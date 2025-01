Seizoensgroeten van HackerNoon: Versterk verhalen met vertalingen, spraak-naar-tekst en meer

De maandelijkse productupdate van HackerNoon is hier! Maak je klaar voor een gloednieuwe mobiele app-versie, meer vertaalontwikkelingen, een nieuwe AI-galerij, backend-bewegingen en meer! 🚀





Deze productupdate weerspiegelt wijzigingen in het platform van 24 september 2024 , tot 25 november 2024.





Ons verhaal vertaalfunctie is nu nog makkelijker te gebruiken! Nu met ondersteuning voor 77 talen, waaronder Italiaans , Zweeds , Fins , Somalisch , Hebreeuws , en nog veel meer —uw verhaal laten vertalen is eenvoudiger dan ooit.









Vóór deze update moest je naar app.hackernoon.com/services of je verhaalinstellingen gaan om een vertaling te kopen. Hoewel die opties nog steeds beschikbaar zijn, hebben we een gestroomlijnde methode toegevoegd om elke taal in slechts drie klikken te ontgrendelen:





Open je verhaal en beweeg de muis over de taalvlag voor de gewenste vertaling. Klik om de taal te ontgrendelen. Selecteer uit 1, 6, 12 of alle 76 talen en voer uw betalingsgegevens in. Klik op “Nu betalen” en je bent klaar!









Vergroot uw bereik met HackerNoon Translations : vergroot de zichtbaarheid van uw verhaal, verhoog uw positie in zoekresultaten in meerdere talen en bereik eenvoudig een divers publiek.





Ontdekken Het nieuwe winkelwagensysteem van HackerNoon , waar u eenvoudig kunt navigeren door vertalingen, stadssponsoring van Startups of the Year, credits voor merkpublicaties en een Evergreen Tech Company News Page.





Wilt u HackerNoon in uw eigen taal bekijken? Wij hebben het voor u!





Elk van onze 77 ondersteunde talen heeft nu een aangepaste landingspagina. Bezoek bijvoorbeeld hackernoon.com/lang/es om een volledig gelokaliseerde ervaring te zien: de zoekbalk, de knoppen 'lezen' en 'schrijven', topverhalen en informatieve secties voor lezers, schrijvers en merken zijn allemaal vertaald. Bovendien vindt u een eenvoudige lijst met alle beschikbare talen: klik op een taal om HackerNoon in een andere taal te verkennen.









Om naar alle beschikbare taalhomepages te navigeren, bezoekt u de homepage van een willekeurige taal en scrolt u naar beneden naar de sectie 'Talen' onder de homepage van elke taal, met deze huidige structuur: hackernoon.com/lang/he .









Vergeet niet dat u zich direct vanaf de homepage voor elke taal kunt abonneren!

Klik op de abonneerknop in de rechterbovenhoek van uw scherm en voilà—✨u ontvangt de vertaalde versie✨ van The HackerNoon Newsletter rechtstreeks in uw inbox. Geniet van uw dagelijkse dosis must-read verhalen, vakkundig samengesteld door HackerNoon-redacteuren en dagelijks geleverd om 12.00 uur, Mountain Time. Lees hier meer over onze nieuwsbrieven.





Zo ziet de HackerNoon-nieuwsbrief eruit:









Ontdek de voordelen en functionaliteit van onze vertaalfunctie en ontdek hoe u er het meeste uit kunt halen. Bekijk ook eens een van onze aangepaste ontwerpen, die is gebouwd met onze paginabuilder!









Onze vernieuwde AI-afbeeldingengalerij kunt u nu alle AI-afbeeldingen bekijken die ooit op HackerNoon zijn gemaakt.





Zo begint u eraan:

Gebruik de tabbladen 'Meest recent' en 'Oudste' om afbeeldingen te bekijken op basis van de aanmaakdatum. Klik op het keuzemenu aan de rechterkant van uw scherm om te filteren op verschillende AI-modellen. Probeer de zoekfunctie uit om afbeeldingen te vinden met behulp van specifieke trefwoorden. U ziet dan alle afbeeldingen die met dat woord zijn gegenereerd in de prompt.







Klaar om je eigen te maken? Klik op "Probeer tekst naar afbeelding" om een concept te openen waarin je kunt experimenteren met verschillende modellen voor het genereren van afbeeldingen, waaronder Stabiele diffusie , Flux, Kandinsky en meer.









Onze mobiele app heeft een nieuwe schrijffunctie met de meest recente update, geweldig om ideeën snel vast te leggen: de spraak-naar-tekstfunctie. Nu telt het uitpraten van dingen als bloggen! Begin je volgende bericht of overzicht door gewoon te praten met de HackerNoon-app. Dit is hoe dat eruitziet als je praat met de HackerNoon-teksteditor-app:









Heb je de stappen begrepen? Zo niet, dan herhalen we het nog een keer: open een concept, klik op het microfoonpictogram, spreek en klik op accepteren als je tevreden bent met het resultaat. De inhoud wordt automatisch toegevoegd aan je concept.





We hebben technische onderwerppagina's toegevoegd zoals #bitcoin of #javascript, om verhalen te ordenen op onderwerp. Ze zijn vindbaar in zoekopdrachten en worden weergegeven op de verhaalpagina.









We hebben ook de vertaalfunctie uitgebreid naar onze app: we hebben nu 70+ extra taalhomepages toegevoegd! Net zoals we dat voor onze website deden, weet je nog? 😉 Scroll gewoon naar beneden op je homepage om je voorkeurstaal te selecteren en voilá!









