Boas Festas do HackerNoon: Aumente as Histórias com Traduções, Conversão de Fala em Texto e Mais

A atualização mensal de produtos da HackerNoon chegou! Prepare-se para uma versão de aplicativo móvel totalmente nova, mais desenvolvimentos de tradução, uma nova AI Gallery, movimentações de backend e muito mais! 🚀





Esta atualização do produto reflete as mudanças na plataforma de 24 de setembro de 2024 , até 25 de novembro de 2024.





Nosso recurso de tradução de história ficou ainda mais fácil de usar! Agora, com suporte para 77 idiomas — incluindo italiano , sueco , finlandês , somali , hebraico , e muitos mais —traduzir sua história está mais simples do que nunca.









Antes desta atualização, você precisaria visitar app.hackernoon.com/services ou suas configurações de história para comprar uma tradução. Embora essas opções ainda estejam disponíveis, adicionamos um método simplificado para desbloquear qualquer idioma em apenas três cliques:





Abra sua história e passe o mouse sobre a bandeira do idioma para a tradução desejada. Clique para desbloquear o idioma. Selecione entre 1, 6, 12 ou todos os 76 idiomas e insira seus detalhes de pagamento. Clique em “Pagar agora” e pronto!









Expanda seu alcance com a HackerNoon Translations : aumente a visibilidade da sua história, classifique-se nas pesquisas em vários idiomas e conecte-se com um público diversificado com facilidade.





Explorar Novo sistema de carrinho do HackerNoon , onde você pode navegar facilmente por traduções de idiomas, patrocínios de cidades do Startups do Ano, créditos de publicação de marcas e uma página de notícias de empresas de tecnologia Evergreen.





Quer navegar no HackerNoon em seu idioma nativo? Nós temos você coberto!





Cada um dos nossos 77 idiomas suportados agora tem uma página de destino personalizada. Por exemplo, visite hackernoon.com/lang/es para ver uma experiência totalmente localizada: a barra de pesquisa, os botões “ler” e “escrever”, as principais histórias e as seções informativas para leitores, escritores e marcas estão todos traduzidos. Além disso, você encontrará uma lista fácil de todos os idiomas disponíveis — clique em qualquer um para explorar o HackerNoon em um idioma diferente.









Para navegar para todas as páginas iniciais de idiomas disponíveis , visite a página inicial de qualquer idioma e role para baixo até a seção “Idiomas” em cada página inicial de idioma, com esta estrutura atual: hackernoon.com/lang/he .









Não se esqueça: você pode assinar qualquer idioma diretamente na página inicial!

Clique no botão de inscrição no canto superior direito da tela e voilà — ✨você receberá a versão traduzida✨ do The HackerNoon Newsletter diretamente na sua caixa de entrada. Aproveite sua dose diária de histórias imperdíveis , selecionadas por editores do HackerNoon e entregues diariamente ao meio-dia, horário das montanhas. Saiba mais sobre nossos boletins informativos aqui .





Veja como é o boletim informativo HackerNoon :









Explore os benefícios e a funcionalidade do nosso recurso de tradução e descubra como você pode aproveitá-lo ao máximo. Além disso, dê uma olhada mais de perto em um dos nossos designs personalizados, que foi criado usando nosso construtor de páginas!









Nosso renovado Galeria de imagens de IA agora permite que você explore todas as imagens de IA já criadas no HackerNoon.





Veja como começar:

Use as guias “Mais recentes” e “Mais antigas” para navegar pelas imagens com base na data de criação. Clique na caixa suspensa à direita da tela para filtrar por diferentes modelos de IA. Experimente a função de busca para encontrar imagens usando palavras-chave específicas; você verá todas as imagens geradas com essa palavra no prompt.







Pronto para criar o seu próprio? Clique em “Testar texto para imagem” para abrir um rascunho onde você pode experimentar vários modelos de geração de imagens, incluindo Difusão estável , Flux, Kandinsky e muito mais.









Nosso aplicativo móvel tem um novo recurso de escrita com sua atualização mais recente, ótimo para capturar ideias rapidamente: a função de fala para texto. Agora, falar sobre coisas conta como blogar! Comece sua próxima postagem ou esboço simplesmente falando com o aplicativo HackerNoon. Veja como fica quando você fala com o aplicativo editor de texto HackerNoon:









Entendeu os passos? Se não, vamos repetir: abra um rascunho, clique no ícone do microfone, fale e clique em aceitar se estiver satisfeito com o resultado - o conteúdo será adicionado automaticamente ao seu rascunho.





Adicionamos páginas de tópicos de tecnologia como #bitcoin ou #javascript, para organizar histórias por assunto. Elas podem ser descobertas na busca e apresentadas na página da história.









Também estendemos o recurso de tradução para nosso aplicativo: agora adicionamos mais de 70 páginas iniciais de idiomas! Assim como fizemos para nosso site, lembra? 😉 Basta rolar para baixo na sua página inicial para selecionar seu idioma preferido e voilá!









Baixe nosso aplicativo em Maçã e Google - é grátis!





