Saúdos de temporada de HackerNoon: potencia as historias con traducións, voz a texto e máis

Xa está aquí a actualización mensual do produto de HackerNoon! Prepárate para unha nova versión da aplicación móbil, máis desenvolvementos de tradución, unha nova galería de intelixencia artificial, movementos de backend e moito máis. 🚀





Esta actualización do produto reflicte os cambios na plataforma desde 24 de setembro de 2024 , ata o 25 de novembro de 2024.





O noso función de tradución de historias é aínda máis fácil de usar! Agora, con compatibilidade con 77 idiomas, incluíndo italiano , sueco , finlandés , somalí , hebreo , e moitos máis —Conseguir traducir a túa historia é máis sinxelo que nunca.









Antes desta actualización, terás que visitar app.hackernoon.com/services ou a configuración da túa historia para comprar unha tradución. Aínda que estas opcións aínda están dispoñibles, engadimos un método simplificado para desbloquear calquera idioma en só tres clics:





Abre a túa historia e pasa o rato sobre a bandeira do idioma para a tradución desexada. Fai clic para desbloquear o idioma. Selecciona entre 1, 6, 12 ou os 76 idiomas e introduce os teus datos de pago. Preme "Pagar agora"; xa está!









Amplía o teu alcance con HackerNoon Translations : fai crecer a visibilidade da túa historia, sitúate na busca de varios idiomas e conecta con un público diverso con facilidade.





Explora Novo sistema de carros de HackerNoon , onde podes navegar facilmente por traducións de idiomas, patrocinios da cidade de Startups of the Year, créditos de publicación de marcas e unha páxina de noticias de Evergreen Tech Company.





Queres navegar por HackerNoon na túa lingua nativa? Temos cuberto!





Cada un dos nosos 77 idiomas admitidos agora ten unha páxina de destino personalizada. Por exemplo, visita hackernoon.com/lang/es para ver unha experiencia totalmente localizada: a barra de busca, os botóns "ler" e "escribir", as noticias principais e as seccións informativas para lectores, escritores e marcas están traducidos. Ademais, atoparás unha lista sinxela de todos os idiomas dispoñibles: fai clic en calquera para explorar HackerNoon noutro idioma.









Para navegar a todas as páxinas de inicio de idiomas dispoñibles , visite calquera páxina de inicio de idiomas e desprácese ata a sección "Idiomas" debaixo de cada páxina de inicio de idiomas, coa estrutura actual: hackernoon.com/lang/he .









Non esquezas que podes subscribirte a calquera idioma desde a páxina de inicio.

Fai clic no botón de subscrición na esquina superior dereita da túa pantalla e listo—✨recibirás a versión traducida✨ de The HackerNoon Newsletter directamente na túa caixa de entrada. Goza da túa dose diaria de historias de lectura obrigada , comisariadas por expertos polos editores de HackerNoon e entregadas diariamente ao mediodía, Mountain Time. Máis información sobre os nosos boletíns aquí .





Este é o aspecto de The HackerNoon Newsletter :









Explora as vantaxes e a funcionalidade da nosa función de tradución e descubre como podes aproveitala ao máximo. Ademais, bótalle unha ollada máis atenta a un dos nosos deseños personalizados, que se creou co noso creador de páxinas.









O noso renovado Galería de imaxes AI agora permíteche explorar todas as imaxes de IA creadas en HackerNoon.





Aquí tes como mergullarse:

Use as pestanas "Máis recente" e "Máis antiga" para buscar imaxes en función da data de creación. Fai clic na caixa despregable á dereita da pantalla para filtrar por diferentes modelos de IA. Proba a función de busca para atopar imaxes usando palabras clave específicas; verás todas as imaxes xeradas con esa palabra no indicador.







Listo para crear o teu propio? Fai clic en "Probar texto a imaxe" para abrir un borrador no que podes experimentar con varios modelos de xeración de imaxes, incluído Difusión estable , Flux, Kandinsky e moito máis.









A nosa aplicación móbil ten unha nova función de escritura coa súa actualización máis recente, ideal para capturar ideas rapidamente: a función de voz a texto. Agora, falar cousas conta como bloguear! Comeza a túa próxima publicación ou esquema simplemente falando coa aplicación HackerNoon. Isto é o que parece cando falas coa aplicación de editor de texto HackerNoon:









Tes os pasos? Se non, repetiremos: abre un borrador, fai clic na icona do micrófono, fala e preme aceptar se estás satisfeito co resultado; o contido engadirase automaticamente ao teu borrador.





Engadimos páxinas de temas tecnolóxicos como #bitcoin ou #javascript, para organizar historias por temas. Pódense descubrir na busca e aparecen na páxina da historia.









Tamén ampliamos a función de tradución á nosa aplicación: agora engadimos máis de 70 páxinas de inicio de idiomas. Igual que fixemos co noso sitio web, lembras? 😉 Só tes que desprazarte cara abaixo na túa páxina de inicio para seleccionar o teu idioma preferido e listo!









Descarga a nosa aplicación en Apple e Google - é gratis!





