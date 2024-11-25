Ibihe Indamutso ya HackerNoon: Yongere inkuru hamwe nubuhinduzi, Imvugo-Kuri-Inyandiko & Ibindi

Ukwezi kwa HackerNoon kuvugurura ibicuruzwa buri kwezi birahari! Witegure verisiyo nshya ya porogaramu igendanwa, iterambere ryinshi ryubuhinduzi, Ububiko bushya bwa AI, kwimuka inyuma, nibindi byinshi! 🚀





Ivugurura ryibicuruzwa ryerekana impinduka kurubuga kuva Ku ya 24 Nzeri 2024 , kugeza ku ya 25 Ugushyingo 2024.





Iwacu ibiranga guhindura inkuru gusa byoroheje gukoresha! Noneho, hamwe no gushyigikira indimi 77-zirimo Igitaliyani , Igisuwede , Igifinilande , Somaliya , Igiheburayo , n'ibindi byinshi - kwibagirwa inkuru yawe yahinduwe biroroshye kuruta mbere hose.









Mbere yiri vugurura, ugomba gusura porogaramu.hackernoon.com/services cyangwa igenamiterere ryinkuru kugirango ugure ibisobanuro. Mugihe ayo mahitamo aracyaboneka, twongeyeho uburyo bworoshye bwo gufungura ururimi urwo arirwo rwose mukanda gatatu:





Fungura inkuru yawe hanyuma uzenguruke hejuru yibendera ryururimi kugirango ubone ibisobanuro. Kanda kugirango ufungure ururimi. Hitamo kuva 1, 6, 12, cyangwa indimi zose 76 hanyuma wandike ibisobanuro byawe byo kwishyura. Kanda “Kwishura nonaha” - urashizweho!









Kwagura ibyo wagezeho hamwe na HackerNoon Translations : komeza inkuru yawe igaragara, urwego ushakisha indimi nyinshi, kandi uhuze nabantu batandukanye byoroshye.





Shakisha Sisitemu Nshya ya HackerNoon , aho ushobora kugendana byoroshye binyuze mubisobanuro byindimi, Gutangiza umwaka wumuterankunga wumujyi, inguzanyo zo gutangaza ibicuruzwa, hamwe nurupapuro rwamakuru rwa Evergreen Tech Company.





Urashaka kureba HackerNoon mururimi rwawe kavukire? Twagutwikiriye!





Buri ndimi zacu 77 zishyigikiwe ubu zifite urupapuro rwihariye rwo kugwa. Kurugero, sura hackernoon.com/lang/es kubona uburambe bwuzuye bwibanze: umurongo wo gushakisha, "soma" na "andika" buto, inkuru zo hejuru, hamwe nibice byamakuru kubasomyi, abanditsi, nibirango byose byahinduwe. Byongeye, uzabona urutonde rworoshye rwindimi zose ziboneka-kanda iyariyo yose kugirango ushakishe HackerNoon mu rundi rurimi.









Kugirango ugendere kurupapuro rwururimi rwose rushoboka , sura urupapuro urwo arirwo rwose, hanyuma umanure kumurongo "Indimi" munsi ya buri rupapuro rwururimi, hamwe nuburyo bugezweho: hackernoon.com/lang/he .









Ntiwibagirwe - urashobora kwiyandikisha kururimi urwo arirwo rwose kuva kurupapuro!

Kanda buto yo kwiyandikisha hejuru yiburyo bwa ecran yawe, hanyuma voilà -'lluzakira verisiyo yahinduwe✨ yamakuru ya HackerNoon Newsletter ahita yerekeza muri inbox. Ishimire igipimo cyawe cya buri munsi kigomba gusomwa inkuru, cyateguwe neza nabanditsi ba HackerNoon kandi gitangwa burimunsi saa sita, Igihe cyumusozi. Wige byinshi kubinyamakuru byacu hano .





Dore uko Akanyamakuru ka HackerNoon gasa:









Shakisha inyungu n'imikorere yibiranga ubusemuzi, hanyuma umenye uburyo ushobora kubyungukiramo byinshi. Byongeye, reba neza kimwe mubishushanyo byacu bwite, byubatswe ukoresheje page yacu yubaka!









