Ibihe Indamutso ya HackerNoon: Yongere inkuru hamwe nubuhinduzi, Imvugo-Kuri-Inyandiko & Ibindi

Ukwezi kwa HackerNoon kuvugurura ibicuruzwa buri kwezi birahari! Witegure verisiyo nshya ya porogaramu igendanwa, iterambere ryinshi ryubuhinduzi, Ububiko bushya bwa AI, kwimuka inyuma, nibindi byinshi! 🚀
Ivugurura ryibicuruzwa ryerekana impinduka kurubuga kuva
Iwacu
Mbere yiri vugurura, ugomba gusura porogaramu.hackernoon.com/services cyangwa igenamiterere ryinkuru kugirango ugure ibisobanuro. Mugihe ayo mahitamo aracyaboneka, twongeyeho uburyo bworoshye bwo gufungura ururimi urwo arirwo rwose mukanda gatatu:
Kwagura ibyo wagezeho hamwe na HackerNoon Translations : komeza inkuru yawe igaragara, urwego ushakisha indimi nyinshi, kandi uhuze nabantu batandukanye byoroshye.
Shakisha
Urashaka kureba HackerNoon mururimi rwawe kavukire? Twagutwikiriye!
Buri ndimi zacu 77 zishyigikiwe ubu zifite urupapuro rwihariye rwo kugwa. Kurugero, sura
Kugirango ugendere kurupapuro rwururimi rwose rushoboka , sura urupapuro urwo arirwo rwose, hanyuma umanure kumurongo "Indimi" munsi ya buri rupapuro rwururimi, hamwe nuburyo bugezweho: hackernoon.com/lang/he .
Ntiwibagirwe - urashobora kwiyandikisha kururimi urwo arirwo rwose kuva kurupapuro!
Kanda buto yo kwiyandikisha hejuru yiburyo bwa ecran yawe, hanyuma voilà -'lluzakira verisiyo yahinduwe✨ yamakuru ya HackerNoon Newsletter ahita yerekeza muri inbox. Ishimire igipimo cyawe cya buri munsi kigomba gusomwa inkuru, cyateguwe neza nabanditsi ba HackerNoon kandi gitangwa burimunsi saa sita, Igihe cyumusozi. Wige byinshi kubinyamakuru byacu hano .
Dore uko Akanyamakuru ka HackerNoon gasa:
Shakisha inyungu n'imikorere yibiranga ubusemuzi, hanyuma umenye uburyo ushobora kubyungukiramo byinshi. Byongeye, reba neza kimwe mubishushanyo byacu bwite, byubatswe ukoresheje page yacu yubaka!
Twavuguruwe
Dore uko wibira:
Koresha tabs "Iheruka" na "Kera" kugirango urebe amashusho ukurikije itariki yo kurema.
Kanda agasanduku kamanuka iburyo bwa ecran yawe kugirango uyungurure muburyo butandukanye bwa AI.
Gerageza imikorere yo gushakisha kugirango ubone amashusho ukoresheje ijambo ryibanze; uzabona ishusho yose yakozwe nijambo muri ako kanya.
Witeguye gukora ibyawe? Kanda "Gerageza inyandiko kumashusho" kugirango ufungure umushinga aho ushobora kugerageza nuburyo butandukanye butanga amashusho, harimo
Porogaramu yacu igendanwa ifite uburyo bushya bwo kwandika hamwe namakuru agezweho, akomeye mu gufata ibitekerezo vuba: imikorere yo kuvuga-inyandiko. Noneho, kuvuga ibintu bibarwa nka blog! Tangira inyandiko yawe ikurikira cyangwa urucacagu muganira gusa na porogaramu ya HackerNoon. Dore uko bisa iyo uganiriye na porogaramu yandika ya HackerNoon:
Wabonye intambwe? Niba atari byo, tuzabisubiramo: fungura umushinga, kanda igishushanyo cya mic, vuga, hanyuma hit hitamo niba wishimiye ibisubizo - ibirimo bizahita byongerwa kumushinga wawe.
Twongeyeho impapuro zikoranabuhanga nka #bitcoin cyangwa #javascript, kugirango dutegure inkuru kubintu. Birashobora kuvumburwa mugushakisha kandi bigaragara kurupapuro rwinkuru.