Download onze app op Appel En Google - het is gratis!





Nu wordt elk gepubliceerd HackerNoon-verhaal automatisch gedeeld op meerdere platforms, waaronder Pinterest, Threads, X/Twitter, Bluesky, Mastodon, FlipBoard en via RSS . Distributie FTW! Hiermee versterkt het klikken op de publicatieknop uw content, waardoor deze enorm veel exposure krijgt op een breed scala aan netwerken. Het is een krachtige manier om uw bereik te vergroten en zichtbaarheid te maximaliseren met minimale inspanning!









Op 24 september introduceerden we onze nieuwe inbox en directe berichtenfunctie —een verbeterde manier om verbinding te maken met HackerNoon-editors. Deze functie verbetert de communicatie via conceptinstellingen voor snellere, meer gestroomlijnde interacties en biedt een Postvak IN waar u alle conversaties tussen editors en schrijvers met betrekking tot uw concepten kunt bekijken. Hier is een blik op hoe het vroeger was:









Nu zijn we bezig met het uitrollen van een vernieuwde inbox-gebruikersinterface dat voelt als een berichten-app.









Dit is het nieuws:

Navigeer eenvoudig door uw inbox met behulp van de berichtenfilters 'Open', 'Gesloten' en 'Ongelezen'.

Gebruik de zoekfunctie om specifieke berichten te vinden

Neem contact op met de ondersteuning van HackerNoon via “Nieuwe chat” en selecteer een optie die is afgestemd op uw vraag.

Berichten met kleurcodering en reacties in groepen zijn beter leesbaar.

Conceptnotities worden nu samengevoegd tot doorlopende conversaties.

Open conversaties rechtstreeks vanuit concepten.

Bewerk en verwijder berichten voor betere controle.

Oneindig scrollen voor naadloos bladeren door alle gesprekken

Mobiele optimalisatie voor eenvoudige toegang onderweg

Meer navigatieopties: bezoek onze FAQ's, Help-sectie, Protocolpagina's bewerken







Met deze inboxupdate komt u dichter bij een realtime, app-achtige ervaring, waardoor het samenwerken aan concepten nog soepeler verloopt!





Nieuwe look voor het schrijversdashboard





Onze ontwikkelaars hebben zojuist de database geüpgraded naar MongoDB, zodat uw concepten nu sneller worden geladen. Ze hebben concepten en gepubliceerde verhalen ook visueel aantrekkelijker gemaakt door verhaalafbeeldingen toe te voegen, zodat u in één oogopslag kunt vinden wat u zoekt!





MongoDB is onze nieuwe backend-thuisbasis voor alle verhalen en zakelijke content

We hebben al onze verhalen, bedrijven en gerelateerde data verplaatst van Firebase naar MongoDB, een NoSQL-database. Richard Kubina , onze VP of Engineering, legt de reden achter deze verandering uit:





We hebben Firestore-records succesvol geëxporteerd naar MongoDB, aangezien beide NoSQL-databases zijn. De enige aanpassing was de conversie van Firebase's onconventionele tijdstempel objecten omzetten in standaard datetime-objecten.





Door complexe aggregatiequery's op de databaseserver te kunnen uitvoeren, wordt de hoeveelheid data die via de kabel wordt verzonden, die verder in code moet worden verwerkt, verminderd. Hierdoor verloopt alles efficiënter.





De jaarlijkse HackerNoon Startups ✨ van het jaar 2024 werd officieel gelanceerd op 1 oktober 2024 en het is een spectaculaire start! Met een fris design en een geheel nieuwe manier om te browsen, nomineren en stemmen op je favoriete startups, Het belangrijkste community-gedreven evenement van HackerNoon heeft op alle vlakken nieuwe hoogten bereikt.





In iets meer dan een maand heeft Startups of the Year een enorme 3,7 miljoen stemmen verzameld en meer dan 151,4 duizend genomineerde startups, verspreid over 98 sectoren en 2,9 duizend steden. Dit is een van de succesvolste edities tot nu toe. Oorspronkelijk zou de editie sluiten op 1 november, de nominatieperiode is nu verlengd vanwege de grote vraag .

Wat is er nieuw dit jaar?

Kies uit meer dan 100 verschillende branches en help ons bepalen wie eruit springt. Bezoek de Startups-homepage en kies een van de wolken die de diverse sectoren vertegenwoordigen, voer een trefwoord in via de zoekbalk of blader door onze 11 verschillende bovenliggende categorieën die alle sectoren omvatten, waaronder:





Natuurlijk mag je net als voorgaande jaren je favoriete startups per locatie nomineren en erop stemmen. Klik op een locatie via de wereldkaart, gebruik de zoekbalk of blader door de 6 regio's die alle 4000+ steden omvatten, net als voorheen.









❇️ Eén echte stem: terwijl elke startup tot een locatie en tot 3 totale industrieën kan behoren, is uw stem voor elke startup universeel! Daarom is de kans dat een startup dit jaar wordt ontdekt en gestemd, 4 keer zo groot!





Nominaties (hoe-te-doen) hier ) en stemmen 🗳️ voor de beste bedrijven zijn geopend! Het is tijd om Tech's Rising Stars in de spotlight te zetten en te vieren. Dit is jouw kans om ons te helpen de meest innovatieve startups van het jaar en hun impact op de tech-industrie te erkennen en te vieren.



De winnaars krijgen een gratis interview op HackerNoon en een Nieuws over Evergreen Tech-bedrijven pagina. Bezoek onze Veelgestelde vragen pagina voor meer informatie.