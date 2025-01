Seasons Greetings from HackerNoon: Tlakusa Switori hi Vuhundzuluxi, Nkulumo-ku-ya-eka-Matsalwa & Swin'wana

HackerNoon's n'hweti na n'hweti ya swikumiwa update yi fikile! Tilunghiselele vuhundzuluxeri lebyintshwa bya app ya movha, nhluvukiso wun’wana wa vuhundzuluxeri, Galeri leyintshwa ya AI, ku rhurhela ka le ndzhaku, na swin’wana! 🚀





Ndzulamiso lowu wa xiendliwa wu kombisa ku cinca eka pulatifomo ku suka eka Ndzati 24, 2024 , ku fikela hi November 25, 2024.





Hina xiyenge xa vuhundzuluxi bya switori ntsena swi sungule ku olova swinene ku swi tirhisa! Sweswi, hi nseketelo wa tindzimi ta 77—ku katsa na Xintariyana , Xisweden , Xifinixi , Xisomalia , Xiheveru , . ni swin’wana swo tala —ku endla leswaku xitori xa wena xi hundzuluxeriwa swa olova ku tlula rini na rini.









Loko ku nga si va na mpfuxeto lowu, u ta lava ku endzela app.hackernoon.com/services kumbe swiletelo swa wena swa xitori ku xava vuhundzuluxeri. Loko swihlawulekisi sweswo swa ha ri kona, hi engetele ndlela leyi olovisiweke yo pfula ririmi rihi na rihi hi ku tikhoma kanharhu ntsena:





Pfula xitori xa wena kutani u hover ehenhla ka mujeko wa ririmi leswaku u kuma vuhundzuluxeri lebyi u byi lavaka. Click ku pfula ririmi. Hlawula eka tindzimi ta 1, 6, 12, kumbe hinkwato ta 76 kutani u nghenisa vuxokoxoko bya wena bya ku hakela. Hit “Hakela Sweswi”—u vekiwile!









Andzisa ku fikelela ka wena hi HackerNoon Translations : kurisa ku vonakala ka xitori xa wena, veka xiyimo xo lava tindzimi to tala, na ku tihlanganisa na vayingiseri vo hambana hi ku olova.





Valanga HackerNoon's Sisiteme Leyintshwa Ya Xigolonyana , laha u nga fambafambaka hi ku olova eka vuhundzuluxi bya tindzimi, ku seketeriwa ka doroba ra Masungulo ya Lembe, swikweleti swa ku kandziyisa ka brand, na Tluka ra Mahungu ra Khamphani ya Evergreen Tech.





Xana u lava ku pfula HackerNoon hi ririmi ra rikwavo? Hi ku funengete!





Yin’wana na yin’wana ya tindzimi ta hina ta 77 leti seketeriwaka sweswi yi na tluka ro fika ra ntolovelo. Hi xikombiso, endzela hackernoon.com/lang/es ku vona ntokoto lowu nga wa laha kaya hi ku helela: barhi yo lavisisa, swikomba-nkarhi swa “hlaya” na “tsala”, switori swa le henhla, na swiyenge swa vuxokoxoko bya vahlayi, vatsari, na tibrand hinkwaswo swi hundzuluxeriwile. Ku engetela kwalaho, u ta kuma nxaxamelo wo olova wa tindzimi hinkwato leti kumekaka—tinya yin’wana na yin’wana ku kambisisa HackerNoon hi ririmi rin’wana.









Ku famba eka matluka hinkwawo ya le kaya ya tindzimi lama kumekaka , endzela tluka ra le kaya ra ririmi rihi na rihi, kutani u ya ehansi eka Xiyenge xa “Tindzimi” ehansi ka pheji ya le kaya ya ririmi rin’wana na rin’wana, hi xivumbeko lexi xa sweswi: hackernoon.com/lang/he .









U nga rivali—u nga tsarisa ririmi rihi na rihi ku sukela eka tluka ra le kaya!

