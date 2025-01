Dihla Ditumedišo go tšwa go HackerNoon: Boost Dikanegelo ka Diphetolelo, Polelo-go-Sengwalwa & Tše dingwe

Mpshafatšo ya setšweletšwa sa kgwedi le kgwedi ya HackerNoon e mo! Itokišetše phetolelo ye mpsha ya tirišo ya sellathekeng, ditlhabollo tše ntši tša phetolelo, Gallery ye mpsha ya AI, go huduga ga morago, le tše dingwe! 🚀





Ntšhwafatšo ye ya setšweletšwa e bontšha diphetogo go sefala go tšwa go La 24 Lewedi 2024 , go fihla ka la 25 November, 2024.





A rena tšobotsi ya phetolelo ya kanegelo e no ba bonolo le go feta go e diriša! Ga bjale, ka thekgo ya maleme a 77—go akaretša Setaliana , Seswedishe , Sefinnishe , Sesomalia , Seheberu , . le tše dingwe tše dintši —go dira gore kanegelo ya gago e fetolelwe go bonolo go feta le ge e le neng pele.









Pele ga mpshafatšo ye, o be o tla swanelwa ke go etela app.hackernoon.com/services goba dipeakanyo tša gago tša kanegelo go reka phetolelo. Ge dikgetho tšeo di sa le gona, re okeditše mokgwa wo o nolofaditšwego wa go notlolla polelo efe goba efe ka go kgotla ga tharo fela:





Bula kanegelo ya gago gomme o beye godimo ga folaga ya polelo bakeng sa phetolelo ye o e nyakago. Tobetsa go notlolla polelo. Kgetha go tšwa go maleme a 1, 6, 12, goba ka moka a 76 gomme o tsenye dintlha tša gago tša tefelo. Kgotla “Lefa Bjale”—o beakantšwe!









Katološa go fihlelela ga gago ka Diphetolelo tša HackerNoon : godiša go bonagala ga kanegelo ya gago, maemong a go nyaka maleme a mantši, gomme o kgokagane le batheeletši ba go fapafapana gabonolo.





Utolla HackerNoon ya Tshepedišo e Mpsha ya Cart , moo o ka sepelago gabonolo ka diphetolelo tša maleme, dithekgo tša toropo tša Dithomelo tša Ngwaga, dikrediti tša go phatlalatša leina, le Letlakala la Ditaba la Khamphani ya Theknolotši ya Evergreen.





O nyaka go phetla HackerNoon ka leleme la gago la setlogo? Re go khupeditše!





E nngwe le e nngwe ya maleme a rena a 77 ao a thekgwago bjale e na le letlakala la go fihla la tlwaelo. Ka mohlala, etela hackernoon.com / dipolelo / es go bona maitemogelo a selegae ka botlalo: bara ya go nyaka, dikonope tša “bala” le “go ngwala”, dikanegelo tša godimo, le dikarolo tša tshedimošo tša babadi, bangwadi, le ditšweletšwa tša go tuma ka moka di fetoletšwe. Go oketša moo, o tla hwetša lenaneo le bonolo la maleme ka moka ao a lego gona—kgotla le ge e le lefe go hlahloba HackerNoon ka leleme le le fapanego.









Go sepelasepela go matlakala ka moka a gae a maleme ao a lego gona , etela letlakala la gae la polelo efe goba efe, gomme o theogele fase go Karolo ya “Maleme” ka fase ga letlakala la gae la polelo ye nngwe le ye nngwe, ka sebopego se sa bjale: hackernoon.com/lang/he .









O se ke wa lebala—o ka ingwadišetša leleme le ge e le lefe thwii go tloga letlakaleng la gae!

Kgotla konope ya go ingwadiša sekhutlong sa ka godimo sa le letona sa skrine sa gago, gomme voilà—✨o tla amogela phetolelo yeo e fetoletšwego✨ ya The HackerNoon Newsletter thwii lepokisi la gago la go tsena. Thabela tekanyo ya gago ya letšatši le letšatši ya dikanegelo tšeo o swanetšego go di bala , tšeo di rulagantšwego ka bokgoni ke barulaganyi ba HackerNoon gomme di tlišwa letšatši le letšatši mosegare wa sekgalela, Nako ya Thaba. Ithute ka botlalo ka ga mangwalo a rena a ditaba mo .





Ke kamoo Lengwalo la Ditaba la HackerNoon le lebelegago ka gona:









Hlahloba mehola le go šoma ga tšobotsi ya rena ya phetolelo, gomme o utolle kamoo o ka e dirišago ka mo go holago. Plus, lebelela ka kelohloko go e nngwe ya meralo ya rena ya tlwaelo, yeo e agilwego ka go šomiša moagi wa rena wa letlakala!









Revamped ya rena AI Setšoantšo Gallery bjale e go dumelela go hlahloba diswantšho ka moka tša AI tšeo di kilego tša hlolwa go HackerNoon.





