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ການທັກທາຍຕາມລະດູການຈາກ HackerNoon: ເພີ່ມເລື່ອງດ້ວຍການແປ, ການເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອື່ນໆໂດຍ@product
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ການທັກທາຍຕາມລະດູການຈາກ HackerNoon: ເພີ່ມເລື່ອງດ້ວຍການແປ, ການເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອື່ນໆ

ໂດຍ HackerNoon Product Updates7m2024/11/25
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ອັບເດດຜະລິດຕະພັນຂອງ HackerNoon ຢູ່ທີ່ນີ້. ກຽມພ້ອມສຳລັບແອັບມືຖືລຸ້ນໃໝ່, ການພັດທະນາການແປເພີ່ມເຕີມ, AI Gallery ໃໝ່, ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຫຼັງ, ແລະອື່ນໆອີກ! 🚀

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ອັບເດດຜະລິດຕະພັນປະຈໍາເດືອນຂອງ HackerNoon ຢູ່ທີ່ນີ້! ກຽມພ້ອມສຳລັບແອັບຯມືຖືລຸ້ນໃໝ່, ການພັດທະນາການແປເພີ່ມເຕີມ, AI Gallery ໃໝ່, ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຫຼັງ, ແລະອື່ນໆອີກ! 🚀


ການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງເວທີຈາກ ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2024 , ຈົນຮອດວັນທີ 25 ພະຈິກ 2024.


ເພີ່ມເລື່ອງຂອງເຈົ້າດ້ວຍການແປເລື່ອງ

ຂອງພວກເຮົາ ຄຸນນະສົມບັດການແປພາສາເລື່ອງ ພຽງແຕ່ໃຊ້ງ່າຍຍິ່ງຂຶ້ນ! ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​, ໂດຍ​ມີ​ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ 77 ພາ​ສາ​ລວມ​ທັງ Italian , Swedish , Finnish , Somali , Hebrew , ແລະອື່ນໆອີກ — ການ​ແປ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ງ່າຍ​ກວ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ.



ກ່ອນການອັບເດດນີ້, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໄປທີ່ app.hackernoon.com/services ຫຼືການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງຂອງທ່ານເພື່ອຊື້ການແປ. ໃນຂະນະທີ່ທາງເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນຍັງມີຢູ່, ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມວິທີການປັບປຸງເພື່ອປົດລັອກພາສາໃດນຶ່ງໂດຍການຄລິກພຽງສາມຄັ້ງ:


  1. ເປີດເລື່ອງຂອງທ່ານແລະເລື່ອນໃສ່ທຸງພາສາສໍາລັບການແປພາສາທີ່ຕ້ອງການ. ຄລິກເພື່ອປົດລັອກພາສາ.
  2. ເລືອກຈາກ 1, 6, 12, ຫຼືທັງໝົດ 76 ພາສາ ແລະໃສ່ລາຍລະອຽດການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ.
  3. ກົດ “ຈ່າຍດຽວນີ້”—ເຈົ້າຕັ້ງແລ້ວ!



ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງທ່ານດ້ວຍ HackerNoon Translations : ຂະຫຍາຍການເບິ່ງເຫັນເລື່ອງຂອງທ່ານ, ຈັດອັນດັບໃນການຊອກຫາຫຼາຍພາສາ, ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ຊົມທີ່ຫຼາກຫຼາຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.


ສຳຫຼວດ ລະບົບກະຕ່າໃຫມ່ຂອງ HackerNoon , ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດນໍາທາງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍຜ່ານການແປພາສາ, Startups of the Year city sponsorships, brand publishing credits, and an Evergreen Tech Company News Page.


ທ່ອງໄປຫາ HackerNoon ໃນທຸກພາສາ

ຕ້ອງການເບິ່ງ HackerNoon ໃນພາສາກໍາເນີດຂອງທ່ານບໍ? ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທ່ານ​!


ແຕ່ລະພາສາທີ່ຮອງຮັບ 77 ຂອງພວກເຮົາຕອນນີ້ມີໜ້າທຳອິດທີ່ກຳນົດເອງ. ຕົວຢ່າງ, ໄປຢ້ຽມຢາມ hackernoon.com/lang/es ເພື່ອເບິ່ງປະສົບການທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເຕັມທີ່: ແຖບຄົ້ນຫາ, "ອ່ານ" ແລະ "ຂຽນ" ປຸ່ມ, ບົດເລື່ອງເທິງ, ແລະພາກສ່ວນຂໍ້ມູນສໍາລັບຜູ້ອ່ານ, ນັກຂຽນ, ແລະຍີ່ຫໍ້ແມ່ນແປທັງຫມົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະເຫັນລາຍຊື່ງ່າຍຂອງພາສາທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ—ຄລິກອັນໃດນຶ່ງເພື່ອສຳຫຼວດ HackerNoon ໃນພາສາອື່ນ.



