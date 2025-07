Що може навчитися Захід від відповіді В'єтнаму на Ковід-19

Дякую вам за надзвичайну підтримку моєї історії. її переглянули ~50 000 разів і розділили сотні. Ви можете коментувати нижче за допомогою нової системи коментарів Hacker Noon, або приєднатися до розмови в різних місцях по всьому інтернету:

Я пам'ятаю, що це було в останній тиждень січня, коли моя американська сім'я і друзі були на обідньому столі, обговорюючи те, що було тоді іноземною, "засобленою в Китаї" новою хворобою під назвою коронавірус.Заразилася близько 1000 людей у всьому світі, 500 тільки у Вухані, Китай, і 1-2 випадки в США.Я сказав групі, що лише кілька днів тому в'єтнамціУряд наказав закрити всі школи на найближче майбутнє, як і було б багато "невід'ємних" громадських зборів і підприємств. Люди були на високій тривозі. Маски і ручні санітаристи були серйозно вичерпані.

«Скільки справ там зараз?» – запитав хтось.

«8» – сказав він.

There was an audible gasp. Wow. Paranoid much? 8 cases and the whole country was already under a semi lockdown?

До того часу моя мама у В'єтнамі посилала мені щоденні повідомлення протягом тижнів, попереджаючи мене про такі речі, як "уникати великих зібрань", "зберігати свої основні речі", "переглянути догляд за Норою, якщо ви можете", все, що я відштовхнувся як надмірна реакція від моєї зазвичай турбується про все-Азіатська мама.

На півночі, сусідній Україні,Епіцентр нової хвороби, Вухан (Хубей, Китай) потрапив під міську блокаду, разом з 10 іншими китайськими містами незабаром після цього.. .

«Добре, що у нас тут не так багато китайських туристів!» – підсумував хтось, наприкінці згаданого столу.

Протягом наступних декількох тижнів ми не чуємо багато про вірус від уряду США (або загальної американської громадськості), крім декількох історій, що детально описують його.расизм щодо людей китайського/азіатського походження. .

Основні основні припущення:Вірус - це іноземна китайська річ. .Це як звичайний грип. .Паніка гірша, ніж сама річ. .

Швидко вперед лише через місяць, те, що ми вважали "китайською хворобою"ВООЗ оголосила «глобальну пандемію»,незабаром після того, як Італія потрапила під національну блокадуІСША оголосили надзвичайну ситуацію, з кількістю випадків у всьому світі, що перевищує 200 000 від 100 000 всього за тиждень, з більш ніж 9 000 смертей,Забруднення медичної інфраструктури багатьох країнЯкСвітова економічна криза стає все більш неминучою., no country, the US included, can afford to pretend that it's just an exclusive "Asian import" anymore. The trajectory is looking bad for the US and worse for Europe.

Джерело: datagraver.com

Тепер, коли багато очей звертаються до Азії, континент, який більше не вважається епіцентром спалаху (Зараз це Європа, з більш ніж 60% всіх активних випадків., щоI would like to spotlight Vietnam as a country at the forefront of this global fight against an invisible enemy. Не Тайвань, Гонконг, Сінгапур або Південна Корея(Або, як мені подобається сказати, улюблені приклади західних ЗМІ «хороших» азіатських країн).

Так, В'єтнам, країна, що межує з Китаєм.15-та за чисельністю населення країна з населенням 97 млн осібТак, В'єтнам - комуністична, тоталітарна країна в більшості західних оповідань.Це ця країна, яка успішно зберегла кількість випадків на 76 (на 19 березня 2020 року) і смертність на нулі, через два місяці після того, як були повідомлені перші випадки.І це не через недоповіді.Захід має багато чого навчитися від цієї крихітної маленької країни на південь від Китаю, а саме: 1. швидкі, ефективні, доступні тестові набори 2. 14-денна обов'язкова карантин і 3. прозорості через технології та соціальні медіа.