Kamoo o ka thumago ka gare ke ye:

Šomiša dithepo tša “Most Recent” le “Oldest” go phetla diswantšho go ya ka letšatšikgwedi la tlholo. Klika lepokisi la go theoga ka go le letona la skrine sa gago go sefa ka dika tša AI tše di fapanego. Leka mošomo wa go nyaka go hwetša diswantšho o šomiša mantšu a bohlokwa a itšego; o tla bona seswantšho se sengwe le se sengwe seo se tšweleditšwego ka lentšu leo ka gare ga kgopelo.







O ikemišeditše go hlama ya gago? Klika “Leka sengwalwa go seswantšho” go bula sengwalwa sa go thalwa moo o ka lekago dika tša go fapafapana tša go tšweletša diswantšho, go akaretšwa Phatlalatšo ye e tsepamego , Flux, Kandinsky, le tše dingwe.









Sedirišwa sa rena sa sellathekeng se na le tšobotsi ye mpsha ya go ngwala ka mpshafatšo ya yona ya moragorago, ye kgolo ya go swara dikgopolo ka pela: mošomo wa polelo go ya go sengwalwa. Bjale, go bolela dilo ka ntle go bala bjalo ka go bloga! Thoma poso ya gago ye e latelago goba thulaganyo ka go no bolela le tirišo ya HackerNoon. Seo se lebelega bjang ge o bolela ka gare ga tirišo ya morulaganyi wa sengwalwa wa HackerNoon ke se:









Got megato? Ge e ba go se bjalo, re tla boeletša: bula sengwalwa, klika leswao la mic, bolela, gomme o kgotle amogela ge o thabile ka sephetho - diteng di tla okeletšwa ka go iketla go sengwalwa sa gago.





Re okeditše matlakala a dihlogo tša theknolotši go swana le #bitcoin goba #javascript, go rulaganya dikanegelo ka ditaba. Di a utollwa ka go tsoma gomme di tšweletšwa letlakaleng la kanegelo.









Re atološitše gape le tšobotsi ya phetolelo go tirišo ya rena: bjale re okeditše matlakala a gae a polelo a mangwe a 70+! Go fo swana le ge re dirile bakeng sa wepesaete ya rena, o sa gopola? 😉 E no sepela fase letlakaleng la gago la gae go kgetha polelo yeo o e ratago gomme voilá!









Download tirišo ya rena go Apola le Google - ke mahala!





Bjale, kanegelo ye nngwe le ye nngwe ye e phatlaladitšwego ya HackerNoon e abelanwa ka go iketla go ralala le diforamo tše ntši, go akaretšwa Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard, le ka RSS . Kabo ya FTW! Ka se, go kgotla konope ya go phatlalatša go godiša diteng tša gago, go di fa go pepentšhwa mo gogolo go ralala le mehuta ye mentši ya dinetweke. Ke tsela e matla ya go godiša go fihlelela ga gago le go godiša go bonagala ka maiteko a manyenyane!









Ka September 24th, re ile ra tsebiša lepokisi la rena le lefsa la go tsena le tšobotsi ya melaetša ya thwii —tsela ye e kaonafaditšwego ya go kgokagana le barulaganyi ba HackerNoon. Sebopego se se godiša kgokagano ka dipeakanyo tša sengwalwa sa ditirišano tše di akgofilego, tše di nolofaditšwego kudu gomme se fa inbox moo o ka lebelelago dipoledišano ka moka magareng ga barulaganyi le bangwadi tšeo di amanago le dingwalwa tša gago tša go thalwa. Here’s a look at seo e bego e le sona pele:









Bjale, re a kgokološa a UI ya lepokisi la ka gare e mpshafaditšwego seo se ikwago feela bjalo ka tirišo ya melaetša.









Se sefsa ke se:

Tsamaya lepokisi la gago la go tsena gabonolo o diriša difiltara tša melaetša tša “Bula,” “E tswaletšwe,” le “Ga se ya balwa.”

Šomiša mošomo wa go nyaka go hwetša melaetša ye e itšego

Ikgokaganye le thekgo ya HackerNoon ka “New Chat” gomme o kgethe kgetho yeo e rulagantšwego go ya ka potšišo ya gago.

Thabela melaetša yeo e nago le dikhoutu tša mebala le dikarabo tše di nago le ditlhale bakeng sa go balwa gakaone.

Dintlha tše di thadilwego bjale di kgoboketšwa go ba dipoledišano tše di tšwelago pele.

Bula dipoledišano thwii go tšwa go dingwalwa tša go ngwalwa.

Edita le go phumola melaetša bakeng sa taolo ye kaone.

Infinite phetla bakeng sa seamless phetla ka dipuisano tsohle

Mobile optimization bakeng sa phihlello e bonolo ka leeto

Dikgetho tše dingwe tša go sepelasepela: etela Dipotšišo tša rena tša FAQ, Karolo ya Thušo, Matlakala a Prothokhole ya go Rulaganya







Mpshafatšo ye ya lepokisi la go tsena e go batametša kgauswi le maitemogelo a nako ya nnete, a go swana le a tirišo, e dira gore tirišano ya sengwalwa e be boreledi le go feta!