ເພື່ອນຳທາງໄປຫາ ໜ້າຫຼັກພາສາທັງໝົດ, ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າຫຼັກຂອງພາສາໃດກໍໄດ້ , ແລະເລື່ອນລົງໄປທີ່ພາກສ່ວນ “ພາສາ” ພາຍໃຕ້ໜ້າຫຼັກຂອງແຕ່ລະພາສາ, ດ້ວຍໂຄງສ້າງປັດຈຸບັນນີ້: hackernoon.com/lang/he .



ຢ່າລືມ—ທ່ານສາມາດສະໝັກໃຊ້ພາສາໃດກໍໄດ້ຈາກໜ້າຫຼັກ!

ກົດປຸ່ມຈອງຢູ່ມຸມຂວາເທິງຂອງຫນ້າຈໍຂອງທ່ານ, ແລະvoilà — ✨ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສະບັບແປ✨ຂອງ The HackerNoon Newsletter ກົງກັບ inbox ຂອງທ່ານ. ເພີດເພີນໄປກັບເລື່ອງ ທີ່ຕ້ອງອ່ານ ປະຈຳວັນຂອງທ່ານ, ຄັດສັນມາຢ່າງຊ່ຽວຊານໂດຍບັນນາທິການ HackerNoon ແລະສົ່ງໃຫ້ທຸກໆມື້ໃນຕອນທ່ຽງ, Mountain Time. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຈົດຫມາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ທີ່ນີ້ .


ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ The HackerNoon Newsletter ເບິ່ງຄືວ່າ:



ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດການແປຂອງ HackerNoon ໃນໜ້າບໍລິການໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ

ສຳຫຼວດເບິ່ງຜົນປະໂຫຍດ ແລະການເຮັດວຽກຂອງຄຸນສົມບັດການແປຂອງພວກເຮົາ, ແລະຄົ້ນພົບວິທີທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກມັນໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ເບິ່ງໃກ້ໆກັບຫນຶ່ງໃນການອອກແບບທີ່ກໍາຫນົດເອງຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຕົວສ້າງຫນ້າຂອງພວກເຮົາ!



ຄັງຮູບພາບ AI ຂອງ HackerNoon ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ!

ຂອງພວກເຮົາປັບປຸງໃຫມ່ AI ຄັງຮູບພາບ ຕອນນີ້ໃຫ້ທ່ານສຳຫຼວດຮູບພາບ AI ທັງໝົດທີ່ເຄີຍສ້າງໃນ HackerNoon.


ນີ້ແມ່ນວິທີດຳນ້ຳໃນ:

  1. ໃຊ້ແຖບ "ຫຼ້າສຸດ" ແລະ "ເກົ່າທີ່ສຸດ" ເພື່ອຄົ້ນຫາຮູບພາບໂດຍອີງໃສ່ວັນທີສ້າງ.

  2. ຄລິກທີ່ກ່ອງເລື່ອນລົງເບື້ອງຂວາຂອງໜ້າຈໍຂອງທ່ານເພື່ອກັ່ນຕອງຕາມແບບ AI ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

  3. ລອງໃຊ້ຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາເພື່ອຊອກຫາຮູບພາບໂດຍໃຊ້ຄໍາທີ່ໃຊ້ສະເພາະ; ທ່ານຈະເຫັນທຸກຮູບພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຄໍານັ້ນຢູ່ໃນການເຕືອນ.



ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ​? ຄລິກ “ລອງຂໍ້ຄວາມເປັນຮູບ” ເພື່ອເປີດສະບັບຮ່າງທີ່ທ່ານສາມາດທົດລອງກັບຮູບແບບການສ້າງຮູບພາບຕ່າງໆ, ລວມທັງ ການແຜ່ກະຈາຍຄົງທີ່ , Flux, Kandinsky, ແລະອື່ນໆ.



HackerNoon Mobile App 2.03: ຮູບແບບການເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມເພື່ອເອກະສານທັນທີ

ແອັບມືຖືຂອງພວກເຮົາມີຄຸນສົມບັດການຂຽນໃໝ່ພ້ອມກັບການອັບເດດຫຼ້າສຸດຂອງມັນ, ເໝາະສຳລັບການຈັບເອົາແນວຄວາມຄິດຢ່າງວ່ອງໄວ: ຟັງຊັນການເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ. ດຽວນີ້, ການເວົ້າເລື່ອງອອກຖືວ່າເປັນ blogging! ເລີ່ມການໂພສ ຫຼືໂຄງຮ່າງຕໍ່ໄປຂອງເຈົ້າໂດຍການເວົ້າກັບແອັບ HackerNoon. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າໃນເວລາທີ່ທ່ານສົນທະນາໃນ app ບັນນາທິການຂໍ້ຄວາມ HackerNoon:



ມີຂັ້ນຕອນບໍ? ຖ້າບໍ່, ພວກເຮົາຈະເຮັດຊ້ຳ: ເປີດສະບັບຮ່າງ, ຄລິກໄອຄອນໄມ, ເວົ້າ ແລະກົດຍອມຮັບ ຖ້າທ່ານພໍໃຈກັບຜົນໄດ້ຮັບ - ເນື້ອຫາຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.


ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຫນ້າຫົວຂໍ້ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ #bitcoin ຫຼື #javascript, ເພື່ອຈັດລະບຽບເລື່ອງຕາມຫົວຂໍ້. ພວກມັນສາມາດຄົ້ນພົບໄດ້ໃນການຊອກຫາ ແລະສະແດງຢູ່ໃນໜ້າເລື່ອງ.



ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດການແປພາສາໃຫ້ກັບແອັບຯຂອງພວກເຮົາ: ຕອນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມໜ້າຫຼັກພາສາຫຼາຍກວ່າ 70 ພາສາແລ້ວ! ຄືກັນກັບພວກເຮົາໄດ້ເຮັດສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ຈື່? 😉 ພຽງແຕ່ເລື່ອນລົງໃນຫນ້າທໍາອິດຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະ voilá!



ດາວ​ນ​໌​ໂຫລດ app ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ Apple ແລະ Google - ມັນ​ເປັນ​ການ​ຟຣີ​!


ປະກາດອັດຕະໂນມັດທັງໝົດຂອງ HackerNoon Blogs ຜ່ານ API On Threads, BlueSky, Twitter/X, Mastodon, Flipboard, ແລະເປັນ RSS ສະເໝີຄືກັນ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ທຸກເລື່ອງຂອງ HackerNoon ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ຈະຖືກແບ່ງປັນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນທົ່ວແພລະຕະຟອມຕ່າງໆ, ລວມທັງ Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard, ແລະຜ່ານ RSS . ການແຜ່ກະຈາຍ FTW! ດ້ວຍນີ້, ການກົດປຸ່ມເຜີຍແຜ່ຂະຫຍາຍເນື້ອຫາຂອງທ່ານ, ເຮັດໃຫ້ການເປີດເຜີຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍທີ່ກວ້າງຂວາງ. ມັນເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງຂອງທ່ານແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຫນ້ອຍທີ່ສຸດ!



ອິນບັອກຂອງເຈົ້າດີຂຶ້ນແລ້ວ

ໃນວັນທີ 24 ເດືອນກັນຍາ, ພວກເຮົາໄດ້ແນະນໍາ inbox ໃຫມ່ຂອງພວກເຮົາແລະຄຸນນະສົມບັດການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງ — ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ບັນ​ນາ​ທິ​ການ HackerNoon​. ຄຸນສົມບັດນີ້ຊ່ວຍປັບປຸງການສື່ສານຜ່ານການຕັ້ງຄ່າສະບັບຮ່າງເພື່ອໃຫ້ການໂຕ້ຕອບໄວຂຶ້ນ, ຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະສະເໜີໃຫ້ inbox ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດເບິ່ງການສົນທະນາທັງຫມົດລະຫວ່າງບັນນາທິການແລະນັກຂຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນເບິ່ງສິ່ງທີ່ມັນເຄີຍເປັນ:



ດຽວນີ້, ພວກເຮົາກໍາລັງເປີດຕົວ a inbox UI ປັບປຸງໃຫມ່ ມັນຮູ້ສຶກຄືກັບແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.



ນີ້ແມ່ນສິ່ງໃໝ່:

  • ນຳທາງອິນບັອກຂອງເຈົ້າດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍໂດຍໃຊ້ຕົວກອງຂໍ້ຄວາມ “ເປີດ,” “ປິດ” ແລະ “ຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ”.

  • ໃຊ້ຟັງຊັນຄົ້ນຫາເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ຄວາມສະເພາະ

  • ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອ HackerNoon ຜ່ານ “ການສົນທະນາໃໝ່” ແລະເລືອກຕົວເລືອກທີ່ເໝາະສົມກັບຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

  • ເພີດເພີນໄປກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ມີລະຫັດສີ ແລະການຕອບກັບແບບກະທູ້ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ.

  • ບັນທຶກສະບັບຮ່າງຕອນນີ້ລວມເຂົ້າກັນເປັນການສົນທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

  • ເປີດການສົນທະນາໂດຍກົງຈາກສະບັບຮ່າງ.

  • ແກ້ໄຂແລະລຶບຂໍ້ຄວາມເພື່ອການຄວບຄຸມທີ່ດີກວ່າ.

