ການທັກທາຍຕາມລະດູການຈາກ HackerNoon: ເພີ່ມເລື່ອງດ້ວຍການແປ, ການເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອື່ນໆ

ອັບເດດຜະລິດຕະພັນປະຈໍາເດືອນຂອງ HackerNoon ຢູ່ທີ່ນີ້! ກຽມພ້ອມສຳລັບແອັບຯມືຖືລຸ້ນໃໝ່, ການພັດທະນາການແປເພີ່ມເຕີມ, AI Gallery ໃໝ່, ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຫຼັງ, ແລະອື່ນໆອີກ! 🚀
ການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງເວທີຈາກ
ຂອງພວກເຮົາ
ກ່ອນການອັບເດດນີ້, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໄປທີ່ app.hackernoon.com/services ຫຼືການຕັ້ງຄ່າເລື່ອງຂອງທ່ານເພື່ອຊື້ການແປ. ໃນຂະນະທີ່ທາງເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນຍັງມີຢູ່, ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມວິທີການປັບປຸງເພື່ອປົດລັອກພາສາໃດນຶ່ງໂດຍການຄລິກພຽງສາມຄັ້ງ:
ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງທ່ານດ້ວຍ HackerNoon Translations : ຂະຫຍາຍການເບິ່ງເຫັນເລື່ອງຂອງທ່ານ, ຈັດອັນດັບໃນການຊອກຫາຫຼາຍພາສາ, ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ຊົມທີ່ຫຼາກຫຼາຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ສຳຫຼວດ
ຕ້ອງການເບິ່ງ HackerNoon ໃນພາສາກໍາເນີດຂອງທ່ານບໍ? ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທ່ານ!
ແຕ່ລະພາສາທີ່ຮອງຮັບ 77 ຂອງພວກເຮົາຕອນນີ້ມີໜ້າທຳອິດທີ່ກຳນົດເອງ. ຕົວຢ່າງ, ໄປຢ້ຽມຢາມ
ເພື່ອນຳທາງໄປຫາ ໜ້າຫຼັກພາສາທັງໝົດ, ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າຫຼັກຂອງພາສາໃດກໍໄດ້ , ແລະເລື່ອນລົງໄປທີ່ພາກສ່ວນ “ພາສາ” ພາຍໃຕ້ໜ້າຫຼັກຂອງແຕ່ລະພາສາ, ດ້ວຍໂຄງສ້າງປັດຈຸບັນນີ້: hackernoon.com/lang/he .
ຢ່າລືມ—ທ່ານສາມາດສະໝັກໃຊ້ພາສາໃດກໍໄດ້ຈາກໜ້າຫຼັກ!
ກົດປຸ່ມຈອງຢູ່ມຸມຂວາເທິງຂອງຫນ້າຈໍຂອງທ່ານ, ແລະvoilà — ✨ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສະບັບແປ✨ຂອງ The HackerNoon Newsletter ກົງກັບ inbox ຂອງທ່ານ. ເພີດເພີນໄປກັບເລື່ອງ ທີ່ຕ້ອງອ່ານ ປະຈຳວັນຂອງທ່ານ, ຄັດສັນມາຢ່າງຊ່ຽວຊານໂດຍບັນນາທິການ HackerNoon ແລະສົ່ງໃຫ້ທຸກໆມື້ໃນຕອນທ່ຽງ, Mountain Time. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຈົດຫມາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ທີ່ນີ້ .
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ The HackerNoon Newsletter ເບິ່ງຄືວ່າ:
ສຳຫຼວດເບິ່ງຜົນປະໂຫຍດ ແລະການເຮັດວຽກຂອງຄຸນສົມບັດການແປຂອງພວກເຮົາ, ແລະຄົ້ນພົບວິທີທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກມັນໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ເບິ່ງໃກ້ໆກັບຫນຶ່ງໃນການອອກແບບທີ່ກໍາຫນົດເອງຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຕົວສ້າງຫນ້າຂອງພວກເຮົາ!
ຂອງພວກເຮົາປັບປຸງໃຫມ່
ນີ້ແມ່ນວິທີດຳນ້ຳໃນ:
ໃຊ້ແຖບ "ຫຼ້າສຸດ" ແລະ "ເກົ່າທີ່ສຸດ" ເພື່ອຄົ້ນຫາຮູບພາບໂດຍອີງໃສ່ວັນທີສ້າງ.
