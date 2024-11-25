تحيات موسمية من HackerNoon: تعزيز القصص باستخدام الترجمات وتحويل الكلام إلى نص والمزيد

تحديث المنتج الشهري من HackerNoon هنا! استعد لإصدار جديد تمامًا لتطبيق الهاتف المحمول، والمزيد من تطورات الترجمة، ومعرض الذكاء الاصطناعي الجديد، وتحركات الواجهة الخلفية، والمزيد! 🚀
يعكس تحديث المنتج هذا التغييرات التي طرأت على المنصة من
ملكنا
قبل هذا التحديث، كان عليك زيارة app.hackernoon.com/services أو إعدادات قصتك لشراء الترجمة. وبينما لا تزال هذه الخيارات متاحة، فقد أضفنا طريقة مبسطة لفتح قفل أي لغة بثلاث نقرات فقط:
قم بتوسيع نطاق وصولك باستخدام ترجمات HackerNoon : قم بتنمية ظهور قصتك، واحصل على تصنيف في البحث عن لغات متعددة، وتواصل مع جمهور متنوع بسهولة.
يستكشف
هل تريد تصفح HackerNoon بلغتك الأم؟ نحن هنا لمساعدتك!
الآن، أصبح لكل لغة من اللغات السبع والسبعين التي ندعمها صفحة وصول مخصصة. على سبيل المثال، قم بزيارة
للانتقال إلى جميع الصفحات الرئيسية المتاحة باللغة ، قم بزيارة أي صفحة رئيسية للغة، وانتقل إلى الأسفل إلى قسم "اللغات" أسفل كل صفحة رئيسية للغة، مع هذا الهيكل الحالي: hackernoon.com/lang/he .
لا تنسَ أنه بإمكانك الاشتراك بأي لغة مباشرة من الصفحة الرئيسية!
اضغط على زر الاشتراك في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك، وستتلقى النسخة المترجمة من نشرة HackerNoon الإخبارية مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. استمتع بجرعتك اليومية من القصص التي يجب قراءتها ، والتي تم اختيارها بخبرة من قبل محرري HackerNoon ويتم تسليمها يوميًا عند الظهر بتوقيت الجبل. تعرف على المزيد حول نشراتنا الإخبارية هنا .
هذا هو شكل النشرة الإخبارية لـ HackerNoon :
اكتشف فوائد ووظائف ميزة الترجمة لدينا، واكتشف كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة منها. بالإضافة إلى ذلك، ألق نظرة عن كثب على أحد تصميماتنا المخصصة، والتي تم إنشاؤها باستخدام أداة إنشاء الصفحات لدينا!
تم تجديدنا
إليك كيفية الغوص في الأمر:
استخدم علامتي التبويب "الأحدث" و"الأقدم" لاستعراض الصور استنادًا إلى تاريخ الإنشاء.
انقر فوق مربع القائمة المنسدلة على يمين الشاشة للتصفية حسب نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة.
جرب وظيفة البحث للعثور على الصور باستخدام كلمات رئيسية محددة؛ سترى كل صورة تم إنشاؤها بهذه الكلمة في المطالبة.
هل أنت مستعد لإنشاء نموذجك الخاص؟ انقر فوق "محاولة تحويل النص إلى صورة" لفتح مسودة حيث يمكنك تجربة نماذج مختلفة لإنشاء الصور، بما في ذلك
يحتوي تطبيقنا المحمول على ميزة كتابة جديدة مع أحدث تحديث له، وهي ميزة رائعة لالتقاط الأفكار بسرعة: وظيفة تحويل الكلام إلى نص. الآن، أصبح التحدث عن الأشياء بمثابة تدوين! ابدأ منشورك التالي أو مخططك التفصيلي بمجرد التحدث إلى تطبيق HackerNoon. إليك ما يبدو عليه الأمر عندما تتحدث إلى تطبيق محرر النصوص HackerNoon:
هل فهمت الخطوات؟ إذا لم تفهمها، فسنكرر الخطوات: افتح مسودة، وانقر على أيقونة الميكروفون، وتحدث، ثم انقر على "قبول" إذا كنت راضيًا عن النتيجة - سيتم إضافة المحتوى تلقائيًا إلى مسودتك.
لقد أضفنا صفحات مواضيع تقنية مثل #bitcoin أو #javascript لتنظيم القصص حسب الموضوع. ويمكن اكتشافها في البحث وظهورها في صفحة القصة.
لقد قمنا أيضًا بتوسيع ميزة الترجمة إلى تطبيقنا: لقد أضفنا الآن أكثر من 70 صفحة رئيسية بلغات أخرى! تمامًا كما فعلنا لموقعنا الإلكتروني، هل تتذكر؟ 😉 ما عليك سوى التمرير لأسفل على صفحتك الرئيسية لتحديد اللغة المفضلة لديك، وفويلا!
