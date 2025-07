ການຝຶກອົບຮົມ West Can Learn From Vietnam's Reaction to Covid-19

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ!

ວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາ

ຫນ້າທໍາອິດ / Twitter Thread

ດາວນ໌ໂຫລດ Linkedin

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Vietnamese reddit

ຂໍຂອບໃຈວ່າມັນແມ່ນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາຂອງເດືອນມັງກອນ, ໃນເວລາທີ່ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຫມູ່ເພື່ອນອາຫານໃນອາເມລິກາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ນິຍົມ, "China-contained" ທີ່ມີພະຍາດໃຫມ່ທີ່ມີຊື່ສຽງ Coronavirus.ການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາວິທະຍາໄລອະນຸຍາດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແລະການຝຶກອົບຮົມພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012.

"ມີຫຼາຍກໍລະນີໃນປັດຈຸບັນໃນທີ່ນີ້?" - ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂຽນ.

“8” – ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ.

ມັນເປັນ gasp ມີຄວາມສົນໃຈ. Wow. Paranoid ຫຼາຍ? 8 ເງື່ອນໄຂແລະປະເທດທັງຫມົດໄດ້ເຮັດໄດ້ພາຍໃຕ້ semi lockdown?

ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນEpicenter ຂອງຮ່າງກາຍໃຫມ່, Wuhan (Hubei, ຈີນ) ໄດ້ຖືກກວດສອບໃນທົ່ວໂລກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 10 ເມືອງຈີນອື່ນໆຫຼັງຈາກນັ້ນປະເພດ

"ທີ່ດີທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ມີຜູ້ເດີນທາງຈີນຈໍານວນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ!" - ຜູ້ຫນຶ່ງໄດ້ຊອກຫາ, ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປັດຈຸບັນ.

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວຂອງ virus ຈາກການບໍລິຫານຂອງອາເມລິກາ (ຫຼືຜູ້ຊ່ຽວຊານທົ່ວໄປຂອງອາເມລິກາ), ນອກເຫນືອໄປຈາກບັນຊີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວຂອງ virus.ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດົມສົມບູນ ສໍາ ລັບບຸກຄົນຂອງຈີນ / Asian descentປະເພດ

ຄວາມຄິດເຫັນທີ່:ວິທະຍາໄລຂອງ Chinatownປະເພດມັນເປັນພຽງແຕ່ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຝຶກອົບຮົມປະເພດການ panic ເປັນສິ່ງທີ່ດີກວ່າກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງປະເພດ

ສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງໄວ້ວາງໃຈພຽງແຕ່ປະມານເດືອນຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ວ່າເປັນ "ປິ່ນປົວຈີນ"ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ (World Health Organization - WHO)ຂໍຂອບໃຈໃນຂະນະທີ່ອິນເດຍໄດ້ລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໂລກ, ແລະວິທະຍາໄລອາເມລິກາອະນຸຍາດສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ, ມີຕົວຢ່າງໃນທົ່ວໂລກກ່ວາ 200k ຈາກ 100k ໃນພຽງແຕ່ກ່ອນຫນ້ານີ້, ມີຫຼາຍກ່ວາ 9k ການເດີນທາງ,ການເກັບຮັກສາອຸປະກອນການຄົ້ນຄ້ວາຂອງຫຼາຍປະເທດວິທີການການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດົມສົມບູນໃນອຸດົມສົມບູນໃນອຸດົມສົມບູນໃນອຸດສາຫະກໍາໃນປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີປະເທດ, ລວມທັງອາເມລິກາ, ສາມາດໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈວ່າມັນແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນ "ການອະນຸຍາດອາຊີເມລິກາ" ອື່ນໆ. trajectory ແມ່ນເບິ່ງບໍ່ດີສໍາລັບອາເມລິກາແລະບໍ່ດີສໍາລັບອາເມລິກາແລະເອີຣົບ.

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Datagraver.com

ໃນປັດຈຸບັນມີຫຼາຍກ່ວາສຸມໃສ່ເອີຣົບ, ອາເມລິກາທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດສອບເປັນ epicenter ຂອງການປິ່ນປົວ (ມັນແມ່ນໃນປັດຈຸບັນໃນເອີຣົບ, ມີຫຼາຍກ່ວາ 60% ຂອງກໍລະນີທັງຫມົດລະຫັດ QRຂໍຂອບໃຈວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າອິນເດຍເປັນປະເທດທີ່ເປັນທາງການຂອງການແຂ່ງຂັນທົ່ວໂລກກັບສະຫມັກທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກ. ບໍ່ Taiwan, Hong Kong, Singapore, ຫຼືອາເມລິກາ(ຫຼືເຊັ່ນດຽວກັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າມັນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສວຍງາມຂອງສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມ).

