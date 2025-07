Čo sa Západ môže naučiť z reakcie Vietnamu na Covid-19

Ďakujem veľmi pekne za podporu môjho príbehu. Bolo zobrazených ~50k krát a zdieľané stovkami. Môžete komentovať nižšie s úplne novým komentárnym systémom Hacker Noon, alebo sa pripojiť k rozhovoru na rôznych miestach po celom internete:

Spomínam si, že to bolo počas posledného týždňa v januári, keď moja americká rodina a priatelia boli všetci pri jedálenskom stole diskutovať o tom, čo bolo potom cudzie, "čínsky obsiahnuté" novú chorobu nazývanú koronavírus.Infekcia postihla približne 1000 ľudí na celom svete, 500 iba v Číne a 1 až 2 prípady v USA.Povedal som skupine, že len pred niekoľkými dňami, VietnamciVláda nariadila zatvorenie všetkých škôl v dohľadnej budúcnosti, ako by bolo mnoho "neesenciálnych" verejných zhromaždení a podnikov. Ľudia boli na vysokej pohotovosti. Masky a čističe rúk boli vážne mimo zásoby.

„Koľko prípadov je aktuálnych?“ spýtal sa niekto.

8 „Povedal som.

Paranoidné veľa? 8 prípadov a celá krajina bola už pod polovičným uzamknutím?

Aby som bol úprimný, bol som rovnako prekvapený. do tej doby mi moja mama vo Vietname posielala denné správy po celé týždne, varujúc ma pred vecami, ako je "vyhnúť sa veľkým zhromaždením", "zaobstarať si svoje základné veci", "prehodnotiť dennú starostlivosť pre Norah, ak môžete", všetko, čo som vyčistil ako nadmernú reakciu od mojej typicky znepokojenej ázijskej matky.

Nahor na severe, susedné Vietnam,epicentrum novej choroby, Wuhan (Hubei, Čína) sa dostal pod mestskú blokádu, spolu s 10 ďalšími čínskymi mestami čoskoro po→

"Dobrá vec, že tu nie je veľa čínskych turistov!" - skončil niekto na konci uvedeného jedálenského stola.

V nasledujúcich niekoľkých týždňoch by sme o víruse od americkej vlády (alebo všeobecnej americkej verejnosti) nepočuli veľa, okrem niekoľkých príbehov, ktoré podrobne popisujú jeho vývoj.rasizmus voči ľuďom čínskeho/ázijského pôvodu→

Základné predpoklady :Vírus je cudzia čínska vec→Je to ako bežná chrípka→Panika je horšia ako samotná vec→

Rýchlo dopredu len o mesiac neskôr, čo sme si mysleli, že je "čínska choroba"Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila „globálnu pandémiu“, ,Po tom, ako sa Taliansko dostalo pod celoštátnu blokádu, aUSA vyhlásili národnú núdzovú situáciu, s počtom prípadov na celom svete presahujúcim 200k zo 100k za necelý týždeň, s viac ako 9k úmrtí,Preháňanie zdravotníckej infraštruktúry mnohých krajínakoGlobálna hospodárska kríza je čoraz nevyhnutnejšiaŽiadna krajina, vrátane USA, si nemôže dovoliť predstierať, že je to už len exkluzívny „ázijský dovoz“.

Zdroj údajov: datagraver.com

Teraz, keď sa mnohé oči obracajú na Áziu, kontinent, ktorý už nie je považovaný za epicentrum epidémie (je teraz v Európe, s viac ako 60% všetkých aktívnych prípadov, žeChcel by som zdôrazniť Vietnam ako krajinu v popredí tohto globálneho boja proti neviditeľnému nepriateľovi. Nie Taiwan, Hongkong, Singapur alebo Južná Kórea(alebo ako to chcem povedať, obľúbené príklady západných médií o „dobrých“ ázijských krajinách). Áno, tieto krajiny robili veľkolepú prácu obsahujúcu vírus.

Áno, Vietnam, krajina, ktorá hraničí s Čínou.15. najľudnatejšia krajina s 97M obyvateľovÁno, Vietnam je komunistická, totalitná krajina vo väčšine západných príbehov. Je to táto krajina, ktorá úspešne udržala počet prípadov na 76 (od 19. marca 2020) a úmrtnosť na nule, viac ako dva mesiace po prvých prípadoch boli hlásené. A to nie je kvôli podozreniu. Západ sa má veľa učiť z tejto malej krajiny južne od Číny, a to: 1. rýchle, efektívne, cenovo dostupné testovacie súpravy 2. 14-dňová povinná karanténa a 3. transparentnosť prostredníctvom technológií a sociálnych médií.

