تحيات موسمية من HackerNoon: تعزيز القصص باستخدام الترجمات وتحويل الكلام إلى نص والمزيد

تحديث المنتج الشهري من HackerNoon هنا! استعد لإصدار جديد تمامًا لتطبيق الهاتف المحمول، والمزيد من تطورات الترجمة، ومعرض الذكاء الاصطناعي الجديد، وتحركات الواجهة الخلفية، والمزيد! 🚀





يعكس تحديث المنتج هذا التغييرات التي طرأت على المنصة من 24 سبتمبر 2024 حتى 25 نوفمبر 2024.





ملكنا ميزة ترجمة القصة أصبح الاستخدام أسهل الآن! الآن، مع دعم 77 لغة—بما في ذلك الإيطالية والسويدية والفنلندية والصومالية والعبرية و الكثير غير ذلك - أصبحت ترجمة قصتك أسهل من أي وقت مضى.









قبل هذا التحديث، كان عليك زيارة app.hackernoon.com/services أو إعدادات قصتك لشراء الترجمة. وبينما لا تزال هذه الخيارات متاحة، فقد أضفنا طريقة مبسطة لفتح قفل أي لغة بثلاث نقرات فقط:





افتح قصتك وحرك مؤشر الماوس فوق علم اللغة للترجمة المطلوبة. انقر لفتح قفل اللغة. اختر من بين 1 أو 6 أو 12 أو كل اللغات الـ 76 وأدخل تفاصيل الدفع الخاصة بك. اضغط على "الدفع الآن" - لقد انتهيت!









قم بتوسيع نطاق وصولك باستخدام ترجمات HackerNoon : قم بتنمية ظهور قصتك، واحصل على تصنيف في البحث عن لغات متعددة، وتواصل مع جمهور متنوع بسهولة.





يستكشف نظام عربة التسوق الجديد من HackerNoon ، حيث يمكنك التنقل بسهولة عبر ترجمات اللغة، ورعايات المدن الناشئة لهذا العام، واعتمادات نشر العلامة التجارية، وصفحة أخبار شركة Evergreen Tech.





هل تريد تصفح HackerNoon بلغتك الأم؟ نحن هنا لمساعدتك!





الآن، أصبح لكل لغة من اللغات السبع والسبعين التي ندعمها صفحة وصول مخصصة. على سبيل المثال، قم بزيارة hackernoon.com/lang/es لتشاهد تجربة محلية بالكامل: شريط البحث، وأزرار "اقرأ" و"اكتب"، وأهم القصص، والأقسام المعلوماتية للقراء والكتاب والعلامات التجارية، كلها مترجمة. بالإضافة إلى ذلك، ستجد قائمة سهلة بكل اللغات المتاحة - انقر فوق أي منها لاستكشاف HackerNoon بلغة مختلفة.









للانتقال إلى جميع الصفحات الرئيسية المتاحة باللغة ، قم بزيارة أي صفحة رئيسية للغة، وانتقل إلى الأسفل إلى قسم "اللغات" أسفل كل صفحة رئيسية للغة، مع هذا الهيكل الحالي: hackernoon.com/lang/he .









لا تنسَ أنه بإمكانك الاشتراك بأي لغة مباشرة من الصفحة الرئيسية!

اضغط على زر الاشتراك في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك، وستتلقى النسخة المترجمة من نشرة HackerNoon الإخبارية مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. استمتع بجرعتك اليومية من القصص التي يجب قراءتها ، والتي تم اختيارها بخبرة من قبل محرري HackerNoon ويتم تسليمها يوميًا عند الظهر بتوقيت الجبل. تعرف على المزيد حول نشراتنا الإخبارية هنا .





هذا هو شكل النشرة الإخبارية لـ HackerNoon :









اكتشف فوائد ووظائف ميزة الترجمة لدينا، واكتشف كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة منها. بالإضافة إلى ذلك، ألق نظرة عن كثب على أحد تصميماتنا المخصصة، والتي تم إنشاؤها باستخدام أداة إنشاء الصفحات لدينا!









تم تجديدنا معرض صور الذكاء الاصطناعي يتيح لك الآن استكشاف جميع صور الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها على HackerNoon على الإطلاق.





إليك كيفية الغوص في الأمر:

استخدم علامتي التبويب "الأحدث" و"الأقدم" لاستعراض الصور استنادًا إلى تاريخ الإنشاء. انقر فوق مربع القائمة المنسدلة على يمين الشاشة للتصفية حسب نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. جرب وظيفة البحث للعثور على الصور باستخدام كلمات رئيسية محددة؛ سترى كل صورة تم إنشاؤها بهذه الكلمة في المطالبة.







