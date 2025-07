Ano ang maaaring mag-aaral ng West mula sa reaksiyon ng Vietnam sa Covid-19

Salamat sa lahat ng suporta para sa aking story. Ito ay nakikita ~50k beses at ibinigay sa pamamagitan ng mga hundred. Maaari mong komento sa ibaba sa pamamagitan ng Hacker Noon's brand new commenting system, o sumali sa pag-conversation sa iba't ibang mga lugar sa buong internet:

Alam ko na ito ay sa unang linggo ng Enero, kapag ang aking Amerikanong pamilya at mga kaibigan ay lahat sa isang dinner table na nag-debat sa kung ano ang isang foreign, "China-contained" bagong sakit na tinatawag na coronavirus.Nag-infect tungkol sa ~1000 mga tao sa buong mundo, 500 lamang sa Wuhan, China, at 1-2 mga kaso sa USSinabi ko sa grupo na sa loob ng ilang araw na ang VietnamesePumunta ang lahat ng mga school para sa future.Sa mga mas mababang posisyon ay may mga species ng Eurobond fauna, at ang mga altitude ng bundok ay dumarami sa pagtaas ng altitude.

"Ito ba ang mga kaso ngayon?" - sinabi ng isang tao.

8 ang sabi ko.

Wow. Paranoid na maraming? 8 mga kaso at ang buong bansa ay nasa isang semi lockdown?

Sa panahon na iyon, ang aking mama sa Vietnam ay nagpadala sa akin ng araw-araw na mensahe sa loob ng ilang linggo, nag-atubiling sa akin ng mga bagay tulad ng "pumunta sa malaking mga pulong", "pumunta sa iyong mga pangunahing bagay", "re-consider daycare para sa Norah kung maaari mo", lahat ng kung saan ako pinili off bilang overreaction mula sa aking tipikal na malalaman- tungkol sa lahat Asian Mom.

Up North, ang susunod na Vietnam,Ang epicenter ng bagong sakit, Wuhan (Hubei, China) ay sa ilalim ng isang city-wide lockdown, kasama ang 10 iba pang mga lungsod ng Tsina malapit pagkataposang

"Alam na kami ay hindi maraming mga Chinese tourists dito!" - sumusunod ng isang tao, sa katapusan ng sinabi dinner table.

Para sa mga sumusunod na ilang linggo, hindi namin malalaman ng maraming tungkol sa virus mula sa US government (o ang pangkalahatang publikong Amerikano), kasama ang ilang mga story na detalye ang mga ito.Rasismo sa mga tao ng Chinese/Asian descentang

Ang pangunahing assumption:Ang virus ay isang foreign Chinese thingangIto ay tulad ng isang common fluangAng panic ay mas mabigat kaysa sa bagay na ito mismoang

Pagkatapos ng isang taon, nakalimutan ko na ito ay isang "Chinese disease".Ang World Health Organization (WHO) ay kilala bilang isang “global pandemic”na angMalapit na matapos ang Italy ay nasa isang nationwide lockdownat angAng Estados Unidos ay inihayag ng national emergency, na may bilang ng mga kaso sa buong mundo na bumaba sa 200k mula sa 100k sa mas mababa sa isang linggo, na may higit sa 9k mga biktima,Pagbabago ng mga health infrastructure ng maraming bansaang asAng global economic recession ay higit pa sa inevitable.Walang bansa, kabilang ang US, ay maaaring mag-iisip na ito ay lamang isang exclusive "Asia import" higit pa. Ang trajectory ay nakikita mababa para sa US at mababago para sa Europa.

Ngayon tulad ng maraming mga mata ay binubuo sa Asia, ang kontinente na hindi pa rin tinatanggap na epicenter ng epidemic (ito ngayon ang Europa, na may higit sa 60% ng total na mga kaso na aktibosa pamamagitan ngGusto kong ilarawan ang Vietnam bilang isang bansa sa pangunahing pandaigdigang kampanya sa buong mundo laban sa isang invisible enemy. Hindi Taiwan, Hong Kong, Singapore, o South Korea(O tulad ng gusto kong sabihin, ang mga favorite na halimbawa ng mga Western media ng "good" mga bansa ng Asia). Yes, ang mga bansa na ito ay nagtatrabaho ng mahusay na trabaho na naglalaman ng virus.