Yes, Vietnam, ປະເທດທີ່ຂ້າງລຸ່ມຈີນ. Yes, Vietnam,ປະເທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ 15 ທີ່ມີ 97M ພະນັກງານພວກເຮົາ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ, buddy ສໍາ ລັບ

One: fast, efficient, affordable test kits



ທ່ານຮູ້ວ່າ?ອິນເຕີເນັດປະເທດທໍາອິດໃນການພັດທະນາຊຸດທົດສອບໄວ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເດືອນຫນຶ່ງທີ່ WHO ເວົ້າວ່າມັນຄວນມີ 4 ປີເພື່ອພັດທະນາ.ການທົດສອບ, ການພັດທະນາໂດຍກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານ Vietnamese ຈາກ Institute of Biotechnology under the Vietnam Academy of Science and Technology, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ $ 15,ແລະສາມາດດໍາເນີນການຫຼັງຈາກ 80 ນາທີ, ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ 100% ແລະຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ 5 copies per reaction.

ນີ້ແມ່ນບັນຊີຂອງຫນຶ່ງຂອງຫມູ່ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນອິນເດຍ:

"ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຫນຶ່ງໃນ 30 ການທົດສອບ center ທີ່ມີຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າລັກສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຂ້າພະເຈົ້າ. ປະມານ 2-3 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍ. ໃນກໍລະນີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ມັນເປັນທີ່ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄາດຄະເນດິນເຕີເນັດໃນ Hanoi ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ, ເຊິ່ງຍັງແມ່ນບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ. ມັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ປະສິດທິພາບ, ແລະບໍ່ເສຍຄ່າ. "

ການທົດສອບ kits ແມ່ນປະສິດທິພາບແລະງ່າຍດາຍທີ່ຈະນໍາໃຊ້, ທີ່ຢູ່ອາທິດຜ່ານມາ,20 ປະເທດແລະອິນເດຍໃນໂລກກໍາລັງຊອກຫາການຊໍາລະເງິນຂອງການທົດສອບ kits ຈາກ Vietnamສະຫນັບສະຫນູນການຜະລິດຂອງອິນເດຍແມ່ນ 3600 kits / ມື້, ແຕ່ປະເທດສາມາດຜະລິດ 10,000 kits / ມື້, ແລະ tripled ຄວາມອາດສາມາດໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ສະຫນອງ said.

ທັງຫມົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາໃນຄໍາສັ່ງຂອງພວກເຮົາແມ່ນວິທີທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການທົດສອບວິທີການ? ແລະຊຸດທົດສອບຄັ້ງທໍາອິດທີ່ພັດທະນາໂດຍ CDC ແມ່ນມີຜົນກະທົບy (ຈິງ?) ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວກັບຊຸດທົດສອບ Vietnam, ຖ້າຫາກວ່າ.

Two: 14 day mandatory quarantine

ໃນຂະນະທີ່ອາເມລິກາເຫນືອໄປຈາກອາເມລິກາແລະອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາແລະອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຈາກອາເມລິກາຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Too Little Too Lateວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາ

Vietnam, on the other hand, has been mandating 14-day quarantine for all foreigners as well as returning Vietnamese from Covid-19 epicenters, on top of restricting travels from these regionsໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມາຈາກຈີນປະເພດວິທະຍາໄລ South Koreaໃນປັດຈຸບັນ, ການສະຫນັບສະຫນູນໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍກັບຄົນທີ່ມາຈາກທັງຫມົດໃນເອີຣົບ, UK ແລະອາເມລິກາປະເພດ

ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນແລະການປິ່ນປົວໃນໄລຍະ 14 ມື້. ມັນມີໃນໄລຍະ 2 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ແລະ

ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຂໍຂອບໃຈ? Read this story fromໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາຈະທົດສອບສິ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາສໍາລັບທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາສໍາລັບພວກເຮົາ.:

ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮົາມີຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງພວກເຮົາ.

ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ

ຂໍຂອບໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຫຼາຍກ່ວາສູ່ເພື່ອນທີ່ມາຈາກອາເມລິກາ, ອາເມລິກາແລະອາເມລິກາ.ວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລແລະວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລຂອງອິນເດຍໃນຖານະເປັນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກ.

ອາທິດກ່ອນຫນ້ານີ້, ນີ້ 12 ຊົ່ວໂມງ vlog ຂອງຜູ້ເດີນທາງ Vietnamese ທີ່ມາຈາກ Milan,ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : "How "fearful" is the local quarantine area?"ວັດສະດຸທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພື້ນທີ່ແມ່ນສວຍງາມແລະ "ບໍ່ແມ່ນສວຍງາມ" ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພຂອງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອິນເດຍ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອິນເດຍ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອິນເດຍ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອິນເດຍ.ວິທະຍາໄລແລະວິທະຍາໄລໃນອາເມລິກາກໍາລັງກາຍການຝຶກອົບຮົມຫນຶ່ງໃນຫນຶ່ງປະເພດ

