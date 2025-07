Ce poate învăța Occidentul de la răspunsul Vietnamului la COVID-19

Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul extraordinar pentru povestea mea. A fost văzută de ~50k ori și împărtășită de sute. Puteți comenta mai jos cu noul sistem de comentarii al lui Hacker Noon, sau să vă alăturați conversației în diferite locuri de pe internet:

Forumul comunitar

Prima postare pe Facebook și primul thread pe Twitter

Acest post viral de pe LinkedIn

Reddit din Vietnam

Îmi amintesc că a fost în ultima săptămână a lunii ianuarie când familia și prietenii mei americani erau cu toții la masa de cină discutând ce era atunci o nouă boală străină, "conținută din China", numită coronavirus.A infectat aproximativ 1000 de persoane în întreaga lume, 500 numai în Wuhan, China, și 1-2 cazuri în SUA.I-am spus grupului că, în urmă cu câteva zile, vietnameziiGuvernul a ordonat închiderea tuturor școlilor pentru viitorul apropiat, la fel cum ar fi fost multe adunări publice "non-esențiale" și întreprinderi.Oamenii erau în stare de alertă ridicată.

"Câte cazuri sunt actuale acolo?" - a întrebat cineva.

„8” am spus eu.

Paranoia mult? 8 cazuri și întreaga țară era deja sub semilocalizare?

Până atunci, mama mea din Vietnam mi-a trimis mesaje zilnice timp de săptămâni, avertizându-mă despre lucruri cum ar fi "evitați adunările mari", "stocați-vă esențialele", "reconsiderați îngrijirea zilnică pentru Norah dacă puteți", toate pe care le-am spălat ca o reacție excesivă de la mama mea asiatică, de obicei îngrijorată de tot.

În nord, în vecinătatea Vietnam,epicentrul noii boli, Wuhan (Hubei, China) a intrat sub o blocadă urbană, împreună cu alte 10 orașe chinezești la scurt timp după aceea.. .

"Este bine că nu avem mulți turiști chinezi aici!" - a concluzionat cineva, la sfârșitul mesei menționate.

În următoarele câteva săptămâni, nu vom auzi prea multe despre virus din partea guvernului american (sau a publicului american în general), în afară de câteva povestiri care detaliazăRasism față de persoanele de origine chineză/asiatică. .

Presupunerea de bază:Virusul este un lucru străin chinezesc. .Este ca o gripă obișnuită. .Panica este mai rea decât lucrul în sine. .

O lună mai târziu, ceea ce credeam că este o „boală chineză”.OMS declară „o pandemie globală”,La scurt timp după ce Italia a intrat sub un blocaj naționalşiStatele Unite au declarat stare de urgenţă naţională, cu numărul de cazuri la nivel mondial trecând de la 200k la 100k într-o săptămână, cu peste 9k de decese,Dezvoltarea infrastructurilor de sănătate din mai multe țăricaO recesiune economică globală pare tot mai inevitabilăNici o țară, inclusiv SUA, nu își poate permite să pretindă că este doar o "importare asiatică" exclusivă.

Sursă: datagraver.com

Acum, cât de multe ochi sunt îndreptate spre Asia, continentul care nu mai este considerat epicentrul focarului (este acum Europa, cu peste 60% din totalul cazurilor active, cuAș dori să subliniez Vietnamul ca țară în prim-planul acestei lupte globale împotriva unui dușman invizibil. Nu Taiwan, Hong Kong, Singapore sau Coreea de Sud(sau cum îmi place să spun, exemplele preferate ale mass-mediei occidentale de țări asiatice "bune").Da, acele țări au făcut o treabă spectaculoasă conținând virusul.

Da, Vietnam, țara care se învecinează cu China.a 15-a țară cea mai populată cu 97M de locuitoriDa, Vietnamul este țara comunistă, totalitară în cele mai multe povestiri occidentale. Este această țară care a menținut cu succes numărul cazurilor la 76 (la 19 martie 2020) și rata mortalității la zero, peste două luni după ce au fost raportate primele cazuri.

