Новогодние поздравления от HackerNoon: расширьте возможности историй с помощью переводов, преобразования речи в текст и многого другого

Ежемесячное обновление продукта HackerNoon уже здесь! Приготовьтесь к совершенно новой версии мобильного приложения, новым разработкам перевода, новой галерее AI, бэкэнд-движкам и многому другому! 🚀
Это обновление продукта отражает изменения платформы с
Наш
До этого обновления вам нужно было бы посетить app.hackernoon.com/services или настройки истории, чтобы купить перевод. Хотя эти опции все еще доступны, мы добавили оптимизированный метод, позволяющий разблокировать любой язык всего за три щелчка:
Расширьте свой охват с помощью HackerNoon Translations : повысьте узнаваемость своей истории, займите лидирующие позиции в результатах поиска на нескольких языках и легко наладьте контакт с разнообразной аудиторией.
Исследовать
Хотите просматривать HackerNoon на своем родном языке? Мы вам поможем!
Каждый из наших 77 поддерживаемых языков теперь имеет собственную целевую страницу. Например, посетите
Чтобы перейти на все доступные языковые домашние страницы , посетите любую языковую домашнюю страницу и прокрутите вниз до раздела «Языки» под каждой языковой домашней страницей со следующей текущей структурой: hackernoon.com/lang/he .
Не забывайте — вы можете оформить подписку на любой язык прямо с главной страницы!
Нажмите кнопку подписки в правом верхнем углу экрана, и вуаля — ✨вы получите переведенную версию✨ рассылки The HackerNoon прямо на свой почтовый ящик. Наслаждайтесь ежедневной дозой обязательных к прочтению историй, профессионально отобранных редакторами HackerNoon и доставляемых ежедневно в полдень по горному времени. Узнайте больше о наших рассылках здесь .
Вот как выглядит информационный бюллетень HackerNoon :
Изучите преимущества и функциональность нашей функции перевода и узнайте, как вы можете извлечь из нее максимальную пользу. Кроме того, взгляните поближе на один из наших индивидуальных дизайнов, который был создан с помощью нашего конструктора страниц!
Наш обновленный
Вот как начать:
Используйте вкладки «Самые последние» и «Самые старые» для просмотра изображений по дате создания.
Щелкните раскрывающийся список в правой части экрана, чтобы отфильтровать данные по различным моделям ИИ.
Попробуйте функцию поиска, чтобы найти изображения по определенным ключевым словам; в подсказке вы увидите все изображения, созданные с этим словом.
Готовы создать свой собственный? Нажмите «Попробовать текст в изображение», чтобы открыть черновик, в котором вы можете поэкспериментировать с различными моделями создания изображений, включая
В нашем мобильном приложении появилась новая функция письма с последним обновлением, которая отлично подходит для быстрого изложения идей: функция преобразования речи в текст. Теперь, когда вы говорите, это считается блогингом! Начните свой следующий пост или набросок, просто поговорив с приложением HackerNoon. Вот как это выглядит, когда вы говорите в текстовый редактор HackerNoon:
Поняли шаги? Если нет, то повторим: откройте черновик, нажмите на значок микрофона, говорите и нажмите «Принять», если вы довольны результатом — контент будет автоматически добавлен в ваш черновик.
Мы добавили страницы технических тем, такие как #bitcoin или #javascript, чтобы организовать истории по темам. Их можно найти в поиске и они представлены на странице истории.
Мы также расширили функцию перевода в нашем приложении: теперь мы добавили более 70 языковых домашних страниц! Точно так же, как мы сделали для нашего веб-сайта, помните? 😉 Просто прокрутите вниз на своей домашней странице, чтобы выбрать нужный язык, и вуаля!
Теперь каждая опубликованная история HackerNoon автоматически распространяется на нескольких платформах, включая Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard и через RSS . Распространение FTW! Благодаря этому нажатие кнопки публикации усиливает ваш контент, предоставляя ему массовый охват в широком спектре сетей. Это мощный способ увеличить охват и максимизировать видимость с минимальными усилиями!
24 сентября мы представили
Теперь мы запускаем
Вот что нового:
Удобная навигация по почтовому ящику с помощью фильтров сообщений «Открытые», «Закрытые» и «Непрочитанные».
Используйте функцию поиска, чтобы найти конкретные сообщения.
Обратитесь в службу поддержки HackerNoon через «Новый чат» и выберите вариант, соответствующий вашему запросу.
Для удобства чтения используйте цветные сообщения и цепочки ответов.
Черновики заметок теперь объединяются в непрерывные беседы.
Открывайте беседы прямо из черновиков.
Редактируйте и удаляйте сообщения для лучшего контроля.
Бесконечная прокрутка для удобного просмотра всех разговоров
Оптимизация для мобильных устройств для легкого доступа на ходу
Дополнительные возможности навигации: посетите раздел «Часто задаваемые вопросы», раздел «Справка», страницы «Редактирование протокола».
Это обновление папки «Входящие» приближает вас к работе в режиме реального времени, делая совместную работу над черновиками еще более удобной!
Наши разработчики только что обновили базу данных до MongoDB, так что ваши черновики теперь загружаются быстрее. Они также сделали черновики и опубликованные истории более визуально привлекательными, добавив изображения историй, чтобы помочь вам найти нужную с первого взгляда!
Мы переместили все наши истории, компании и связанные данные из Firebase в MongoDB, базу данных NoSQL. Ричард Кубина , наш вице-президент по инжинирингу, объясняет причины этого изменения:
Мы успешно экспортировали записи Firestore в MongoDB, поскольку обе базы данных являются базами данных NoSQL, единственной корректировкой стало преобразование нетрадиционных данных Firebase
Возможность выполнять сложные запросы агрегации на сервере базы данных сокращает объем данных, отправляемых по сети, которые необходимо было бы дополнительно обрабатывать в коде. Это делает все более эффективным.
Ежегодный HackerNoon
Всего за месяц Startups of the Year собрал 3,7 млн голосов и более 151,4 тыс. номинированных стартапов, охватывающих 98 отраслей и 2,9 тыс. городов, что делает этот выпуск одним из самых успешных. Первоначально запланированный на закрытие 1 ноября,
Выбирайте из более чем 100 различных отраслей и помогите нам решить, кто выделяется. Посетите
Конечно, вы можете номинировать и голосовать за ваши любимые стартапы по местоположению, как и в предыдущие годы. Нажмите на местоположение на карте мира, используйте строку поиска или просмотрите 6 регионов, которые охватывают все 4000+ городов, как и раньше.
❇️ Один истинный голос: хотя каждый стартап может принадлежать к локации и до 3 отраслей, ваш голос за каждый стартап является универсальным! Таким образом, шансы на то, что стартап будет обнаружен и проголосован в этом году, увеличиваются в 4 раза!
Номинации (как это сделать)
Победители получат