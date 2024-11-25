Сезонні вітання від HackerNoon: покращуйте історії за допомогою перекладів, перетворення мовлення в текст тощо

Щомісячне оновлення продукту HackerNoon тут! Будьте готові до абсолютно нової версії програми для мобільних пристроїв, нових розробок перекладу, нової галереї штучного інтелекту, переміщення серверної частини та іншого! 🚀





Це оновлення продукту відображає зміни в платформі від 24 вересня 2024 р , до 25 листопада 2024 року.





наш функція перекладу історії користуватися ним стало ще простіше! Тепер із підтримкою 77 мов, включаючи італійську , шведську , фінську , сомалійську , іврит , і багато іншого — отримати переклад вашої історії простіше, ніж будь-коли.









Перед цим оновленням вам потрібно відвідати app.hackernoon.com/services або налаштувати історію, щоб придбати переклад. Хоча ці параметри все ще доступні, ми додали спрощений метод, щоб розблокувати будь-яку мову лише трьома кліками:





Відкрийте свою історію та наведіть вказівник миші на прапорець мови для потрібного перекладу. Натисніть, щоб розблокувати мову. Виберіть 1, 6, 12 або всі 76 мов і введіть платіжні дані. Натисніть «Оплатити зараз» — усе готово!









Розширте охоплення за допомогою HackerNoon Translations : збільште видимість вашої історії, займіть рейтинг у пошуку кількома мовами та з легкістю спілкуйтеся з різноманітною аудиторією.





Досліджуйте Нова система кошиків HackerNoon , де ви можете легко переміщатися між мовними перекладами, міськими спонсорами «Стартапи року», кредитами на публікацію брендів і сторінкою новин Evergreen Tech Company.





Хочете переглядати HackerNoon вашою рідною мовою? Ми вас забезпечимо!





Кожна з наших 77 підтримуваних мов тепер має спеціальну цільову сторінку. Наприклад, відвідати hackernoon.com/lang/es щоб побачити повністю локалізований досвід: рядок пошуку, кнопки «читати» та «записати», головні новини та інформаційні розділи для читачів, авторів і брендів перекладено. Крім того, ви знайдете простий список усіх доступних мов — клацніть будь-яку з них, щоб ознайомитися з HackerNoon іншою мовою.









Щоб перейти до всіх доступних мовних домашніх сторінок , відвідайте будь-яку мовну домашню сторінку та прокрутіть вниз до розділу «Мови» під кожною мовною домашньою сторінкою з такою поточною структурою: hackernoon.com/lang/he .









Не забувайте — ви можете підписатися на будь-яку мову прямо з головної сторінки!

Натисніть кнопку «Підписатися» у верхньому правому куті екрана, і вуаля — ✨ви отримаєте перекладену версію✨ інформаційного бюлетеня HackerNoon прямо у свою поштову скриньку. Насолоджуйтесь щоденною порцією історій, які потрібно прочитати , майстерно підібраних редакторами HackerNoon і доставляються щодня опівдні за гірським часом. Дізнайтеся більше про наші інформаційні бюлетені тут .





Ось як виглядає розсилка The HackerNoon :









Ознайомтеся з перевагами та функціями нашої функції перекладу та дізнайтеся, як ви можете максимально використати її. Крім того, подивіться уважніше на один із наших нестандартних дизайнів, створених за допомогою нашого конструктора сторінок!









Наші оновлені Галерея зображень AI тепер дозволяє досліджувати всі зображення AI, коли-небудь створені на HackerNoon.





Ось як зануритися:

Використовуйте вкладки «Найновіші» та «Найстаріші», щоб переглядати зображення за датою створення. Натисніть спадне меню праворуч на екрані, щоб відфільтрувати за різними моделями AI. Спробуйте функцію пошуку, щоб знайти зображення за певними ключовими словами; ви побачите кожне зображення, створене з цим словом у підказці.







Готові створити свій власний? Натисніть «Спробувати перетворення тексту на зображення», щоб відкрити чернетку, де можна поекспериментувати з різними моделями створення зображень, зокрема Стабільна дифузія , Flux, Kandinsky тощо.









У нашому мобільному додатку з останнім оновленням є нова функція письма, яка чудово підходить для швидкого запису ідей: функція перетворення мови в текст. Тепер обговорення речей вважається веденням блогу! Почніть свій наступний допис або план, просто звернувшись до програми HackerNoon. Ось як це виглядає, коли ви говорите в програмі текстового редактора HackerNoon:









Отримали кроки? Якщо ні, ми повторимо: відкрийте чернетку, клацніть значок мікрофона, промовте та натисніть «Прийняти», якщо ви задоволені результатом — вміст буде автоматично додано до вашої чернетки.





Ми додали сторінки з технічними темами, як-от #bitcoin або #javascript, щоб упорядкувати історії за темами. Їх можна знайти під час пошуку та на сторінці історії.









Ми також розширили функцію перекладу в нашій програмі: тепер ми додали домашні сторінки понад 70 мовами! Так само, як ми зробили для нашого сайту, пам’ятаєте? 😉 Просто прокрутіть свою домашню сторінку вниз, щоб вибрати потрібну мову, і вуаля!