Hit buti ya subscribe eka khoneni ya le henhla ya xinene ya xikirini xa wena, kutani voilà—✨u ta kuma vuhundzuluxeri lebyi hundzuluxeriweke✨ bya The HackerNoon Newsletter hi ku kongoma eka inbox ya wena. Tiphine hi mpimo wa wena wa siku na siku wa switori leswi u faneleke ku swi hlaya , leswi hlayisiweke hi vutshila hi vahleri va HackerNoon naswona swi yisiwa siku na siku hi awara ya nhungu, Mountain Time. Dyondza swo tala hi swiphephana swa hina swa mahungu laha .





Hi leswi The HackerNoon Newsletter yi langutekisaka xiswona:









Kambisisa mimpfuno ni matirhelo ya xiyenge xa hina xa vuhundzuluxeri, kutani u kuma ndlela leyi u nga xi tirhisaka ha yona hi ndlela leyinene. Plus, languta hi vukheta eka yin’wana ya ti design ta hina ta ntolovelo, leyi akiweke hi ku tirhisa muaki wa hina wa pheji!









Ya hina leyi pfuxetiweke AI Xifaniso xa Xifaniso sweswi swi ku pfumelela ku kambisisa swifaniso hinkwaswo swa AI leswi tshameke swi endliwa eka HackerNoon.





Hi leyi ndlela yo nwela eka yona:

Tirhisa tithebhu ta “Most Recent” na “Oldest” ku pfula swifaniso hi ku ya hi siku ro tumbuluxa. Click bokisi ra dropdown etlhelo ra xinene ra screen ya wena ku sefa hi ti model to hambana ta AI. Ringeta ntirho wo lavisisa ku kuma swifaniso hi ku tirhisa marito ya nkoka yo karhi; u ta vona xifaniso xin’wana ni xin’wana lexi endliweke hi rito rero eka xitsundzuxo.







Xana u lunghekele ku tumbuluxa ya wena? Click “Try text to image” ku pfula tsalwa laha u nga ringetaka timodeli to hambana leti tumbuluxaka swifaniso, ku katsa na Ku hangalaka loku Tiyeke , Flux, Kandinsky, na swin’wana.









App ya hina ya movha yi na xivumbeko lexintshwa xo tsala na mpfuxeto wa yona wa sweswinyana, lowunene ku khoma miehleketo hi ku hatlisa: ntirho wa mbulavulo ku ya eka tsalwa. Sweswi, ku vulavula hi swilo swi hlayiwa tanihi ku bloga! Sungula post ya wena leyi landzelaka kumbe outline hi ku vulavula ntsena na app ya HackerNoon. Hi leswi sweswo swi langutekisaka xiswona loko u vulavula eka app ya HackerNoon text editor:









U kumile magoza? Loko swi nga ri tano, hi ta phindha: pfula tsalwa, tinya xifaniso xa mic, vulavula, ivi u ba accept loko u tsakile hi mbuyelo - leswi nga endzeni swi ta engeteriwa hi ku tisungulela eka tsalwa ra wena.





Hi engeterile matluka ya nhlokomhaka ya tech yo fana na #bitcoin kumbe #javascript, ku hlela switori hi nhlokomhaka. Swi tshuburiwa hi ku lavisisa naswona swi kombisiwa eka tluka ra xitori.









Hi tlhele hi ndlandlamuxa xivumbeko xa vuhundzuluxi eka app ya hina: sweswi hi engetele 70+ wa matluka ya le kaya ya tindzimi man’wana! Ku fana na leswi hi swi endleke eka webusayiti ya hina, wa ha tsundzuka? 😉 Ntsena scroll down eka homepage ya wena ku hlawula ririmi leri u ri tsakelaka ivi voilá!









Download app ya hina eka Apula na Google - i mahala!