Twongereye kandi ibisobanuro byubuhinduzi muri porogaramu yacu: ubu twongeyeho 70+ izindi ndimi zo murugo! Nkuko twabikoreye kurubuga rwacu, ibuka? Gusa kanda hasi kurupapuro rwawe kugirango uhitemo ururimi ukunda na voilá!
Noneho, inkuru yose yatangajwe HackerNoon ihita isangirwa kurubuga rwinshi, harimo Pinterest, Insanganyamatsiko, X / Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard, kandi binyuze kuri RSS . Ikwirakwizwa FTW! Hamwe nibi, gukanda buto yo gutangaza byongerera ibikubiyemo, bikaguha ibisobanuro byinshi kumurongo mugari. Nuburyo bukomeye bwo kuzamura ibyo wagezeho no kwerekana neza imbaraga nkeya!
Ku ya 24 Nzeri, twabagejejeho
Noneho, turimo gusohora a
Dore ibishya:
Kuyobora inbox yawe byoroshye ukoresheje "Gufungura," "Gufunga," na "Ntusoma" ubutumwa bwungurura.
Koresha imikorere yo gushakisha kugirango ubone ubutumwa bwihariye
Menyesha inkunga ya HackerNoon ukoresheje “Ikiganiro gishya” hanyuma uhitemo amahitamo ajyanye nikibazo cyawe.
Ishimire ubutumwa bwanditseho amabara hamwe nibisubizo byanditse kugirango bisomwe neza.
Inyandiko zerekana noneho ziteranya mubiganiro bikomeza.
Fungura ibiganiro biturutse kumishinga.
Hindura kandi usibe ubutumwa kugirango ugenzure neza.
Umuzingo utagira ingano wo gushakisha utabogamye mubiganiro byose
Gukoresha telefone igendanwa kugirango byoroherezwe kugenda
Amahitamo menshi yo kugendagenda: sura ibibazo byacu, Igice gifasha, Guhindura urupapuro rwa protocole
Ivugurura rya inbox rirakwegera hafi yigihe-nyacyo, uburambe busa na porogaramu, bigatuma umushinga wubufatanye urushaho kuba mwiza!
Abadutezimbere gusa bazamuye base base kuri MongoDB, ubu rero inyandiko zawe ziremereye vuba. Bakoze kandi inyandiko kandi basohora inkuru zireshya cyane wongeyeho amashusho yinkuru kugirango bagufashe kubona uwo urimo kureba!
Twimuye inkuru zacu zose, amasosiyete, hamwe namakuru ajyanye nayo kuva Firebase tujya MongoDB, ububiko bwa NoSQL. Richard Kubina , VP yacu yubuhanga asobanura impamvu yiyi mpinduka:
Twasohoye neza inyandiko za Firestore muri MongoDB, kuko byombi ari data base ya NoSQL, hamwe noguhindura gusa ni uguhindura Firebase idasanzwe.
Kubasha gukora ibibazo bigoye byo gukusanya amakuru kuri seriveri yububiko bigabanya umubare wamakuru yoherejwe hejuru yinsinga, byakenerwa kurushaho gutunganywa muri kode. Ibi bituma ibintu byose bigenda neza.
Umwaka wa HackerNoon
Mu gihe kirenga ukwezi, Abatangiye umwaka bamaze kubona amajwi menshi ya 3.7M hamwe n’abashoramari barenga 151.4k batoranijwe, bakaba barangije inganda 98 n’imijyi 2.9k - ibi bikaba ari bimwe mu byatsinzwe kugeza ubu. Ubusanzwe biteganijwe gufungwa ku ya 1 Ugushyingo,
Hitamo mu nganda 100+ zitandukanye kandi udufashe guhitamo uwagaragaye. Sura i
Birumvikana, urahawe ikaze gutora no gutora ibyo ukunda gutangira ahantu hose nko mumyaka yashize. Kanda ahantu ukoresheje ikarita yisi, koresha umurongo wubushakashatsi, cyangwa urebe uturere 6 dukubiyemo imijyi 4000+ yose nka mbere.
Vote Ijwi rimwe ryukuri: mugihe buri gutangira bishobora kuba ahantu hamwe ninganda zigera kuri 3 zose, amajwi yawe kuri buri gutangira ni rusange! Kubwibyo, amahirwe yo gutangira kuvumburwa no gutora uyumwaka yiyongereyeho inshuro 4!
Kandidatire (uburyo-kuri
Abatsinze bazabona a