Завантажте наш додаток на Яблуко і Google - це безкоштовно!





Тепер кожна опублікована історія HackerNoon автоматично поширюється на кількох платформах, включаючи Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard і через RSS . Розповсюдження FTW! Таким чином, натискання кнопки «Опублікувати» розширює ваш вміст, надаючи йому широке поширення в багатьох мережах. Це потужний спосіб збільшити ваше охоплення та максимізувати видимість із мінімальними зусиллями!









24 вересня ми представили наша нова папка "Вхідні" та функція прямого обміну повідомленнями — оновлений спосіб підключення до редакторів HackerNoon. Ця функція покращує зв’язок за допомогою чернеткових налаштувань для швидшої та оптимізованої взаємодії та пропонує вхідні де ви можете переглянути всі розмови між редакторами та авторами, пов’язані з вашими чернетками. Ось подивіться на те, що це було раніше:









Зараз ми розгортаємо a оновлений інтерфейс папки "Вхідні". це виглядає як додаток для обміну повідомленнями.









Ось що нового:

Легко переміщуйтесь у папці «Вхідні» за допомогою фільтрів повідомлень «Відкриті», «Закриті» та «Непрочитані».

Використовуйте функцію пошуку, щоб знайти певні повідомлення

Зв’яжіться зі службою підтримки HackerNoon через «Новий чат» і виберіть варіант, який відповідає вашому запиту.

Насолоджуйтесь повідомленнями з кольоровим кодуванням і відповідями в ланцюжках для кращої читабельності.

Чернетки нотаток тепер об’єднуються в безперервні бесіди.

Відкривайте бесіди безпосередньо з чернеток.

Редагуйте та видаляйте повідомлення для кращого контролю.

Нескінченне прокручування для плавного перегляду всіх розмов

Мобільна оптимізація для легкого доступу в дорозі

Додаткові параметри навігації: відвідайте наші FAQ, розділ довідки, сторінки редагування протоколу







Це оновлення папки «Вхідні» наближає вас до роботи в режимі реального часу, схожої на програму, завдяки чому співпраця над чернетками стає ще зручнішою!





Новий вигляд інформаційної панелі Writer





Наші розробники щойно оновили базу даних до MongoDB, тому ваші чернетки тепер завантажуються швидше. Вони також зробили чернетки та опубліковані історії більш привабливими, додавши зображення історії, щоб допомогти вам швидко знайти ту, яку ви шукаєте!





MongoDB — це наш новий серверний дім для всіх історій і бізнес-вмісту

Ми перемістили всі наші історії, компанії та пов’язані дані з Firebase до MongoDB, бази даних NoSQL. Річард Кубіна , наш віце-президент з інженерних питань, пояснює причину цієї зміни:





Ми успішно експортували записи Firestore до MongoDB, оскільки обидві є базами даних NoSQL, єдиним коригуванням було перетворення нетрадиційних Firebase позначка часу об’єктів у стандартні об’єкти дати й часу.





Можливість виконувати складні агрегаційні запити на сервері бази даних зменшує кількість даних, що надсилаються по дроту, які потребують подальшої обробки в коді. Завдяки цьому все працює ефективніше.





Щорічник HackerNoon Стартапи ✨ 2024 року був офіційно запущений 1 жовтня 2024 р і це вражаючий початок! Завдяки новому дизайну та абсолютно новому способу перегляду, номінування та голосування за ваші улюблені стартапи, Головна подія HackerNoon, керована спільнотою досяг нових висот у всіх сферах.





Трохи більше ніж за місяць «Стартапи року» набрали 3,7 мільйона голосів і понад 151,4 тисячі номінованих стартапів, що охоплюють 98 галузей промисловості та 2,9 тисячі міст, що робить цей конкурс одним із найуспішніших. Спочатку планувалося закритися 1 листопада, термін номінації подовжено через великий попит .

Що нового цього року?

Виберіть із 100+ різних галузей і допоможіть нам визначити, хто виділяється. Відвідайте Домашня сторінка стартапів і виберіть одну з хмар, що представляють різноманітні галузі, введіть ключове слово через рядок пошуку або перегляньте наші 11 різних батьківських категорій, які охоплюють усі галузі, зокрема:





Звичайно, ви можете номінувати та голосувати за свої улюблені стартапи в кожному місці, як і в попередні роки. Натисніть місце на карті світу, скористайтеся панеллю пошуку або перегляньте 6 регіонів, які охоплюють понад 4000 міст, як і раніше.









❇️ Один справжній голос: хоча кожен стартап може належати до певної локації та до 3 галузей, ваш голос за кожен стартап є універсальним! Таким чином, шанси, що стартап буде відкритий і проголосований цього року, збільшуються в 4 рази!





Номінації (інструкції тут ) та голосування 🗳️ за найкращі компанії відкрито! Настав час привернути увагу та відзначити висхідних зірок Tech. Це ваш шанс допомогти нам визнати та відзначити найінноваційніші стартапи року та їхній вплив на індустрію технологій.



Переможці отримають a безкоштовна співбесіда на HackerNoon і an Новини компанії Evergreen Tech сторінки. Відвідайте наш FAQ сторінку, щоб дізнатися більше.