Sweswi, xitori xin’wana na xin’wana lexi kandziyisiweke xa HackerNoon xi averiwa hi ku tisungulela eka tipulatifomo to tala, ku katsa na Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard, na hi ku tirhisa RSS . Ku hangalasiwa ka FTW! Hi leswi, ku ba buti yo kandziyisa swi kurisa swilo swa wena, leswi swi nyikaka ku paluxiwa lokukulu eka tinetiweki to hambana-hambana. I ndlela ya matimba yo tlakusa ku fikelela ka wena na ku kurisa ku vonakala hi matshalatshala lamantsongo!









Hi September 24th, hi tivise inbox ya hina leyintshwa na xitirhisiwa xa marungula yo kongoma —ndlela leyi ndlandlamuxiweke yo tihlanganisa na vahleri va HackerNoon. Xivumbeko lexi xi ndlandlamuxa vuhlanganisi hi ku tirhisa swiletelo swa mpfampfarhuto eka vuhlanganisi byo hatlisa, byo olova naswona xi nyika inbox laha u nga langutaka mabulo hinkwawo exikarhi ka vahleri na vatsari lama fambelanaka na switshuriwa swa wena. Hi leswi ku languta leswi a swi ri xiswona khale:









Sweswi, hi le ku rhurhumeleni a UI ya inbox leyi pfuxetiweke sweswo swi titwa onge i app yo rhumela marungula.









Hi leswi swintshwa:

Famba-famba ebokisini ra wena ro nghena hi ku olova hi ku tirhisa swisefo swa marungula leswi nge “Vula,” “Ku Pfala” na “U nga hlayiwi.”

Tirhisa ntirho wo lavisisa ku kuma marungula yo karhi

Tihlanganisi na nseketelo wa HackerNoon hi ku tirhisa “New Chat” kutani u hlawula nhlawulo lowu endleriweke xivutiso xa wena.

Tiphine hi marungula lama nga ni tikhodi ta mihlovo ni tinhlamulo leti nga ni tintambhu leswaku u hlayeka ku antswa.

Sweswi tinotsi leti tsariweke ti hlengeletana ti va mabulo lama yaka emahlweni.

Vula mabulo hi ku kongoma ku suka eka switshuriwa.

Hlela no susa marungula leswaku u ta lawula ku antswa.

Infinite scroll for ku pfula handle ka swirhalanganyi eka mabulo hinkwawo

Ku antswisiwa ka tiselfoni ku fikelela hi ku olova loko u ri eku fambeni

Tindhawu tin’wana to famba-famba: endzela FAQs ya hina, xiyenge xa Mpfuneto, Matluka ya ku Hlela Phurotokholo







Ndzulamiso lowu wa inbox wu ku tshineta ekusuhi na nkarhi wa xiviri, ntokoto wo fana na app, ku endla leswaku ntirhisano wa switshuriwa wu olova swinene!





Ku Languta Kuntshwa ka Dashboard ya Mutsari





Vaendli va hina va lo ndlandlamuxa ntsena database eka MongoDB, kutani ti draft ta wena sweswi ti layicha hi ku hatlisa. Va tlhele va endla leswaku switlhokovetselo na ku kandziyisa switori swi tsakisa swinene hi ku engetela swifaniso swa switori ku ku pfuna ku kuma lexi u xi lavaka hi ku languta!





MongoDB I Kaya Ra Hina Lerintshwa ra Backend ra Switori Hinkwaswo na Vuxokoxoko bya Mabindzu

Hi rhurhisile switori swa hina hinkwaswo, tikhamphani, na datha leyi fambelanaka ku suka eka Firebase ku ya eka MongoDB, database ya NoSQL. Richard Kubina , VP wa hina wa Vuinjhiniyere u hlamusela xivangelo xa ku cinca loku:





Hi humelerile ku rhumela tirhekhodo ta Firestore eka MongoDB, tanihileswi havumbirhi bya tona ku nga tidathabeyisi ta NoSQL, laha ku lulamisiwa ntsena ku nga ku hundzuriwa ka leswi nga tolovelekangiki swa Firebase xitempe xa nkarhi swilo eka swilo swa nkarhi wa siku leswi tolovelekeke.





