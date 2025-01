Joyeuses fêtes de HackerNoon : améliorez vos histoires avec des traductions, la reconnaissance vocale et bien plus encore

La mise à jour mensuelle des produits de HackerNoon est arrivée ! Préparez-vous à une toute nouvelle version de l'application mobile, à davantage de développements en matière de traduction, à une nouvelle galerie d'IA, à des changements dans le backend et bien plus encore ! 🚀





Cette mise à jour du produit reflète les modifications apportées à la plateforme à partir de 24 septembre 2024 , jusqu'au 25 novembre 2024.





Notre fonctionnalité de traduction d'histoire est désormais encore plus facile à utiliser ! Désormais, avec prise en charge de 77 langues, dont l'italien , le suédois , le finnois , le somali , l'hébreu , et bien d'autres —Faire traduire votre histoire est plus simple que jamais.









Avant cette mise à jour, vous deviez vous rendre sur app.hackernoon.com/services ou dans les paramètres de votre story pour acheter une traduction. Bien que ces options soient toujours disponibles, nous avons ajouté une méthode simplifiée pour débloquer n'importe quelle langue en seulement trois clics :





Ouvrez votre histoire et passez la souris sur le drapeau de la langue pour obtenir la traduction souhaitée. Cliquez pour déverrouiller la langue. Sélectionnez parmi 1, 6, 12 ou les 76 langues et saisissez vos informations de paiement. Cliquez sur « Payer maintenant » : c'est prêt !









Élargissez votre portée avec HackerNoon Translations : augmentez la visibilité de votre histoire, classez-vous dans la recherche pour plusieurs langues et connectez-vous facilement à un public diversifié.





Explorer Nouveau système de panier de HackerNoon , où vous pouvez facilement naviguer à travers les traductions linguistiques, les parrainages de villes de startups de l'année, les crédits de publication de marques et une page d'actualités d'Evergreen Tech Company.





Vous souhaitez parcourir HackerNoon dans votre langue maternelle ? Nous avons ce qu'il vous faut !





Chacune de nos 77 langues prises en charge dispose désormais d'une page de destination personnalisée. Par exemple, visitez hackernoon.com/lang/fr pour une expérience entièrement localisée : la barre de recherche, les boutons « lire » et « écrire », les articles à la une et les sections d'information pour les lecteurs, les auteurs et les marques sont tous traduits. De plus, vous trouverez une liste simple de toutes les langues disponibles : cliquez sur l'une d'entre elles pour découvrir HackerNoon dans une autre langue.









Pour accéder à toutes les pages d’accueil des langues disponibles , visitez n’importe quelle page d’accueil de langue et faites défiler jusqu’à la section « Langues » sous chaque page d’accueil de langue, avec cette structure actuelle : hackernoon.com/lang/he .









N'oubliez pas : vous pouvez vous abonner à n'importe quelle langue directement depuis la page d'accueil !

Cliquez sur le bouton d'abonnement dans le coin supérieur droit de votre écran et voilà : ✨vous recevrez la version traduite✨ de la newsletter HackerNoon directement dans votre boîte de réception. Profitez de votre dose quotidienne d'histoires incontournables , soigneusement sélectionnées par les éditeurs de HackerNoon et livrées quotidiennement à midi, heure des Rocheuses. Pour en savoir plus sur nos newsletters, cliquez ici .





Voici à quoi ressemble la newsletter HackerNoon :









Découvrez les avantages et les fonctionnalités de notre fonction de traduction et comment en tirer le meilleur parti. De plus, examinez de plus près l'un de nos modèles personnalisés, qui a été créé à l'aide de notre générateur de pages !









Notre relooké Galerie d'images de l'IA vous permet désormais d'explorer toutes les images d'IA jamais créées sur HackerNoon.





Voici comment plonger :

Utilisez les onglets « Le plus récent » et « Le plus ancien » pour parcourir les images en fonction de la date de création. Cliquez sur la liste déroulante à droite de votre écran pour filtrer par différents modèles d'IA. Essayez la fonction de recherche pour trouver des images à l'aide de mots-clés spécifiques ; vous verrez chaque image générée avec ce mot dans l'invite.







Vous êtes prêt à créer le vôtre ? Cliquez sur « Essayer la conversion de texte en image » pour ouvrir un brouillon dans lequel vous pourrez expérimenter différents modèles de génération d’images, notamment Diffusion stable , Flux, Kandinsky et plus encore.









Notre application mobile dispose d'une nouvelle fonctionnalité d'écriture avec sa dernière mise à jour, idéale pour capturer rapidement des idées : la fonction de conversion de la parole en texte. Désormais, parler de choses à haute voix compte comme bloguer ! Commencez votre prochain article ou plan en parlant simplement à l'application HackerNoon. Voici à quoi cela ressemble lorsque vous parlez dans l'application d'édition de texte HackerNoon :









Vous avez compris les étapes ? Sinon, nous allons répéter : ouvrez un brouillon, cliquez sur l'icône du micro, parlez et appuyez sur Accepter si vous êtes satisfait du résultat. Le contenu sera automatiquement ajouté à votre brouillon.





Nous avons ajouté des pages thématiques technologiques telles que #bitcoin ou #javascript, pour organiser les articles par sujet. Ils sont détectables dans la recherche et mis en avant sur la page de l'article.









Nous avons également étendu la fonctionnalité de traduction à notre application : nous avons désormais ajouté plus de 70 pages d'accueil en langues supplémentaires ! Tout comme nous l'avons fait pour notre site Web, vous vous souvenez ? 😉 Faites simplement défiler votre page d'accueil vers le bas pour sélectionner votre langue préférée et le tour est joué !









