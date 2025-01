Përshëndetje për stinët nga HackerNoon: Përmirësoni historitë me përkthime, fjalim në tekst dhe më shumë

Përditësimi mujor i produktit të HackerNoon është këtu! Bëhuni gati për një version krejt të ri të aplikacionit celular, më shumë zhvillime të përkthimit, një Galeri të re të AI, lëvizje në fund dhe më shumë! 🚀





Ky përditësim i produktit pasqyron ndryshimet në platformën nga 24 shtator 2024 , deri më 25 nëntor 2024.





Jonë tipar i përkthimit të tregimit sapo u bë edhe më e lehtë për t'u përdorur! Tani, me mbështetjen për 77 gjuhë—përfshirë italishten , suedishten , finlandishten , somalishten , hebraishten , dhe shumë të tjera — Përkthimi i historisë suaj është më i thjeshtë se kurrë.









Përpara këtij përditësimi, duhet të vizitoni app.hackernoon.com/services ose cilësimet e historisë tuaj për të blerë një përkthim. Ndërsa këto opsione janë ende të disponueshme, ne kemi shtuar një metodë të thjeshtuar për të zhbllokuar çdo gjuhë me vetëm tre klikime:





Hapni historinë tuaj dhe rri pezull mbi flamurin e gjuhës për përkthimin e dëshiruar. Klikoni për të zhbllokuar gjuhën. Zgjidh nga 1, 6, 12 ose të gjitha 76 gjuhët dhe fut detajet e pagesës. Shtypni "Pay Tani" - jeni gati!









Zgjeroni shtrirjen tuaj me HackerNoon Translations : rritni dukshmërinë e historisë suaj, rendituni në kërkimin e gjuhëve të shumta dhe lidheni me një audiencë të ndryshme me lehtësi.





Eksploroni Sistemi i ri i karrocave të HackerNoon , ku mund të lundroni lehtësisht përmes përkthimeve gjuhësore, sponsorizimeve të qytetit të Startups-it të Vitit, krediteve të botimit të markave dhe një faqe lajmesh të Kompanisë Teknike Evergreen.





Dëshironi të shfletoni HackerNoon në gjuhën tuaj amtare? Ne ju kemi mbuluar!





Secila nga 77 gjuhët tona të mbështetura tani ka një faqe fillestare të personalizuar. Për shembull, vizitoni hackernoon.com/lang/es për të parë një përvojë plotësisht të lokalizuar: shiriti i kërkimit, butonat "lexo" dhe "shkruaj", historitë kryesore dhe seksionet informative për lexuesit, shkrimtarët dhe markat janë të gjitha të përkthyera. Plus, do të gjeni një listë të thjeshtë të të gjitha gjuhëve të disponueshme - kliko ndonjë për të eksploruar HackerNoon në një gjuhë tjetër.









Për të naviguar në të gjitha faqet kryesore të gjuhëve të disponueshme , vizitoni faqen kryesore të çdo gjuhe dhe lëvizni poshtë te seksioni "Gjuhët" nën çdo faqe kryesore të gjuhës, me këtë strukturë aktuale: hackernoon.com/lang/he .









Mos harroni - ju mund të abonoheni në çdo gjuhë direkt nga faqja kryesore!

Shtypni butonin e abonimit në këndin e sipërm djathtas të ekranit tuaj dhe voilà—✨do të merrni versionin e përkthyer✨ të Buletinit të HackerNoon direkt në kutinë tuaj hyrëse. Shijoni dozën tuaj ditore të tregimeve që duhen lexuar , të kuruara me mjeshtëri nga redaktorët e HackerNoon dhe të ofruara çdo ditë në mesditë, në Kohën e Malit. Mësoni më shumë rreth buletineve tona këtu .





Ja se si duket Buletini i HackerNoon :









Eksploroni përfitimet dhe funksionalitetin e veçorisë sonë të përkthimit dhe zbuloni se si mund ta shfrytëzoni sa më shumë. Plus, hidhini një vështrim më të afërt një prej modeleve tona me porosi, i cili është ndërtuar duke përdorur ndërtuesin tonë të faqeve!









I rinovuar ynë Galeria e Imazheve të AI tani ju lejon të eksploroni të gjitha imazhet e AI të krijuara ndonjëherë në HackerNoon.