Twavuguruwe Ububiko bwa AI noneho reka ushakishe amashusho yose ya AI yigeze arema kuri HackerNoon.





Dore uko wibira:

Koresha tabs "Iheruka" na "Kera" kugirango urebe amashusho ukurikije itariki yo kurema. Kanda agasanduku kamanuka iburyo bwa ecran yawe kugirango uyungurure muburyo butandukanye bwa AI. Gerageza imikorere yo gushakisha kugirango ubone amashusho ukoresheje ijambo ryibanze; uzabona ishusho yose yakozwe nijambo muri ako kanya.







Witeguye gukora ibyawe? Kanda "Gerageza inyandiko kumashusho" kugirango ufungure umushinga aho ushobora kugerageza nuburyo butandukanye butanga amashusho, harimo Gutandukana gushikamye , Flux, Kandinsky, nibindi byinshi.









Porogaramu yacu igendanwa ifite uburyo bushya bwo kwandika hamwe namakuru agezweho, akomeye mu gufata ibitekerezo vuba: imikorere yo kuvuga-inyandiko. Noneho, kuvuga ibintu bibarwa nka blog! Tangira inyandiko yawe ikurikira cyangwa urucacagu muganira gusa na porogaramu ya HackerNoon. Dore uko bisa iyo uganiriye na porogaramu yandika ya HackerNoon:









Wabonye intambwe? Niba atari byo, tuzabisubiramo: fungura umushinga, kanda igishushanyo cya mic, vuga, hanyuma hit hitamo niba wishimiye ibisubizo - ibirimo bizahita byongerwa kumushinga wawe.





Twongeyeho impapuro zikoranabuhanga nka #bitcoin cyangwa #javascript, kugirango dutegure inkuru kubintu. Birashobora kuvumburwa mugushakisha kandi bigaragara kurupapuro rwinkuru.









Twongereye kandi ibisobanuro byubuhinduzi muri porogaramu yacu: ubu twongeyeho 70+ izindi ndimi zo murugo! Nkuko twabikoreye kurubuga rwacu, ibuka? Gusa kanda hasi kurupapuro rwawe kugirango uhitemo ururimi ukunda na voilá!









Kuramo porogaramu kuri Apple na Google - ni ubuntu!





Noneho, inkuru yose yatangajwe HackerNoon ihita isangirwa kurubuga rwinshi, harimo Pinterest, Insanganyamatsiko, X / Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard, kandi binyuze kuri RSS . Ikwirakwizwa FTW! Hamwe nibi, gukanda buto yo gutangaza byongerera ibikubiyemo, bikaguha ibisobanuro byinshi kumurongo mugari. Nuburyo bukomeye bwo kuzamura ibyo wagezeho no kwerekana neza imbaraga nkeya!









Ku ya 24 Nzeri, twabagejejeho agasanduku kacu gashya hamwe nuburyo bwohererezanya ubutumwa —Uburyo bunoze bwo guhuza nabanditsi ba HackerNoon. Iyi mikorere itezimbere itumanaho binyuze mumushinga igenamigambi ryihuse, ryoroshye kandi ritanga an inbox aho ushobora kureba ibiganiro byose hagati yabanditsi n'abanditsi bijyanye n'imishinga yawe. Dore reba uko byari bisanzwe:









Noneho, turimo gusohora a kuvugurura inbox UI ibyo byunvikana nka porogaramu yohereza ubutumwa.









Dore ibishya:

Kuyobora inbox yawe byoroshye ukoresheje "Gufungura," "Gufunga," na "Ntusoma" ubutumwa bwungurura.

Koresha imikorere yo gushakisha kugirango ubone ubutumwa bwihariye

Menyesha inkunga ya HackerNoon ukoresheje “Ikiganiro gishya” hanyuma uhitemo amahitamo ajyanye nikibazo cyawe.

Ishimire ubutumwa bwanditseho amabara hamwe nibisubizo byanditse kugirango bisomwe neza.

Inyandiko zerekana noneho ziteranya mubiganiro bikomeza.

Fungura ibiganiro biturutse kumishinga.

Hindura kandi usibe ubutumwa kugirango ugenzure neza.