الآن، تتم مشاركة كل قصة منشورة على HackerNoon تلقائيًا عبر منصات متعددة، بما في ذلك Pinterest وThreads وX/Twitter وBluesky وMastodon وFlipBoard وعبر RSS . التوزيع رائع! بفضل هذا، يؤدي الضغط على زر النشر إلى تضخيم المحتوى الخاص بك، مما يمنحه انتشارًا هائلاً عبر مجموعة واسعة من الشبكات. إنها طريقة فعّالة لتعزيز نطاق وصولك وتعظيم الرؤية بأقل جهد!
في 24 سبتمبر، قدمنا
الآن، نحن نطرح
وهنا ما هو الجديد:
قم بالتنقل عبر صندوق الوارد الخاص بك بسهولة باستخدام مرشحات الرسائل "مفتوحة"، و"مغلقة"، و"غير مقروءة".
استخدم وظيفة البحث للعثور على رسائل محددة
تواصل مع فريق دعم HackerNoon عبر "الدردشة الجديدة" واختر خيارًا يناسب استفسارك.
استمتع بالرسائل المرمزة بالألوان والردود المترابطة لتحسين قابلية القراءة.
يتم الآن تجميع مسودات الملاحظات في محادثات مستمرة.
افتح المحادثات مباشرة من المسودات.
قم بتعديل الرسائل وحذفها للتحكم بشكل أفضل.
التمرير اللانهائي للتصفح السلس لجميع المحادثات
تحسين الهاتف المحمول لسهولة الوصول أثناء التنقل
مزيد من خيارات التنقل: قم بزيارة الأسئلة الشائعة، وقسم المساعدة، وصفحات تحرير البروتوكول
يجعلك تحديث البريد الوارد هذا أقرب إلى تجربة تشبه التطبيق في الوقت الفعلي، مما يجعل التعاون في كتابة المسودة أكثر سلاسة!
لقد قام مطورونا مؤخرًا بترقية قاعدة البيانات إلى MongoDB، لذا يتم تحميل مسوداتك الآن بشكل أسرع. كما قاموا أيضًا بجعل المسودات والقصص المنشورة أكثر جاذبية بصريًا من خلال إضافة صور للقصص لمساعدتك في العثور على القصة التي تبحث عنها في لمحة!
لقد نقلنا جميع قصصنا وشركاتنا والبيانات ذات الصلة من Firebase إلى MongoDB، وهي قاعدة بيانات NoSQL. يشرح ريتشارد كوبينا ، نائب رئيس الهندسة لدينا، السبب وراء هذا التغيير:
لقد قمنا بنجاح بتصدير سجلات Firestore إلى MongoDB، حيث أن كلاهما عبارة عن قواعد بيانات NoSQL، مع التعديل الوحيد وهو تحويل قواعد بيانات Firebase غير التقليدية
إن القدرة على إجراء استعلامات تجميع معقدة على خادم قاعدة البيانات تقلل من كمية البيانات المرسلة عبر السلك، والتي تحتاج إلى مزيد من المعالجة في الكود. وهذا يجعل كل شيء يعمل بكفاءة أكبر.
المؤتمر السنوي لـ HackerNoon
في غضون شهر واحد فقط، حصدت مسابقة الشركات الناشئة لهذا العام 3.7 مليون صوت وأكثر من 151.4 ألف شركة ناشئة مرشحة، تغطي 98 صناعة و2.9 ألف مدينة - مما يجعلها واحدة من أنجح النسخ حتى الآن. كان من المقرر في الأصل أن تنتهي المسابقة في الأول من نوفمبر،
اختر من بين أكثر من 100 صناعة مختلفة وساعدنا في تحديد الصناعة التي تتميز عن غيرها. قم بزيارة
بالطبع، يمكنك ترشيح الشركات الناشئة المفضلة لديك والتصويت لها حسب الموقع تمامًا كما في السنوات السابقة. انقر فوق موقع عبر خريطة العالم، أو استخدم شريط البحث، أو تصفح المناطق الست التي تضم أكثر من 4000 مدينة تمامًا كما في السابق.
❇️ صوت واحد حقيقي: في حين أن كل شركة ناشئة يمكن أن تنتمي إلى موقع وما يصل إلى 3 صناعات إجمالية، فإن صوتك لكل شركة ناشئة يكون عالميًا! وبالتالي، فإن فرص اكتشاف شركة ناشئة والتصويت لها هذا العام تزداد بمقدار 4 أضعاف!
الترشيحات (كيفية
الفائزون سوف يحصلون على