Ku kota ku endla swivutiso swa nhlengeleto leswi rharhanganeke eka sevha ya database swi hunguta nhlayo ya datha leyi rhumeriwaka hi waya, leyi nga ta lava ku ya emahlweni yi phurosesiwa eka khodi. Leswi swi endla leswaku xin’wana ni xin’wana xi famba kahle.





HackerNoon ya lembe na lembe Startups ✨ ya Lembe ra 2024 yi sunguriwile ximfumo hi Hi siku ro sungula ra Khotavuxika 2024 naswona swi le ku sunguleni hi ndlela yo hlamarisa! Hi dizayini leyintshwa na ndlela leyintshwa hinkwayo yo pfula, ku hlawula, na ku vhotela masungulo lawa u ma tsakelaka, . Xiendlakalo xa xiyimo xa le henhla xa HackerNoon lexi fambiwaka hi vaaki yi fikelele swiyimo leswintshwa eka hinkwaswo.





Eka ku tlula nyana n’hweti, Startups of the Year yi hlengeletile tivhoti letikulu ta 3.7M na ku tlula 151.4k ya ti startups leti hlawuriweke, leti hlanganisaka 98 wa ti indasitiri na 2.9k wa madoroba—leswi endlaka leswaku leyi yi va yin’wana ya minkandziyiso leyi humeleleke swinene ku fikela sweswi. Eku sunguleni a yi vekiwile ku pfala hi November 1st, 2019. nkarhi wa ku hlawuriwa sweswi wu engeteriwile hikwalaho ka xilaveko xa le henhla .

I yini lexintshwa lembe leri?

Hlawula eka 100+ wa ti indasitiri to hambana naswona u hi pfuna ku teka xiboho xa leswaku i mani loyi a humelelaka. Endzela ku... Tluka ra le kaya ra startups naswona u hlawula yin’wana ya mapapa lama yimelaka nxaxamelo wo hambana wa tiindasitiri, nghenisa rito ra nkoka hi ku tirhisa barhi yo lavisisa, kumbe u pfula eka swiyenge swa hina swa 11 swo hambana swa vatswari leswi ambulisaka tiindasitiri hinkwato, ku katsa na:





I ntiyiso, u amukelekile ku hlawula no vhotela masungulo lawa u ma tsakelaka hi ndhawu ku fana na le ka malembe lama hundzeke. Click eka ndzhawu hiku tirhisa mepe wa misava, tirhisa search bar, kutani u pfula swifundzha swa 6 leswi katsaka madoroba hinkwawo ya 4000+ kufana na khale.









❇️ Vhoti yin’we ya ntiyiso: hambi leswi ku sungula kun’wana na kun’wana ku nga va ka ndhawu yo karhi na ku fika eka 3 wa ti indasitiri hinkwato, vhoti ya wena eka ku sungula kun’wana na kun’wana i ka misava hinkwayo! Hikwalaho, minkarhi ya leswaku startup yi tshuburiwa no vhotiwa lembe leri yi engeteriwa 4 fold!





Ku hlawuriwa (ndlela yo endla tano laha ) na ku vhota 🗳️ ka tikhamphani ta kahle swi pfulekile! I nkarhi wo spotlight & ku tlangela Tech's Rising Stars. Leri i nkarhi wa wena wo hi pfuna ku lemuka na ku tlangela masungulo lama nga na vutumbuluxi swinene ya lembe na nkucetelo wa wona eka indasitiri ya thekinoloji.



Vahluri va ta kuma a mbulavurisano wa mahala eka HackerNoon na an Mahungu ya Khamphani ya Evergreen Tech tluka. Endzela swa hina FAQ pheji ku dyondza swo tala.