Téléchargez notre application sur Pomme et Google - c'est gratuit !





Désormais, chaque article publié sur HackerNoon est automatiquement partagé sur plusieurs plateformes, notamment Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard et via RSS . La distribution est géniale ! Avec cela, appuyer sur le bouton de publication amplifie votre contenu, lui donnant une exposition massive sur un large éventail de réseaux. C'est un moyen puissant d'augmenter votre portée et de maximiser votre visibilité avec un minimum d'effort !









Le 24 septembre, nous avons présenté notre nouvelle fonctionnalité de boîte de réception et de messagerie directe —une façon améliorée de se connecter avec les éditeurs de HackerNoon. Cette fonctionnalité améliore la communication grâce aux paramètres de brouillon pour des interactions plus rapides et plus rationalisées et offre une boîte de réception où vous pouvez voir toutes les conversations entre les éditeurs et les rédacteurs liées à vos brouillons. Voici un aperçu de ce à quoi cela ressemblait auparavant :









Maintenant, nous déployons un interface utilisateur de la boîte de réception remaniée Cela ressemble exactement à une application de messagerie.









Voici les nouveautés :

Naviguez facilement dans votre boîte de réception à l’aide des filtres de messages « Ouvert », « Fermé » et « Non lu ».

Utilisez la fonction de recherche pour trouver des messages spécifiques

Contactez le support HackerNoon via « Nouveau chat » et sélectionnez une option adaptée à votre requête.

Profitez de messages codés par couleur et de réponses en fil de discussion pour une meilleure lisibilité.

Les brouillons de notes sont désormais regroupés dans des conversations continues.

Ouvrez les conversations directement à partir des brouillons.

Modifiez et supprimez les messages pour un meilleur contrôle.

Défilement infini pour une navigation fluide dans toutes les conversations

Optimisation mobile pour un accès facile en déplacement

Plus d'options de navigation : visitez nos FAQ, section Aide, pages de modification du protocole







Cette mise à jour de la boîte de réception vous rapproche d'une expérience en temps réel, semblable à celle d'une application, rendant la collaboration sur les brouillons encore plus fluide !





Nouveau look pour le tableau de bord de l'écrivain





Nos développeurs viennent de mettre à niveau la base de données vers MongoDB, de sorte que vos brouillons se chargent désormais plus rapidement. Ils ont également rendu les brouillons et les histoires publiées plus attrayants visuellement en ajoutant des images d'histoires pour vous aider à trouver celle que vous recherchez en un coup d'œil !





MongoDB est notre nouveau backend pour tout le contenu des histoires et des affaires

Nous avons déplacé toutes nos histoires, nos entreprises et nos données associées de Firebase vers MongoDB, une base de données NoSQL. Richard Kubina , notre vice-président de l'ingénierie, explique le raisonnement derrière ce changement :





Nous avons exporté avec succès les enregistrements Firestore vers MongoDB, car les deux sont des bases de données NoSQL, le seul ajustement étant la conversion des enregistrements non conventionnels de Firebase. horodatage objets en objets datetime standard.





La possibilité d'effectuer des requêtes d'agrégation complexes sur le serveur de base de données réduit la quantité de données envoyées sur le réseau, qui devraient ensuite être traitées dans le code. Tout fonctionne ainsi plus efficacement.





Le forum annuel de HackerNoon Startups ✨ de l'année 2024 a été officiellement lancé le 1er octobre 2024 et c'est parti pour un début spectaculaire ! Avec un nouveau design et une toute nouvelle façon de parcourir, de nominer et de voter pour vos startups préférées, L'événement phare de HackerNoon, axé sur la communauté a atteint de nouveaux sommets dans tous les domaines.





En un peu plus d'un mois, Startups of the Year a récolté 3,7 millions de votes et plus de 151,4 000 startups nominées, issues de 98 secteurs et de 2,9 000 villes, ce qui en fait l'une des éditions les plus réussies à ce jour. Initialement prévue pour se terminer le 1er novembre, la période de nomination a maintenant été prolongée en raison d'une forte demande .

Quoi de neuf cette année ?

Choisissez parmi plus de 100 secteurs d'activité différents et aidez-nous à déterminer qui se démarque. Visitez le Page d'accueil des startups et choisissez l'un des nuages représentant la diversité des industries, saisissez un mot-clé via la barre de recherche ou parcourez nos 11 catégories parentes différentes qui englobent toutes les industries, notamment :





Bien entendu, vous êtes invités à nominer et à voter pour vos startups préférées par lieu, comme les années précédentes. Cliquez sur un lieu via la carte du monde, utilisez la barre de recherche ou parcourez les 6 régions qui englobent plus de 4 000 villes, comme auparavant.









❇️ Un seul vrai vote : alors que chaque startup peut appartenir à un lieu et à un maximum de 3 secteurs au total, votre vote pour chaque startup est universel ! Par conséquent, les chances qu'une startup soit découverte et élue cette année sont multipliées par 4 !





Nominations (mode d'emploi) ici ) et le vote 🗳️ pour les meilleures entreprises sont ouverts ! Il est temps de mettre en lumière et de célébrer les étoiles montantes de la technologie. C'est votre chance de nous aider à reconnaître et à célébrer les startups les plus innovantes de l'année et leur impact sur l'industrie technologique.



Les gagnants recevront un entretien gratuit sur HackerNoon et un Actualités de la société Evergreen Tech page. Visitez notre FAQ page pour en savoir plus.