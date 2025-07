Lo que el Occidente puede aprender de la respuesta de Vietnam al Covid-19

Muchas gracias por el apoyo exquisito para mi historia. ha sido visto ~50k veces y compartido por cientos. Puedes comentar a continuación con el nuevo sistema de comentarios de Hacker Noon, o unirte a la conversación en varios lugares en todo el internet:

Recuerdo que fue durante la última semana de enero cuando mi familia y amigos estadounidenses estaban todos a una mesa de cena discutiendo lo que entonces era una nueva enfermedad extranjera, "contenida en China", llamada coronavirus.Ha infectado a alrededor de 1000 personas en todo el mundo, 500 solo en Wuhan, China, y 1-2 casos en los Estados Unidos.Yo le dije al grupo que hace unos días, los vietnamitasEl gobierno ordenó el cierre de todas las escuelas para el futuro previsible, como habría sido muchos "no esenciales" reuniones públicas y negocios. la gente estaba en alta alerta. máscaras y saneadores de manos estaban severamente fuera de stock.

“¿Cuántos casos hay en la actualidad?”, preguntó alguien.

“8” me dijo.

Había un gasp audible. Wow. ¿mucho paranoico? 8 casos y todo el país ya estaba bajo un semi-bloqueo?

Por entonces, mi madre en Vietnam había estado enviándome mensajes diarios durante semanas, advirtiéndome de cosas como "evitar grandes reuniones", "estocar en tus cosas esenciales", "reconsiderar el cuidado del día para Norah si puedes", todo lo cual me borré como una reacción excesiva de mi madre asiática típicamente preocupada por todo.

Al norte, el vecino Vietnam,El epicentro de la nueva enfermedad, Wuhan (Hubei, China) pasó bajo un bloqueo en toda la ciudad, junto con otras 10 ciudades chinas poco después.. el

"Lo bueno es que no tenemos muchos turistas chinos aquí!" - concluyó alguien, al final de la mencionada mesa de cena.

Durante las próximas semanas, no habríamos oído mucho sobre el virus del gobierno estadounidense (o del público en general estadounidense), además de algunas historias que detallaban la historia.racismo hacia personas de ascendencia china/asiática. el

La suposición subyacente:El virus es una cosa extranjera china. elEs como una gripe común. elEl pánico es peor que la cosa misma. el

Un mes después, lo que pensábamos era una “enfermedad china”.La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una “pandemia global”., depoco después de que Italia estuviera bajo un bloqueo nacional, yEstados Unidos declara emergencia nacional, con el número de casos en todo el mundo pasando de 200k a 100k en poco menos de una semana, con más de 9k muertes,Infraestructuras sanitarias de muchos paísescomouna recesión económica global se ve cada vez más inevitableNingún país, incluidos los Estados Unidos, puede permitirse fingir que es solo una "importación asiática" exclusiva.

Ahora que muchos ojos se dirigen a Asia, el continente que ya no es considerado el epicentro del brote (es ahora Europa, con más del 60% del total de casos activos, elQuisiera destacar a Vietnam como país en la vanguardia de esta lucha global contra un enemigo invisible. No Taiwán, Hong Kong, Singapur o Corea del Sur(O como me gusta decirlo, los ejemplos favoritos de los medios occidentales de los "buenos" países asiáticos). Sí, esos países han estado haciendo un trabajo espectacular conteniendo el virus.

Sí, Vietnam, el país que limita con China.el 15o país más poblado con 97M habitantesSí, Vietnam es el país comunista, totalitario en la mayoría de las narraciones occidentales.Es este país el que ha mantenido con éxito el número de casos en 76 (al 19 de marzo de 2020) y la mortalidad en cero, más de dos meses después de que se reportaron los primeros casos.Y no es debido a la falta de información.El Occidente tiene mucho que aprender de este pequeño país al sur de China, a saber: 1. kits de prueba rápidos, eficientes y asequibles 2. cuarentena obligatoria de 14 días y 3. transparencia a través de la tecnología y las redes sociales.

One: fast, efficient, affordable test kits



¿Lo sabías?Vietnam esel primer país en desarrollar un kit de pruebas rápido, eficiente y asequibleEn un mes que la OMS dice que debería haber tomado 4 años para desarrollar.La prueba, desarrollada por un grupo de investigadores vietnamitas del Instituto de Biotecnología de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, cuesta alrededor de 15 dólares.y es capaz de devolver resultados en 80 minutos, con una especificidad del 100% y sensibilidad de 5 copias por reacción.