One: fast, efficient, affordable test kits



Vedeli ste to?Vietnam jeprvá krajina, ktorá vyvinula rýchly, efektívny a cenovo dostupný testovací kitPodľa Svetovej zdravotníckej organizácie to trvalo štyri roky.Test, ktorý vyvinula skupina vietnamských výskumníkov z Inštitútu biotechnológie Vietnamskej akadémie vied a technológií, stojí približne 15 dolárov.a je schopný vrátiť výsledky do 80 minút, so špecifikáciou 100% a citlivosťou 5 kópií na reakciu.

Tu je príbeh jedného z mojich priateľov, ktorý je testovaný vo Vietname:

„Išiel som do jedného z 30 testovacích centier, ktoré sú k dispozícii vo Vietname, a po 2-3 hodinách mi nechali oznámiť predbežné výsledky. V mojom prípade to bolo negatívne. Potom som niekoľko dní čakal na Ústav epidemiológie v Hanoji, aby potvrdil konečný výsledok, ktorý bol tiež negatívny. Bolo to rýchle, efektívne a bezbolestné.“

Testovacie súpravy boli tak efektívne a ľahko použiteľné, že od minulého týždňa,20 krajín a území sveta hľadá nákup desiatok tisíc testovacích súprav z VietnamuSúčasná výrobná kapacita Vietnamu je 3 600 kusov za deň, ale krajina by mohla vyrobiť 10 000 kusov za deň a v prípade potreby zdvojnásobiť kapacitu, povedal zástupca.

Všetko, čo vidím v našich správach, je to, akoSpojené štáty čelia nedostatku testov(Ako na to?) aPrvé testovacie súpravy vyvinuté CDC boli chybnéy (skutočne?) Nič o vietnamských testovacích súpravách, samozrejme.

Two: 14 day mandatory quarantine

Keďže USA zatvárajú svoje hranice s Čínou a Európou, krajina čelí kritike v súvislosti s týmito problémami.príliš málo príliš neskoroDôvod: choroba už bola prítomná v rámci hraníc USA a vírus nepozná hranice.

Vietnam, na druhej strane, zaviedol 14-dňovú karanténu pre všetkých cudzincov, ako aj návrat Vietnamcov z epicentrov Covid-19, okrem obmedzenia cestovania z týchto regiónov.Spočiatku sa používali pre ľudí pochádzajúcich zČína& aJužná KóreaNeskôr sa mandát rozšíril aj na ľudí, ktorí sa vracajú zCelá Európa, Spojené kráľovstvo a USA→

Tu je kicker: vietnamská vláda poskytla 100% vietnamských občanov a cudzincov v karanténe s útočiskom, potravinamialekárskej starostlivosti počas týchto 14 dní. boli posledné 2 mesiace.

Neveríte mi? prečítajte si tento článokbritského občana, ktorý bol držaný vo karanténe vedenom vietnamskou vládou v Son Tay od 14. marca po pristátí v Hanoji na priamom lete z Londýna, Anglicko:

"Zrazu sa všetko stáva veľmi ľudským, sme hosťami v krajine, ktorá robí všetko pre to, aby sa chránila a rozširuje nám túto zdvorilosť.

Vonku je všetko pokojné. Miesto je tiché, vojaci pracujú neúnavne, aby sterilizovali izby denne, zaznamenali našu teplotu a vyčistili naše misy.Žijú tu, aby pomohli svojej krajine a napriek tomu, čo možno počuli, sú priateľskí a starostliví.Doteraz sa to cíti skôr ako dovolenkový tábor ako karanténa.V našej izbe zdieľame občerstvenie, ovocie a začneme dostávať dodávky od blízkych.

Osobne poznám veľa priateľov, ktorí sa vracajú z Južnej Kórey, Veľkej Británie a USA, z ktorých väčšinaŠtudenti, ktorých jarný termín je prerušenýJednou spoločnou témou, ktorú títo priatelia zdieľajú, je, ako sa cítia vďační a chránení za týchto 14 dní.

Minulý týždeň, tento 12-hodinový vlog vietnamského cestovateľa, ktorý sa vrátil z Milána,Príspevok v téme "Ako strašidelná je miestna karanténna oblasť?"Video opísalo, ako je táto oblasť „škaredá a vôbec nie desivá“, čo prináša pokoj tisícom vietnamských študentov, ktorí sa čoskoro vrátia do Vietnamu.Ako školy a univerzity v USA zrušujú triedy jeden po druhom→

Tieto 14-dňové opatrenia sú k dispozícii nielen pre tých, ktorí sa vracajú do Vietnamu zo zahraničia, ale aj pre ľudí, ktorí sú už v krajine.Vietnamský dedič, ktorý sa vrátil z Milána do Hanoja, bola podozrivá z obchádzania karantény na letisku. jej celá ulica bola potom dezinfikovaná, jej ľudia boli pod 14-dňovou karanténou,s potravinami a prístreškom, ako aj s lekárskym personálom poskytovaným vládou→



Three: transparency via technology and social media

Spojené štáty majú dlhú cestu, aby sa vyrovnali s Vietnamom, pokiaľ ide o transparentnosť informácií týkajúcich sa šírenia koronavírusu.Tu je screenshot článku o názoroch, ktorý som napísal svojmu miestnemu denníku, Vail Daily, ktorý nebol prijatý na publikovanie minulý týždeň:

Bolo to 14 dníod prvého prípadu COVID-19 bol oznámený v Coloradea mali sme menej informácií ako kedykoľvek predtým týkajúcich sa:

Koľko je skutočných prípadov miesta, kde sa tieto prípady vyskytujú (ktoré mestá, ktoré štvrte) všeobecné demografické informácie o prípadoch.

Táto vládna stránkaPodľa vlády Coloradu budú testy súkromnými spoločnosťami dostupnejšie a demografické údaje budú prezentovanétuNapriek tomu, keď naň kliknete, stránka zmrazí asi 4 z 5 krát.

Čo vidíte po kliknutí naInformácie o COVID-19→

Pozrime sa, ako vietnamská vláda a médiá zaobchádzali s informáciami týkajúcimi sa Covid-19.

Kedykoľvek je nový prípad, Ministerstvo zdravotníctva (MoH) on-line portál okamžite zverejní prípad pre všetky hlavné spravodajské prostriedky a širokú verejnosť s podrobnosťami vrátane: kde sú prípady, ako sa infikujú, aké opatrenia sa majú prijať.

Sponzorovaná mobilná aplikácia MoH a Ministerstva informácií a médií s názvom NCOVI je mimoriadne priateľská a ľahko použiteľná.Aplikácia vám umožňuje: 1. predložiť informácie o zdraví a cestovaní, aby ste sa mohli otestovať 2. dozvedieť sa o "hotspotoch" v mestách / celej krajine, kde sa objavujú nové prípady 3. získať aktuálne informácie o najlepších postupoch re / Covid-19 vo Vietname a vo svete.

A nakoniec, je pravdepodobné, že to všetci videli (úprimne povedané, je to jediná vec, o ktorej informovali západné médiá z Vietnamu), vietnamská vírusová pieseň na umývanie rúk. Popularizovala ju John Oliver's Last Week Tonight a TikTok. Ale vedeli ste, že produkčnou spoločnosťou za pieseň bola vietnamské ministerstvo zdravotníctva?

Predstavte si vládu, ktorá je v skutočnosti dobrá v sociálnych médiách a inšpiruje hnutie Tiktok.kričať všetky čiapky na Twitteri sa nepočíta→

Uzávierka poznámky

Ako niekto, kto žije medzi dvoma krajinami (narodený a vychovaný vo Vietname, ale vyrastal a pracoval a žil v USA), chápem, že kultúra hrá veľký faktor v rozdiele medzi "Východom" a "Západom" reakcie na koronavírus.Ako to bolo s pacientom 17 vo VietnameĎalej (a to je zjavne hrubá generalizácia), Východ vo všeobecnosti oceňuje komunitu (alebo v tomto prípade verejné zdravie), zatiaľ čo Západ vo všeobecnosti oceňuje jednotlivcov (alebo v tomto prípade súkromie a osobnú slobodu).

Čo nechápem, ani s tým nesúhlasím, je západné zobrazenie reakcie niektorých krajín na koronavírus čisto na ich karikatúre krajiny / kultúry.Koronavírusová blokáda v Číne, ktorú vám priniesol autoritarizmusKeď sa Taliansko dostalo pod zámok, zábery o tom, ako ľudia stále milujú život a spievajú z balkóna široko cirkulovanéA samozrejme, žiadna správa o úžasnej práci, ktorú vietnamská vláda robí.

Nehovorím, že som 100% v prospech vlády, ktorá môže zasahovať do každodenného života ľudí za všetkých okolností. ale naozaj verím, že v tomto prípade majú západné vlády spôsoby, ako sa dostať do hry s východnými vládami, najmä vietnamskou vládou.vietnamský vicepremiér Vu Duc Dampokiaľ ide o jeho hviezdnu kampaň na boj proti Covid-19 vo Vietname doteraz, od všetkých Vietnamcov mladých i starých, liberálnych i konzervatívnych rovnako.