  • ເລື່ອນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດສໍາລັບການທ່ອງເວັບຜ່ານການສົນທະນາທັງຫມົດ

  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບມືຖືສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍໃນເວລາເດີນທາງ

  • ທາງ​ເລືອກ​ການ​ນໍາ​ທາງ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​: ເຂົ້າ​ເບິ່ງ FAQs ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​, ພາກ​ສ່ວນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​, ການ​ແກ້​ໄຂ​ຫນ້າ Protocol​



ການອັບເດດອິນບັອກນີ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃກ້ປະສົບການແບບສົດໆ, ຄືກັບແອັບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືສະບັບຮ່າງມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຍິ່ງຂຶ້ນ!


ຊອກຫາໃຫມ່ສໍາລັບ Dashboard Writer


ຜູ້ພັດທະນາຂອງພວກເຮົາຫາກໍອັບເກຣດຖານຂໍ້ມູນເປັນ MongoDB, ດັ່ງນັ້ນສະບັບຮ່າງຂອງເຈົ້າຈຶ່ງໂຫຼດໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສ້າງສະບັບຮ່າງ ແລະເຜີຍແຜ່ເລື່ອງລາວຕ່າງໆຢ່າງມີສາຍຕາຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການເພີ່ມຮູບເລື່ອງຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າຊອກຫາເລື່ອງທີ່ເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາໄດ້ທັນທີ!


MongoDB ແມ່ນບ້ານຫຼັງໃໝ່ຂອງພວກເຮົາສຳລັບທຸກເລື່ອງ ແລະເນື້ອຫາທາງທຸລະກິດ

ພວກເຮົາໄດ້ຍ້າຍເລື່ອງລາວ, ບໍລິສັດ, ແລະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຈາກ Firebase ໄປໃສ່ MongoDB, ຖານຂໍ້ມູນ NoSQL. Richard Kubina , VP ຂອງວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາອະທິບາຍເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການປ່ຽນແປງນີ້:


ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງອອກບັນທຶກ Firestore ເຂົ້າໄປໃນ MongoDB ສົບຜົນສໍາເລັດ, ຍ້ອນວ່າທັງສອງແມ່ນຖານຂໍ້ມູນ NoSQL, ດ້ວຍການປັບພຽງແຕ່ເປັນການປ່ຽນຂອງ Firebase ທີ່ບໍ່ທໍາມະດາ. ສະແຕມເວລາ ວັດຖຸເຂົ້າໄປໃນວັດຖຸວັນທີມາດຕະຖານ.


ການສາມາດເຮັດການສອບຖາມການລວບລວມທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ໃນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງຖານຂໍ້ມູນຫຼຸດລົງຈໍານວນຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜ່ານສາຍ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງຖືກປຸງແຕ່ງຕື່ມອີກໃນລະຫັດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດໍາເນີນການປະສິດທິພາບຫຼາຍ.


ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ HackerNoon ຂອງປີ 2024 ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ທໍາລາຍສະຖິຕິ

HackerNoon ປະຈໍາປີ ✨ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີ 2024 ໄດ້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2024 ແລະມັນເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ! ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ສົດຊື່ນ ແລະວິທີການໃໝ່ທັງໝົດໃນການຄົ້ນຫາ, ສະເໜີຊື່, ແລະລົງຄະແນນສຽງສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຈົ້າມັກ, ເຫດການສຳຄັນທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນຂອງ HackerNoon ໄດ້ຕີຄວາມສູງໃໝ່ໃນທົ່ວຄະນະ.


ໃນເວລາພຽງໜຶ່ງເດືອນ, Startups of the Year ໄດ້ຮັບການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 3.7 ລ້ານຄັ້ງ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 151.4k ສະເໜີຊື່ startups, ກວມເອົາ 98 ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 2.9k ເມືອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນີ້ເປັນສະບັບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ​ແຕ່​ເດີມ​ຈະ​ປິດ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ພະຈິກ​ນີ້. ປະຈຸບັນນີ້ ໄລຍະເວລາການສະເໜີຊື່ໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການສູງ .

ປີນີ້ມີຫຍັງໃໝ່?

ເລືອກຈາກ 100+ ອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາຕັດສິນໃຈວ່າໃຜໂດດເດັ່ນ. ຢ້ຽມຢາມ ຫນ້າທໍາອິດຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະເລືອກເອົາຫນຶ່ງໃນເມຄທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫລາກຫລາຍ, ປ້ອນຄໍາສໍາຄັນຜ່ານແຖບຄົ້ນຫາ, ຫຼືເບິ່ງຜ່ານ 11 ປະເພດແມ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຮົາທີ່ກວມເອົາອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດ, ລວມທັງ:


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