Aquí hay una cuenta de uno de mis amigos que es probado en Vietnam:

"Me fui a uno de los 30 centros de pruebas disponibles en Vietnam. Me suavizaron la nariz y la boca. Alrededor de 2-3 horas después me dieron a conocer los resultados preliminares. En mi caso, fue negativo. Luego esperé unos días más para que el Instituto de Epidemiología de Hanoi confirmara el resultado final, que también fue negativo. Fue rápido, eficiente y sin dolor".

Los kits de prueba fueron tan eficientes y fáciles de usar, que a partir de la semana pasada,20 países y territorios del mundo están buscando comprar decenas de miles de kits de prueba de VietnamLa capacidad actual de producción de Vietnam es de 3.600 kits por día, pero el país podría hacer 10.000 kits por día, y triplicar la capacidad si fuera necesario, dijo un representante.

Todo lo que veo en nuestras noticias es cómoEstados Unidos se enfrenta a una escasez de pruebas¿Cómo? ylos primeros kits de prueba desarrollados por el CDC fueron defectuososy (realmente?) Nada sobre los kits de pruebas de Vietnam, por supuesto.

Two: 14 day mandatory quarantine

A medida que EEUU cierra sus fronteras con China y Europa, el país se ha enfrentado a las críticas sobre estos temas.“Muy poco, demasiado tarde”La razón: la enfermedad ya ha estado presente dentro de las fronteras de Estados Unidos, y el virus no conoce fronteras.

Vietnam, por otro lado, ha mandado una cuarentena de 14 días para todos los extranjeros, así como el retorno de los vietnamitas de los epicentros de Covid-19, además de restringir los viajes desde estas regiones.Inicialmente, se trataba de personas procedentes deChinayCorea del SurDesde hace poco, el mandato se ha extendido a personas que regresan detoda Europa, Reino Unido y Estados Unidos. el

Aquí está el truco: el gobierno vietnamita proporcionó al 100% de los ciudadanos vietnamitas y extranjeros en cuarentena con refugio, comidayatención médica durante estos 14 días. han estado durante los últimos 2 meses.

¿No me crees?Leer esta historia dede un ciudadano británico que ha sido detenido en una cuarentena dirigida por el gobierno vietnamita en Son Tay desde el 14 de marzo tras aterrizar en Hanoi en un vuelo directo desde Londres, Inglaterra:

“De repente todo se vuelve muy humano, somos huéspedes en un país que está haciendo todo lo posible para protegerse y nos están extendiendo esa cortesía.

Fuera, todo es pacífico.La ubicación es tranquila, los soldados trabajan incansablemente para esterilizar las habitaciones diariamente, registrar nuestra temperatura y limpiar nuestras vasijas.Viven aquí para ayudar a su país y a pesar de lo que podrían haber oído, son amistosos y cuidadosos.Hasta ahora, esto se siente más como un campo de vacaciones que una cuarentena.En nuestra habitación, compartimos aperitivos, frutas y empezamos a recibir entregas de los seres queridos".

Conozco personalmente a muchos amigos que regresan de Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos, la mayoría de los cualesEstudiantes extranjeros cuyo semestre de primavera se interrumpeUn tema común compartido entre estos amigos es lo agradecidos y protegidos que se sienten por estos 14 días.

La semana pasada, este vlog de 12 horas de un viajero vietnamita que regresó de Milán,Título: ¿Cuán “espantoso” es el área local de cuarentena?El vídeo describió lo aterrador y "no aterrador" que es la zona, trayendo paz de espíritu a los miles de estudiantes vietnamitas que pronto volverán a Vietnam.Como escuelas y universidades en los EE.UU. están cancelando clases uno por uno. el

Estas medidas de 14 días no solo están disponibles para aquellos que regresan a Vietnam desde el extranjero, sino también para personas que ya están en el país.una heredera vietnamita que regresó a Hanoi desde MilánSe sospechaba de haber evitado la cuarentena en el aeropuerto.Su calle entera fue entonces desinfectada, sus personas fueron sometidas a una cuarentena de 14 días.alimentos y alojamiento, así como el personal médico proporcionado por el gobierno. el



Three: transparency via technology and social media

EE.UU. tiene un largo camino por recorrer con Vietnam cuando se trata de transparencia de la información sobre la propagación del coronavirus.Aquí está una captura de pantalla de un artículo de opinión que escribí a mi periódico local, el Vail Daily, que no fue aceptado para su publicación la semana pasada:

Han pasado 14 díasEl primer caso de Covid-19 fue reportado en Colorado, y teníamos menos información que nunca respecto a:

Cuántos casos reales hay las localizaciones de estos casos (cuáles ciudades, qué barrios) Información demográfica general sobre los casos.