Lebelela e Mpsha bakeng sa Dashboard ya Mongwadi





Bahlami ba rena ba sa tšwa go kaonafatša polokelo ya tshedimošo go MongoDB, ka fao dingwalwa tša gago bjale di laetša ka lebelo. Ba dirile gape gore dingwalwa tša go thalwa le go phatlalatša dikanegelo di kgahliše kudu ka pono ka go oketša diswantšho tša dikanegelo go go thuša go hwetša yeo o e nyakago ka go gadima!





MongoDB Ke Legae la Rena le Lefsa la Backend la Diteng ka Moka tša Pale le tša Kgwebo

Re hudušitše dikanegelo tša rena ka moka, dikhamphani, le datha ye e amanago go tšwa go Firebase go ya go MongoDB, polokelo ya tshedimošo ya NoSQL. Richard Kubina , VP ya rena ya Boentšenere o hlaloša mabaka ao a lego ka morago ga phetogo ye:





Re ile ra romela ntle ka katlego direkhoto tša Firestore go MongoDB, ka ge bobedi e le dipolokelo tša tshedimošo tša NoSQL, ka peakanyo e nnoši e le phetošo ya Firebase’s unconventional setempe sa nako dilo ka gare ga dilo tša nako ya letšatšikgwedi ya maemo.





Go kgona go dira dipotšišo tše di raraganego tša kgoboketšo go seva ya polokelo ya tshedimošo go fokotša palo ya datha yeo e rometšwego ka terata, yeo e bego e tla swanelwa ke go šongwa gape ka khoutu. Se se dira gore se sengwe le se sengwe se sepele gabotse kudu.





HackerNoon ya ngwaga le ngwaga Startups ✨ ya Ngwaga wa 2024 e ile ya thakgolwa semmušo ka La 1 Mphalane, 2024 gomme e tlogile go thoma ka tsela ye e makatšago! Ka tlhamo e mpsha le tsela e mpsha ka moka ya go phetla, go kgetha, le go boutela dikhamphani tšeo o di thomago tšeo o di ratago, . Tiragalo ya HackerNoon ya maemo a godimo yeo e laolwago ke setšhaba e otla bophagamo bjo bofsa go ralala le boto.





Ka nako e fetang kgwedi feela, Startups of the Year e racked ho fihlela e khōlō 3.7M dikgetho le fetang 151.4k kgethilwego startups, spanning 98 indasteri le 2.9k metse-e etsa hore ena e mong oa dikgatiso atlehileng ka ho fetisisa ho fihlela joale. Mathomong e beakantšwe go tswalela ka November 1st, 2019. nako ya go kgetha bjale e okeditšwe ka lebaka la nyakego ye kgolo .

Ke eng se sefsa ngwageng wo?

Kgetha go tšwa go diintasteri tše 100+ tše di fapanego gomme o re thuše go tšea sephetho sa gore ke mang yo a tšwelelago. Etela go Letlakala la gae la di-startup gomme o kgethe e nngwe ya maru ao a emelago mehutahuta ya diintasteri, tsenya lentšu la bohlokwa ka baara ya go nyaka, goba o phetle ka magoro a rena a 11 a go fapana a batswadi ao a ambrela diintasteri ka moka, go akaretšwa:





Ke nnete, o amogetšwe go kgetha le go boutela di-startup tšeo o di ratago ka lefelo go swana le mengwageng ye e fetilego. Tobetsa lefelo ka mmapa wa lefase, šomiša baara ya go nyaka, goba o phetle dilete tše 6 tšeo di akaretšago metse ka moka ye 4000+ go swana le pele.









❇️ Voutu e tee ya nnete: mola go thoma mo gongwe le mo gongwe e ka ba ga lefelo le go fihla go palomoka ya diintasteri tše 3, bouto ya gago ya go thoma ye nngwe le ye nngwe ke ya lefase ka bophara! Ka fao, dibaka tša gore go utollwe go thoma le go boutelwa ngwageng wo di okeditšwe ka makga a 4!





Dikgetho (kamoo-go mo ) le go boutela 🗳️ dikhamphani tše kaone di bulegile! Ke nako ya go spotlight & go keteka Tech's Rising Stars. Ye ke sebaka sa gago sa go re thuša go lemoga le go keteka dikhamphani tše di thomago tše di nago le boitlhamelo kudu tša ngwaga le khuetšo ya tšona go intasteri ya theknolotši.



Bafenyi ba tla hwetša a poledišano ya mahala go HackerNoon le an Ditaba tša Khamphani ya Theknolotši ya Evergreen letlakala. Etela ya rena FAQ letlakala go ithuta ka botlalo.