ຄລິກທີ່ກ່ອງເລື່ອນລົງເບື້ອງຂວາຂອງໜ້າຈໍຂອງທ່ານເພື່ອກັ່ນຕອງຕາມແບບ AI ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ລອງໃຊ້ຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາເພື່ອຊອກຫາຮູບພາບໂດຍໃຊ້ຄໍາທີ່ໃຊ້ສະເພາະ; ທ່ານຈະເຫັນທຸກຮູບພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຄໍານັ້ນຢູ່ໃນການເຕືອນ.
ພ້ອມທີ່ຈະສ້າງຂອງທ່ານເອງ? ຄລິກ “ລອງຂໍ້ຄວາມເປັນຮູບ” ເພື່ອເປີດສະບັບຮ່າງທີ່ທ່ານສາມາດທົດລອງກັບຮູບແບບການສ້າງຮູບພາບຕ່າງໆ, ລວມທັງ
ແອັບມືຖືຂອງພວກເຮົາມີຄຸນສົມບັດການຂຽນໃໝ່ພ້ອມກັບການອັບເດດຫຼ້າສຸດຂອງມັນ, ເໝາະສຳລັບການຈັບເອົາແນວຄວາມຄິດຢ່າງວ່ອງໄວ: ຟັງຊັນການເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ. ດຽວນີ້, ການເວົ້າເລື່ອງອອກຖືວ່າເປັນ blogging! ເລີ່ມການໂພສ ຫຼືໂຄງຮ່າງຕໍ່ໄປຂອງເຈົ້າໂດຍການເວົ້າກັບແອັບ HackerNoon. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າໃນເວລາທີ່ທ່ານສົນທະນາໃນ app ບັນນາທິການຂໍ້ຄວາມ HackerNoon:
ມີຂັ້ນຕອນບໍ? ຖ້າບໍ່, ພວກເຮົາຈະເຮັດຊ້ຳ: ເປີດສະບັບຮ່າງ, ຄລິກໄອຄອນໄມ, ເວົ້າ ແລະກົດຍອມຮັບ ຖ້າທ່ານພໍໃຈກັບຜົນໄດ້ຮັບ - ເນື້ອຫາຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ສະບັບຮ່າງຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຫນ້າຫົວຂໍ້ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ #bitcoin ຫຼື #javascript, ເພື່ອຈັດລະບຽບເລື່ອງຕາມຫົວຂໍ້. ພວກມັນສາມາດຄົ້ນພົບໄດ້ໃນການຊອກຫາ ແລະສະແດງຢູ່ໃນໜ້າເລື່ອງ.
ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດການແປພາສາໃຫ້ກັບແອັບຯຂອງພວກເຮົາ: ຕອນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມໜ້າຫຼັກພາສາຫຼາຍກວ່າ 70 ພາສາແລ້ວ! ຄືກັນກັບພວກເຮົາໄດ້ເຮັດສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ຈື່? 😉 ພຽງແຕ່ເລື່ອນລົງໃນຫນ້າທໍາອິດຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະ voilá!
ໃນປັດຈຸບັນ, ທຸກເລື່ອງຂອງ HackerNoon ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ຈະຖືກແບ່ງປັນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນທົ່ວແພລະຕະຟອມຕ່າງໆ, ລວມທັງ Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard, ແລະຜ່ານ RSS . ການແຜ່ກະຈາຍ FTW! ດ້ວຍນີ້, ການກົດປຸ່ມເຜີຍແຜ່ຂະຫຍາຍເນື້ອຫາຂອງທ່ານ, ເຮັດໃຫ້ການເປີດເຜີຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍທີ່ກວ້າງຂວາງ. ມັນເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງຂອງທ່ານແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຫນ້ອຍທີ່ສຸດ!
ໃນວັນທີ 24 ເດືອນກັນຍາ, ພວກເຮົາໄດ້ແນະນໍາ
ດຽວນີ້, ພວກເຮົາກໍາລັງເປີດຕົວ a
ນີ້ແມ່ນສິ່ງໃໝ່:
ນຳທາງອິນບັອກຂອງເຈົ້າດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍໂດຍໃຊ້ຕົວກອງຂໍ້ຄວາມ “ເປີດ,” “ປິດ” ແລະ “ຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ”.
ໃຊ້ຟັງຊັນຄົ້ນຫາເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ຄວາມສະເພາະ
ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອ HackerNoon ຜ່ານ “ການສົນທະນາໃໝ່” ແລະເລືອກຕົວເລືອກທີ່ເໝາະສົມກັບຄຳຖາມຂອງທ່ານ.
ເພີດເພີນໄປກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ມີລະຫັດສີ ແລະການຕອບກັບແບບກະທູ້ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ບັນທຶກສະບັບຮ່າງຕອນນີ້ລວມເຂົ້າກັນເປັນການສົນທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເປີດການສົນທະນາໂດຍກົງຈາກສະບັບຮ່າງ.