Ja se si të zhyteni:

Përdorni skedat "Më e fundit" dhe "Më e vjetra" për të shfletuar imazhet bazuar në datën e krijimit. Klikoni në kutinë rënëse në të djathtë të ekranit tuaj për të filtruar sipas modeleve të ndryshme të AI. Provoni funksionin e kërkimit për të gjetur imazhe duke përdorur fjalë kyçe specifike; do të shihni çdo imazh të krijuar me atë fjalë në prompt.







Gati për të krijuar tuajën? Klikoni "Provo tekst në imazh" për të hapur një draft ku mund të eksperimentoni me modele të ndryshme që gjenerojnë imazhe, duke përfshirë Difuzion i qëndrueshëm , Flux, Kandinsky dhe më shumë.









Aplikacioni ynë celular ka një veçori të re shkrimi me përditësimin e tij më të fundit, i shkëlqyeshëm për kapjen e shpejtë të ideve: funksionin e fjalës në tekst. Tani, të flasësh për gjërat llogaritet si blogje! Filloni postimin ose skicën tuaj të radhës thjesht duke folur me aplikacionin HackerNoon. Ja se si duket kur flisni në aplikacionin e redaktuesit të tekstit HackerNoon:









I keni hapat? Nëse jo, ne do të përsërisim: hapni një draft, klikoni ikonën e mikrofonit, flisni dhe shtypni "Pranoni" nëse jeni të kënaqur me rezultatin - përmbajtja do të shtohet automatikisht në draftin tuaj.





Ne kemi shtuar faqe temash teknologjike si #bitcoin ose #javascript, për të organizuar histori sipas temës. Ato janë të zbulueshme në kërkim dhe shfaqen në faqen e tregimit.









Ne kemi zgjeruar gjithashtu veçorinë e përkthimit në aplikacionin tonë: tani kemi shtuar 70+ faqe të tjera gjuhësore! Ashtu siç bëmë për faqen tonë të internetit, të kujtohet? 😉 Thjesht lëvizni poshtë në faqen tuaj kryesore për të zgjedhur gjuhën tuaj të preferuar dhe voilá!









Shkarkoni aplikacionin tonë në Apple dhe Google - është falas!





Tani, çdo histori e publikuar e HackerNoon ndahet automatikisht nëpër platforma të shumta, duke përfshirë Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard dhe nëpërmjet RSS . Shpërndarja FTW! Me këtë, goditja e butonit të publikimit përforcon përmbajtjen tuaj, duke i dhënë asaj ekspozim masiv në një gamë të gjerë rrjetesh. Është një mënyrë e fuqishme për të rritur shtrirjen tuaj dhe për të maksimizuar shikueshmërinë me përpjekje minimale!









Më 24 shtator u prezantuam Inbox-i ynë i ri dhe funksioni i mesazheve direkte — një mënyrë e përmirësuar për t'u lidhur me redaktorët e HackerNoon. Kjo veçori përmirëson komunikimin përmes cilësimeve draft për ndërveprime më të shpejta dhe më të thjeshta dhe ofron një inbox ku mund të shikoni të gjitha bisedat midis redaktorëve dhe shkrimtarëve që lidhen me draftet tuaja. Ja një vështrim se çfarë ishte dikur:









Tani, ne po nxjerrim një UI i rinovuar i kutisë hyrëse që ndihet si një aplikacion mesazhesh.









Ja çfarë ka të re:

Lundroni me lehtësi në kutinë tuaj hyrëse duke përdorur filtrat e mesazheve "Open", "Closed" dhe "Palexuar".

Përdorni funksionin e kërkimit për të gjetur mesazhe specifike

Kontaktoni mbështetjen e HackerNoon nëpërmjet "New Chat" dhe zgjidhni një opsion të përshtatur për pyetjen tuaj.

Shijoni mesazhet e koduara me ngjyra dhe përgjigjet me fije për lexueshmëri më të mirë.

Draft shënimet tani grumbullohen në biseda të vazhdueshme.

Hapni bisedat direkt nga draftet.

Ndryshoni dhe fshini mesazhet për kontroll më të mirë.