Yes, Vietnam, ang bansa na naglalarawan ng China. Yes, Vietnam,ang 15 na pinakamataas na bansa na may 97M mga taoAno, Vietnam ang komunista, totalitarian na bansa sa karamihan ng mga Western narratives. Ito ay ang bansa na ito na may kasiyahan na natagpuan ang bilang ng mga kaso sa 76 (sa Marso 19, 2020) at ang katotohanan sa zero, sa loob ng dalawang buwan pagkatapos ng unang mga kaso ay inilabas. At hindi ito dahil sa underreporting. Ang West ay may maraming mag-aaral mula sa maliit na bansa na ito sa timog ng Tsina, halimbawa: 1. mabilis, efficient, affordable test kits 2. 14-day mandatory quarantine at 3. transparency sa pamamagitan ng teknolohiya at social media.

One: fast, efficient, affordable test kits



Alam mo ba?Ang Vietnam ayang unang bansa na bumuo ng isang mabilis, efficient, at affordable test kitSa loob ng isang buwan na ang WHO ay nagsabi ay kailangan ng 4 taon upang bumuo.Ang pagsubok, na binuo ng isang grupo ng mga mananaliksik sa Vietnam mula sa Institute of Biotechnology sa ilalim ng Vietnam Academy of Science and Technology, ay mahigit $ 15,at maaaring i-return ang mga resulta sa loob ng 80 minuto, na may isang spesifisidad ng 100% at sensitivity ng 5 mga kopya bawat reaksyon.

Narito ang isang account ng isa sa aking mga kaibigan na naka-test sa Vietnam:

"Nakabalik ako sa isa sa 30 na mga center ng pagsubok na magagamit sa Vietnam. Ipinanganak sila sa aking naso at buto. Halos 2-3 oras pagkatapos ay inihayag ko ang mga preliminary results. Sa aking kaso, ito ay negatibo. Ipinanganak ko pagkatapos ng ilang araw na higit pa para sa Institute of Epidemiology sa Hanoi upang i-confirm ang final result, na din ay negatibo. Ito ay mabilis, efficient, at walang sakit."

Ang mga test kits ay napaka-efficient at madaling gamitin, na sa nakaraang linggo,20 mga bansa at teritoryo sa mundo ay naghahanap upang bumili ng mga dekada ng mga test kits mula sa VietnamAng kasalukuyang kapasidad ng produksyon ng Vietnam ay 3,600 kits / araw, ngunit ang bansa ay maaaring gumawa ng 10,000 kits sa isang araw, at triple ang kapasidad kung kailangan, sinabi ng isang representante.

Ang lahat ng nakita ko sa aming news ay kung paano angIpinanganak ang US sa isang test shortage(Ano ang gagawin mo?) atang mga unang ilang test kits na binuo ng CDC ay nawalaY (really?) Walang tungkol sa Vietnam test kits, siyempre.

Two: 14 day mandatory quarantine

Kapag ang Estados Unidos ay nag-lock ang kanyang border sa China & Europe, ang bansa ay nakikipag-ugnayan sa mga kritiko tungkol sa mga ito“Hindi kailangang maging lateAng dahilan: ang sakit ay na-presente sa ilalim ng US na limitasyon, at ang virus ay hindi alam ang mga limitasyon. Ang komunidad na pagpapadala lamang ay mas mabigat, kahit na ang mga ito na-shutdown border action.