هل أنت مستعد لإنشاء نموذجك الخاص؟ انقر فوق "محاولة تحويل النص إلى صورة" لفتح مسودة حيث يمكنك تجربة نماذج مختلفة لإنشاء الصور، بما في ذلك انتشار مستقر ، فلوكس، كاندنسكي، وأكثر من ذلك.









يحتوي تطبيقنا المحمول على ميزة كتابة جديدة مع أحدث تحديث له، وهي ميزة رائعة لالتقاط الأفكار بسرعة: وظيفة تحويل الكلام إلى نص. الآن، أصبح التحدث عن الأشياء بمثابة تدوين! ابدأ منشورك التالي أو مخططك التفصيلي بمجرد التحدث إلى تطبيق HackerNoon. إليك ما يبدو عليه الأمر عندما تتحدث إلى تطبيق محرر النصوص HackerNoon:









هل فهمت الخطوات؟ إذا لم تفهمها، فسنكرر الخطوات: افتح مسودة، وانقر على أيقونة الميكروفون، وتحدث، ثم انقر على "قبول" إذا كنت راضيًا عن النتيجة - سيتم إضافة المحتوى تلقائيًا إلى مسودتك.





لقد أضفنا صفحات مواضيع تقنية مثل #bitcoin أو #javascript لتنظيم القصص حسب الموضوع. ويمكن اكتشافها في البحث وظهورها في صفحة القصة.









لقد قمنا أيضًا بتوسيع ميزة الترجمة إلى تطبيقنا: لقد أضفنا الآن أكثر من 70 صفحة رئيسية بلغات أخرى! تمامًا كما فعلنا لموقعنا الإلكتروني، هل تتذكر؟ 😉 ما عليك سوى التمرير لأسفل على صفحتك الرئيسية لتحديد اللغة المفضلة لديك، وفويلا!









قم بتنزيل تطبيقنا على تفاحة و جوجل -إنه مجاني!





الآن، تتم مشاركة كل قصة منشورة على HackerNoon تلقائيًا عبر منصات متعددة، بما في ذلك Pinterest وThreads وX/Twitter وBluesky وMastodon وFlipBoard وعبر RSS . التوزيع رائع! بفضل هذا، يؤدي الضغط على زر النشر إلى تضخيم المحتوى الخاص بك، مما يمنحه انتشارًا هائلاً عبر مجموعة واسعة من الشبكات. إنها طريقة فعّالة لتعزيز نطاق وصولك وتعظيم الرؤية بأقل جهد!









في 24 سبتمبر، قدمنا ميزة البريد الوارد والرسائل المباشرة الجديدة لدينا —طريقة مطورة للتواصل مع محرري HackerNoon. تعمل هذه الميزة على تعزيز التواصل من خلال إعدادات المسودة لتحقيق تفاعلات أسرع وأكثر انسيابية وتوفر صندوق الوارد حيث يمكنك عرض جميع المحادثات بين المحررين والكتاب فيما يتعلق بمسوداتك. وإليك نظرة على ما كان عليه الأمر في السابق:









الآن، نحن نطرح واجهة مستخدم جديدة للبريد الوارد هذا يشبه تمامًا تطبيق المراسلة.









وهنا ما هو الجديد:

قم بالتنقل عبر صندوق الوارد الخاص بك بسهولة باستخدام مرشحات الرسائل "مفتوحة"، و"مغلقة"، و"غير مقروءة".

استخدم وظيفة البحث للعثور على رسائل محددة

تواصل مع فريق دعم HackerNoon عبر "الدردشة الجديدة" واختر خيارًا يناسب استفسارك.

استمتع بالرسائل المرمزة بالألوان والردود المترابطة لتحسين قابلية القراءة.

يتم الآن تجميع مسودات الملاحظات في محادثات مستمرة.

افتح المحادثات مباشرة من المسودات.

قم بتعديل الرسائل وحذفها للتحكم بشكل أفضل.

التمرير اللانهائي للتصفح السلس لجميع المحادثات

تحسين الهاتف المحمول لسهولة الوصول أثناء التنقل

مزيد من خيارات التنقل: قم بزيارة الأسئلة الشائعة، وقسم المساعدة، وصفحات تحرير البروتوكول







يجعلك تحديث البريد الوارد هذا أقرب إلى تجربة تشبه التطبيق في الوقت الفعلي، مما يجعل التعاون في كتابة المسودة أكثر سلاسة!