Lëvizje e pafund për shfletim pa probleme nëpër të gjitha bisedat

Optimizimi celular për qasje të lehtë në lëvizje

Më shumë opsione navigimi: vizitoni FAQ-të tona, seksionin e Ndihmës, faqet e Protokollit të Redaktimit







Ky përditësim i kutisë hyrëse ju afron me një përvojë të ngjashme me aplikacionin në kohë reale, duke e bërë edhe më të qetë bashkëpunimin në draft!





Pamje e re për panelin e shkrimit





Zhvilluesit tanë sapo e përditësuan bazën e të dhënave në MongoDB, kështu që draftet tuaja tani ngarkohen më shpejt. Ata gjithashtu kanë bërë drafte dhe kanë publikuar histori më tërheqëse vizualisht duke shtuar imazhe historish për t'ju ndihmuar të gjeni atë që po kërkoni me një shikim!





MongoDB është shtëpia jonë e re e fundit për të gjitha tregimet dhe përmbajtjen e biznesit

Ne i kemi zhvendosur të gjitha historitë, kompanitë dhe të dhënat tona të lidhura nga Firebase në MongoDB, një bazë të dhënash NoSQL. Richard Kubina , VP ynë i Inxhinierisë shpjegon arsyetimin pas këtij ndryshimi:





Ne eksportuam me sukses të dhënat e Firestore në MongoDB, pasi të dyja janë baza të të dhënave NoSQL, me rregullimin e vetëm që ishte konvertimi i jokonvencionales së Firebase vula kohore objektet në objektet standarde të datës.





Aftësia për të bërë pyetje komplekse të grumbullimit në serverin e bazës së të dhënave zvogëlon sasinë e të dhënave të dërguara përmes telit, të cilat do të duhet të përpunohen më tej në kod. Kjo bën që gjithçka të funksionojë në mënyrë më efikase.





HackerNoon vjetor Startups ✨ i Vitit 2024 u lançua zyrtarisht më 1 tetor 2024 dhe ka një fillim spektakolar! Me një dizajn të freskët dhe një mënyrë krejtësisht të re për të shfletuar, nominuar dhe votuar për startup-et tuaja të preferuara, Ngjarja kryesore e HackerNoon e drejtuar nga komuniteti ka arritur lartësi të reja në të gjithë bordin.





Brenda pak më shumë se një muaji, Startups i Vitit ka mbledhur 3,7 milion vota dhe mbi 151,4 mijë startup të nominuar, duke përfshirë 98 industri dhe 2,9 mijë qytete—duke e bërë këtë një nga edicionet më të suksesshme deri më tani. Fillimisht ishte vendosur të mbyllej më 1 nëntor, periudha e nominimit tani është zgjatur për shkak të kërkesës së lartë .

Çfarë ka të re këtë vit?

Zgjidhni nga 100+ industri të ndryshme dhe na ndihmoni të vendosim se kush bie në sy. Vizitoni Faqja kryesore e startup-eve dhe zgjidhni një nga retë që përfaqëson gamën e larmishme të industrive, futni një fjalë kyçe përmes shiritit të kërkimit ose shfletoni nëpër 11 kategoritë tona mëmë të ndryshme që përfshijnë të gjitha industritë, duke përfshirë:





Sigurisht, ju jeni të mirëpritur të nominoni dhe votoni për startup-et tuaja të preferuara për vendndodhje, ashtu si në vitet e mëparshme. Klikoni në një vendndodhje përmes hartës së botës, përdorni shiritin e kërkimit ose shfletoni 6 rajonet që përfshijnë të gjitha 4000+ qytetet ashtu si më parë.









❇️ Një votë e vërtetë: ndërsa çdo startup mund t'i përkasë një vendndodhjeje dhe deri në 3 industri gjithsej, vota juaj për çdo startup është universale! Prandaj, shanset që një startup të zbulohet dhe votohet për këtë vit janë 4-fishuar!





Nominimet (si-të këtu ) dhe votimi 🗳️ për kompanitë më të mira janë të hapura! Është koha për të vënë në qendër të vëmendjes dhe për të festuar Yjet në rritje të Tech. Ky është shansi juaj për të na ndihmuar të njohim dhe festojmë startup-et më inovative të vitit dhe ndikimin e tyre në industrinë e teknologjisë.



Fituesit do të marrin një intervistë falas në HackerNoon dhe një Lajmet e Kompanisë Teknike të Përhershme faqe. Vizitoni tonën FAQ faqe për të mësuar më shumë.