Hvad Vesten kan lære af Vietnams reaktion på Covid-19

Jeg kan huske, at det var i løbet af den sidste uge i januar, da min amerikanske familie og venner alle var ved middagsbordet og diskuterede, hvad der dengang var en udenlandsk, "Kina-indeholdt" ny sygdom kaldet coronavirus.havde smittet omkring 1000 mennesker verden over, 500 alene i Wuhan, Kina, og 1-2 tilfælde i USAJeg fortalte gruppen, at for få dage siden, de vietnamesiskeRegeringen har beordret alle skoler til at lukke for den forudsigelige fremtid, som ville være mange "ikke-væsentlige" offentlige møder og virksomheder. Folk var på høj alarm. Masker og håndrensere var alvorligt ude af lager.

"Hvor mange sager er der nu?" spurgte nogen.

”8” sagde jeg.

Der var en hørbar gasp. Wow. Paranoid meget? 8 tilfælde og hele landet var allerede under en semi lås?

Da min mor i Vietnam havde sendt mig daglige beskeder i uger, advarende mig om ting som "undgå store møder", "opbevar dine væsentlige ting", "genoverveje dagpleje for Norah, hvis du kan", som jeg afbrød som overreaktion fra min typisk bekymrede asiatiske mor om alt.

Nordpå, nabolandet Vietnamepicentret for den nye sygdom, Wuhan (Hubei, Kina) gik under en byomfattende blokade, sammen med 10 andre kinesiske byer kort efteraf .

"Det er godt, at vi ikke har mange kinesiske turister her!" - konkluderede nogen, i slutningen af den nævnte middagsbord.

I de næste par uger ville vi ikke høre meget om virussen fra den amerikanske regering (eller den generelle amerikanske offentlighed), bortset fra et par historier, der detaljerer virussen.Racisme mod folk af kinesisk/asiatisk afstamningaf .

Den underliggende antagelse:Viruset er en fremmed kinesisk tingaf .Det er ligesom en almindelig influenzaaf .Panikken er værre end selve tingetaf .

Snart fremad lige omkring en måned efter, hvad vi troede var en "kinesisk sygdom"Verdenssundhedsorganisationen WHO har erklæret det for en "global pandemi"., derKort tid efter Italien gik under en landsdækkende blokadeogUSA erklærer national nødsituation, med antallet af tilfælde over hele verden passerer 200k fra 100k på lidt under en uge, med over 9k dødsfald,Overvældende sundhedsinfrastrukturer i mange landesomEn global økonomisk recession ser mere og mere uundgåelig udIngen lande, herunder USA, har råd til at lade som om, at det kun er en eksklusiv "asiatisk import" længere.

Kilde: Datagraver.com

Nu, hvor mange øjne er vendt mod Asien, kontinentet, der ikke længere betragtes som epicentret for udbruddet (Det er nu Europa, med over 60% af de samlede aktive tilfælde, derJeg vil gerne fremhæve Vietnam som et land i spidsen for denne globale kamp mod en usynlig fjende. Ikke Taiwan, Hong Kong, Singapore eller Sydkorea(eller som jeg gerne vil sige det, de vestlige medier favoritter eksempler på "gode" asiatiske lande).Ja, disse lande har gjort spektakulære arbejde indeholdende virus.

Ja, Vietnam, det land, der grænser op til Kina.det 15. mest befolkede land med 97M indbyggereJa, Vietnam det kommunistiske, totalitære land i de fleste vestlige fortællinger. Det er dette land, der med succes har holdt antallet af tilfælde på 76 (på 19 marts 2020) og dødeligheden på nul, over to måneder efter de første tilfælde blev rapporteret. Og det er ikke på grund af underrapportering. Vesten har meget at lære af dette lille land syd for Kina, nemlig: 1. hurtige, effektive, overkommelige testkits 2. 14-dages obligatorisk karantæne og 3. gennemsigtighed via teknologi og sociale medier.