مظهر جديد للوحة تحكم الكاتب





لقد قام مطورونا مؤخرًا بترقية قاعدة البيانات إلى MongoDB، لذا يتم تحميل مسوداتك الآن بشكل أسرع. كما قاموا أيضًا بجعل المسودات والقصص المنشورة أكثر جاذبية بصريًا من خلال إضافة صور للقصص لمساعدتك في العثور على القصة التي تبحث عنها في لمحة!





MongoDB هو موطننا الخلفي الجديد لجميع محتويات القصص والأعمال

لقد نقلنا جميع قصصنا وشركاتنا والبيانات ذات الصلة من Firebase إلى MongoDB، وهي قاعدة بيانات NoSQL. يشرح ريتشارد كوبينا ، نائب رئيس الهندسة لدينا، السبب وراء هذا التغيير:





لقد قمنا بنجاح بتصدير سجلات Firestore إلى MongoDB، حيث أن كلاهما عبارة عن قواعد بيانات NoSQL، مع التعديل الوحيد وهو تحويل قواعد بيانات Firebase غير التقليدية الطابع الزمني الكائنات إلى كائنات التاريخ والوقت القياسية.





إن القدرة على إجراء استعلامات تجميع معقدة على خادم قاعدة البيانات تقلل من كمية البيانات المرسلة عبر السلك، والتي تحتاج إلى مزيد من المعالجة في الكود. وهذا يجعل كل شيء يعمل بكفاءة أكبر.





المؤتمر السنوي لـ HackerNoon أفضل الشركات الناشئة لعام 2024 تم إطلاقه رسميًا في 1 أكتوبر 2024 لقد بدأ الأمر بشكل مذهل! مع تصميم جديد وطريقة جديدة تمامًا للتصفح والترشيح والتصويت للشركات الناشئة المفضلة لديك، الحدث الرائد الذي تقوده مجتمعات HackerNoon لقد وصلت إلى ارتفاعات جديدة في جميع المجالات.





في غضون شهر واحد فقط، حصدت مسابقة الشركات الناشئة لهذا العام 3.7 مليون صوت وأكثر من 151.4 ألف شركة ناشئة مرشحة، تغطي 98 صناعة و2.9 ألف مدينة - مما يجعلها واحدة من أنجح النسخ حتى الآن. كان من المقرر في الأصل أن تنتهي المسابقة في الأول من نوفمبر، تم تمديد فترة الترشيح الآن بسبب الطلب المرتفع .

ما الجديد هذا العام؟

اختر من بين أكثر من 100 صناعة مختلفة وساعدنا في تحديد الصناعة التي تتميز عن غيرها. قم بزيارة الصفحة الرئيسية للشركات الناشئة واختر واحدة من السحب التي تمثل مجموعة متنوعة من الصناعات، وأدخل كلمة رئيسية عبر شريط البحث، أو تصفح فئاتنا الرئيسية الـ11 المختلفة التي تغطي جميع الصناعات، بما في ذلك:





بالطبع، يمكنك ترشيح الشركات الناشئة المفضلة لديك والتصويت لها حسب الموقع تمامًا كما في السنوات السابقة. انقر فوق موقع عبر خريطة العالم، أو استخدم شريط البحث، أو تصفح المناطق الست التي تضم أكثر من 4000 مدينة تمامًا كما في السابق.









❇️ صوت واحد حقيقي: في حين أن كل شركة ناشئة يمكن أن تنتمي إلى موقع وما يصل إلى 3 صناعات إجمالية، فإن صوتك لكل شركة ناشئة يكون عالميًا! وبالتالي، فإن فرص اكتشاف شركة ناشئة والتصويت لها هذا العام تزداد بمقدار 4 أضعاف!





الترشيحات (كيفية هنا ) والتصويت 🗳️ لأفضل الشركات مفتوح الآن! حان الوقت لتسليط الضوء على نجوم التكنولوجيا الصاعدة والاحتفال بها. هذه فرصتك لمساعدتنا في التعرف على الشركات الناشئة الأكثر ابتكارًا لهذا العام والاحتفال بها وتأثيرها على صناعة التكنولوجيا.



الفائزون سوف يحصلون على مقابلة مجانية على HackerNoon و أخبار شركة إيفرجرين تيك الصفحة. قم بزيارة موقعنا التعليمات الصفحة لمعرفة المزيد.