Agora, cada história publicada do HackerNoon é automaticamente compartilhada em várias plataformas, incluindo Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard e via RSS . Distribuição FTW! Com isso, clicar no botão publicar amplifica seu conteúdo, dando a ele uma exposição massiva em uma ampla gama de redes. É uma maneira poderosa de aumentar seu alcance e maximizar a visibilidade com o mínimo de esforço!









No dia 24 de setembro, apresentamos nosso novo recurso de caixa de entrada e mensagens diretas —uma maneira atualizada de se conectar com os editores do HackerNoon. Esse recurso aprimora a comunicação por meio de configurações de rascunho para interações mais rápidas e simplificadas e oferece uma caixa de entrada onde você pode ver todas as conversas entre editores e escritores relacionadas aos seus rascunhos. Aqui está uma olhada em como costumava ser:









Agora, estamos lançando um interface de usuário da caixa de entrada reformulada parece um aplicativo de mensagens.









Aqui estão as novidades:

Navegue pela sua caixa de entrada com facilidade usando os filtros de mensagens “Abertas”, “Fechadas” e “Não lidas”.

Use a função de pesquisa para encontrar mensagens específicas

Entre em contato com o suporte do HackerNoon via “Novo chat” e selecione uma opção adequada à sua dúvida.

Aproveite mensagens codificadas por cores e respostas encadeadas para melhor legibilidade.

Rascunhos de notas agora são agregados em conversas contínuas.

Abra conversas diretamente dos rascunhos.

Edite e exclua mensagens para melhor controle.

Rolagem infinita para navegação perfeita em todas as conversas

Otimização móvel para fácil acesso em qualquer lugar

Mais opções de navegação: visite nossas FAQs, seção Ajuda, páginas de Protocolo de Edição







Esta atualização da caixa de entrada aproxima você de uma experiência semelhante à de um aplicativo em tempo real, tornando a colaboração em rascunhos ainda mais fácil!





Novo visual para o painel do escritor





Nossos desenvolvedores acabaram de atualizar o banco de dados para MongoDB, então seus rascunhos agora carregam mais rápido. Eles também tornaram os rascunhos e as histórias publicadas mais envolventes visualmente adicionando imagens de histórias para ajudar você a encontrar o que está procurando rapidamente!





MongoDB é nossa nova casa de backend para todo o conteúdo de histórias e negócios

Movemos todas as nossas histórias, empresas e dados relacionados do Firebase para o MongoDB, um banco de dados NoSQL. Richard Kubina , nosso VP de Engenharia, explica o raciocínio por trás dessa mudança:





Exportamos com sucesso os registros do Firestore para o MongoDB, pois ambos são bancos de dados NoSQL, com o único ajuste sendo a conversão do não convencional do Firebase carimbo de data/hora objetos em objetos de data e hora padrão.





Ser capaz de fazer consultas de agregação complexas no servidor de banco de dados reduz a quantidade de dados enviados pela rede, que precisariam ser processados posteriormente em código. Isso faz com que tudo funcione de forma mais eficiente.





Anual do HackerNoon Startups ✨ do Ano 2024 foi lançado oficialmente em 1º de outubro de 2024 e começou de forma espetacular! Com um design novo e uma maneira totalmente nova de navegar, nomear e votar em suas startups favoritas, O principal evento comunitário do HackerNoon atingiu novos patamares em todos os aspectos.





Em pouco mais de um mês, o Startups of the Year acumulou 3,7 milhões de votos e mais de 151,4 mil startups indicadas, abrangendo 98 setores e 2,9 mil cidades — tornando esta uma das edições mais bem-sucedidas até agora. Originalmente programado para fechar em 1º de novembro, o período de nomeação foi estendido devido à alta demanda .

O que há de novo neste ano?

Escolha entre mais de 100 indústrias diferentes e ajude-nos a decidir quem se destaca. Visite o Página inicial de startups e escolha uma das nuvens que representam a ampla gama de indústrias, insira uma palavra-chave na barra de pesquisa ou navegue por nossas 11 categorias principais diferentes que abrangem todas as indústrias, incluindo:





Claro, você é bem-vindo para nomear e votar em suas startups favoritas por local, assim como nos anos anteriores. Clique em um local pelo mapa-múndi, use a barra de pesquisa ou navegue pelas 6 regiões que abrangem todas as mais de 4.000 cidades, assim como antes.









❇️ Um voto verdadeiro: embora cada startup possa pertencer a um local e até 3 indústrias no total, seu voto para cada startup é universal! Portanto, as chances de uma startup ser descoberta e votada neste ano aumentam 4 vezes!





Nomeações (como fazer aqui ) e a votação 🗳️ para as melhores empresas está aberta! É hora de destacar e celebrar as estrelas em ascensão da tecnologia. Esta é sua chance de nos ajudar a reconhecer e celebrar as startups mais inovadoras do ano e seu impacto na indústria de tecnologia.



Os vencedores receberão um entrevista gratuita no HackerNoon e um Notícias da Evergreen Tech Company página. Visite nossa Perguntas frequentes página para saber mais.