ແກ້ໄຂແລະລຶບຂໍ້ຄວາມເພື່ອການຄວບຄຸມທີ່ດີກວ່າ.
ເລື່ອນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດສໍາລັບການທ່ອງເວັບຜ່ານການສົນທະນາທັງຫມົດ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບມືຖືສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍໃນເວລາເດີນທາງ
ທາງເລືອກການນໍາທາງເພີ່ມເຕີມ: ເຂົ້າເບິ່ງ FAQs ຂອງພວກເຮົາ, ພາກສ່ວນການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການແກ້ໄຂຫນ້າ Protocol
ການອັບເດດອິນບັອກນີ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃກ້ປະສົບການແບບສົດໆ, ຄືກັບແອັບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືສະບັບຮ່າງມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຍິ່ງຂຶ້ນ!
ຜູ້ພັດທະນາຂອງພວກເຮົາຫາກໍອັບເກຣດຖານຂໍ້ມູນເປັນ MongoDB, ດັ່ງນັ້ນສະບັບຮ່າງຂອງເຈົ້າຈຶ່ງໂຫຼດໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສ້າງສະບັບຮ່າງ ແລະເຜີຍແຜ່ເລື່ອງລາວຕ່າງໆຢ່າງມີສາຍຕາຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການເພີ່ມຮູບເລື່ອງຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າຊອກຫາເລື່ອງທີ່ເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາໄດ້ທັນທີ!
ພວກເຮົາໄດ້ຍ້າຍເລື່ອງລາວ, ບໍລິສັດ, ແລະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຈາກ Firebase ໄປໃສ່ MongoDB, ຖານຂໍ້ມູນ NoSQL. Richard Kubina , VP ຂອງວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາອະທິບາຍເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການປ່ຽນແປງນີ້:
ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງອອກບັນທຶກ Firestore ເຂົ້າໄປໃນ MongoDB ສົບຜົນສໍາເລັດ, ຍ້ອນວ່າທັງສອງແມ່ນຖານຂໍ້ມູນ NoSQL, ດ້ວຍການປັບພຽງແຕ່ເປັນການປ່ຽນຂອງ Firebase ທີ່ບໍ່ທໍາມະດາ.
ການສາມາດເຮັດການສອບຖາມການລວບລວມທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ໃນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງຖານຂໍ້ມູນຫຼຸດລົງຈໍານວນຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜ່ານສາຍ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງຖືກປຸງແຕ່ງຕື່ມອີກໃນລະຫັດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດໍາເນີນການປະສິດທິພາບຫຼາຍ.
HackerNoon ປະຈໍາປີ
ໃນເວລາພຽງໜຶ່ງເດືອນ, Startups of the Year ໄດ້ຮັບການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 3.7 ລ້ານຄັ້ງ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 151.4k ສະເໜີຊື່ startups, ກວມເອົາ 98 ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 2.9k ເມືອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນີ້ເປັນສະບັບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ແຕ່ເດີມຈະປິດລົງໃນວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້.
ເລືອກຈາກ 100+ ອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາຕັດສິນໃຈວ່າໃຜໂດດເດັ່ນ. ຢ້ຽມຢາມ
ແນ່ນອນ, ທ່ານຍິນດີຕ້ອນຮັບການແຕ່ງຕັ້ງແລະລົງຄະແນນສຽງສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ທ່ານມັກຕໍ່ສະຖານທີ່ຄືກັນກັບໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ຄລິກໃສ່ສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງຜ່ານແຜນທີ່ໂລກ, ໃຊ້ແຖບຊອກຫາ ຫຼືເລືອກເບິ່ງ 6 ຂົງເຂດທີ່ກວມເອົາທັງໝົດ 4000+ ເມືອງຄືເກົ່າ.
❇️ ການລົງຄະແນນສຽງທີ່ແທ້ຈິງຫນຶ່ງຄັ້ງ: ໃນຂະນະທີ່ການເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ລະຄົນສາມາດເປັນຂອງສະຖານທີ່ໃດຫນຶ່ງແລະເຖິງ 3 ອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດ, ການລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ລະຄົນແມ່ນທົ່ວໄປ! ດັ່ງນັ້ນ, ໂອກາດທີ່ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນຖືກຄົ້ນພົບແລະລົງຄະແນນສຽງສໍາລັບປີນີ້ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ເທົ່າ!
ການແຕ່ງຕັ້ງ (ວິທີການ
ຜູ້ຊະນະຈະໄດ້ຮັບ a