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsSa unang pagkakataon, ito ay ginagamit para sa mga tao na dumating mula saang China& angSouth Korea angPagkatapos, ang mandate ay ipinakita sa mga taong bumalik mula saLahat ng Europa, UK at USang

Narito ang kicker: ang Vietnamese government ay nagbibigay ng 100% ng Vietnamese citizens at foreigners sa karantina na may shelter, foodat angPara sa akin, minimum ang 2 weeks.

at ang

Hindi mo kailangang sabihin sa akin? read this story fromng isang British citizen na nakatira sa karantina ng Vietnamese government sa Son Tay mula sa 14 Marso pagkatapos ng landing sa Hanoi sa isang direct flight mula sa London, England:

"Alam na ang lahat ay naging very human, kami ay mga bisita sa isang bansa na nagtatrabaho ang kanilang lahat upang protektahan ang kanilang sarili at ay nagtatrabaho sa amin na kasiyahan. Ito ay ang mahusay na katotohanan ng Vietnam."

Sa labas, ang lahat ay masaya. Ang lokasyon ay masaya, ang mga soldier ay nagtatrabaho nang walang pananampalataya upang i-sterilize ang mga room araw-araw, i-log ang aming temperatura at i-clear ang aming mga banyo. Siya ay nakatira dito upang makatulong sa kanilang bansa at maliban sa kung ano ang maaaring sasabihin nila, ang mga ito ay friendly at nakakaalam. Sa ngayon, ito ay mas tulad ng isang holiday camp kaysa sa isang karantina. Sa aming room, ibahagi namin ang mga snacks, mga fruit, at magsimula na makakuha ng mga paghahatid mula sa mga nakakaalam. "

Personal na alam ko ang maraming mga kaibigan na bumalik mula sa South Korea, UK at US, ang karamihan ng mga ito aymga estudyante sa ibang bansa kung saan ang spring term ay tinatanggapAng isang pangkalahatang tema na ginagamit sa pagitan ng mga kaibigan na ito ay just how grateful and protected they feel for these 14 days.

Last week, ang 12-hour vlog na ito ng isang Vietnamese traveler na bumalik mula sa Milan,Nagsasalita ang "How scary is the local quarantine area?"Ang video ay naglalarawan kung paano karaniwang at "halos hindi karaniwang" ang lugar na ito ay, magbigay ng kaluwalhatian sa mga libu-libong mga estudyante ng Vietnam na malapit na bumalik sa Vietnamdahil ang mga kolehiyo at unibersidad sa US ay i-cancel ang mga klase isa sa isaang

Ang 14 na araw na ito ay hindi lamang magagamit para sa mga taong bumalik sa Vietnam mula sa ibang bansa, ngunit din ang mga tao na ngayon ay nasa bansa.isang Vietnamese heiress na bumalik sa Hanoi mula sa MilanSinabi niya na may karantina sa airport ang lahat ng bahay niya, at pagkatapos ay sinusubukan niya ang 14 araw na karantina.sa food & shelter at ang mga medikal na staff na ibinigay ng pamahalaanang



Three: transparency via technology and social media

Ang Estados Unidos ay may isang mahabang paraan upang i-catch up sa Vietnam kapag ito ay tungkol sa transparency ng impormasyon tungkol sa pag-unlad ng Coronavirus. Narito ang isang screenshot ng isang post ng opinyon na napili ko sa aking local newspaper, ang Vail Daily, na hindi nakuha para sa pag-publish ng last week:

Ito ay 14 araw nadahil ang unang kaso ng Covid-19 ay inihayag sa Colorado, at kami ay may mas mababa na impormasyon kaysa sa ngayon tungkol sa:

Ilang mga kaso ang mga real ang mga lokasyon ng mga kaso na ito (ang mga lungsod, na mga kabisera) Demographic information tungkol sa mga kaso.

ang site ng governmentSa pamamagitan ng Colorado government, pagsubok ay mas magagamit ng mga private companies, at demographic data ay ibinibigayditoGayunpaman, kapag i-click sa kanya, ang site freezes tungkol sa 4 sa 5 beses.

Ano ang makikita mo kapag i-clickang CO Government site sa Covid-19 dataang

Tingnan natin kung paano ang Vietnamese government at media ay nagtatrabaho ng impormasyon tungkol sa Covid-19.

