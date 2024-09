Keskittyminen tai keskittyminen: Kuinka löytää oikea tuote markkinoille

Pysyvyys ja iteraatio: Pääasiallinen syy epäonnistumiseen on usein ponnistuksen puute ja ennenaikainen pysähtyminen, ei PMF:n puuttuminen. On monia syitä, miksi voit epäonnistua ensimmäisillä yrityksilläsi, koska et koskaan tiedä oikeaa ratkaisua. Sinun täytyy viettää aikaa ja iteroida paljon.





Tämän iterointiprosessin aikana koin monia tapauksia, joissa suppilon räätälöinti johti toiseen suppiloon. Mutta se oli orgaaninen muutos, joka perustui todellisiin tietoihin, ei vain toinen hypoteesi "kuulin, että se toimii."