מה המערב יכול ללמוד מהתגובה של וייטנאם לקוויד-19

תודה רבה על התמיכה המדהימה לסיפור שלי.היא נצפה ~50k פעמים ושותפה על ידי מאות.אתה יכול להגיב למטה עם מערכת ההערות החדשה של Hacker Noon, או להצטרף לשיחה במקומות שונים ברחבי האינטרנט:

Our community forum

הפוסט שלי בפייסבוק & הטוויטר הראשון אי פעם

הפוסט הוויראלי של לינקדאין

Reddit וייטנאמי

אני זוכרת שזה היה בשבוע האחרון של ינואר, כאשר המשפחה והחברים האמריקאים שלי היו כולם בשולחן הארוחה מדברים על מה שהיה אז מחלה חדשה זרה, המכילה "סין" בשם קורונה וירוס.המחלה זיהתה כ-1,000 אנשים ברחבי העולם, 500 רק בוואן, סין, ו-1-2 מקרים בארה"ב.לפני כמה ימים סיפרתי לקהל שהפוליטיקאיםהממשלה הורה לסגור את כל בתי הספר בעתיד הקרובכמו כן היו הרבה מפגשים ציבוריים ועסקים "לא חיוניים".האנשים היו במצב של אזהרה גבוהה.

"כמה מקרים קיימים כיום שם?" - מישהו שאל.

8 - אמרתי לך

היו הרבה פרנואידים? 8 מקרים וכל המדינה כבר הייתה תחת חצי מנעול?

עד אז, אמא שלי בווייטנאם היתה שולחת לי הודעות יומיות במשך שבועות, מזהירה אותי על דברים כמו "ימנע מפגשים גדולים", "מלאים על החומרים החיוניים שלך", "חשוב מחדש על טיפול יום עבור נורה אם אתה יכול", כל מה שאני מברק כמו תגובה מוגזמת מהאמא האסיאתית שלי בדרך כלל מודאג - על הכל.

צפונה, השכנה וייטנאםהמרכז של המחלה החדשה, ווהן (הובאי, סין) הלך תחת סגירת עיר, יחד עם 10 ערים סיניות אחרות זמן קצר לאחר מכן.→

"דבר טוב שאין לנו כאן הרבה תיירים סינים!" - מסכם מישהו, בסוף השולחן.

בשבועות הקרובים לא נשמע הרבה על הנגיף מממשלת ארה"ב (או מהציבור הכללי האמריקאי), מלבד כמה סיפורים המתארים את התופעה.גזענות כלפי תושבי סין / אסיה→

ההנחה הבסיסית:הווירוס הוא דבר סיני זר→זה כמו שפעת רגילה→הפאניקה גרועה יותר מהדבר עצמו→

קדימה במהירות רק כעבור חודש, מה שחשבנו היה "מחלה סינית"ארגון הבריאות העולמי הכריז על "פנדמיה עולמית",זמן קצר לאחר שהאיטליה נכנסה לחסום לאומי, and ארה"ב הכריזה על מצב חירום לאומי, עם מספר המקרים ברחבי העולם עובר 200k מ 100k בתוך פחות משבוע, עם יותר מ 9k מקרי מוות,השפעה על שירותי הבריאות במדינות רבותכמומשבר כלכלי עולמי נראה יותר ויותר בלתי נמנעאף מדינה, כולל ארה"ב, לא יכולה להרשות לעצמה להעמיד פנים שזו רק "ביצוא אסיאתי" בלעדי יותר.

מקור: datagraver.com

כעת, כאשר עיניים רבות מופנות לאסיה, היבשת שאינה נחשבת עוד לאפיצנט של התפרצות (זה עכשיו אירופה, עם מעל 60% מכלל המקרים הפעילים) ,I would like to spotlight Vietnam as a country at the forefront of this global fight against an invisible enemy. לא טייוואן, הונג קונג, סינגפור או דרום קוריאה(או כפי שאני אוהב לומר את זה, הדוגמאות האהובות על מדינות אסיה "טובות" על ידי התקשורת המערבית).כן, המדינות האלה עשו עבודה מדהימה המכילה את הנגיף.

כן, וייטנאם, המדינה שמגבילה את סין.המדינה החמישית בגודלה עם 97 מיליון תושביםכן, וייטנאם היא המדינה הקומוניסטית, הטוטליסטית ברוב הסיפורים המערביים.זו המדינה ששמרה בהצלחה את מספר המקרים ב -76 (עד 19 במרץ 2020) ואת התמותה ב -0, יותר משני חודשים לאחר המקרים הראשונים דווחו.