One: fast, efficient, affordable test kits



Vidste du det?Vietnam erdet første land til at udvikle et hurtigt, effektivt og overkommeligt testkitWHO siger, at det skulle have taget fire år at udvikle sig.Testen, der er udviklet af en gruppe vietnamesiske forskere fra Institut for Bioteknologi under Vietnam Academy of Science and Technology, koster omkring $ 15.og er i stand til at returnere resultater inden for 80 minutter, med en specificitet på 100% og følsomhed på 5 kopier pr. Reaktion.

Her er en besked fra en af mine venner, der bliver testet i Vietnam:

"Jeg gik til et af de 30 testcentre, der var tilgængelige i Vietnam. De rystede min næse og mund. Omkring 2-3 timer senere fortalte de mig de foreløbige resultater. I mit tilfælde var det negativt. Jeg ventede derefter et par dage til Institut for Epidemiologi i Hanoi for at bekræfte det endelige resultat, som også var negativt. Det var hurtigt, effektivt og smertefrit."

Testkits var så effektive og nemme at bruge, at i sidste uge,20 lande og territorier i verden søger at købe titusindvis af testkits fra VietnamVietnams nuværende produktionskapacitet er 3.600 kits om dagen, men landet kunne lave 10.000 kits om dagen og tredoble kapaciteten, hvis det var nødvendigt, sagde en repræsentant.

Det eneste, jeg ser i vores nyheder, er, hvordanUSA står over for testmangelHvordan? ogDe første testkits udviklet af CDC var fejlbehæftede.Y (virkelig?) intet om Vietnam test kits, selvfølgelig.

Two: 14 day mandatory quarantine

Efterhånden som USA lukker sine grænser til Kina og Europa, har landet stået over for kritik vedrørende disseFor lidt for sentÅrsagen: Sygdommen har allerede været til stede inden for de amerikanske grænser, og virussen kender ingen grænser.

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsTil at begynde med var det dem, der kom fraKinaogSydkoreaSenere blev mandatet udvidet til at omfatte folk, der vender tilbage frahele Europa, Storbritannien og USAaf .

Her er kickeren: Den vietnamesiske regering forsynede 100% af vietnamesiske borgere og udlændinge under karantæne med husly, madoglægehjælp i disse 14 dage. de har været i de sidste 2 måneder.

og

Tror du ikke på mig? læs denne historie fraaf en britisk statsborger, der har været i karantæne i Son Tay siden 14. marts efter landing i Hanoi på et direkte fly fra London, England:

Pludselig bliver alting meget menneskeligt, vi er gæster i et land, der gør deres bedste for at beskytte sig selv og udvider os den høflighed.

Udenfor er alt fredeligt. Placeringen er stille, soldaterne arbejder utålmodigt for at sterilisere værelserne dagligt, logge vores temperatur og rydde vores kasser. De bor her for at hjælpe deres land, og på trods af hvad de måske har hørt, er de venlige og omsorgsfulde. Hidtil føles det mere som en ferielejr end en karantæne.

Jeg kender personligt mange venner, der kommer tilbage fra Sydkorea, Storbritannien og USA, hvoraf de flestestuderende i udlandet, hvis forårsperiode er forstyrretEt fælles tema blandt disse venner er, hvor taknemmelige og beskyttede de føler sig for disse 14 dage.

Forrige uge, denne 12-timers vlog af en vietnamesisk rejsende, der vendte tilbage fra Milano,“Hvor “skremmende” er det lokale karantæneområde?”Videoen beskriver, hvor koldt og "ikke skræmmende overhovedet" området er, hvilket bringer ro i sindet til de tusindvis af vietnamesiske studerende, der snart vil vende tilbage til Vietnam.Som skoler og universiteter i USA aflyser klasser en efter enaf .

Disse 14-dages foranstaltninger er ikke kun tilgængelige for dem, der vender tilbage til Vietnam fra udlandet, men også folk, der allerede er i landet.en vietnamesisk arving, der vendte tilbage til Hanoi fra Milano, blev mistænkt for at have undgået karantæne på lufthavnen. Hendes hele gade blev derefter desinficeret, dets folk gik under 14-dages karantæne,med mad & husly samt medicinsk personale, der leveres af regeringenaf .



Three: transparency via technology and social media

USA har en lang vej at komme op med Vietnam, når det kommer til gennemsigtighed af oplysninger vedrørende spredning af coronavirus. Her er et screenshot af et udtalelsesartikel, jeg skrev til min lokale avis, Vail Daily, som ikke blev accepteret til offentliggørelse i sidste uge:

Det har været 14 dageDet første tilfælde af Covid-19 blev rapporteret i Colorado.Og vi havde færre oplysninger end nogensinde før med hensyn til:

Hvor mange konkrete sager er der hvor disse sager finder sted (hvilke byer, hvilke kvarterer) Generel demografisk information om sagerne.

Regeringens hjemmesideIfølge Colorado-regeringen vil test være mere tilgængelige for private virksomheder, og demografiske data vil blive præsenteretHer erMen når du klikker på det, fryser webstedet omkring 4 ud af 5 gange.

Hvad du ser, når du klikker påRegeringens hjemmeside om Covid-19 dataaf .

Lad os se på, hvordan den vietnamesiske regering og medier har behandlet oplysninger om Covid-19.

Når der er et nyt tilfælde, offentliggør Ministeriet for Sundhed (MoH) online portal øjeblikkeligt sagen til alle store nyhedsmedier og den generelle offentlighed med detaljer herunder: hvor tilfælde er, hvordan de bliver inficeret, hvilke handlinger der skal træffes.

Appen giver dig mulighed for at: 1. indsende sundheds- og rejseoplysninger, så du kan få dig selv testet 2. lære om "hotspots" inden for byerne / hele landet, hvor nye tilfælde er defekteret 3. få opdateret information om bedste praksis re / Covid-19 i Vietnam og i verden.

Og endelig har alle sandsynligvis set dette (åbenbart er dette det eneste, der er rapporteret fra Vietnam af de vestlige medier), den vietnamesiske virale håndvask. Den blev populariseret af John Oliver's Last Week Tonight og TikTok. Men vidste du, at produktionsselskabet bag sangen var det vietnamesiske sundhedsministerium?

Forestil dig en regering, der faktisk er god på sociale medier og inspirerer en Tiktok-bevægelse.Skrigende alle caps på Twitter tæller ikkeaf .

Afsluttende note

Som en person, der bor mellem to lande (født & opvokset i Vietnam, men er vokset op og arbejder og bor i USA), forstår jeg, at kultur spiller en stor faktor i forskellen mellem "Østen" og "Vesten" reaktion på coronavirus. for en ting, privatlivets fred er af meget større bekymring for amerikanere (og jeg ville forestille mig europæere også).Ligesom det gjorde med patient 17 i VietnamDesuden (og dette er naturligvis en grov generalisering), øst generelt værdsætter samfundet (eller i dette tilfælde folkesundheden), mens Vesten generelt værdsætter enkeltpersoner (eller i dette tilfælde privatliv og personlig frihed).

Hvad jeg ikke forstår, eller er enig med, er den vestlige skildring af nogle landes reaktion på coronavirus rent på deres karikatur af landet / kulturen.Kinas koronavirus lås, bragt til dig af autoritarianismeDa Italien gik under lås, optagelser af, hvordan folk stadig elsker livet og synger fra balkonen bredt cirkuleretOg selvfølgelig ingen rapportering overhovedet om det fantastiske arbejde, den vietnamesiske regering gør.

Jeg siger ikke, at jeg er 100% til fordel for, at regeringen er i stand til at blande sig i folks daglige liv under alle slags omstændigheder. men jeg tror virkelig, at i dette tilfælde har de vestlige regeringer måder at gå til at komme i gang med de østlige regeringer, især den vietnamesiske regering.Vietnams næstformand, Vu Duc DamHvad angår hans stjernekampagne for at bekæmpe Covid-19 i Vietnam hidtil, fra alle vietnamesere unge og gamle, liberale og konservative.