Pou konsantre oswa pa konsantre: Ki jan yo jwenn bon pwodwi-mache anfòm

Atansyon sou detay: Lè m konsantre sou yon sèl antonwa, mwen te kapab plonje pi fon nan analiz, aktivman koute apèl lavant yo, epi pi byen angaje ak kliyan yo ak ekip mwen an. Mwen reyalize ke jwenn PMF te enpòtan anpil epi yo bezwen priyorite sou lòt travay.

Ekip Inite: Adopte yon apwòch konsantre asire ke tout moun nan ekip mwen an te travay nan direksyon pou menm objektif la. Nan tan lontan an, lè nou te eseye teste plizyè chanèl ak antonwa akizisyon an menm tan, nou souvan neglije detay, ak kreyativite nou soufri lè nou tonbe nan yon mantalite wòl sipò.