Agora, cada historia de HackerNoon publicada compártese automaticamente en varias plataformas, incluíndo Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard e RSS . Distribución FTW! Con isto, premer o botón de publicación amplía o teu contido, dándolle unha exposición masiva nunha ampla gama de redes. É unha forma poderosa de aumentar o teu alcance e maximizar a visibilidade cun mínimo esforzo.









O 24 de setembro presentamos a nosa nova caixa de entrada e función de mensaxería directa —unha forma actualizada de conectarse cos editores de HackerNoon. Esta función mellora a comunicación a través da configuración de borrador para interaccións máis rápidas e simplificadas e ofrece un bandexa de entrada onde podes ver todas as conversas entre editores e escritores relacionadas cos teus borradores. Aquí tes unha ollada ao que era:









Agora, estamos a lanzar un IU renovada da caixa de entrada que parece unha aplicación de mensaxería.









Aquí tes as novidades:

Navega pola túa caixa de entrada con facilidade usando os filtros de mensaxes "Aberto", "Pechado" e "Non lido".

Use a función de busca para atopar mensaxes específicas

Ponte en contacto co servizo de asistencia de HackerNoon a través de "Novo chat" e selecciona unha opción adaptada á túa consulta.

Goza de mensaxes codificadas por cores e respostas en conversas para unha mellor lexibilidade.

Os borradores de notas agora agréganse en conversas continuas.

Abre conversas directamente desde borradores.

Edita e elimina mensaxes para un mellor control.

Desprazamento infinito para navegar sen problemas por todas as conversas

Optimización móbil para un fácil acceso en calquera lugar

Máis opcións de navegación: visita as nosas páxinas de Preguntas frecuentes, sección Axuda, Protocolo de edición







Esta actualización da caixa de entrada achégate a unha experiencia similar a unha aplicación en tempo real, facilitando aínda máis a colaboración dos borradores.





Novo aspecto para o Writer Dashboard





Os nosos desenvolvedores acaban de actualizar a base de datos a MongoDB, polo que agora os teus borradores cargan máis rápido. Tamén fixeron borradores e publicaron historias máis atractivas visualmente engadindo imaxes de historias para axudarche a atopar o que buscas dunha ollada.





MongoDB é a nosa nova casa de backend para todas as historias e contido empresarial

Trasladamos todas as nosas historias, empresas e datos relacionados de Firebase a MongoDB, unha base de datos NoSQL. Richard Kubina , o noso vicepresidente de Enxeñaría explica o razoamento detrás deste cambio:





Exportamos con éxito os rexistros de Firestore a MongoDB, xa que ambos son bases de datos NoSQL, sendo o único axuste a conversión de datos non convencionais de Firebase. marca de tempo obxectos en obxectos de data e hora estándar.





Poder facer consultas de agregación complexas no servidor de bases de datos reduce a cantidade de datos enviados por cable, que deberían ser procesados máis adiante en código. Isto fai que todo funcione de forma máis eficiente.





HackerNoon anual Startups ✨ do ano 2024 foi lanzado oficialmente o 1 de outubro de 2024 e comeza un espectacular! Cun deseño novo e unha forma totalmente nova de buscar, nomear e votar polas túas startups favoritas, O evento insignia de HackerNoon impulsado pola comunidade alcanzou novas alturas en todos os ámbitos.





En pouco máis dun mes, Startups of the Year conseguiu 3,7 millóns de votos e máis de 151,4 mil startups nomeadas, que abarcan 98 industrias e 2,9 mil cidades, converténdose esta nunha das edicións máis exitosas ata agora. Inicialmente estaba previsto que pechase o 1 de novembro, o prazo de presentación de candidaturas ampliouse agora debido á gran demanda .

Que novidades hai este ano?

Escolle entre máis de 100 industrias diferentes e axúdanos a decidir quen destaca. Visita o Páxina de inicio de startups e escolla unha das nubes que represente a diversa gama de industrias, introduza unha palabra clave a través da barra de busca ou navegue polas nosas 11 categorías principais que engloban todas as industrias, incluíndo:





Por suposto, podes nomear e votar polas túas startups favoritas por localización como en anos anteriores. Fai clic nunha localización a través do mapa do mundo, utiliza a barra de busca ou explora as 6 rexións que abarcan máis de 4000 cidades como antes.









❇️ Un voto verdadeiro: aínda que cada startup pode pertencer a unha localización e ata 3 industrias totais, o teu voto para cada startup é universal. Polo tanto, as posibilidades de que unha startup sexa descuberta e votada este ano multiplicáronse por 4!





Candidaturas (como facer aquí ) e as votacións 🗳️ para as mellores empresas están abertas! É hora de destacar e celebrar as estrelas en ascenso de Tech. Esta é a túa oportunidade de axudarnos a recoñecer e celebrar as startups máis innovadoras do ano e o seu impacto na industria tecnolóxica.



Os gañadores obterán un entrevista gratuíta en HackerNoon e un Noticias da empresa Evergreen Tech páxina. Visita o noso FAQ páxina para saber máis.