One: fast, efficient, affordable test kits



Ви знали?В'єтнам єперша країна, яка розробила швидкий, ефективний та доступний тест-кітЗгідно з даними ВООЗ, для її розвитку знадобилося чотири роки.Тест, розроблений групою в'єтнамських дослідників з Інституту біотехнології при В'єтнамській академії наук і технологій, коштує близько 15 доларів.і здатний повертати результати протягом 80 хвилин, з специфічністю 100% і чутливістю 5 копій на реакцію.

Ось опис одного з моїх друзів, який проходить випробування у В'єтнамі:

"Я пішов до одного з 30 тестових центрів, доступних у В'єтнамі. Вони просочили мій ніс і рот. Через 2-3 години вони повідомили мені про попередні результати. У моєму випадку це було негативним. Потім я чекав ще кілька днів для Інституту епідеміології в Ханой, щоб підтвердити остаточний результат, який також був негативним. Це було швидко, ефективно і безболісно".

Тестові набори були настільки ефективними і простими у використанні, що на минулому тижні,20 країн і територій світу купують десятки тисяч випробувальних комплектів у В'єтнаміПоточна виробнича потужність В'єтнаму становить 3600 комплектів на добу, але країна може виробляти 10 000 комплектів на добу, і втричі збільшити потужність при необхідності, сказав представник.

Все, що я бачу в наших новинах, це те, якСША зіткнулися з дефіцитом випробувань(Як це зробити) іПерші декілька тестових комплектів, розроблених CDC, були помилковимиЗвичайно, нічого не відомо про тестування В’єтнаму.

Two: 14 day mandatory quarantine

Оскільки США закривають свої кордони з Китаєм та Європою, країна стикається з критикою щодо цих питань.«Занадто мало запізноПричина: хвороба вже була присутня в межах кордонів США, і вірус не знає кордонів.

В'єтнам, з іншого боку, вимагає 14-денного карантину для всіх іноземців, а також повернення в'єтнамців з епіцентрів Covid-19, на додаток до обмеження подорожей з цих регіонів.Спочатку це стосувалося людей, якіКитай&Південна КореяЗгодом цей мандат був розширений до людей, які повертаються зу всій Європі, Великобританії та США. .

В'єтнамський уряд забезпечив 100% в'єтнамських громадян і іноземців під карантином з притулком, їжеютамедичної допомоги протягом цих 14 днів. вони були протягом останніх 2 місяців.

та

Читайте цю статтю відбританського громадянина, який перебуває у карантині у В'єтнамі з 14 березня після того, як приземлився в Ханой на прямий рейс з Лондона, Англія:

"Раптом все стає дуже людським, ми гості в країні, яка робить все можливе, щоб захистити себе і поширює нам цю ввічливість.

Зовні все спокійно. Місце розташування спокійне, солдати працюють, щоб щодня стерилізувати кімнати, реєструвати нашу температуру і очищати наші бани. Вони живуть тут, щоб допомогти своїй країні і, незважаючи на те, що вони могли почути, вони дружні і турботливі.

Я особисто знаю багато друзів, які повертаються з Південної Кореї, Великобританії та США, більшість з якихіноземних студентів, чий весняний термін порушуєтьсяОдна спільна тема, яку поділяють ці друзі, полягає в тому, наскільки вони вдячні і захищені за ці 14 днів.

Минулого тижня, цей 12-годинний vlog в'єтнамського мандрівника, який повернувся з Мілана,Назва «Як «страшно» місцева карантинна зона?»Відео описує, наскільки суворим і «не страшним взагалі» є цей район, приносячи спокій тисячам в'єтнамських студентів, які незабаром повернуться до В'єтнаму.У США школи та університети скасовують заняття один за одним. .

Ці 14-денні заходи доступні не тільки тим, хто повертається до В'єтнаму з-за кордону, але і людям, які вже перебувають у країні.В'єтнамська спадкоємиця, яка повернулася до Ханой з МіланаЇї підозрювали в тому, що вона ухилилася від карантину в аеропорту.Всю її вулицю потім дезінфікували, її люди потрапили під 14-денний карантин.харчування і притулку, а також медичного персоналу, наданого урядом. .