ຫຼັກສູດ 14 ມື້ນີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມໃນທ້ອງຖ່າຍຮູບໃນທ້ອງຖ່າຍຮູບໃນທ້ອງຖ່າຍຮູບໃນທ້ອງຖ່າຍຮູບໃນທ້ອງຖ່າຍຮູບໃນທ້ອງຖ່າຍຮູບໃນທ້ອງຖ່າຍຮູບໃນທ້ອງຖ່າຍຮູບ.ຜູ້ອາຍຸ Vietnamese ທີ່ມາຈາກ Milan ກັບ Hanoiຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍ jet ເອກະຊົນບໍລິການລູກຄ້າ charter Atlanta!ມີອຸປະກອນອາຫານແລະອຸປະກອນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການທີ່ສະຫນອງໂດຍລັດປະເພດ



Three: transparency via technology and social media

ວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາ

ມັນເປັນ 14 ມື້ຫຼັງຈາກກໍລະນີຕົ້ນຕໍຂອງ Covid-19 ໄດ້ຮັບລາຍຊື່ໃນ Colorado, ແລະພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນຫຼາຍກ່ວາຂ້ອຍໃນຂະນະທີ່:

ປະຫຍັດທີ່ແທ້ຈິງ ສະຖານທີ່ຂອງກໍລະນີນີ້ (ເມືອງທີ່, ມົນທົນທີ່) ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Demographic

ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົານໍາ ເວັບ ໄຊ ທ ໌ ວັນ ທີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ເພາະ ສໍາ ລັບ lovers ສັດ ລ້ຽງ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ.ຫນ້າທໍາອິດບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຊອກຫາໃນເວລາທີ່ຄລິກໃສ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ CO Government ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ Covid-19ປະເພດ

ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ

ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການ.

ຊອບແວໂທລະສັບມືຖືຂອງ MoH ແລະ Ministry of Information & Media, ທີ່ໂທ NCOVI ແມ່ນດີທີ່ສຸດແລະງ່າຍທີ່ຈະນໍາໃຊ້. ຊອບແວນີ້ໃຫ້ທ່ານສາມາດ: 1. submit health & travel information so you can get yourself tested 2. learn about the "hotspots" within the cities / whole country where new cases are defected 3. get up-to-date information regarding best practices re / Covid-19 in Vietnam and in the world.

ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ, y'all ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ນີ້ (ອີງໃສ່ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ຜ່ານມາຈາກ Vietnam ໂດຍອິນເດຍໂດຍອີເມລິກາ), ການສັກຢາການສັກຢາຂອງອີເມລິກາ. ມັນໄດ້ popularized ໂດຍ John Oliver's Last Week Tonight ແລະ TikTok. ແຕ່ທ່ານຮູ້ວ່າບໍລິສັດການຜະລິດພາຍໃຕ້ການສັກຢາແມ່ນອີເມລິກາ Ministry of Health? ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ່ວມມືກັບຜູ້ປະກອບອີເມລິກາແລະຜູ້ເຮັດວຽກຂອງສັກຢາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສັກຢາ.

ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນscreaming ທັງຫມົດ caps ໃນ Twitter ບໍ່ ຈໍາ ກັດປະເພດ

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ

ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ - ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ!ວິທີການເຮັດວຽກກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ 17 ໃນ Vietnamນອກເຫນືອໄປຈາກນີ້ (ແລະນີ້ແມ່ນການທົ່ວໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ) ອັດຕະໂນມັດເອີຣົບປົກກະຕິຈຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທ້ອງຖິ່ນ (ຫຼືໃນກໍລະນີນີ້, ການຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທ້ອງຖິ່ນ) ໃນຂະນະທີ່ເອີຣົບປົກກະຕິຈຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທ້ອງຖິ່ນ (ຫຼືໃນກໍລະນີນີ້, ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ).

ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ, ແລະບໍ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນ, ແມ່ນຮູບພາບ Western ຂອງການຕອບສະຫນັບສະຫນູນຂອງປະເທດໃດໆກັບ coronavirus purely ກ່ຽວກັບ caricature ຂອງເຂົາເຈົ້າຂອງປະເທດ / ວິທະຍາໄລ. When Wuhan, Hubei went under lockdown, the Washington Post headline was "ລະບົບ Coronavirus ຂອງປະເທດຈີນ, brought to you by authoritarianismໃນເວລາທີ່ອີເມລິກາໄດ້ກາຍເປັນ Lockdown, ວັດສະດຸຂອງວິທີທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກ.ຄຸນນະສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ແລະຢ່າງວ່ອງໄວ, ບໍ່ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກທີ່ສວຍງາມຂອງບໍລິສັດຂອງບໍລິສັດ.

ຂໍຂອບໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Vice Prime Minister of Vietnam Vu Duc Damພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮົາມີຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການປິ່ນປົວ Covid-19 ໃນອິນເດຍຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອິນເດຍ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອິນເດຍ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອິນເດຍ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອິນເດຍແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອິນເດຍ.