HackerNoon 的节日祝福：通过翻译、语音转文本等功能增强故事

HackerNoon 的每月产品更新现已发布！准备好迎接全新的移动应用版本、更多翻译开发、新的 AI 图库、后端迁移等等吧！🚀





本次产品更新反映了平台的变更 2024 年 9 月 24 日 ，直至 2024 年 11 月 25 日。





我们的 故事翻译功能 更加易于使用！现在，支持 77 种语言——包括意大利语、瑞典语、芬兰语、索马里语、希伯来语、 以及更多 —翻译你的故事比以往更简单。









在此更新之前，您需要访问app.hackernoon.com/services或您的故事设置来购买翻译。虽然这些选项仍然可用，但我们添加了简化的方法，只需三次点击即可解锁任何语言：





打开您的故事，将鼠标悬停在所需翻译的语言标记上。单击以解锁语言。 从 1、6、12 或全部 76 种语言中选择，然后输入您的付款详情。 点击“立即支付”——您已设置完毕！









使用 HackerNoon Translations 扩大您的影响力：提高您的故事的知名度、在多种语言搜索中排名靠前、并轻松与不同受众建立联系。





探索 HackerNoon 的新购物车系统 ，您可以轻松浏览语言翻译、年度初创企业城市赞助、品牌出版信用以及长青科技公司新闻页面。





想要用您的母语浏览 HackerNoon？我们为您提供帮助！





我们支持的 77 种语言现在都有自定义登陆页面。例如，访问 hackernoon.com/lang/es 获得完全本地化的体验：搜索栏、“阅读”和“写作”按钮、头条新闻以及面向读者、作家和品牌的信息部分均已翻译。此外，您还会找到所有可用语言的简单列表 — 单击任何一种语言即可探索不同语言的 HackerNoon。

















别忘了——您可以直接从主页订阅任何语言！

点击屏幕右上角的订阅按钮，瞧——✨您将直接在收件箱中收到翻译版✨的HackerNoon 新闻通讯。享受每日必读故事，这些故事由 HackerNoon 编辑精心挑选，并于山区时间每天中午发送。 在此处了解有关我们的新闻通讯的更多信息。





HackerNoon 新闻通讯如下所示：









探索我们的翻译功能的优势和功能，并了解如何充分利用它。此外，请仔细查看我们的一个自定义设计，它是使用我们的页面构建器构建的！









我们的改版 人工智能图片库 现在让您探索在 HackerNoon 上创建的所有 AI 图像。





以下是如何深入研究：

使用“最近”和“最旧”选项卡根据创建日期浏览图像。 单击屏幕右侧的下拉框，按不同的 AI 模型进行过滤。 尝试使用搜索功能使用特定关键字来查找图像；您将看到提示中使用该词生成的每个图像。







准备好创建自己的模型了吗？点击“尝试将文本转为图片”即可打开草稿，您可以在其中尝试各种图像生成模型，包括 稳定扩散 、Flux、康定斯基等等。









我们的移动应用程序最近更新了一项新的写作功能，非常适合快速捕捉想法：语音转文本功能。现在，谈论事情也算写博客！只需与 HackerNoon 应用程序对话即可开始您的下一篇文章或大纲。当您对着 HackerNoon 文本编辑器应用程序说话时，它看起来如下：









知道步骤了吗？如果没有，我们再重复一遍：打开草稿，点击麦克风图标，讲话，如果对结果满意，点击“接受” - 内容将自动添加到您的草稿中。





我们添加了技术主题页面，例如 #bitcoin 或 #javascript，以便按主题组织故事。它们可通过搜索找到，并可在故事页面上展示。









我们还将翻译功能扩展到我们的应用：我们现在添加了 70 多种语言主页！就像我们为我们的网站所做的一样，还记得吗？😉 只需在主页上向下滚动以选择您的首选语言即可！









下载我们的应用程序 苹果 和 谷歌 - 免费！





现在，每个发布的 HackerNoon 故事都会自动在多个平台上共享，包括 Pinterest、Threads、X/Twitter、Bluesky、Mastodon、FlipBoard 和 RSS 。分发 FTW！通过此功能，点击发布按钮可以扩大您的内容，使其在广泛的网络中获得大量曝光。这是一种以最小的努力扩大您的影响力并最大程度提高知名度的有效方法！









9 月 24 日，我们推出了 我们的新收件箱和直接消息功能 — 与 HackerNoon 编辑联系的升级方式。此功能通过草稿设置增强了沟通，从而实现了更快、更流畅的互动，并提供了 收件箱 您可以在这里查看编辑和作者之间与您的草稿相关的所有对话。以下是以前的版本：









现在，我们推出了 改进收件箱用户界面 感觉就像一个消息应用程序。









以下是新内容：

使用“打开”、“关闭”和“未读”邮件过滤器轻松浏览您的收件箱。

使用搜索功能查找特定消息

通过“新聊天”联系 HackerNoon 支持并选择适合您查询的选项。

享受颜色编码的消息和线程回复，以提高可读性。

草稿笔记现在汇总成连续的对话。

直接从草稿中打开对话。

编辑和删除消息以便更好地控制。

无限滚动，无缝浏览所有对话

移动优化，随时随地轻松访问

更多导航选项：访问我们的常见问题解答、帮助部分、编辑协议页面







此收件箱更新使您更接近实时、类似应用程序的体验，使草稿协作更加顺畅！





作家仪表板的新外观





我们的开发人员刚刚将数据库升级到 MongoDB，因此您的草稿现在加载速度更快。他们还通过添加故事图像使草稿和已发布的故事更具视觉吸引力，以帮助您一目了然地找到所需的故事！





MongoDB 是我们所有故事和商业内容的新后端主页

我们已将所有故事、公司和相关数据从 Firebase 移至 NoSQL 数据库 MongoDB。我们的工程副总裁Richard Kubina解释了这一变化背后的原因：





我们成功地将 Firestore 记录导出到 MongoDB，因为它们都是 NoSQL 数据库，唯一的调整是转换 Firebase 的非常规 时间戳 对象转换为标准日期时间对象。





能够在数据库服务器上执行复杂的聚合查询可以减少通过网络发送的数据量，而这些数据量需要在代码中进一步处理。这使得一切运行得更有效率。





HackerNoon 年度 2024 年度创业公司✨ 正式启动于 2024 年 10 月 1 日 一切开始得非常精彩！有了全新的设计，以及浏览、提名和投票您最喜爱的初创公司的全新方式， HackerNoon 的旗舰社区驱动活动 已全面达到新的高度。





仅一个多月的时间，年度创业公司评选就获得了 370 万张选票，提名的创业公司超过 15.14 万家，涉及 98 个行业和 2900 个城市，成为迄今为止最成功的评选之一。评选原本定于 11 月 1 日结束， 由于需求量大，提名期现已延长 。

今年有什么新鲜事？

从 100 多个不同的行业中进行选择，帮助我们决定谁能脱颖而出。访问 初创企业主页 并选择代表各种行业的云之一，通过搜索栏输入关键字，或浏览涵盖所有行业的 11 个不同父类别，其中包括：





当然，和往年一样，您可以按地区提名和投票选出您最喜欢的初创公司。点击世界地图上的某个地点，使用搜索栏，或像以前一样浏览涵盖所有 4000 多个城市的 6 个地区。









❇️ 一次真实投票：虽然每家初创公司可以属于一个地点和最多 3 个行业，但您对每家初创公司的投票是通用的！因此，今年初创公司被发现和投票的机会增加了 4 倍！





提名（如何 这里 ) 并开始投票🗳️评选最佳公司！现在是时候聚焦和庆祝科技界的新星了。这是您帮助我们表彰和庆祝今年最具创新性的初创公司及其对科技行业的影响的机会。



获胜者将获得 免费采访 在 HackerNoon 和 长荣科技公司新闻 页面。请访问我们的 常问问题 页面了解更多信息。