Este sitio del GobiernoSegún el gobierno de Colorado, las pruebas estarán más disponibles por empresas privadas, y se presentarán datos demográficosAquíSin embargo, cuando usted hace clic en él, el sitio se congela aproximadamente 4 de 5 veces.

Lo que ves al hacer clic enEl sitio web del Gobierno del CO sobre los datos de Covid-19. el

Veamos cómo el gobierno y los medios de comunicación vietnamitas han tratado la información sobre Covid-19.

Cada vez que hay un nuevo caso, el portal en línea del Ministerio de Salud (MoH) inmediatamente publica el caso a todos los principales medios de comunicación y al público en general con detalles incluyendo: dónde están los casos, cómo se infectan, qué acciones se deben tomar.

La aplicación móvil patrocinada por el MoH y el Ministerio de Información y Medios, llamada NCOVI, es extremadamente amigable y fácil de usar.La aplicación le permite: 1. enviar información de salud y viajes para que se pueda probar a sí mismo 2. aprender sobre los "hotspots" dentro de las ciudades / todo el país donde se defecan nuevos casos 3. obtener información actualizada sobre las mejores prácticas de Covid-19 en Vietnam y en el mundo.

Y por último, es probable que todos hayan visto esto (francamente esto es lo único que los medios occidentales reportan de Vietnam), la canción de lavado de manos viral vietnamita. Se popularizó por John Oliver's Last Week Tonight y TikTok. Pero ¿sabías que la compañía de producción detrás de la canción era el Ministerio de Salud vietnamita?

Imagínese un gobierno que es realmente bueno en las redes sociales e inspira un movimiento Tiktok.Gritar todos los capos en Twitter no cuenta. el

Nota de cierre

Como alguien que vive entre dos países (nacido y criado en Vietnam, pero que ha crecido y trabajado y vive en los Estados Unidos), entiendo que la cultura juega un gran factor en la diferencia entre "el Este" y "el Oeste" reacción al coronavirus. por una cosa, la privacidad es de mucho mayor preocupación para los estadounidenses (y yo imaginaría a los europeos también).Como ocurrió con el paciente 17 en VietnamAdemás (y esto es obviamente una generalización bruta), Oriente en general valora la comunidad (o en este caso, la salud pública) mientras que Occidente en general valora a los individuos (o en este caso, la privacidad y la libertad personal).Tendría sentido para mí que entonces países como China, Vietnam o Singapur, tengan un tiempo mucho más fácil imponiendo "medidas draconianas" como el bloqueo temprano o la notificación obligatoria / voluntaria de casos sospechosos.

Lo que no entiendo, ni estoy de acuerdo con, es la representación occidental de la respuesta de algunos países al coronavirus puramente sobre su caricatura del país/cultura.El bloqueo del coronavirus de China, traído a ustedes por el autoritarismo"Cuando Italia estaba bajo el bloqueoLas imágenes de cómo la gente sigue amando la vida y cantando desde el balcón han circulado ampliamente.Doble estándar mucho.Y, por supuesto, ningún informe en absoluto sobre el trabajo increíble que está haciendo el gobierno vietnamita.

No estoy diciendo que estoy 100% a favor de que el gobierno pueda interferir en la vida cotidiana de las personas en todo tipo de circunstancias.Pero realmente creo que, en este caso, los gobiernos occidentales tienen maneras de ir a jugar a la altura de los gobiernos orientales, especialmente el gobierno vietnamita.Si sólo Vietnam tuviera una "evaluación de aprobación" como el Occidente, probablemente vería una calificación de aprobación del 99 por ciento paraEl viceprimer ministro vietnamita, Vu Duc Damcon respecto a su estrella campaña para combatir el Covid-19 en Vietnam hasta ahora, de todos los vietnamitas jóvenes y viejos, liberales y conservadores al mismo tiempo.