One: fast, efficient, affordable test kits



את יודעת ?וייטנאםהמדינה הראשונה לפתח ערכת בדיקה מהירה, יעילה וזולה in one month that the WHO says should have taken 4 years to develop. המבחן, שפותח על ידי קבוצה של חוקרים וייטנאמיים מהמכון לביוטכנולוגיה תחת האקדמיה של וייטנאם למדע וטכנולוגיה, עולה כ 15 דולר.הוא מסוגל להחזיר תוצאות בתוך 80 דקות, עם ספציפיות של 100% ורגישות של 5 עותקים לכל תגובה.

Here's an account of one of my friends who gets tested in Vietnam:

"הלכתי לאחד מ-30 מרכזי הבדיקה הזמינים בווייטנאם.הם צלצלו את האף והפה שלי.אחרי 2-3 שעות, הם נתנו לי לדעת את התוצאות הראשונות.במקרה שלי, זה היה שלילי.אחר כך חיכיתי עוד כמה ימים למכון לאפידמיולוגיה בהנואי כדי לאשר את התוצאה הסופית, אשר הייתה גם שלילית.זה היה מהיר, יעיל ובלתי כואב."

המבחנים היו כל כך יעילים וקלים לשימוש, כי בשבוע שעבר,20 מדינות וטריטוריות בעולם מחפשות לרכוש עשרות אלפי ערכות בדיקה מווייטנאםקיבולת הייצור הנוכחית של וייטנאם היא 3,600 חבילות ליום, אך המדינה יכולה לייצר 10,000 חבילות ליום, ולהכפיל את היכולת במידת הצורך, אמר נציג.

All I see in our news is how the ארה"ב מתמודדת עם מחסור במבחנים(איך ? ) ומספר המבחנים הראשונים שפותחו על ידי ה-CDC היו שגויים.Y (אמת?) שום דבר על ערכות מבחן וייטנאם, כמובן.

Two: 14 day mandatory quarantine

כאשר ארה"ב סוגרת את גבולותיה לסין ואירופה, המדינה נתקלת בביקורת על כך."כמעט מדי מאוחר מדי"הסיבה: המחלה כבר הייתה נוכחת בגבולות ארה"ב, והוירוס אינו מכיר גבולות.

וייטנאם, לעומת זאת, מחייבת ארבעה עשר ימי קרנטינה לכל הזרים, כמו גם החזרה של וייטנאמים ממרכזי Covid-19, בנוסף להגבלת נסיעות מאזורים אלה.בהתחלה זה היה מיועד לאנשים שמגיעיםסין&דרום קוריאה. Of late, the mandate has been extended to people coming back from כל אירופה, בריטניה וארצות הברית→

הנה המכשול: הממשלה הוייטנאמית סיפקה 100% מהאזרחים והחייזרים בוויטנאם תחת קרנטינה עם מקלט, מזוןוטיפול רפואי במהלך 14 הימים האלה.הם היו במשך חודשיים האחרונים.

לא מאמינים לי?קרא את הסיפור הזהof a British citizen who has been held in a Vietnamese government-run quarantine in Son Tay since March 14 after landing in Hanoi on a direct flight from London, England:

"Suddenly it all becomes very human, we’re guests in a country doing their best to protect themselves and are extending us that courtesy. Such is the good nature of Vietnam."

Outside, everything is peaceful. The location is quiet, the soldiers work tirelessly to sterilize the rooms daily, log our temperature and clear out our bins. They live here to help their country and despite what they might have heard, they’re friendly and caring. So far, this feels more like a holiday camp than a quarantine. In our room, we share snacks, fruit, and start getting deliveries from loved ones."

אני מכיר אישית הרבה חברים שחוזרים ממצרים, בריטניה וארה"ב, רובםסטודנטים ללימודים בחו"ל שהסמסטר האביב שלהם מפריעאחד הנושאים המשותפים בין החברים האלה הוא כמה הם מודים ומוגנים עבור 14 הימים האלה.

בשבוע שעבר, וולוג של 12 שעות של נוסע וייטנאמי שחזר ממילאנו,כותרת "כמה "פחיד" הוא אזור הקארנטינה המקומי?" went viral. The video described how quail and "not scary at all" the area is, bringing peace of mind to the thousands of Vietnamese students who will soon be returning to Vietnam כמו בתי ספר ואוניברסיטאות בארה"ב לבטל שיעורים אחד אחר אחד→

אמצעי 14 ימים אלה זמינים לא רק למי שחוזר לווייטנאם מחו"ל, אלא גם לאנשים שכבר נמצאים במדינה.יורש וייטנאמי שחזר לאנואי ממילאנולאחר מכן, כל הרחוב שלה ניזוק, האנשים שלה הלכו תחת ארבעה עשר ימים של קרנטינה,עם מזון & מקלט כמו גם צוות רפואי המסופק על ידי הממשלה→



Three: transparency via technology and social media

לארה"ב יש דרך ארוכה להתמודד עם וייטנאם כשמדובר בפתיחות של מידע לגבי התפשטות הקורונהוירוס.הנה תמונה של מאמר דעה שכתבתי לעיתון המקומי שלי, Vail Daily, אשר לא התקבל לפרסום בשבוע שעבר:

זה היה 14 ימיםמקרה ראשון של COVID-19 הוכרז בקולורדויש לנו פחות מידע מבעבר לגבי:

כמה מקרים קיימים היכן נמצאים המקרים הללו (איזה ערים, אילו שכונות) מידע דמוגרפי כללי על המקרים.