Umuzingo utagira ingano wo gushakisha utabogamye mubiganiro byose

Gukoresha telefone igendanwa kugirango byoroherezwe kugenda

Amahitamo menshi yo kugendagenda: sura ibibazo byacu, Igice gifasha, Guhindura urupapuro rwa protocole







Ivugurura rya inbox rirakwegera hafi yigihe-nyacyo, uburambe busa na porogaramu, bigatuma umushinga wubufatanye urushaho kuba mwiza!





Gishya Gushakisha Umwanditsi





Abadutezimbere gusa bazamuye base base kuri MongoDB, ubu rero inyandiko zawe ziremereye vuba. Bakoze kandi inyandiko kandi basohora inkuru zireshya cyane wongeyeho amashusho yinkuru kugirango bagufashe kubona uwo urimo kureba!





MongoDB Ninzu Yacu Yinyuma Yurugo Kubintu Byose nibirimo

Twimuye inkuru zacu zose, amasosiyete, hamwe namakuru ajyanye nayo kuva Firebase tujya MongoDB, ububiko bwa NoSQL. Richard Kubina , VP yacu yubuhanga asobanura impamvu yiyi mpinduka:





Twasohoye neza inyandiko za Firestore muri MongoDB, kuko byombi ari data base ya NoSQL, hamwe noguhindura gusa ni uguhindura Firebase idasanzwe. ingengabihe Ibintu mubintu bisanzwe byigihe.





Kubasha gukora ibibazo bigoye byo gukusanya amakuru kuri seriveri yububiko bigabanya umubare wamakuru yoherejwe hejuru yinsinga, byakenerwa kurushaho gutunganywa muri kode. Ibi bituma ibintu byose bigenda neza.





Umwaka wa HackerNoon Gutangira ✨ byumwaka 2024 yatangijwe ku mugaragaro Ku ya 1 Ukwakira 2024 kandi biratangiye gutangira bidasanzwe! Hamwe nigishushanyo gishya hamwe nuburyo bushya bwo gushakisha, gutoranya, no gutora ibyo ukunda, Ibikorwa bya HackerNoon byamamaye byabaturage imaze kugera hejuru cyane.





Mu gihe kirenga ukwezi, Abatangiye umwaka bamaze kubona amajwi menshi ya 3.7M hamwe n’abashoramari barenga 151.4k batoranijwe, bakaba barangije inganda 98 n’imijyi 2.9k - ibi bikaba ari bimwe mu byatsinzwe kugeza ubu. Ubusanzwe biteganijwe gufungwa ku ya 1 Ugushyingo, igihe cyo gutanga kongerewe ubu kubera ibisabwa byinshi .

Ni iki gishya muri uyu mwaka?

Hitamo mu nganda 100+ zitandukanye kandi udufashe guhitamo uwagaragaye. Sura i Urupapuro rwitangiriro hanyuma uhitemo kimwe mubicu byerekana inganda zinyuranye zinganda, andika ijambo ryibanze ukoresheje umurongo wo gushakisha, cyangwa ushakishe mubyiciro 11 byababyeyi bitandukanye byerekana inganda zose, harimo:





Birumvikana, urahawe ikaze gutora no gutora ibyo ukunda gutangira ahantu hose nko mumyaka yashize. Kanda ahantu ukoresheje ikarita yisi, koresha umurongo wubushakashatsi, cyangwa urebe uturere 6 dukubiyemo imijyi 4000+ yose nka mbere.









Vote Ijwi rimwe ryukuri: mugihe buri gutangira bishobora kuba ahantu hamwe ninganda zigera kuri 3 zose, amajwi yawe kuri buri gutangira ni rusange! Kubwibyo, amahirwe yo gutangira kuvumburwa no gutora uyumwaka yiyongereyeho inshuro 4!





Kandidatire (uburyo-kuri hano ) no gutora 🗳️ kubigo byiza birakinguye! Igihe kirageze cyo kumurika no kwishimira Tech's Rising Stars. Numwanya wawe wo kudufasha kumenya no kwishimira udushya twatangiye kwumwaka ningaruka zabyo mubikorwa byikoranabuhanga.



Abatsinze bazabona a ikiganiro kubuntu kuri HackerNoon na an Evergreen Tech Company Amakuru urupapuro. Sura ibyacu Ibibazo urupapuro rwo kwiga byinshi.