One: fast, efficient, affordable test kits



Aţi ştiut?Vietnamul esteprima țară care a dezvoltat un kit de testare rapid, eficient și accesibil in one month that the WHO says should have taken 4 years to develop. Testul, dezvoltat de un grup de cercetători vietnamezi de la Institutul de Biotehnologie al Academiei de Știință și Tehnologie din Vietnam, costă aproximativ 15 dolari.este capabil să returneze rezultate în 80 de minute, cu o specificitate de 100% și sensibilitate de 5 copii pe reacție.

Iată un cont al unuia dintre prietenii mei care este testat în Vietnam:

„M-am dus la unul dintre cele 30 de centre de testare disponibile în Vietnam. Mi-au scuipat nasul și gura. Aproximativ 2-3 ore mai târziu, mi-au spus rezultatele preliminare. În cazul meu, a fost negativ. Apoi am așteptat câteva zile pentru Institutul de Epidemiologie din Hanoi pentru a confirma rezultatul final, care a fost, de asemenea, negativ. A fost rapid, eficient și fără durere.”

Seturile de testare au fost atât de eficiente și ușor de utilizat, încât săptămâna trecută,20 de țări și teritorii din lume caută să cumpere zeci de mii de kituri de testare din VietnamCapacitatea actuală de producție a Vietnamului este de 3.600 de kit-uri pe zi, dar țara ar putea produce 10.000 de kit-uri pe zi și ar putea tripla capacitatea dacă este necesar, a spus un reprezentant.

Singurul lucru pe care îl văd în ştirile noastre este cumSUA se confruntă cu un deficit de testeCum? şiPrimele câteva seturi de testare dezvoltate de CDC au fost defecteY (într-adevăr?) nimic despre kiturile de testare din Vietnam, desigur.

Two: 14 day mandatory quarantine

Pe măsură ce SUA își închid granița cu China și Europa, țara se confruntă cu critici în legătură cu aceste probleme.„Prea puțin prea târziu”Motivul: boala a fost deja prezentă în interiorul granițelor SUA, iar virusul nu cunoaște granițe.

Vietnamul, pe de altă parte, a impus o carantină de 14 zile pentru toți străinii, precum și returnarea vietnamezilor din epicentrele Covid-19, pe lângă restricționarea călătoriilor din aceste regiuni.Iniţial, acestea erau destinate persoanelor provenind dinChinaşiCoreea de SudMai târziu, mandatul a fost extins pentru persoanele care se întorc dinÎntreaga Europă, Marea Britanie și SUA. .

Guvernul vietnamez a asigurat 100% din cetățenii vietnamezi și străinii aflați în carantină cu adăpost, alimenteşimedicale în aceste 14 zile. au fost în ultimele 2 luni.

şi

Nu mă credeți? citeste acest articolde un cetățean britanic care a fost reținut într-o carantină condusă de guvernul vietnamez la Son Tay din 14 martie după ce a aterizat la Hanoi pe un zbor direct din Londra, Anglia:

"Deodată totul devine foarte uman, suntem oaspeți într-o țară care face tot posibilul pentru a se proteja și ne extinde această cortesia.

În afară, totul este pașnic.Locația este liniștită, soldații lucrează neobosit pentru a steriliza camerele zilnic, pentru a înregistra temperatura și pentru a ne curăța vasele.Ei locuiesc aici pentru a-și ajuta țara și, în ciuda a ceea ce au auzit, sunt prietenoși și îngrijiți.Până acum, acest lucru se simte mai mult ca un lagăr de vacanță decât o carantină.În camera noastră, împărtășim gustări, fructe și începem să primim livrări de la cei dragi.

Cunosc personal o mulțime de prieteni care se întorc din Coreea de Sud, Marea Britanie și Statele Unite, majoritateastudenți străini a căror perioadă de primăvară este întreruptăO temă comună împărtășită între acești prieteni este cât de recunoscători și protejați se simt pentru aceste 14 zile.

Săptămâna trecută, acest vlog de 12 ore al unui călător vietnamez care s-a întors din Milano,Articolul următorCât de „îngrozitoră” este zona locală de carantină?Videoclipul a descris cât de murdară și "nu înspăimântătoare" este zona, aducând pacea minții miilor de studenți vietnamezi care se vor întoarce în curând în Vietnam.Școlile și universitățile din SUA anulează cursurile una câte una. .

Aceste măsuri de 14 zile sunt disponibile nu numai pentru cei care se întorc în Vietnam din străinătate, ci și pentru persoanele care sunt deja în țară.O moștenitoare vietnameză care s-a întors la Hanoi din MilanoÎntreaga stradă a fost apoi dezinfectată, oamenii săi au fost supuși unei carantine de 14 zile.cu alimente și adăpost, precum și cu personal medical furnizat de guvern. .



Three: transparency via technology and social media

Statele Unite au un drum lung de urmat cu Vietnamul când vine vorba de transparența informațiilor referitoare la răspândirea coronavirusului.Aici este o captură de ecran a unui articol de opinie pe care l-am scris ziarului meu local, Vail Daily, care nu a fost acceptat pentru publicare săptămâna trecută:

Au fost 14 zilePrimul caz de COVID-19 a fost raportat în ColoradoAvem mai puține informații decât oricând:

Câte cazuri reale există locațiile acestor cazuri (ce orașe, ce cartiere) Informații demografice generale despre cazuri.

Acest site guvernamentalPotrivit guvernului din Colorado, testarea va fi mai disponibilă de către companiile private, iar datele demografice vor fi prezentateAiciCu toate acestea, atunci când faceți clic pe ea, site-ul îngheață de aproximativ 4 din 5 ori.

Ce vezi când faci clic peSite-ul Guvernului pentru COVID-19. .

Să aruncăm o privire la modul în care guvernul vietnamez și mass-media au tratat informațiile despre Covid-19.

Ori de câte ori există un caz nou, portalul online al Ministerului Sănătății (MoH) publică imediat cazul tuturor mijloacelor de știri majore și publicului larg cu detalii, inclusiv: unde sunt cazurile, cum se infectează, ce acțiuni trebuie luate.

Aplicația mobilă sponsorizată de MoH și Ministerul Informației & Media, numită NCOVI, este extrem de prietenoasă și ușor de utilizat. Aplicația vă permite: 1. să trimiteți informații de sănătate și de călătorie pentru a vă putea testa 2. să aflați despre "hotspots" în orașele / întreaga țară în care sunt defecate cazuri noi 3. obțineți informații actualizate cu privire la cele mai bune practici re / Covid-19 în Vietnam și în lume.

Și în cele din urmă, probabil că toată lumea a văzut acest lucru (în mod sincer, acesta este singurul lucru raportat din Vietnam de către mass-media occidentale), melodia de spălare a mâinilor virală vietnameză. A fost popularizată de John Oliver's Last Week Tonight și TikTok.

Imaginați-vă un guvern care este de fapt bun în social media și inspiră o mișcare Tiktok.A striga toate capetele pe Twitter nu contează. .

Notă de închidere

Ca cineva care trăiește între două țări (născut și crescut în Vietnam, dar au crescut și lucrează și trăiesc în SUA), înțeleg că cultura joacă un factor important în diferența dintre "Orientul" și "Vestul" reacția la coronavirus. pentru un lucru, confidențialitatea este de o preocupare mult mai mare pentru americani (și mi-aș imagina europeni, de asemenea).Cum s-a întâmplat cu pacientul al 17-lea din VietnamÎn plus (și aceasta este, evident, o generalizare brută), Orientul, în general, apreciază comunitatea (sau, în acest caz, sănătatea publică), în timp ce Occidentul, în general, apreciază indivizii (sau, în acest caz, intimitatea și libertatea personală).

Ceea ce nu înțeleg, nici nu sunt de acord cu, este reprezentarea occidentală a răspunsului unor țări la coronavirus pur pe caricatura lor a țării / culturii.Blocarea coronavirusului din China, adusă la tine de autoritarismCând Italia a intrat sub blocajÎnregistrări ale modului în care oamenii încă iubesc viața și cântă de pe balconDublă standard mult.Şi, bineînţeles, nici un raport cu privire la munca uimitoare pe care guvernul vietnamez o face.

Nu spun că sunt 100% în favoarea guvernului de a fi capabil să interfereze cu viața de zi cu zi a oamenilor în tot felul de circumstanțe. dar eu cred cu adevărat că, în acest caz, guvernele occidentale au modalități de a merge să se potrivească cu guvernele estice, în special cu guvernul vietnamez.Vicepremierul vietnamez Vu Duc DamÎn ceea ce privește campania sa stelară de luptă împotriva Covid-19 în Vietnam până acum, de la toți vietnamezii tineri și bătrâni, liberali și conservatori la fel.