, mas crescido e trabalhando e vivendo nos EUA), eu entendo que a cultura desempenha um grande fator na diferença entre "o Oriente" e "o Ocidente" reação ao coronavírus. por uma coisa, a privacidade é de muito maior preocupação para os americanos (e eu imaginaria europeus também).Como aconteceu com o paciente 17o no VietnãAlém disso (e esta é, obviamente, uma generalização grosseira), o Oriente geralmente valoriza a comunidade (ou, neste caso, a saúde pública) enquanto o Ocidente geralmente valoriza os indivíduos (ou, neste caso, a privacidade e a liberdade pessoal).

O que eu não entendo, nem concordo com, é a representação ocidental da resposta de alguns países ao coronavírus puramente em sua caricatura do país/cultura.Quando Wuhan, Hubei, foi sob bloqueio, a manchete do Washington Post foi "O bloqueio do coronavírus da China, trazido a você pelo autoritarismo"Quando a Itália foi bloqueada, gravações de como as pessoas ainda estão amando a vida e cantando a partir da varanda amplamente circuladoDuplo padrão muito.E, claro, nenhum relatório sobre o trabalho incrível que o governo vietnamita está fazendo.

Eu não estou dizendo que sou 100% a favor do governo ser capaz de interferir na vida diária das pessoas em todos os tipos de circunstâncias.Mas eu realmente acredito que, neste caso, os governos ocidentais têm maneiras de ir para a frente com os governos orientais, especialmente o governo vietnamita.Vice-primeiro-ministro vietnamita Vu Duc Damem relação à sua campanha estelar para combater o Covid-19 no Vietnã até agora, de todos os vietnamitas jovens e velhos, liberais e conservadores, ao mesmo tempo.