Three: transparency via technology and social media

Сполучені Штати мають довгий шлях до досягнення В'єтнаму, коли мова йде про прозорість інформації щодо поширення коронавірусу.Ось екранний знімок статті думки, яку я написав моїй місцевій газеті, Vail Daily, яка не була прийнята для публікації минулого тижня:

Пройшло 14 днівПерший випадок COVID-19 зафіксовано в КолорадоМи маємо менше інформації, ніж коли-небудь:

Скільки реальних випадків місцезнаходження цих випадків (які міста, які сусіди) Демографічна інформація про ці випадки.

Цей урядовий сайтЗа даними уряду Колорадо, тести будуть більш доступними для приватних компаній, і демографічні дані будуть представленіhereОднак, коли ви натискаєте на нього, сайт заморожується приблизно 4 з 5 разів.

Що ви бачите, коли натискаєтеУряд України опублікував дані про COVID-19. .

Давайте розглянемо, як уряд і засоби масової інформації В'єтнаму розглядають інформацію про Ковід-19.

Кожного разу, коли з'являється новий випадок, онлайн-портал Міністерства охорони здоров'я (MoH) негайно публікує випадок у всіх великих ЗМІ та широкій публіці з деталями, включаючи: де випадки, як вони заражаються, які дії повинні бути вжиті. інформація має бути широко поширена через соціальні медіа та телевізійні канали, навіть надсилати текстові повідомлення на ваш телефон через гарячу лінію.

Мобільний додаток, спонсорований MoH та Міністерством інформації та медіа, під назвою NCOVI, надзвичайно дружній і простий у використанні. додаток дозволяє вам: 1. подати інформацію про здоров'я та подорожі, щоб ви могли перевірити себе 2. дізнатися про "гарячі місця" в містах / всій країні, де виявляються нові випадки 3. отримати актуальну інформацію щодо кращих практик ре / Covid-19 у В'єтнамі та у світі.

І, нарешті, всі, ймовірно, бачили це (відверто кажучи, це єдине, про що повідомляється з В'єтнаму західними ЗМІ), вірусну в'єтнамську пісню про прання рук. Вона була популяризована John Oliver's Last Week Tonight і TikTok. Але чи знали ви, що виробничою компанією за піснею було в'єтнамське Міністерство охорони здоров'я?

Уявіть собі уряд, який насправді хороший в соціальних мережах і надихає рух Тикток.Викрик усіх капелюхів в Twitter не рахується. .

Закриття нотатки

Як людина, яка живе між двома країнами (народилася і виросла у В’єтнамі, але виросла і працювала і жила в США), я розумію, що культура грає великий фактор у різниці між реакцією «Сходу» і «Заходу» на коронавірус.Як це сталося з пацієнтом 17 у В'єтнаміКрім того (і це, очевидно, грубе узагальнення), Схід взагалі цінує спільноту (а в даному випадку, громадське здоров'я), тоді як Захід взагалі цінує індивідів (а в даному випадку, конфіденційність і особисту свободу).

Я не розумію і не погоджуюся з тим, що західні країни реагують на коронавірус виключно на їх карикатуру країни / культури.Китайська блокада коронавірусу, принесена вам авторитаризмомКоли Італія потрапила під блокадуЗйомки того, як люди все ще люблять життя і співають з балкона, широко поширюються.І, звичайно, ніяких звітів про дивовижну роботу, яку робить уряд В'єтнаму.

Я не кажу, що я на 100% виступаю за те, щоб уряд міг втручатися в повсякденне життя людей у будь-яких обставинах, але я дійсно вірю, що в цьому випадку західні уряди мають способи грати з східними урядами, особливо з урядом В'єтнаму.Заступник прем'єр-міністра В'єтнаму Ву Дук ДамЩо стосується його зоряної кампанії по боротьбі з COVID-19 у В'єтнамі, то з усіх в'єтнамців, молодих і старих, ліберальних і консервативних.