Kapag mayroong isang bagong kaso, ang Ministry of Health (MoH) online portal ay i-publish ang kaso sa lahat ng mga pangunahing media at ang pangkalahatang publiko na may mga detalye kabilang: kung saan ang mga kaso ay, kung paano sila ay naka-infect, kung ano ang mga aksyon ay dapat gawin.

Ang app na sponsor ng MoH at Ministry of Information & Media, na tinatawag na NCOVI ay napaka-friendly at madaling gamitin. Ang app ay nagbibigay-daan sa iyo upang: 1. submit health & travel information so you can get yourself tested 2. malaman tungkol sa mga "hotspots" sa loob ng mga lungsod / buong bansa kung saan ang mga bagong kaso ay defecated 3. makakuha ng up-to-date impormasyon tungkol sa mga pinakamahusay na pananaliksik re / Covid-19 sa Vietnam at sa mundo.

At sa katapusan, mayroong lahat ay nakita ito (sa katunayan ito ay ang isa lamang na bagay na inihayag mula sa Vietnam sa pamamagitan ng Western media), ang Vietnamese viral hand-washing song. Ito ay popularized sa pamamagitan ng John Oliver's Last Week Tonight at TikTok. Ngunit alam mo, ang produksyon ng kumpanya sa ilalim ng linya ay ang Vietnamese Ministry of Health?

Imagine ng isang pamahalaan na ang mga ito ay mahusay sa social media at nag-inspirate ng isang Tiktok movement.Pag-iisip ng lahat ng mga caps sa Twitter ay hindi gumaganaang

Nagsimula ang note

Tulad nila Tirso at Lyn ang mga anak nila, very friendly at magalang.Tulad nila Tirso at Lyn ang mga anak nila, very friendly at magalang.Sama-sama ang ginawa sa Patient 17th sa VietnamSa karagdagang (at ito ay isang karaniwang generalization), ang East ay karaniwang nag-appreciate ang komunidad (o sa kaso na ito, public health) habang ang West ay karaniwang nag-appreciate ang mga tao (o sa kaso na ito, privacy at personal freedom). Ito ay makakalimutan sa akin na pagkatapos ay mga bansa tulad ng China, Vietnam, o Singapore, ay may maraming mas madaling panahon na nag-impose ng "draconian measures" tulad ng early lockdown o obligatory / voluntary reporting ng suspicious kaso.

What I don't understand, nor agree with, is Western portrayal of some countries' response to the Coronavirus purely on their caricature of the country/culture. When Wuhan, Hubei, went under lockdown, the Washington Post headline was "China's Coronavirus lockdown, ibinibigay sa iyo sa pamamagitan ng autoritarismo"When Italy went under lockdown, mga imahe ng kung paano ang mga tao ay palagi sa pag-ibig sa buhay at sangkatauhan mula sa balcony malakas na inilathalaDalawang standard na maraming. at, siyempre, walang pag-report ng anumang bagay tungkol sa mahirap na trabaho na gumagawa ng Vietnamese government.

Hindi ko ibig sabihin na ako ay 100% sa favor ng pamahalaan na maaaring mag-interfere sa araw-araw na buhay ng mga tao sa lahat ng uri ng mga halimbawa. Ngunit ako ay tunay na naniniwala, sa kaso na ito, ang mga pamahalaan ng West ay may mga paraan upang pumunta upang i-catch up sa mga pamahalaan ng Eastern, lalo na ang Vietnamese pamahalaan. Kung lamang ang Vietnam ay may isang "approval rating" tulad ng ang West ay may, makikita mo ang isang 99% na approval rating para sa mga pamahalaan ng Vietnam.Mga pahinang tumuturo sa Vietnam na si Vu Duc DamSa pagitan ng kanyang pangunahing kampanya sa pag-atake ng Covid-19 sa Vietnam hanggang ngayon, mula sa lahat ng mga Vietnamese na bata at bata, liberal at conservative na sama-sama.