אתר ממשלתי זהעל פי ממשל קולורדו, בדיקות יהיו זמינות יותר על ידי חברות פרטיות, ונתונים דמוגרפיים ייצגוכאןעם זאת, כאשר אתה לוחץ עליו, האתר קופא בערך 4 מתוך 5 פעמים.

What you see when clicking on אתר ממשלתי בנושא COVID-19→

בואו נסתכל על איך הממשלה והתקשורת של וייטנאם מתייחסים למידע הנוגע לקוביד-19.

בכל פעם שיש מקרה חדש, פורטל האינטרנט של משרד הבריאות (MoH) מייד מפרסם את המקרה לכל כלי התקשורת העיקריים ואת הקהל הכללי עם פרטים כולל: איפה המקרים, איך הם נגועים, אילו פעולות יש לנקוט.

The MoH and Ministry of Information & Media's sponsored mobile app, called NCOVI is extremely friendly and easy to use. The app allows you to: 1. submit health & travel information so you can get yourself tested 2. learn about the "hotspots" within the cities/whole country where new cases are defected 3. get up-to-date information regarding best practices re/ Covid-19 in Vietnam and in the world.

ולבסוף, כולם כנראה ראו את זה (למעשה זה הדבר היחיד שדיווחו על ידי התקשורת המערבית מווייטנאם), את השיר הוויראלי לשטוף ידיים של וייטנאם.הוא פופולרי על ידי ג'ון אוליבר של השבוע האחרון הלילה וTikTok.אבל האם אתה יודע, חברת ההפקה מאחורי השיר הייתה משרד הבריאות של וייטנאם?הם שיתפו פעולה עם השחקנים המקוריים של השירים כדי לעודד את הצעירים לשים לב יותר היגיינה.

תארו לעצמכם ממשלה שבאמת טובה ברשתות החברתיות ומעוררת השראה לתנועת טיקטוק.צעקות על כל הקופסאות בטוויטר לא נחשבות→

הערת סיום

כמישהו שחי בין שתי מדינות (נולד וגדל בווייטנאם, אבל גדל ועובד וחי בארה"ב), אני מבין שהתרבות משחקת גורם גדול בהבדל בין "המזרח" לבין "המערב" התגובה לקורונה וירוס.כמו שנעשה עם המטופל ה-17 בווייטנאםיתר על כן (והדבר ברור כי הוא כללי), המזרח מעריך באופן כללי את הקהילה (או במקרה זה, בריאות הציבור), בעוד שמערב מעריך באופן כללי את הפרט (או במקרה זה, פרטיות וחופש אישי).זה יהיה הגיוני בשבילי כי אז מדינות כמו סין, וייטנאם או סינגפור, יש זמן הרבה יותר קל להטיל "אמצעים דרקוניים" כגון סגירה מוקדמת או דיווח חובה / מרצון של מקרים חשודים.

מה שאני לא מבין, ולא מסכים איתו, הוא הדימוי המערבי של התגובה של כמה מדינות לקורונהוירוס אך ורק על הקריקטורה שלהם של המדינה / התרבות.סין Coronavirus Lockdown, שהובא אליך על ידי אוטוריטריזם"כשהאיטליה נכנסה לתוקףצילומים של איך אנשים עדיין אוהבים את החיים ושירים מן המרפסת זרמו באופן נרחבסטנדרטים כפולים מאוד, וכמובן, שום דיווח על העבודה המדהימה שהממשלה הווייטנאמית עושה.

אני לא אומר שאני 100% בעד הממשלה להיות מסוגלת להתערב בחיי היומיום של אנשים בכל מיני נסיבות.אבל אני באמת מאמין, במקרה זה, הממשלות המערביות יש דרכים ללכת לשחק עם ממשלות מזרחיות, במיוחד ממשלת וייטנאם.אם רק וייטנאם היה "דירוג אישור" כמו המערב יש, אתה כנראה לראות דירוג אישור של 99% עבורVietnam's Deputy Prime Minister Vu Duc Damלגבי קמפיין הכוכבים שלו להילחם Covid-19 בווייטנאם עד כה, מכל הווייטנאמים הצעירים והזקנים, ליברליים ושמרניים באותה מידה.