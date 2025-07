Yintoni i-Occident Inokufunda Ukusabela kweVietnam kwi-Covid-19

Nceda ukunxibelelana ngeenkqubo entsha ye-Hacker Noon, okanye uqhagamshelane neengxoxo ezininzi kwiindawo ezahlukeneyo kwi-internet:

Ndicinga ukuba ngexesha lokugqibela kaJanuwari, xa umntu we-American kunye nabasetyhini wam ndingathanda ngexesha lokufundisa yintoni yintoni, "i-China-contained" isifo esitsha ebizwa ngokuba yi-Coronavirus.Iingxaki ze-1000 kwihlabathi emhlabeni wonke, i-500 kuphela eWuhan, eChina, kunye ne-1-1 amaxesha e-USANdicinga i-Group ukuba iintsuku ezidlulileyo, i-VietnameseI-Government ordered zonke izikolo ezivulwe ngexesha elandelayoUkusuka kwimeko ezininzi kunye nemisebenzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi.

"Ninzi iimeko ezidlulileyo apho?" - umntu wafumana.

“8” – Ndicinga.

I-paranoid kakhulu? iiyure ze-8 kwaye yonke lizwe iye phantsi kwe-semi-lockdown?

Ukuphendula, ndingathanda nje. Kwixesha elide, umama yami e-Vietnam wabhala kwiiveki ezininzi, ndingathanda malunga neengxaki ezininzi "ukukhusela iintlobo ezininzi", "ukukhusela iingxaki zayo ezininzi", "ukukhusela i-daycare ye-Norah ukuba unokufumana", zonke iingxaki ziye zithunyelwe njengokuphendula kwe-mama yami ebonakalayo-kuxhomekeke-kunye zonke iingxaki ze-Asia.

Up North, i-Vietnam elandelayo,I-epicenter ye-New Disease, i-Wuhan (i-Hubei, e-China) yaba phantsi kwe-city-wide lockdown, kunye namanye amadolobha ezininzi ezininzi ze-Chinese ngexesha elide.Ngathi

"I-good thing we don't have a lot of Chinese tourists here!" - umntu waqala, ekupheleni le nqaku.

Kwiintsuku ezininzi ezidlulileyo, siyazi kakhulu malunga ne-virus ukusuka kwihlabathi yaseMelika (okanye ubumfihlo yaseMelika ngokubanzi), ngaphandle kwezifundo ezincinane ezininzi ezininzi.Ukuphazamiseka kwe-racism ukuya kwi-Chinese/Asia descentNgathi

Umzekelo esisiseko:I-virus yinto ye-ChineseNgathiKuyinto efana ne-grip eyenziweNgathiI-Panic Ingqungquthela Ngaphezulu Kwi-Thing ItselfNgathi

Fast forward nje malunga ngenyanga emva kokuba, oku ndingathanda ukuba "i-Chinese disease""I-pandemia yehlabathi" ye-WHOUkucingangexesha elandelayo emva kwe-Italy kwimeko ye-lockdown ye-nationalYayeI-United States yasungula i-emergency yesizwe, kunye nenani iimeko ehlabathini zithunyelwe kwi-200k ukusuka kwi-100k ngexesha engaphansi kwiveki, kunye neeminyaka engaphezulu kwe-9k,Ukukhuthaza izakhiwo zempilo ezininzi amazweiinkcukachaI-recession ye-economic yehlabathi yehlabathi ngokubanzi kunokwenzekaKwakhona, nayiphi na ilizwe, kuquka i-USA, inokufuneka ukhangela ukuba i-exclusive "i-Asia import" ngoku. I-trajectory ibonakala embalwa kwi-USA kwaye embalwa kwi-Europe.

Umbhali: Datagraver.com

Kwimeko ezininzi ziquka kwi-Asia, i-continent eyenza ukuba ifumaneka kwi-epicenter ye-epidemic (kwimeko eYurophu, kunye ne-60% yeengxaki ezininzi ezisebenzayoNgathiNdingathanda ukucacisa i-Vietnam njengelizwe kwi-front of this global struggle against an invisible enemy. Musa Taiwan, Hong Kong, Singapore, okanye South Korea(okanye njengoko ndifuna ukubeka, iimeko ezidumileyo ze-Western media zeemazwe "ezinto ezinhle" ze-Asia). Ndiya, iimazwe ezidumileyo ziye zibonisa i-virus. Kodwa ke i-Vietnam.

Ndiya, i-Vietnam, ilizwe esithambelana ne-China. Ndiya, i-Vietnam,ilizwe le-15 elidumileyo kunye 97M abantuNdiya, iVietnam i-communist, i-totalitarian country kwi-narratives ezininzi ze-Occidental. I-Vietnam yaye yaye yaye yandipha ngempumelelo ukufikelela kwinqanaba le-76 (kwiMarch 19, 2020) kunye ne-fatality kwi-zero, kwiinyanga ezimbini emva kokufakwa iimeko ezimbini. Kwaye akukho ngenxa ye-underreporting. I-Occident has a lot to learn from this tiny little country south of China, i-namely: 1. fast, efficient, affordable test kits 2. 14-day mandatory quarantine and 3. transparency via technology and social media.

One: fast, efficient, affordable test kits



Ngaba uyazi?iVietnaminkampani yokuqala ukuvelisa i-Test Kit eshushu, efanelekileyo, YOKUthengiswaKwiintsuku eyodwa apho i-WHO ivame iinyanga ezimbini ukuvelisa.Ukusetyenziswa kwe-Test, eyenziwe ngama-Institute of Biotechnology e-Vietnam Academy of Science and Technology, iindleko malunga ne-15,000 USD.kwaye inokufumana iziphumo ngaphakathi 80 imizuzu, kunye ne-specificity ye-100% kunye ne-sensitivity ye-5 copies ngalinye.

Nazi i-akhawunti ye-one of my friends who gets tested in Vietnam:

"Ndlala kwiziko ezininzi ze-30 ezibonakalayo e-Vietnam. Zifunyenza i-nosi kunye ne-mouth. Ngezinye iiyure ezili-2-3, babonisa imiphumo yokuqala. Kwiimeko yam, i-negative. Emva koko ngexesha elinye elide ukuba i-Institute of Epidemiology eHanoi ibonise imiphumo yokugqibela, leyo kwakhona ye-negative. Yaba ngokukhawuleza, efanelekileyo, kwaye enomdla. "

I-test kits yaba efanelekileyo kwaye lula ukusetyenziswa, ukuba ngexesha elidlulileyo,20 amazwe kunye nemimandla ehlabathini zithanda ukuthenga amayunithi ezininzi ze-test kits eVietnamI-Vietnam ikhiqiza i-3600 kits ngosuku, kodwa i-Vietnam inokukwazi ukuvelisa i-10,000 kits ngosuku, kwaye ukwandisa i-capacity xa kufuneka, wathi umongameli.

Yintoni ndiya kuba kwizindaba zethuI-US isibophelela ne-testing shortage(Ukuba?) kunyeiinqwelo ezidlulileyo ze-test kits ezidlulileyo kwi-CDC ziye zithintelay (ngoku?) Akukho malunga ne-Vietnam test kits, ngoko.

Two: 14 day mandatory quarantine

Njengoko i-USA ibandakanya i-China kunye neYurophu, ilizwe lihlanganisa ukutshintshwa kwimeko ezininzi."Ukuba ubuncinane kakhulu"Ukuphendula. Umzekelo: I-sickness iyatholakala kwizixeko ze-United States, kwaye i-virus ayinayo izixeko. Ukukhula kwe-community iya kutshintshe kuphela, nangona izixeko ezivela kwizixeko.

I-Vietnam, ngexesha elide, i-quarantine yeentsuku ze-14 kumazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe kumazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe ngamazwe.Okokuqala, ziye zikhuselwa abantu abavelaikhaya& UkusukaSouth KoreaKwiintsuku ezidlulileyo, i-mandate yandiswa kubathengi abalandeliZonke eYurophu, UK kunye ne-USANgathi

Ndiyathanda i-kicker: i-government ye-Vietnam ibonelela i-100% yabasetyhini ze-Vietnam kunye ne-foreigners e-quarantine kunye ne-shelter, i-foodiimvelisoiingxaki zonyango ngexesha le 14 iintsuku ezidlulileyo. Zifumaneka kwiintsuku ezidlulileyo ze-2

iimveliso

Ngaba awufunayo? Funda le nqakuUmdlali we-British owenziwe kwi-Vietnamese government-run quarantine e-Son Tay ukususela ngo-March 14 emva kokufika eHanoi kwi-Flight Direct ukusuka eLondon, England:

"Ngokugqithisileyo, yonke into kubangeli kakhulu, thina abathengi e-Vietnam, abasebenza kakuhle ukhuseleko lwayo, kwaye sinikezela ukuba umdla. Yinto yinto elungileyo yeVietnam."

Ukutya, yonke into lula. Iindawo lula, abasebenzi abasebenzise ngempumelelo ukucacisa izindlu ngosuku, ukucacisa izinga lokushisa zethu kunye nokucacisa izihlangu zethu. Zifumaneka apha ukunceda ilizwe yabo kwaye phantse nangokufuneka, zinxibelelana kunye nokucacileyo. Kwixesha elide, oku kubonakala njengezindlu yokuzonwabisa kunokuba i-quarantine. Kwi-room yethu, sinxibelelana iingubo, iimveliso, kwaye zifumaneka ukufumana iintlawulo evela kumadoda. "

Ngaba ndiyazi abantu abaninzi abalandeli eKorea, UK kunye neMelika, abaninziabafundi abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeliEnye isiqingatha esebenzayo ezahlukileyo phakathi kwii-friends ziquka ubonakalisa kunye ne-protected ngokufanelekileyo kwiintsuku ze-14 ezidlulileyo.

Inyanga lokugqibela, le vlog ye-12 iiyure ye-Vietnamese abalandeli eMilano,intlawulo "Ukuba "ngokuqhelekanga" iindawo ye-quarantine yendawo?"Ividiyo ebonakalisa ukuba iindawo yintliziyo kwaye "akukho yintliziyo" yintliziyo, ibonelela ukhuseleko lwentliziyo ezininzi abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli.njengoko izikolo kunye neeyunivesithi e-USA zibonisa izifundo ngamnye ngamnyeNgathi

Ukusetyenziswa kwe-14 iintsuku ziyafumaneka kumazwe abavela eVietnam ukusuka eYurophu, kodwa abantu abavela eVietnam.umnqweno we-Vietnamese owavela eHanoi ukusuka eMilanUkungabonakaliswa kwihlabathi kwi-airport. I-street yayo yaye i-desinfected, abantu waya kwihlabathi ye-14 iintsuku,kunye nemveliso & ukhuseleko kunye neempawu zonyango ezinikezelwa yi-governmentNgathi



Three: transparency via technology and social media

I-United States ihamba elide ukufumana eVietnam xa kuxhomekeka kwimibelelwano yokuhambelana ne-Coronavirus. Nazi isithombe se-screenshot ye-opinion article i-imeyile yendawo yam, i-Vail Daily, leyo ayikwazanga ukusetyenziswa kwiveki edlulileyo:

iintsuku 14ukususela umzekelo wokuqala we-Covid-19 eColorado, yaye siphinde iinkcukacha ezincinane kunazo malunga:

Yintoni iimeko ezininzi ezifanelekileyo iindawo ezininzi (izixeko ezininzi, izixeko ezininzi) ulwazi demographic ngokubanzi malunga neengxaki.

Iwebhusayithi yeRhulumenteNgokutsho i-Colorado government, ukuyifaka ziyafumaneka kwiinkampani zebhizinisi, kwaye idatha ye-demographic ziya kuboniswaYibaNangona kunjalo, xa uqhagamshelane ngayo, le sayithi ivula malunga 4 kwi-5 amaxesha.

Yintoni ungazi xa uqhagamshelanei-CO Government website kwi-Covid-19 dataNgathi

Nceda siqale njani umthetho weVietnam kunye namazwe zentlanganisa ulwazi malunga neCovid-19.

Xa kukho isifo esitsha, i-Ministry of Health (MoH) i-portal ye-intanethi ibonelela ngqo kwizithuthi ezininzi kunye neengcali ezininzi kunye neengcali ezininzi kuquka: apho iziphumo ziye, njani ukufumana, iintshukumo ezidlulileyo. Iinkcukacha ziquka ngokubanzi kwi-social media kunye ne-television channels, nangona i-texted kwi-telephone yakho nge-hotline.

I-MoH kunye ne-Ministry of Information & Media ye-app ye-mobile, ebizwa ngokuba yi-NCOVI, iyathandabuzekiyo kakhulu kwaye lula ukusetyenziswa. I-app ivumela ukuba: 1. uthathe iinkcukacha ze-health & zokuhamba ukuze ufumane. 2. ufunde malunga ne"hotspots" kwizixeko / iilwimi ezininzi apho iimeko ezintsha zithunyelwe. 3. ufumane ulwazi olutsha malunga ne-best practices re / Covid-19 e-Vietnam kunye nehlabathi.

Kwaye ekugqibeleni, y'waye bonke ndingathanda oku (ngokugqiba oku yinto eyodwa oluthunyelwe kwiVietnam kwiimidi ezidlulileyo), i-Vietnamese viral hand-washing song. Yaye i-popularized nguJohn Oliver's Last Week Tonight kunye neTikTok. Kodwa uyazi, inkampani yokukhiqiza elandelayo kwiingoma yaye i-Vietnamese Ministry of Health? Ziye zihlanganisa kunye nabasebenzi abaphambili zeengoma ukuze zithembise abantwana abavela ukunyaniseka ngaphezulu.

Fumana umthetho owenziwe ngokwenene kwi-social media kunye nokukhuthaza umoya weTiktok. Kwaye akukho,Ukukhangisa zonke iingubo kwi-Twitter ayidingaNgathi

Ukulungiselela

Njengomntu owazo phakathi kumazwe amabini (ukuzalwa & ebandayo e-Vietnam, kodwa wabanjwa kunye nokuvelisa kunye nokuvelisa e-USA), ndingathanda ukuba i-culture ibonise umzekelo enkulu kwi-difference phakathi kwe-"Orient" kunye ne-"West" yokusabela kwi-Coronavirus. Ukunyaniseka, ukhuseleko kubalulekileyo kakhulu kumazwe Americans (ndiya ndingathanda namazwe eYurophu). Akukwazanga kakhulu kwi-USA okanye eYurophu ukuba iinkcukacha malunga nomntu ebandayo kwiindawo eziqhutywa okanye ukuba abalandeli zabo / abalandeli bafumane ngexesha elifanelekileyo,Njengoko i-patient ye-17 e-VietnamUkongezelela kwakhona (kwaye oku kukuba ingxalenye ngokubanzi), i-East ngokubanzi ibonelela kwi-community (okanye kwimeko ye-public health) kwaye i-West ngokubanzi ibonelela kwi-individual (okanye kwimeko ye-privacy kunye ne-freedom personal). Ngaba kunokufuneka ukuba kwamanye amazwe afana ne-China, eVietnam, okanye eSingapore, babe ixesha elula kakhulu ukutshintshiselela "intlawulo ye-draconian" efana ne-lockdown yokuqala okanye ukutshintshiselana kwe-obligatory / ye-voluntary yeengxaki ezininzi.

Yintoni ndingathanda, nangona ndingathanda, i-Western imibala yokusabela kumazwe amanye kwi-Coronavirus ngokucacileyo kwi-caricature yayo yeelizwe/iinkcubeko. Xa Wuhan, Hubei, yaye phantsi kwe-lockdown, i-Washington Post i-headline yaba "I-China's Coronavirus lockdown, ebonakalisiwe kuwe yi-authoritarianism"Ukuba e-Italy yaba phantsi kwe-lockdown, iifoto malunga neendlela abantu abalandeli ubomi kunye neengoma evela kwi-balcony ezidlulileyoUmgangatho weDouble kakhulu. Kwakhona ngoko, akukho umzekelo malunga nenkqubo emangalisayo eVietnam.

Ndicinga ukuba ndingathanda ngexesha le-100% ukuba i-government iyakwazi ukuxhaswa kwimeko yentliziyo yabasetyhini. Kodwa ndingathanda ngokwenene, kwimeko ye-Western Governments babe izindlela zokufumana kunye ne-Eastern Governments, ikakhulukazi neVietnam. Ukuba i-Vietnam kuphela yaba i-“approval rating” efana ne-Western, uya kufumana i-99% ye-approval rating ye-Vietnam.Umongameli weVietnam Vu Duc DamUkutya kwe-Covid-19 e-Vietnam ngexesha elide, ukusuka kwi-Vietnam kunye nabasetyhini kunye nabasetyhini kunye nabasetyhini. Ngaba ushiye into efanayo malunga ne-testing kunye ne-treatment ebonakalayo kwi-US Administration?